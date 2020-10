Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten. In Tschechien steigen die Infektionszahlen weiter an. Die Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 10. Oktober



+++ Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten, wie die baden-württembergische Landeshauptstadt mitteilte. Man bereite derzeit Einschnitte wie die Einführung einer Sperrstunde, Alkoholkonsum-Beschränkungen und die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor.

+++ Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten, das inzwischen in mehreren Bundesländern gilt. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte im Deutschlandfunk, sie habe Zweifel, ob die Maßnahme in dieser Form und in dieser Geschwindigkeit verhältnismäßig sei. So seien viele juristische Fragen ungeklärt.

+++ In Österreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es 1.235 neue Fälle. Insgesamt stieg die Zahl der sogenannten aktiven Fälle auf 10.800.

+++ In Tschechien steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Am Freitag wurden den Behörden 8.618 neue Fälle gemeldet, wie heute bekannt wurde. Das waren knapp 3.300 mehr als am Vortag. Es ist der vierte Tagesrekord in Folge. In Tschechien, das knapp 10,7 Millionen Einwohner hat, müssen von Montag an Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten schließen - zunächst für zwei Wochen.

Coronavirus-Test in Tschechien (dpa / CTK / David Taneèek)

Auch in Polen, in der Ukraine und in Russland melden die Behörden zahlreiche Neuinfektionen.

+++ Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden 4.721 weitere nachgewiesene Fälle gemeldet. Die Zahl liegt damit noch einmal über der vom Freitag. Die Infektions-Höchstwerte vom Frühjahr sind aber noch nicht erreicht. Neu gemeldet wurden 15 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, stieg damit auf 9.604.

- Ausführlicher beschäftigen wir uns hier mit dem Thema: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland



+++ Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hält Warnungen, die Corona-Pandemie gerate außer Kontrolle, für irreführend. Es müsse damit aufgehört werden, auf die Zahl der Neuinfektionen zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dies führe zu falschem Alarmismus.



- Der Epidemiologe Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sieht steigende Infektionszahlen nicht als geeignetes Kriterium zur Beurteilung des Verlaufs der Corona-Pandemie an.

- Unsere Analyse: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen?

-Aus der Nachrichtenredaktion: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+++ Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann empfiehlt, wegen steigender Corona-Infektionszahlen auf Urlaub im Herbst zu verzichten. "Vielleicht sollten die Bürger in den Herbstferien nicht groß in der Gegend herumreisen. Weder im Inland, noch im Ausland - und schon gar nicht in Risikogebiete", sagte der Grünen-Politiker im Interview mit "Heilbronner Stimme", "Mannheimer Morgen" und "Südkurier".

Ministerpräsident Kretschmann mit Mundschutz vor einer Landtagssitzung (dpa/Sebastian Gollnow)

+++ Mit Köln hat auch die viertgrößte deutsche Stadt eine wichtige Corona-Warnstufe überschritten: Innerhalb von sieben Tagen wurden mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner registriert. Damit wird Köln zum Corona-Risikogebiet - wie zuvor schon Berlin, Frankfurt am Main oder Bremen. Weitere Städte stehen kurz davor, die Marke zu überschreiten.

Köln während der Corona-Pandemie (dpa / Oliver Berg )

Um die steigende Zahl an Corona-Infektionen in den Griff zu bekommen, verschärfen mehrere größere Städte in Deutschland ab heute die Auflagen. In Köln beispielsweise dürfen sich höchstens noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Im öffentlichen Raum gilt zudem ab 22 Uhr ein Alkoholverbot, in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht. Zudem wird die Personenzahl bei Feiern beschränkt. Bei privaten Festen außer Haus sind maximal noch 25 Personen erlaubt. Vom Feiern in der eigenen Wohnung wird abgeraten. Mehr als zehn Personen sollten in jedem Fall nicht zusammen kommen, heißt es.

+++ Nach Ansicht des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Harbarth, funktioniert der Rechtsstaat in Deutschland während der Corona-Krise bemerkenswert gut.

Stephan Harbarth, Verfassungsrichter und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, spricht während einer mündlichen Verhandlung (dpa/Sebastian Gollnow)

Die Justiz arbeite in einer beachtlichen Geschwindigkeit, sagte Harbarth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So hätten Gerichte in zahlreichen Eilentscheidungen zum Beispiel Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen genehmigt. Der Verfassungsrechtler verwies darauf, dass neben der Versammlungsfreiheit auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gelte. Wenn verschiedene Grundrechte kollidierten, müssten Gerichte sie gegeneinander abwägen und staatliche Entscheidungen überprüfen, so Harbarth.

+++ Der Arbeitsmarkt übersteht die Coronakrise nach den Worten des Chefs der zuständigen Bundesagentur erstaunlich gut.

Scheele sagte der "Funke Mediengruppe", bisher hätten 150.000 Menschen wegen der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren. Das sei für jeden Betroffenen schlimm, aber bei 33,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - Zitat - kein Erdrutsch. So lange die Infektionszahlen nicht massiv hochschnellten und die Politik örtlich und nicht mehr flächendeckend eingreife, werde der Arbeitsmarkt das aushalten.



+++ Russland verzeichnet die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 12.126 Neuinfektionen nachgewiesen. Allein in der Hauptstadt Moskau wurden 3.700 Neuinfektionen diagnostiziert. Das Bürgermeisteramt überlegt, Bars zu schließen und forderte die Einwohner dazu auf möglichst von Zuhause aus zu arbeiten.

+++ Der US-Konzern Microsoft will seinen Beschäftigten auf Dauer ermöglichen, von Zuhause aus zu arbeiten.

Das Magazin "The Verge" berichtet über neue Richtlinien, nach denen Mitarbeitende auch über die Corona-Pandemie hinaus im Homeoffice bleiben können. Für bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit soll das problemlos funktionieren. Wer sich dafür entscheidet, vollständig von Zuhause zu arbeiten, verliert allerdings seinen festen Büroplatz. Für diese Beschäftigten soll es die Option geben, im Bedarfsfall Ausweichplätze zu nutzen.

Freitag, 9. Oktober

+++ Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnet für Europa erstmals mehr als 100.000 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages. Die aktualisierte Grafik der WHO weist ein Plus von knapp 110.000 Fällen aus. Gestern waren es etwas weniger als 99.000. Allein in Frankreich wurden mehr als 20.000 neue Fälle erfasst, so viele wie noch nie an einem Tag. Laut "Santé Publique" liegt der Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl aller getesteten Personen derzeit bei mehr als zehn Prozent.

Der Epidemiologe Krause wab im Deutschlandfunk dafür, das Augenmerkt weg von den Infektionszahlen hin zu den Erkrankungszahlen zu lenken. Diese seien ein Vorbote für die schweren Erkrankungen und um diese gehe es wesentlich. Man müsse jetzt den direkten Schutz von Risikogruppen stärken.

+++ In Italien wurden laut Gesundheitsministerium in Rom seit Donnerstag landesweit mehr als 5.300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. So viele Neuinfektionen binnen eines Tages hatte es in Italien zuletzt im April gegeben. Der Regierungsberater und WHO-Vertreter Ricciardi warnte vor einem drohenden Mangel an Krankenhausbetten. Zu befürchten sei ein Anstieg der Infektionsfälle auf bis zu 16.000 am Tag.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und die Bürgermeister der elf größten deutschen Städte haben sich auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verständigt. Wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 50 pro 100.000 Einwohner steige, solle es beispielsweise eine erweiterte Maskenpflicht geben, sagte Merkel nach einer Video-Konferenz mit den Oberbürgermeistern besonders betroffener Städte. Sie appellierte insbesondere an junge Menschen, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Was genau die Kanzlerin und die Bürgermeister vereinbart haben, können Sie hier nachlesen. In einem Kommentar zu den Beschlüssen schreibt DLF-Korrespondentin Katharina Thoms, der Austausch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Bürgermeistern deutscher Ballungszentren über neue Corona-Maßnahmen sei sinnvoll. Ebenso sinnvoll aber sei es, vor Ort zu entscheiden – denn dort wisse man, ob Kneipen Hotspots seien, Hochzeiten oder zu enge Unterkünfte.

+++ In den Niederlanden sind innerhalb eines Tages knapp 6.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Es gab 14 neue Todesfälle. Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen nehme zu. Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich sehr besorgt.

+++ Wegen der immer weiter steigenden Corona-Neuinfektionen reagieren nun auch Nordrhein-Westfalens Großstädte. In Köln dürfen sich künftig höchstens noch fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Bisher waren es zehn. Im öffentlichen Raum gilt zudem ab 22.00 Uhr ein Alkoholverbot, in Fußgängerzonen gilt künftig eine Maskenpflicht. Verschärfungen planen auch Essen und die Landeshauptstadt Düsseldorf.

+++ Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf erste Leitlinien für ein einheitliches Vorgehen bei Corona-Reisebeschränkungen geeinigt. Sie gaben in Brüssel grünes Licht für Empfehlungen des deutschen EU-Vorsitzes, die ein Ampelsystem zur farblichen Kennzeichnung von Risikogebieten vorsehen. Ob und welche Maßnahmen die einzelnen Länder darauf basierend beschließen, bleibt ihnen allerdings weitgehend freigestellt. Nur Einreiseverbote soll es nicht mehr geben.

+++ Die spanische Zentralregierung hat wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen den Ausnahmezustand über die Hauptstadt Madrid und deren Umgebung verhängt. Die Maßnahme gilt laut Gesundheitsministerium für zwei Wochen.

+++ Mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht gehen mehrere Berliner Gastronomen gegen die vom Senat beschlossene Sperrstunde vor. In einem Auszug aus dem Eilantrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird die Sperrstunde als unverhältnismäßig kritisiert. Mit einer Entscheidung sei voraussichtlich in der kommenden Woche zu rechnen, teilte das Gericht mit.

Der Senat hatte am Dienstag wegen deutlich gestiegener Infektionszahlen beschlossen, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte künftig zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen sein müssen.

Bars in Berlin wollen die verordnete Sperrstunde nicht hinnehmen (picture alliance/Jörg Carstensen/dpa )

+++ Polen meldet erneut eine Rekordzahl an Neuansteckungen. Innerhalb von 24 Stunden wurden demnach 4.739 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 52 Menschen starben.

+++ Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. In der Begründung hieß es, man zeichne die UNO-Organisation aus für ihren Einsatz gegen den Hunger und für ihre Beiträge dazu, in Konfliktregionen bessere Bedingungen für Frieden zu schaffen.

Die Vorsitzende des Komitees, Reiss-Andersen, sagte, in der Corona-Pandemie sei die Zahl der Hungernden stark gestiegen. Bis es einen Impfstoff gebe, sei Nahrung der beste Impfstoff gegen Chaos.

+++ Der Rad-Klassiker Paris-Roubaix ist abgesagt worden. Die Organisatoren sahen sich wegen der Coronavirus-Krise mit wachsenden Infektionszahlen zu der Entscheidung gezwungen.

+++ Die Zahl der in Deutschland festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt den zweiten Tag in Folge über 4.000. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 4.516 Fälle. 11 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Rein rechnerisch gibt es derzeit damit gut 33.270 aktive Fälle. Der Anteil der positiven Testergebnisse stieg auf rund 1,6 Prozent.

Ausführlicher blicken wir hier auf die aktuelle Entwicklung: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

Hören oder lesen Sie den Deutschlandfunk-Kommentar zum Thema: Angesichts von mehr als 4.000 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden besteht Grund zur Sorge, meint Christiane Knoll.

+++ Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Maag, hat angesichts der steigenden Coronazahlen an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger appelliert. Maag sagte im Deutschlandfunk-Interview unter anderem, Urlaub sei derzeit weder im Inland noch im Ausland geboten. Die Menschen sollten sich überlegen, welche Reisen notwendig seien und welche nicht.

+++ Weitere deutsche Großstädte sind durch gestiegene Ansteckungszahlen zu Risikogebieten geworden. Berlin hat nun als Ganzes den Grenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten, ebenso wie Frankfurt am Main. Beide Städte wollen mit einer Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr sowie weiteren Zusatzvorschriften der Virusverbreitung entgegenwirken. Der Wert von 50 wird auch in mehreren weiteren Städten und Landkreisen überschritten, darunter Bremen, Hagen, Hamm und Offenbach.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen vor allem in den Metropolen berät Bundeskanzlerin Merkel heute mit den Bürgermeistern. Der Städte- und Gemeindebund warnt davor, dass es noch mehr Corona-Risikogebiete in Deutschland gibt. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte dem ZDF, es sei nicht auszuschließen, dass bald jede Großstadt dazu zähle. Er rief die Bundesländer auf, an einem Strang zu ziehen und über Maßnahmen zu entscheiden, die dann für alle gelten.

+++ US-Präsident Trump hat angekündigt, wieder in den Wahlkampf einzusteigen. Er fühle sich nach seiner Infektion mit dem Coronavirus und seiner Covid-19-Erkrankung vor rund einer Woche wieder richtig gut, sagte Trump dem Fernsehsender Fox News. Er plane für morgen Abend eine Kundgebung in Florida; sein Arzt habe ihm mitgeteilt, dass es für ihn sicher sei, wieder öffentliche Auftritte abzuhalten.

+++ Die stellvertretende EU-Kommissionsvorsitzende, Jourova, spricht sich gegen erneute Grenzschließungen innerhalb Europas im Kampf gegen das Coronavirus aus. Jourova sagte der Zeitung "Welt", einige Beschränkungen seien notwendig, aber es sei klar, dass das Coronavirus in ganz Europa präsent sei. Man werde es nicht durch Grenzschließungen in den Griff bekommen, sondern nur durch Zusammenarbeit. Die Justizkommissarin plädierte deshalb für einheitliche Regeln zwischen den EU-Staaten, etwa durch eine Corona-Ampel.

+++ Die spanische Zentralregierung droht der Region Madrid nach dem Gerichtsurteil gegen den Teil-Lockdown damit, den Notstand zu verhängen. Ministerpräsident Sánchez erklärte, die Regionalregierung habe nun die Wahl - noch könne sie die Corona-Restriktionen selbst in Kraft setzen. Heute will Sánchez dazu eine Krisensitzung mit seinem Kabinett abhalten, außerdem wollen Vertreter der Zentral- und der Regionalregierung miteinander beraten. Ein Regionalgericht hatte die Abriegelung der spanischen Haupstadt-Region gestern für unzulässig erklärt.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die Desinfektion von Flächen in der Corona-Pandemie für unnötig. Reinhardt forderte das Robert Koch-Institut deswegen auf, seine Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Virus zu ändern. Er sagte dem Verbund "Neue Berliner Redaktionsgesellschaft", die aktuellen Erkenntnisse über die Übertragung des Coronavirus seien eindeutig. Das Virus übertrage sich ausschließlich über den Luftweg und nicht über Schmierinfektion. Die Desinfektion von Oberflächen sei deshalb unsinnig und überflüssig.

Weitere Informationen zum Thema: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Hier geht es zu unserem Archiv.