Der Pharmakonzern Bayer steigt in die Produktion eines Corona-Impfstoffs ein. In Portugal ist im Januar die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus dramatisch gestiegen. Italien öffnet Bars und Restaurants. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. Februar

+++ In Portugal ist die Zahl der Todesfälle, die mit einer Corona-Erkrankung in Verbindung gebracht werden, stark gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden starben im Januar 5.576 Menschen nach einer Infektion. Das sind 44 Prozent der gesamten Corona-Toten in Portugal. In den vergangenen Wochen hat sich eine Mutation des Corona-Virus stark verbreitet. In vielen Krankenhäusern sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Krankenwagen warten manchmal Stunden vor den Kliniken, bis ein Bett frei wird. Wegen der angespannten Lage hilft die Bundeswehr in Portugal mit medizinischem Personal und Material.

+++ Der Pharmakonzern Bayer steigt in die Produktion von Covid-19-Impfstoffen ein. Vorstandsmitglied Oelrich teilte mit, eine eingehende Prüfung habe ergeben, dass Bayer über die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten verfüge, den mRNA-basierten Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac herstellen zu können. Das Präparat wird derzeit noch entwickelt. Es basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannten "messenger RNA", also Boten-RNA. Bereits Anfang Januar hatten Bayer und Curevac eine Kooperation bekanntgegeben. Sie umfasste aber zunächst nur Zulassungsarbeiten und andere Dienstleistungen des Großkonzerns für das kleine schwäbische Unternehmen.

Die Impfstoffhersteller können den weltweit hohen Bedarf bisher nicht decken. Sollte der Staat in die Produktion eingreifen?

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 5.608 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das sind mehr als 1.000 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg laut RKI um 175 auf insgesamt 57.120. Generell sind die Zahlen am Montag niedriger als an anderen Wochentagen. Das RKI wies zudem daraufhin, dass aus Sachsen-Anhalt keine Zahlen übermittelt wurden. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 91 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Angestrebt wird ein Wert unter 50.

+++ In dem thüringischen Corona-Hotspot Jüchsen hat die Polizei einen Faschingsumzug aufgelöst. Wie der MDR berichtet, wurden bei der Veranstaltung mit 90 Personen Mindestabstände und Hygienevorschriften nicht eingehalten. Es habe mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte gegeben. Die Teilnehmenden hatten sich laut Polizei über soziale Netzwerke verabredet. Auch Pferde und teils geschmückte Fahrzeuge waren am Umzug beteiligt. Das Dorf Jüchsen ist ein Ortsteil der Gemeinde Grabfeld und weist nach Angaben der Polizei die größte Inzidenz in Thüringen auf.

+++ Deutschlands Einzelhandel hat das Corona-Jahr 2020 trotz eines historischen Umsatzeinbruchs im Dezember mit einem Rekordplus abgeschlossen. Die Erlöse lagen im Gesamtjahr preisbereinigt um 3,9 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte.

+++ Politiker mehrerer Parteien plädieren dafür, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, in diesem Jahr als Corona-Bonus an Werktagen nachgeholt werden dürfen. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte der Saarbrücker Zeitung, es wäre eine Anerkennung, wenn der darauffolgende Montag frei wäre für die Beschäftigten. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Schindler, forderte, Arbeitgeber zum Ausgleich solcher Feiertage zu verpflichten und das Arbeitszeitgesetz entsprechend zu ändern.

+++ Hunderttausende Briten warten wegen der Pandemie bereits länger als ein Jahr auf Operationen. Ihre Zahl sei seit Beginn der Pandemie von gut 1600 auf aktuell 192.000 Patienten gestiegen, hieß es einem BBC-Bericht zufolge vom Verband NHS Providers, der die Interessen der Beschäftigten des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und anderen medizinischen Diensten vertritt. In britischen Krankenhäusern werden derzeit mehr als 34.000 Patienten mit Covid-19 behandelt, mehr als 3800 von ihnen werden künstlich beatmet.

+++ In Italien sind in weiten Teilen des Landes die Corona-Beschränkungen gelockert worden. Unter anderem dürfen die Menschen tagsüber wieder in Bars und Restaurants. Auch die Museen haben wieder geöffnet. Insgesamt elf Regionen profitieren von den Lockerungen. Darunter sind auch die Regionen Latium, Lombardei und Venetien, die alle drei Inzidenzzahlen von deutlich über 100 haben.

Einzelne Menschen stehen vor der Spanischen Treppe in Rom, einem der Touristen-Hotspots. (dpa-Bildfunk / AP / La Presse)

+++ Die Zahl der Kurzarbeiter ist im Januar Schätzungen des Münchner Ifo-Instituts zufolge auf 2,6 Millionen gestiegen. Das sind noch einmal 20 Prozent mehr als im Dezember, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Besonders betroffen ist demnach die Gastronomie- und Hotelbranche. Fast 600.000 Beschäftigte waren im vergangenen Monat in Kurzarbeit. Aber auch im Handel stieg die Zahl laut Ifo um mehr als das Doppelte auf 556.000 Menschen.

+++ Der Impfstoffhersteller Biontech-Pfizer hat angekündigt, im kommenden Quartal bis zu 75 Millionen Impfeinheiten mehr an die EU zu liefern. Die Maßnahmen, um die Produktionskapazitäten zu erweitern, liefen nach Plan, erklärte der Konzern. Laut dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" könnte Deutschland mit knapp 14 Millionen zusätzlichen Impfdosen rechnen.

Gestern hatte der Impfstoff-Hersteller Astrazeneca angekündigt, seine Lieferung an die Europäische Union um neun Millionen Dosen aufzustocken. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen nun 40 Millionen Impfeinheiten geliefert werden. Das entspricht der Hälfte der ursprünglich avisierten Menge.

+++ Im Libanon ist es bei Protesten gegen die Corona-Restriktionen erneut zu gewalttätigen Konfrontationen gekommen. In der Hafenstadt Tripoli setzten Polizei und Militär Tränengas ein, um Versammlungen aufzulösen. Einige Demonstranten warfen nach Armee-Angaben mit Molotow-Cocktails und versuchten, den Sitz der Regionalregierung in Brand zu setzen. Das Rote Kreuz behandelte mehrere Verletzte.

+++ In Israel hat die Regierung den seit mehr als drei Wochen geltenden Corona-Lockdown bis Ende der Woche verlängert. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob eine weitere Verlängerung notwendig ist. Die Vorschriften legen unter anderem fest, dass sich die Bürgerinnen und Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 1.000 Meter von ihren Wohnorten entfernen dürfen. Der internationale Flughafen Ben Gurion bleibt bis Sonntag geschlossen.

+++In Jerusalem haben zahlreiche ultraorthodoxe Juden trotz Corona-Beschränkungen an zwei Beerdigungen von prominenten Rabbinern teilgenommen. Die Polizei schätzte ihre Zahl auf mehr als 10.000. In Prozessionen drängten sich die Teilnehmer durch die Straßen. Beide verstorbenen Rabbiner waren laut israelischen Medienberichten kürzlich an Covid-19 erkrankt.

Tausende nehmen trotz Corona an der Beerdigung zweier Rabbiner teil. (AP / Ariel Schalit)

Sonntag, 31. Januar

+++ In den USA sind nach Behördenangaben bereits mehr als 31,1 Millionen Impfdosen verabreicht worden, darunter auch zahlreiche Zweitimpfungen. Bis Samstag waren es 29,6 Millionen Dosen gewesen.

+++ Bei einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen in Amsterdam sind rund 30 Menschen festgenommen worden. Die Versammlung mit rund 600 Personen sei aufgelöst worden, teilte die Polizei mit. Die Teilnehmer hätten gegen Abstandsgebote und das landesweite Versammlungsverbot verstoßen. Die ganze Meldung finden Sie hier.

In Wien haben tausende Menschen gegen die von der Regierung verhängten Maßnahmen in der Corona-Pandemie protestiert und missachteten damit das geltende Demonstrationsverbot. Es gab mehrere Festnahmen. Die ganze Meldung finden Sie hier.

Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Wien (dpa /APA /Georg Hochmuth)

+++ In Brüssel hat die Polizei eine nicht genehmigte Demonstration gegen die in Belgien geltenden Beschränkungen in der Corona-Pandemie aufgelöst. Mindestens 200 Menschen wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die ganze Meldung finden Sie hier.

+++ In der australischen Stadt Perth hat ein einwöchiger strikter Lockdown begonnen. Die Maßnahmen wurden kurzfristig verhängt, nachdem ein neuer Infektionsfall bekannt geworden war. Es war der erste bestätigte Fall seit fast zehn Monaten in der westaustralischen Millionenstadt.

+++ Die Bundeswehr unterstützt Portugal mit medizinischem Personal und Material für die Versorgung von Covid-Patienten. Das bestätigte das Bundesverteidigungsministerium. Portugal ist massiv von der Pandemie und in jüngster Zeit auch von der Verbreitung neuer Virusvarianten betroffen.

+++ Die Corona-Pandemie hat einer Umfrage zufolge in vielen Ländern der Welt dazu geführt, dass die Menschen das eigene Auto stärker nutzen. Zudem wollen sich auch deutlich mehr Verbraucher ein eigenes Auto anschaffen. Das geht aus einer Befragung der Unternehmensberatung Capgemini hervor. Mehr Informationen

+++ Die Regierung in Israel hat angekündigt, 5.000 Impfdosen an die Palästinensischen Gebiete abzugeben. Sie sollen dort genutzt werden, um medizinisches Personal zu impfen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte kritisiert, dass in den Palastinensischen Gebieten noch gar kein Impfstoff vorhanden ist, während in Israel bereits ein Drittel der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft werden konnte.

+++ Krankenhäusern in der Amazonas-Region in Brasilien fehlt nach wie vor Sauerstoff, um Covid-Patienten zu beatmen. Der deutsche Bischof Johannes Bahlmann sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, die Lage am unteren Amazonas sei sehr kritisch. Viele Patienten habe man in den vergangenen Tagen nicht behandeln können. Eine ganze Familie mit sieben Personen sei aufgrund des Sauerstoffmangels gestorben. Zudem fehle es auch an Ärzten. Die katholische Kirche hat in der Region zwei Krankenhaus-Schiffe im Einsatz, um zusätzliche Behandlungen zu ermöglichen.

In der brasilianischen Stadt Manaus stehen Menschen Schlange, um für ihre kranken Angehörigen Sauerstoffflaschen nachfüllen zu lassen (dpa/XinHua/Sandro Pereira)

+++ Gesundheitsminister Spahn ist grundsätzlich offen für den Einsatz von russischen und chinesischen Corona-Impfstoffen in Deutschland. Wenn ein Impfstoff als sicher und wirksam betrschtet werden könne – egal in welchem Land er hergestellt worden sei – dann könne er bei der Bewältigung der Pandemie helfen, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Erwartungen vor dem "Impfgipfel": Mehr Planungssicherheit, eine Notfall-Impfwirtschaft, mehr Tempo – das sind einige Forderungen vor den Beratungen von Bund und Ländern mit Impfstoff-Herstellern. Ein Überblick

+++ Krankenkassen verschicken derzeit Gutscheine für FFP2-Masken, doch die Verteilung hat bei einigen Empfängern für Verwunderung gesorgt. Gedacht sind sie für Menschen über 60 und für alle mit Vorerkrankungen, die bei Covid-19 eine Rolle spielen können. Zu Nachfragen erklärte jetzt ein Sprecher der Privaten Krankenversicherungen, es sei zum Beispiel durchaus möglich, dass Ärzte früher einmal einen "Verdacht auf Asthma" untersucht hätten. Auch solche Diagnosen, die dem Patienten vielleicht nicht einmal bewusst seien, könnten nun zum Versand der Gutscheine führen.

+++ Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation untersuchen den Markt in der Stadt Wuhan, auf dem die Corona-Pandemie ihren Ursprung haben könnte. Das Gelände ist seit Januar vergangenen Jahres geschlossen. Für das WHO-Team, das sich seit zwei Wochen in der chinesischen Stadt aufhält, wurden die Tore geöffnet.

+++ Bundesfamililenministerin Giffey schlägt eine Corona-Ampel für Kitas vor. Für jede Kindertagesstätte könnte dann einzeln entschieden werden, ob sie angesichts des Infektionsgeschehens geöffnet bleiben kann. Mehr Informationen

Wunsch (nicht nur) einer Sechsjährigen, entdeckt in Frankfurt am Main (dpa/Frank Rumpenhorst)

+++ Das Robert Koch-Institut meldet für die letzten 24 Stunden 11.192 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 1.065 Meldungen weniger als vor einer Woche. Im Vergleich zum Vortag seien 399 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Bundesdurchschnitt derzeit bei 90,2. Kurz vor Weihnachten hatte der Wert bei 197,6 gelegen. Angestrebt wird ein Wert von unter 50.

+++ Heute Abend gibt es einen Video-Gipfel mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den CEOs der Impfstoff-Firmen. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, schlägt in der "Bild am Sonntag" die Bildung einer europaweiten "Pharma-Allianz" vor. Jede mögliche Produktionsstätte müsse auf Corona-Impfstoffe umgestellt werden. "Zugelassene Impfstoffe müssen im Notfall auch mit einer Zwangslizensierung von anderen produziert werden. Selbst der Aufbau neuer Produktionskapazitäten in staatlicher Hand ist eine Option", so Weber.

+++ Vor dem Impfgipfel am Montag zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hat der Deutsche Städtetag klare Erwartungen formuliert: Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Städte wünschten Antworten "auf die zwei wesentlichen Fragen: Wann gibt es ausreichend Impfstoff? Wann wird welcher Impfstoff ins Impfzentrum geliefert?" Bund und Länder seien in der Verantwortung, möglichst schnell und möglichst genau zu informieren.

Samstag, 30. Januar

+++ Bei der Einreise nach Kuba gilt künftig eine verpflichtende Quarantäne. Touristen und im Ausland lebende Kubaner müssten sich ab 6. Februar auf eigene Kosten in einem Hotel isolieren und dort fünf Tage lang bleiben, bevor sie sich freitesten können, sagte der kubanische Chef-Epidemiologe Durán. Nach Hause zurückkehrende Kubaner sollen auf Staatskosten in eigenen Quarantänezentren untergebracht werden. Ausnahmen soll es für Diplomaten und einige Geschäftsreisende geben, die sich zu Hause isolieren können.

+++ In Frankreich verzeichnen die Behörden einen Anstieg der Neuinfektionen binnen 24 Stunden auf 24.392 Fälle von 22.858 am Freitag. In Krankenhäusern starben binnen 24 Stunden 242 Menschen mit oder an dem Coronavirus. 27.242 Erkrankte werden stationär behandelt.

+++ Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat im Kampf gegen das Coronavirus eine landesweite Pflicht zum Maskentragen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln verhängt. Die Anordnung tritt Dienstag in Kraft. Sie gilt für Flugzeuge, Züge, Nahverkehr, Taxis, Züge, Mitfahrdienste und U-Bahnen. Damit wird eine von Präsident Biden kurz nach seinem Amtsantritt erlassene Vorschrift noch ausgeweitet.

+++ Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,7 Millionen Israelis seien bereits zweimal geimpft worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Gleichzeitig blieben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland hoch. 6.435 neue Fälle wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden verzeichnet.

+++ Zollbeamte in Südafrika haben binnen zwei Wochen hunderttausende Tabletten eines Antiparasitikums beschlagnahmt, das als angebliches Heilmittel gegen das Coronavirus verkauft werden sollte. Wie die Polizei mitteilte, wurden "Tabletten, bei denen es sich vermutlich um Ivermectin handelt" im Wert von umgerechnet rund 330.000 Euro am Flughafen von Johannesburg sichergestellt.

+++ In Italien haben die Behörden binnen 24 Stunden 12.715 Neuinfektionen registriert. Das seien etwas weniger als am Freitag mit 13.574 Ansteckungsfällen, teilt das Gesundheitsministerium mit. 421 Menschen seien binnen 24 Stunden mit oder an dem Coronavirus gestorben.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr weitgehend überwunden sein wird. "Einen zweiten Jahrestag wird es in dieser Form nicht geben", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Im Lauf des Jahres werden wir die Pandemie weitestgehend unter Kontrolle bekommen - durch die Impfungen und durch die Möglichkeit, das Vakzin an Mutationen anzupassen."

Mit Maske im Chor singen? Schwierig. Daher muss viel gelüftet werden. (imago images / MiS)

+++ Wegen der Corona-Pandemie gilt in Tschechien seit heute ein fast völliger Einreisestopp für Ausländer. Feste Kontrollposten an den Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten sind indes nicht geplant, wie das Polizeipräsidium in Prag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Streifenbeamten würden die Einhaltung der neuen Beschränkungen stichprobenartig kontrollieren. "Wir werden wissen wollen, was die Gründe für die Fahrt sind", sagte der Sprecher. Nicht erlaubt seien in jedem Fall Einkaufsfahrten. Es gibt einen Ermessensspielraum der Beamten.

+++ In Portugal, wo die britische Corona-Variante stark verbreitet ist, gibt es nach Daten des Gesundheitsministeriums nur noch sieben freie Betten für die Intensivpflege. Von 850 solcher Betten auf dem Festland, die für Covid-19-Patienten bereitstehen, seien 843 belegt. Für die zehn Millionen Einwohner gebe es zudem 420 Intensivpflege-Betten, die aber für andere Krankheitsfälle reserviert seien, hieß es weiter. Nach Angaben des Ministeriums wurden binnen 24 Stunden 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Rund eine Woche nach dem Aufnahmestopp am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum wegen einer Virusmutation ist die Corona-Lage nach Angaben des Krankenhauses unter Kontrolle. "Es ergibt sich kein Hinweis auf eine unkontrollierte Ausbreitung von Sars-CoV-2, insbesondere nicht von Virusvarianten", teilte die Klinik am Samstag mit. Es gebe keine aktiven Infektionskette mehr. Die Klinik verwies dabei auf umfangreiche Untersuchungen von Personal und Patienten sowie weitere Nachforschungen des Gesundheitsamts und des Robert Koch-Instituts.

+++ FDP-Chef Lindner fordert mehr Anstrengungen für eine Wiederöffnung der wegen Corona geschlossenen Kitas und Schulen in Deutschland. Es drohe, dass viele Kinder und Jugendliche den Anschluss im Bildungssystem verlieren, sagte Lindner am Samstag während einer digitalen Klausur seiner Bundestagsfraktion.

Homeschooling, während des Lockdowns im Januar 2021, Kinder lernen zuhause für die Schule, ein Mädchen im Videounterricht, Videochat, mit hier Klasse, ein Mädchen lernt mit einem Tablet. (picture alliance / Jochen Tack)

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine Überarbeitung der Impfverordnung und der dort festgelegten Priorisierungen angekündigt. Hintergrund ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das Präparat von Astrazeneca nur bei unter 65-Jährigen einzusetzen, weil die Wirksamkeit bei Älteren nicht hinreichend belegt sei. Spahn sagte bei einer Digital-Veranstaltung, man werde generell an einer Priorisierung festhalten, aber die Alterskomponente für den Astrazeneca-Impfstoff aufgreifen.

+++ Eltern haben sich mit dem Homeschooling ihrer Kinder einer Studie zufolge inzwischen recht gut eingerichtet. Die meisten Eltern seien mit dem Homeschooling ganz zufrieden gewesen, sagte die Psychologin Ilka Wolter, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Sie leitete eine Befragung des Bamberger "Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe" unter Familien. Der Austausch mit den Schulen habe aus Sicht der Familien relativ gut funktioniert: "Die meisten fühlten sich ausreichend informiert und unterstützt."

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine staatliche Steuerung der Impfstoffproduktion ausgesprochen. Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", es gebe wegen der Corona-Pandemie eine Notlage, die die Marktwirtschaft auf längere Sicht fundamental beschädigen könne. Deshalb sollte es eine – Zitat – "Not-Impfstoffwirtschaft" geben, in der der Staat klare Vorgaben mache. Man brauche mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren.

Der Streit um den Impfstoff beschäftigt derzeit die EU und den Covid-19-Impfstoffhersteller AstraZeneca. (picture alliance / Bildagentur-online /Tetra-Images)

+++ Der Iran bescheinigt dem im eigenen Land hergestellten Impfstoff eine hohe Wirksamkeit gegen das Corona-Virus. Der iranischen Corona-Krisenstab erklärte laut der Nachrichtenagentur INSA, das Mittel namens "Coviran Barekat" zeige auch eine hohe Effektivität gegenüber den neuartigen Virus-Mutationen. Ein weiterer Impfstoff befinde sich in der Entwicklung.

+++ Die FDP hat die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel zur Unterstützung von Familien in der Pandemie kritisiert. Fraktionsvize Theurer sprach von "Durchhalteparolen" und "lebensfremder Elfenbeinturm-Politik aus dem Kanzleramt". Den Familien mit Kindern bringe dies im Alltag nichts. Nötig sei stattdessen ein klarer Fahrplan.

Gewaltiger Kraftakt: Familien in der Pandemie

+++ In Bolivien ist die Impfkampagne gegen das neuartige Coronavirus angelaufen. Als erste wurde eine Krankenpflegerin in der Stadt Santa Cruz geimpft. Bolivien nutzt zunächst den russischen Sputnik-Impfstoff, später soll auch Astrazeneca dorthin liefern.

+++ Eine Krankenpflegerin aus Schweden ist ausgewählt worden, beim Filmfestival von Göteborg als einziger Gast alle Filme in einem Leuchtturm zu sehen. Die 41-jährige Lisa Enroth wird dazu eine Woche lang in einen Leuchtturm auf einer kleinen Schäreninsel ziehen. Das Konzept des Ein-Personen-Festivals ist die Antwort der Göteborger auf die Coronakrise. 12.000 Filmfans hatten sich beworben. Isolierte Vorführungen gibt es noch an zwei weiteren Orten, für das restliche Publikum gibt es eine Digitalausgabe.

+++ Mitten im Lockdown ein Café zu eröffnen, klingt riskant. Einige junge Gründer versuchen es trotzdem. Wie sie nun wirtschaften und worauf sie hoffen, berichtet der Hessische Rundfunk.

+++ Erstmals seit Mai 2020 ist ein Todesfall in Taiwan nach einer Corona-Infektion registriert worden. Damit seien in der Inselrepublik mit knapp 24 Millionen Einwohnern seit dem Beginn der Pandemie insgesamt acht mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben, teilten die Behörden mit.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die Anstrengungen von Familien in der Coronakrise gewürdigt. In ihrem Video-Podcast sagte die Kanzlerin, Familien leisteten derzeit einen gewaltigen Kraftakt. Die Regierung werde alles daran setzen, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können.

+++ Etwas später als üblich hat das Robert Koch-Institut die neuen Corona-Zahlen für Deutschland berichtet. Die Zahl der in Deutschland registrierten Infektionen geht demnach weiter zurück: Rund 12.300 neue Fälle wurden in die Statistik aufgenommen. Das sind gut 4.000 weniger, als am Samstag vor einer Woche gemeldet worden waren. Die Inzidenz der Neuansteckungen je 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ist demnach ebenfalls weiter gesunken und wird jetzt bundesweit mit rund 91 angegeben. Seit gestern wurden in Deutschland 794 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland:

+++ In den USA gilt ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Taxis und bei Mitfahrdiensten. Auch an Haltestellen und auf Bahnhöfen und Flughäfen müssen Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

+++ Das Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter mit. Das Musik- und Kunstfestival war vom April 2020 zuerst auf Oktober 2020 und dann auf April 2021 verschoben worden.

Das Coachella-Festival (Archivbild) hat üblicherweise etwa eine halbe Million Besucherinnen und Besucher (AP/Invision/Amy Harris)

+++ Bundesinnenminister Seehofer appelliert an die Bevölkerung, auf sämtliche Reisen ins Ausland zu verzichten. Ohne zwingenden Grund in Corona-Mutationsgebiete zu reisen, sei seiner Ansicht nach "töricht".

+++ Auch Tschechien und Frankreich verschärfen Reisebeschränkungen. Ausländer dürfen seit Mitternacht nur noch in notwendigen Fällen nach Tschechien einreisen. Ausnahmen gelten unter anderem für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche. Frankreich lässt ab morgen keine Einreisen mehr aus Nicht-EU-Staaten zu. Ausnahmen solle es nur bei triftigem Grund geben.

+++ Aus Sicht der Europäischen Zentralbank ist eine zügige Impfkampagne gegen das Coronavirus entscheidend für eine wirtschaftliche Erholung. EZB-Direktorin Schnabel sagte im Deutschlandfunk, angesichts der sich weiter verschärfenden gesundheitlichen Lage in vielen Ländern sei für den Euroraum zunächst mit einem sehr schwachen ersten Quartal 2021 zu rechnen.

+++ In Deutschland gilt seit Mitternacht eine Einreisesperre für Personen aus Portugal und Irland, Großbritannien, Südafrika und Brasilien. In diesen Ländern sind derzeit besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark verbreitet. Zunächst bis zum 17. Februar gilt ein grundsätzliches Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen. Wer in Deutschland lebt, darf aber zurückkehren. Mehr Informationen

Hier geht es zu unserem Archiv.