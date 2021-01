AstraZeneca bezeichnet Berichte über geringeren Impfschutz für Senioren als "komplett falsch". In dieser Woche fällt eine Entscheidung zur Zulassung des Serums in der EU. Deutschland vermeldet wesentlich weniger Neuinfektionen als in der Vorwoche, aber weiter viele Tote. In den Niederlanden gab es neue nächtliche Krawalle. Mehr in unserem Newsblog.

Dienstag, 26. Januar



+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 6.408 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das sind fast 5.000 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 903 auf insgesamt 52.990. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 107,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

+++ Das Pharmaunternehmen AstraZeneca hat Berichte zurückgewiesen, nach denen ihr Corona-Impfstoff bei Senioren nur eine bis auf acht Prozent reduzierte Wirksamkeit habe. Die Angaben seien "komplett falsch", erklärte das Unternehmen. Zuvor hatten unter anderem die "Bild"-Zeitung und das "Handelsblatt" gemeldet, dass der Impfstoff in der EU wegen der geringen Wirksamkeit wohl nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen werde. Die Entscheidung wird noch in dieser Woche erwartet.

Lesen Sie hier unseren Hintergrund: Will AstraZeneca die EU ausbooten?

+++ In mehreren Städten der Niederlande ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Unter anderem in Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort und Geleen missachteten zahlreiche Personen die Corona-Ausgangssperre. Sie plünderten Geschäfte, warfen Steine auf Polizisten und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Die Sicherheitskräfte setzten Korrespondentenberichten zufolge Wasserwerfer und Tränengas ein. Laut einer ersten Bilanz der Polizei wurden mehr als 150 Personen festgenommen. Es ist die zweite Nacht in Folge mit Krawallen in den Niederlanden. (AFP/ Marco de Swart)

+++ Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus hat Israel seinen internationalen Flughafen in Tel Aviv weitgehend geschlossen. Mit der um Mitternacht in Kraft getretenen drastischen Einschränkung des Luftverkehrs will die Regierung das Einschleppen weiterer Coronavirus-Mutationen verhindern. Die Schließung des Ben-Gurion-Flughafens soll vorerst bis Ende des Monats gelten.

+++ Der Armutsforscher Butterwegge hat eine mangelnde Unterstützung für ärmere Familien in der Coronakrise beklagt. Der Kölner Politikwissenschaftler sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung habe erst ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie einen Kinderbonus von jeweils 300 Euro im September und Oktober gezahlt. Für Eltern im Hartz-IV-Bezug sei das zwar sicherlich sehr wichtig gewesen, notwendig sei aber eine kontinuierliche Hilfe. Hier müsse die Regierung nachbessern.

+++ US-Präsident Biden hat die corona-bedingten Einreiseverbote in die USA für Reisende aus Europa verlängert. Gemäß einer Anordnung seines Amtsvorgängers Trump hätten diese eigentlich ab morgen gelockert werden sollen. Das Weiße Haus nannte als Begründung die neuen Mutationen des Virus.

Hier geht es zu unserem Archiv.