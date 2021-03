Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute in Amsterdam über den Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt davor, den nahenden Frühling und höhere Temperaturen als Argument für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen zu nehmen. Die Stadt Bergamo in Norditalien gedenkt heute der Todesopfer der Pandemie. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 18. März

+++ Der niedersächsische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Althusmann spricht sich für Öffnungen im Hotel- und Gastgewerbe über Ostern aus. Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, mit einer klugen Test- und TestApp-Strategie sollte eine Erholung im eigenen Land möglich sein.

+++ Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt davor, den nahenden Frühling und höhere Temperaturen als Argument für eine Lockerung von Corona-Maßnahmen zu nehmen. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Wetter und Jahreszeit das Infektionsgeschehen direkt beeinflussen, hält ein Expertenteam fest. Es hat sich mit der Frage befasst, welchen Einfluss meteorologische Faktoren und Luftqualität auf die Corona-Pandemie haben.

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute in Amsterdam über den Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus. In einer Sondersitzung sollen mögliche Risiken gegen den Nutzen des Mittels abgewägt werden. Es wird erwartet, dass die EMA im Anschluss an die Besprechung eine Empfehlung gibt, ob der Astrazeneca-Impfstoff weiter eingesetzt werden sollte oder nicht.

+++ Nach dem Stopp der Impfungen mit Astrazeneca können sich Berliner Polizisten nun mit anderen Impfstoffen schützen lassen.

Inzwischen gebe es "die freie Wahl des Impfstoffes", sagte ein Polizeisprecher. Bis Montag hätten bereits 8.592 Dienstkräfte das Angebot angenommen und einen entsprechenden Impfcode erhalten. Wie viele davon bis jetzt tatsächlich geimpft wurden, erfasst die Polizei nicht genau.

+++ FDP-Vize Wolfgang Kubicki macht die Bundesregierung dafür verantwortlich, dass die Gefahr einer Corona-Übertragung durch bereits geimpfte oder von der Krankheit genesene Menschen noch immer ungeklärt ist. Das Verhalten der Bundesregierung sei rechtlich höchst problematisch, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. "Es spielt keine Rolle, ob die Bundesregierung mutwillig oder aus schierer Inkompetenz nicht in der Lage ist, bestimmte Bereiche mit wissenschaftlicher Expertise und mehr und besserer Forschung aufzuhellen", sagte Kubicki.

+++ Die Stadt Bergamo in Norditalien gedenkt heute der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie. Vor rund einem Jahr gingen Bilder aus Bergamo um die Welt, die zeigten, wie Militär-Lastwagen hunderte Särge aus der Stadt herausbrachten. Diese Bilder wurden zum warnenden Symbol für die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Europa.

Die italienische Stadt Bergamo wurde von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. (imago)

+++ Brasilien hat 90.303 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg nach Behördenangaben um 2648, der zweithöchste Wert nach einem Rekord von 2841 Todesfällen am Dienstag. In dem südamerikanischen Land wurden damit seit Beginn der Pandemie insgesamt 284.775 Todesfälle verzeichnet.

+++ Angesichts der Überlastung vieler französischer Krankenhäuser will sich Regierungschef Castex am Abend in Paris zu einer weiteren Verschärfung der Corona-Auflagen äußern. Geplant sind nach Regierungsangaben zusätzliche Maßnahmen im Großraum um Paris sowie in der nördlichen Region Hauts-de-France, die an Belgien grenzt. Im Gespräch sind unter anderem Ausgangsbeschränkungen auch an Wochenenden, wie sie bereits an der Côte d'Azur und in Teilen Nordfrankreichs gelten.

+++ Eine Infektion mit dem Coronavirus bietet den meisten Menschen in den Folgemonaten Schutz vor einer Neuansteckung. Zu diesem Ergebnis kommt eine großangelegte Studie in Dänemark, die nun in der Fachzeitschrift "The Lancet" vorgestellt wurde. Bei älteren Menschen über 65 Jahren tritt eine wiederholte Infektion allerdings häufiger auf als bei jüngeren. Diese Erkenntnisse zeigen nach Ansicht der Forscher, dass Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen, wie Abstandhalten, auch für diejenigen von grundlegender Bedeutung sind, die bereits Covid-19 gehabt haben.

