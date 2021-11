Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen ruft Bayern erneut den landesweiten Katastrophenfall aus. +++ Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen plädiert auch Kanzlerin Merkel für ein schnelles Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder. +++ Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul ruft dazu auf, auch am Karnevalsauftakt Abstand zu halten. +++ Mehr im Newsblog.

Mittwoch, 10. November

+++ Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen ruft Bayern erneut den landesweiten Katastrophenfall aus. Ministerpräsident Söder habe aufgrund "der aktuellen besorgniserregenden Situation in der Corona-Pandemie die Feststellung des Katastrophenfalls ab dem 11. November 2021 angeordnet", teilte die Staatskanzlei in München mit.

Zuvor hatte Söder dies auch in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion angekündigt.

Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen.

+++ Angesichts der kritischen Corona-Lage dringt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel auf eine rasche Bund-Länder-Abstimmung mit den Ministerpräsidenten. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Pandemie breite sich in dramatischer Weise aus. Dies erfordere eine schnelle und einheitliche Reaktion. Merkel sei mit den Ländern und den möglichen künftigen Koalitionsparteien in intensivem Kontakt, um einen schnellstmöglichen Termin herbeizuführen. Unter den Ländern gibt es dazu bisher aber keine einheitliche Linie, so dass der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst, bislang nicht zu einer solchen Konferenz einladen konnte.

+++ Zum Start in die Karnevalssession am 11.11. hat der nordrhein-westfälische Innenminister Reul (CDU) die Jecken vor Übermut gewarnt. "Wir müssen noch immer halblang machen", erklärte Reul in Düsseldorf. Es sei immer noch "ein Corona-Karneval und kein Karneval, wie wir ihn sonst kennen und gern wieder hätten". Angesichts hoher Infektionszahlen appellierte er an die Feiernden, sich testen zu lassen und auf Abstand zu bleiben.

"Wir müssen immer noch halblang machen." - Wie viele Jecke in den Karnevalshochburgen werden diesem Appell am 11.11. folgen? (dpa / picture alliance / Ina Fassbender)

+++ Wegen des steilen Anstiegs der Corona-Zahlen schränken immer mehr Kliniken in Sachsen-Anhalt die Besuchsmöglichkeiten ein. Mancherorts gelten sogar Besuchsverbote. In der Lungenklinik Ballenstedt etwa tritt ein grundsätzliches Verbot morgen in Kraft. In einer Mitteilung hieß es, der Schritt sei zum Schutz der Patientinnen und Patienten und des Klinikpersonals unvermeidbar. Ähnliche Einschränkungen gelten in den Ameos-Kliniken in Aschersleben, Bernburg, Halberstadt, Haldensleben, Schönebeck und Staßfurt, ab Freitag auch im städtischen Klinikum Magdeburg. Ausnahmen sind etwa bei Geburten oder Schwerstkranken möglich.

+++ Die Europäische Arzneimittel-Agentur will binnen zwei Monaten entscheiden, ob sie den Corona-Impfstoff von Moderna auch für sechs- bis elfjährige Kinder zulässt. Das teilte die EMA in Amsterdam mit. Das US-Unternehmen Moderna hatte gestern die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Sechs- bis Elfjährige beantragt. Der Impfsoff Spikevax ist in der EU bisher ab einem Alter von zwölf Jahren zugelassen. Sechs- bis Elfjährige sollten laut Antrag im Abstand von vier Wochen mit zwei Dosen von jeweils 50 Mikrogramm geimpft werden. Die bisher ab zwölf Jahren gegebene Dosis beträgt zwei Mal 100 Mikrogramm.

+++ In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen auf 11.398 gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht. Das gaben das Gesundheits- und Innenministerium bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 655. Den höchsten Wert verzeichnet Oberösterreich, wo die Inzidenz auf über 1000 gestiegen ist.

+++ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz pocht auf rasche, breiter angelegte Angebote zu Corona-Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen. Vorstand Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland streite über die Impfpflicht und 2G-Maßnahmen, schaffe es aber nicht, Impfwilligen eine dritte Impfung anzubieten. Selbst Hochbetagte würden auf das kommende Jahr vertröstet. Brysch forderte die Öffnung von Impfzentren und mehr mobile Impf-Teams.

+++ Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn hat ein bundesweites Vorgehen bei der Anwendung der sogenannten 2G-Regel angemahnt. Man habe jetzt bald wieder 16 unterschiedliche Regelungen, sagte der CDU-Politiker bei RTL/ntv. Die Einführung von 2G- oder 3G-Regeln ist bislang Sache der Länder. Spahn sprach sich für die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz aus. Dies wäre ein starkes Signal an die Bürger, das zeige, wie ernst die Lage sei.

+++ Der Bundesrechnungshof hat sich besorgt über die Lage des Staatshaushalts geäußert. Weniger als zwei Jahre Corona-Pandemie hätten ausgereicht, um die Bundesfinanzen empfindlich zu schwächen, heißt es in einem Bericht der Behörde, der dem Bundestag übergeben wurde. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hatte die Wachstumsprognose für das laufende Jahr heute erneut gesenkt: auf 2,7 Prozent.

+++ Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf eine Stellungnahme der Wissenschaftler. Die Impfpflicht solle für Pflegekräfte, Lehrpersonal und Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen eingeführt werden.

Darüber hinaus fordern die Wissenschaftler eine neue Regelung der Arbeitsschutzverordnung, die es Arbeitgebern ermöglicht, den Impfstatus ihrer Angestellten zu erfragen. Zusätzlich solle die 2G-Regel im öffentlichen Leben breiter angewendet werden.

Bewohnerin und Pflegekraft in einem Pflegeheim. (dpa / Christoph Schmidt)

Außerdem müsse die Forschung an antiviralen Medikamenten intensivert werden, schreibt die Akademie in einer Pressemitteilung. Mit Blick auf künftige Pandemien müssten breit wirksame Medikamente entwickelt werden, die gegen verschiedene Arten einer Virusfamilie wirken.

+++ Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Covid-19-Impfungen von unter 30-Jährigen nur noch mit dem Vakzin Comirnaty der Partner Biontech und Pfizer.

Grund dafür sind mögliche Erkrankungen des Herzens nach der Impfung mit dem Impfstoff Spikevax von Moderna, begründet die Stiko.

Hier ein Auszug aus der Begründung:



"Aktuelle Meldeanalysen zeigen, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen unter 30 Jahren nach der Impfung mit Spikevax häufiger beobachtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty. Für Menschen ab 30 Jahren besteht nach der Impfung mit Spikevax kein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung."





+++ Die Einführung einer Impfpflicht wird auch auf politischer Ebene weiter diskutiert.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst reagierte zurückhaltend auf die Forderung. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, dass die Virologen eine Impfpflicht für richtig halte, sei nachvollziehbar, aber man müsse darauf achten, "dass die Menschen noch mitgehen". Es könne nicht mit immer mehr Druck regiert werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Buschmann, sagte im Dlf, es gebe die Sorge, dass durch eine Impfpflicht Personal im Gesundheitsbereich verloren gehe.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker unterstützt die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht gegen Covid-19. Die parteilose Politikerin sagte dem "Kölner Stadtanzeiger", es könne mit den Einschränkungen im Alltag ja nicht auf Dauer weitergehen.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat zum dritten Mal hintereinander einen neuen Höchststand erreicht.

Sie liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 232,1. Gestern betrug sie 213,7 und vor einer Woche 146,6. Die Gesundheitsämter übermittelten dem RKI 39.676 neue Infektionen binnen eines Tages - auch das ist ein neuer Höchststand. Deutschlandweit wurden 236 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 96.963.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen gibt das RKI derzeit mit 4,31 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

+++ In Bayern ist die Zahl der Neuinfektionen besonders hoch. Gesundheitsminister Holetschek (CSU) steht einer möglichen Corona-Impfpflicht dennoch skeptisch gegenüber.

Ein Impfzwang löse immer auch Gegenwehr aus, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Gleichwohl vernehme er nicht zuletzt aus Pflegeeinrichtungen immer häufiger den Wunsch nach einer Impfpflicht, um die Bewohner bestmöglich zu schützen. Die bayerische Staatsregierung werde sich mit diesem Thema weiterhin intensiv auseinandersetzen.

Besuch einer Angehörigen in einem Altenheim in Düsseldorf. (dpa/ Norbert Schmidt)

+++ Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund tritt für eine bundesweit geltende 2G-Regelung ein - also Zutritt etwa zu Veranstaltungen nur für Geimpfte oder Genesene.

Der Marburger Bund mahnte, sollte es keine keine bundesweite 2G-Regel einführen, wäre das der nächste Fehler in der Pandemiebekämpfung. Ähnlich äußerten sich der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch und der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach.

+++ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht sich für schärfere Kontrollen von Maßnahmen aus, insbesondere in der Gastronomie.

Es müsse klar sein, wer sich an das Kontrollieren der 3G- oder 2G-Nachweise als Betreiber nicht halte, müsse die Konsequenzen spüren, sagte Klingbeil der "Rheinischen Post".

++++ Der Virologe Christian Drosten erwartet einen "sehr anstrengenden Winter" und hält auch neue Kontaktbeschränkungen für denkbar.

Im Moment gebe es eine echte Notfallsituation, sagte Drosten angesichts der Lage auf den Intensivstationen dem NDR. Es müsse sofort etwas getan werden. Dabei müsse man auch Maßnahmen diskutieren, von denen man eigentlich gehofft hatte, sie hinter sich gelassen zu haben. Drosten sprach von Kontaktmaßnahmen, die sicher wieder nötig seien. Er schränkte allerdings auch ein, dass es juristisch schwer sein könnte, breite allgemeine Kontaktmaßnahmen durchzusetzen. Hier geht es zum längeren Artikel.

Der Virologe Drosten hält neue Kontaktbeschränkungen für notwendig. (picture alliance / Associated Press / Fabrizio Bensch)

Dienstag, 9. November

+++ In Frankreich wird für Menschen ab 65 Jahren eine Auffrischungs-Impfung Mitte Dezember verpflichtend für den Status als geimpfte Person im Corona-Pass.

Das kündigte Präsiden Macron am Abend in einer Fernsehansprache an. Nur mit diesem Nachweis von Impfung, Genesung oder Negativ-Test kann man in Frankreich Restaurants und Veranstaltungen besuchen oder per Flugzeug oder Fernzug verreisen. Außerdem sollen vom nächsten Monat an auch Menschen ab 50 Jahren eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Bislang lag die Altersgrenze bei 65 Jahren.

"Lassen Sie sich impfen, appellierte Macron an die Bevölkerung. Die Pandemie sei noch nicht zu Ende. Es gebe einen alarmierenden Anstieg der Infektionszahlen.

"Zurück im Epizentrum der Pandemie": Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt über die hohen Corona-Infektionszahlen in Europa geäußert. In manchen Staaten werden dennoch kaum noch Schutzmaßnahmen getroffen – andere greifen zu drastischen Mitteln, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Unser Überblick.

+++ Die Pläne von SPD, FDP und Grünen zur Eindämmung der Corona-Pandemie will Kanzlerkandidat Scholz am Donnerstag im Bundestag erläutern.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Vorgesehen sind unter anderem eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, finanzielle Hilfen für Kliniken und eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Scholz war zuletzt kritisiert worden, weil er sich öffentlich kaum zum Thema Corona geäußert hatte. So warf ihm der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun vor, ein Bund-Länder-Treffen zur Abstimmung der Corona-Politik zu blockieren, um die Gespräche der Ampel-Parteien nicht zu stören.

Mehr zum Thema: 3G am Arbeitsplatz - das planen die Ampel-Parteien

+++ Moderna hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beantragt.

Die entsprechenden Unterlagen seien eingereicht worden, teilte das US-Unternehmen mit. Noch gibt es in Europa keinen zugelassenen Impfstoff für unter 12-Jährige. Die Daten von Moderna beruhen auf einer Studie mit mehr als 4.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen sechs und elf Jahren, deren Ergebnisse eine "robuste" Anzahl an Antikörpern zeigten, wie Moderna zuvor mitgeteilt hatte.

Ampullen mit dem Corona-Impfstoff von Moderna. (www.imago-images.de)

Modernas Corona-Impfstoff ist in den USA ab 18 Jahren zugelassen, in der EU bereits für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. In den USA hatte Ende Oktober bereits der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. In der EU läuft das Zulassungsverfahren bei der EMA noch.

+++ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst (CDU) plädiert für eine 2G-Regelung im Freizeitbereich, also Zugangsbeschränkungen für alle, die nicht geimpft oder genesen sind.

Er wünsche sich dazu eine gemeinsame Verständigung von Bund und Ländern, sagte Wüst in Düsseldorf. Am besten sei eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) noch in dieser Woche. Wüst ist derzeit Vorsitzender der MPK. Eine bundesweite Einigung sei für NRW aber keine Voraussetzung zu handeln, stellte Wüst klar. Wenn das nicht gelinge, werde Nordrhein-Westfalen seine Planungen für 2G forcieren.



Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, in einer Sitzung des Bundesrates. (www.imago-images.de/photothek)

Bei Karnevals-Saalveranstaltungen will Nordrhein-Westfalen landesweit als Mindestschutz eine sogenannte 3Gplus-Regel verbindlich einführen. Das bedeutet, dass nur geimpfte, genesene oder Personen mit bestimmten negativen Corona-Tests zugelassen werden, erläuterte Ministerpräsident Wüst (CDU). Möglich sei entweder ein maximal sechs Stunden alter Schnelltest oder ein höchstens 24 Stunden alter PCR-Test.

Ob 3G plus, 2G oder 1G: Hier gibt es die derzeit gängigsten Abkürzungen in der Coronavirus-Pandemie kurz erklärt

+++ Bayern fährt alle seine Corona-Impfzentren wieder hoch.

Das bestätigte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Die Impfzentren sollen demnach alle Menschen über 60 Jahre anschreiben und eine Auffrischungsimpfung anbieten. Söder stellte zugleich klar, dass jeder Impfwillige auch geimpft werde, unabhängig vom Alter.

Mehr zum Thema: Booster-Impfung – ist die dritte Dosis nötig?

Der CSU-Chef kündigte zudem schärfere Kontrollen der seit heute in Bayern geltenden strengeren Corona-Regelungen etwa für Veranstaltungen oder den Arbeitsplatz an. Die Polizei solle direkte Geldstrafen verhängen und bei wiederholten Verstößen auch vorübergehende Schließungen anordnen können.

+++ Ab dem 1. April nächsten Jahres müssen Mitarbeiter im Gesundheitsdienst in England gegen das Coronavirus geimpft sein.

Das teilte der britische Gesundheitsminister Javid mit. Es werde Ausnahmen für Menschen geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder keinen persönlichen Kontakt mit Patienten haben. Die Regierung in Wales verkündete dagegen, keine Impfpflicht für das Gesundheitswesen einzuführen. In Frankreich, Italien und manchen US-Staaten existiert eine derartige Pflicht bereits.

+++ Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Schmidtke, rechnet damit, dass bald wieder Notverlegungen von Corona-Erkrankten erforderlich sein werden.

Dies betreffe auch Intensivpatienten, die geimpft seien und an einer anderen Erkrankung als Covid-19 litten, sagte sie den Funke-Medien. Die Lage in den Kliniken sei angesichts knapper werdender Covid-19-Behandlungsplätze auf den Intensivstationen "insbesondere im Osten und im Süden des Landes mittlerweile äußerst kritisch". Mittlerweile würden Patienten innerhalb des eigenen Bundeslandes verlegt. Sie gehe davon aus, dass die deutschlandweite "Kleeblattverlegung" nur noch eine Frage der Zeit sei. Der Begriff beschreibt ein logistisches System zur länderübergreifenden Verteilung und Versorgung von Corona-Patienten aus Intensivstationen.

22.11.2018, Berlin: Die Abgeordnete Claudia Schmidtke (CDU) spricht während einer Bundestagssitzung zum Thema «Gesundheit». (Jörg Carstensen / dpa)

+++ Wegen der steigenden Corona-Zahlen sagt die Berliner Charité alle planbaren Eingriffe ab.

Die hohe Zahl von Covid-19-Patientinnen und Patienten mache diesen Schritt nötig, teilte ein Sprecher des Universitätsklinikums mit. Das Personal werde wieder vermehrt auf Covid-19-Stationen gebraucht. Die Charité behandelt häufig die besonders schweren Fälle. Sie hat im Laufe der Pandemie bereits mehrfach ein Notprogramm gefahren, um die Zahl der Covid-19-Patienten zu bewältigen.

+++ Der Virologe Kekulé geht davon aus, dass die Corona-Infektionszahlen auf absehbare Zeit nicht in den Griff zu bekommen sind.

Kekulé sagte MDR aktuell: "Die Kontrolle über die Infektionszahlen ist uns entglitten. Das wird weiter nach oben gehen, weil es selbstverstärkende Prozesse sind. Wenn viele Leute infiziert sind, gibt es auch viele, die sich anstecken." Nach Ansicht von Kekulé hat die Politik den Kampf gegen das Virus inzwischen aufgegeben. Man habe die Welle bei Schülern unkontrolliert laufen lassen, indem man vielerorts auf Quarantäneregeln und Nachverfolgung verzichtet habe. Zudem erlebe man eine Welle der Geimpften, die das Virus ebenfalls weitergeben könnten.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 213,7. Am Vortag betrug der Wert 201,1, eine Woche zuvor lag er bei 153,7. Die Gesundheitsämter meldeten knapp 22.000 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 169 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf hierzulande 96.727.

Unser ausführlicher Blick: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+++ Dänemark führt zwei Monate nach der Abschaffung sämtlicher Corona-Beschränkungen wieder die 3G-Regel ein.

Grund sind die auch in Dänemark stark gestiegenen Fallzahlen. Ein Gremium von Epidemiologen habe die Wiedereinführung des sogenannten Corona-Passes vorgeschlagen, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen in Kopenhagen. Die Regierung will die Vorschläge heute dem Epidemieausschuss im Parlament unterbreiten. Am 10. September hatte Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben.

+++ Anti-Corona-Proteste in Neuseeland. Rund 3.000 Menschen versammelten sich vor dem Parlament in der Hauptstadt Wellington. Nach Angaben der Polizei missachteten zahlreiche Teilnehmer die Hygienevorschriften. Auf dem Parlamentsgelände führten die Demonstranten einen sogenannten Haka auf, der als traditioneller Tanz der Maori gilt. Der Haka wird zu zahlreichen Anlässen getanzt - zur Einschüchterung von Rivalen, zum Feiern, aber auch zum Trauern. Premierministerin Ardern erklärte, die meisten Neuseeländer unterstützten die Corona-Strategie der Regierung. Fast 90 Prozent der Bevölkerung hätten bereits eine erste Impfdosis erhalten. "Was wir heute gesehen haben, war nicht repräsentativ für die große Mehrheit der Neuseeländer." Bis zu einem Ausbruch der Delta-Variante im August in Auckland war das Leben der Neuseeländer monatelang beinahe normal geblieben. Der Inselstaat galt daher weltweit als Vorbild im Kampf gegen Corona: In dem Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern gab es seit Beginn der Pandemie nur 31 Todesfälle durch Covid-19.

Proteste in Neuseeland gegen die Corona-Maßnahmen. (Mark Mitchell/NZME/Mark Mitchell)

+++ Der Gesetzentwurf der Ampel-Parteien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stößt weiter auf Kritik.

So lehnt die CSU-Bundestagsfraktion die Pläne ab, auch der Deutsche Städtetag und die Sozialverbände weisen auf Versäumnisse hin. Die Hausärzte warnten angesichts der hohen Infektionszahlen dagegen vor Panikmache und Verunsicherung. Nach einem Gesetzesentwurf von SPD, FDP und Grünen sollen die drastisch steigenden Corona-Zahlen unter anderem durch die Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz und finanziellen Hilfen für Kliniken eingedämmt werden.

+++ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat dazu aufgerufen, die Pläne für eine Rückkehr zu kostenlosen sogenannten Bürgertests so schnell wie möglich umzusetzen. "Wenn jetzt nichts geschieht, fällt ein weiteres gemeinsames Weihnachtsfest der Pandemie zum Opfer", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Die Rückkehr zu den Bürgertests sei überfällig, um das Virus effizient zu enttarnen.

+++ Die Behörden in Thailand haben erstmals seit Monaten wieder weniger als 7.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Am Dienstag wurden 6904 neue Fälle verzeichnet - das ist offiziellen Statistiken zufolge der niedrigste Wert seit Anfang Juli. 61 Menschen in dem beliebten Urlaubsland mit 70 Millionen Einwohnern starben innerhalb eines Tages in Verbindung mit Covid-19.



Weiterlesen: Hier geht es zu unserem Archiv.