Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen spätestens ab der Woche vom 7. Juni auch Betriebsärzte einbezogen werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland ist den sechsten Tag in Folge gesunken. Das Robert Koch-Institut hat seine Risikobewertung für Tschechien, Bulgarien und die französische Grenzregion Moselle herabgestuft. Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 2. Mai

+++ Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen spätestens ab der Woche vom 7. Juni auch Betriebsärzte einbezogen werden. Vorgesehen sind dann laut Bundesgesundheitsminister Spahn für sie mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. Der CDU-Politiker sagte, noch warteten viele auf Impftermine. "Aber bereits in ein paar Wochen werden wir voraussichtlich mehr Impfstoff haben als Terminanfragen." Betriebsärzte in Firmen könnten dann helfen, mit niedrigschwelligen Angeboten zu überzeugen. Dies könne Menschen fürs Impfen gewinnen, die "nicht das Gegenargument suchen, sondern die Gelegenheit".

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 16.290 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2.483 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 110 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde bundesweit mit 146,5 angegeben; damit entwickelte sie sich den sechsten Tag in Folge rückläufig. Seit Beginn der Pandemie wurden 3 Millionen 416.822 nachgewiesene Infektionen registriert und 83.192 Todesfälle.

+++ Auch in Tschechien und Bulgarien sinkt die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen. Beide Länder gelten deshalb von heute an nicht mehr als Hochinzidenzgebiete. Auch für die französische Grenzregion Moselle gilt nun eine Herabstufung. Sie wird - wie der Rest Frankreichs - als Hochinzidenzgebiet angesehen. Bisher galt die Region als Virusvariantengebiet mit verschärften Quarantäneregeln. Die südafrikanische Mutante hatte sich dort stark verbreitet. In Europa gelten zudem folgende Änderungen: Litauen wird ab heute zum Hochinzidenzgebiet hochgestuft und in Norwegen wird eine weitere Region als Risikogebiet behandelt.

Grenze Frankreich Deutschland (dpa-Bildfunk / Oliver Dietze)

+++ In Chile sollen sich innerhalb der kommenden zwei Wochen bereits Menschen zwischen 35 und 45 Jahren impfen lassen können, wie Präsident Piñera ankündigte. Möglich sei dies wegen eines neuen Vertrags über die Lieferung von drei Millionen zusätzlichen Impfdosen des chinesischen Unternehmens Sinovac. "Wir werden unser Impfprogramm so schnell wie möglich auf die jüngeren Generationen ausdehnen, die sich am häufigsten infizieren", sagte der Staatschef. Mit rund 35 Prozent liegt Chile bei der vollständig geimpften Bevölkerung weltweit auf einem der vordersten Plätze.

+++ Im kanadischen Montreal sind nach Angaben örtlicher Medien etwa 30.000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten seien größtenteils ohne Masken unterwegs gewesen und hätten gegen die Abstandsregeln verstoßen, hieß es. Sie wandten sich gegen die von der Regierung der Provinz Quebec auferlegten Regeln und bezeichneten sie als ungerechtfertigt. Die Kundgebung sei weitgehend friedlich verlaufen.

+++ Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten die EU-Staaten nach Ansicht der EU-Kommission systematisch das Abwasser auf Coronaviren untersuchen. "Die Überwachung von Abwasser kann eine kostengünstige, schnelle und verlässliche Quelle für Informationen sein über die Verbreitung des Virus und seinen Varianten in der Bevölkerung", sagte EU-Umweltkommissar Sinkevicius der "Welt am Sonntag". Die 27 Staaten sollten «schnellstmöglich effektive Abwasser-Überwachungssysteme einrichten». Diese ließen sich innerhalb von maximal sechs Monaten auf die Beine stellen.

+++ Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Linnemann, hat mehr Rechte nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für negativ Getestete gefordert. Die geplante Bundesverordnung zu Ausnahmeregeln müsse entsprechend ergänzt werden, sagte Linnemann der Zeitung "Welt am Sonntag". Wer einen aktuellen Testnachweis vorlegen könne, müsse wieder im Restaurant sitzen und Hotelzimmer oder Ferienwohnungen buchen können. Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, äußerte sich ähnlich. Er warnte vor Ungleichbehandlungen, sollten nur Geimpfte und Genesene von Corona-Beschränkungen ausgenommen werden. Schon heute klappten Friseurbesuche mit Tests sehr gut, dies müsse demnächst auch in Restaurants, beim Kurzurlaub oder beim Shoppen möglich sein, betonte Kuban.

Samstag, 1. Mai

+++ In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist ein Flugzeug der Luftwaffe mit Hilfe für Corona-Erkrankte eingetroffen. An Bord der Maschine befanden sich 120 Beatmungsgeräte. Mit dem Flug reisten auch 13 Sanitätssoldatinnen und Soldaten ein. Sie sollen eine mobile Sauerstoff-Gewinnungsanlage der Bundeswehr aufbauen, die Mitte kommender Woche mit zwei Transportmaschinen nach Indien gebracht wird. Außerdem bilden sie Rot-Kreuz-Helfer an der Maschine aus.

+++ Papst Franziskus hat eine weltweite Gebetsreihe für das Ende der Corona-Pandemie eröffnet. Zum Auftakt hielt das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Kapelle des Petersdoms vor mehr als 150 Gläubigen eine Rosenkranz-Andacht ab, der während des gesamten Monats täglich weltweit weitere folgen sollen. Die Gläubigen sind aufgerufen, für ein Ende der Pandemie sowie eine Wiederaufnahme der Arbeit und sozialer Aktivitäten zu beten.

+++ Die belgische Polizei hat eine nicht genehmigte Demonstration von mehreren hundert Jugendlichen in einem Brüsseler Park gewaltsam aufgelöst. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten ein, die sich trotz eines Verbots in der belgischen Hauptstadt versammelt hatten. Laut RTBF gab es Verletzte. Vor einem Monat hatte es einen ähnlichen Party-Protest in dem Park mit rund 2000 Teilnehmern gegeben. Belgische Medien berichteten von 600 oder 700 Polizeikräften und mehreren Tausend Teilnehmern. Unter ihnen waren viele junge Menschen, aber auch etliche Kritiker der Corona-Maßnahmen. Medienberichten zufolge waren auch Corona-Leugner und Impfgegner sowie Fußball-Hooligans in den Park gekommen. Corona-Regeln wie Abstands- und Maskenpflicht wurden weitgehend ignoriert.

+++ Nach rund sechs Monaten Stillstand wegen der Corona-Pandemie sind auf Sylt wieder Urlauber angekommen. Die größte deutsche Nordseeinsel gehört zur touristischen Modellregion Nordfriesland. Unter strengen Auflagen wird der Tourismus dort wieder hochgefahren - aber alles unter dem Vorbehalt, dass die Infektionen nicht stark zunehmen. Auch nach Amrun und St. Peter-Ording kamen am Samstag zahlreiche Urlauber.

+++ Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat sich zuversichtlich zu Reisen innerhalb Europas noch im Sommer geäußert. Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel", mit entsprechenden Vorkehrungen sei er recht optimistisch. Er sehe bereits im Testen eine große Chance, setze aber vor allem Hoffnungen in einen europaweiten digitalen Impfpass. Dieser soll etwa für Smartphones als freiwilliges und ergänzendes Angebot zum weiterhin gültigen gelben Papier-Dokument eingeführt werden.

+++ Die Stadt Köln bekommt für die geplanten Impfungen in sozialen Brennpunkten 1.000 zusätzliche Impfdosen vom Land zur Verfügung gestellt. Das geht aus einem Erlass des NRW- Der Kölner Stadtteil Chorweiler in der Corona-Pandemie (dpa / Oliver Berg )Gesundheitsministeriums hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darüber hinaus dürften für das Pilotprojekt nur Impfstoffdosen verwendet werden, die bei den derzeit laufenden regulären Impfungen "keine Verwendung mehr finden können", heißt es in dem Erlass vom Samstag. Kölns Oberbürgermeisterin Reker hatte angekündigt, dass mobile Teams möglichst von diesem Montag an unter anderem in den Hochhaussiedlungen von Chorweiler und dem Kölnberg Impfungen anbieten.

+++ Angesichts der dramatischen Corona-Situation in Indien haben die Behörden den Lockdown in der Hauptstadt Neu Delhi um eine Woche verlängert. Der Regional-Regierungschef verkündete die Maßnahme auf Twitter. Ursprünglich hätte der Lockdown in der 20-Millionen-Einwohner-Stadt am Montag auslaufen sollen. Indien erlebt derzeit eine heftige neue Corona-Welle. Am Samstag wurden landesweit mehr als 400.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet

+++ In Liverpool haben rund 3.000 Menschen ganz legal gefeiert - und das ohne Maske und Abstand. Die Partys sind Teil eines Pilotprojektes. Damit will die britische Regierung herausfinden, wie Großveranstaltungen in Corona-Zeiten stattfinden können. Vor dem Einlass mussten alle Gäste einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens 24 Stunden alt war. Außerden sollten sie fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Im Gegenzug gab es am Ort selbst keine Abstands- und Maskenpflicht. Die Veranstalter vom Club "Circus" sind begeistert.

+++ In Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib hat eine Impfkampagne gegen Covid-19 begonnen. Geimpft würden in der Region im Nordwesten des Bürgerkriegslandes zunächst Mitarbeiter des Gesundheitswesens, wie die lokale Gesundheitsbehörde meldete. Danach sollen Ältere und chronisch Kranke an der Reihe sein.

Das Foto zeigt, wie eine Gesundheitsfachkraft in Idlib/Syrien mit Astrazeneca geimpft wird. (AFP / Omar Haj Kadour)

+++ Und hier die Übersicht über die Corona-Lage in Deutschland, erstellt von der Deutschen Presse-Agentur.

Corona-Fälle in Deutschland (01.05.2021) (dpa-Grafik)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat dem Corona-Impfstoff von Moderna eine Notfallzulassung erteilt. Die Genehmigung. Ähnliche Zulassungen erwarte man in den kommenden Tagen oder Wochen für die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac, erklärte die WHO. An den Zulassungen der UNO-Organisation orientieren sich vor allem diejenigen Länder, die keine eigenen Arzneimittelbehörden haben.

+++ Indien hat nach Regierungsangaben 150.000 Dosen des Impfstoffs Sputnik-V aus Russland erhalten. Erwartet würden weitere Millionen Dosen, sagte ein Sprecher des indischen Außenministeriums. Indien ist selbst der größte Impfstoff-Produzent der Welt, mehrere Bundesstaaten meldeten zuletzt dennoch einen Mangel.

Impfung in einem Krankenhaus in Mumbai (AFP/Punit Paranjpe)

+++ In Großbritannien wird nach der Wiedereröffnung des Pubs das Bier knapp. Die Nachfrage in den ersten Wochen habe "alle Prognosen übertroffen", sagte der Chef der größten Pub-Kette Mitchell & Butlers, Phil Urban, der "Financial Times". Lieferanten kämen nicht schnell genug hinterher.

+++ In der Bretagne hat die französische Polizei nach eigenen Angaben eine illegale Rave-Party mit etwa 500 Teilnehmern aufgelöst. Die Menschen hätten sich in der vergangenen Nacht trotz des gegenwärtigen Corona-Lockdowns im Dorf Haut-Corlay versammelt, teilte die Präfektur des Departements Côtes-d'Armor mit.

+++ Indien erhält eine erste Hilfslieferung aus Deutschland für die Versorgung von Covid-Patienten. Eine Maschine der Luftwaffe startete heute früh von Köln/Bonn aus mit 120 Beatmungsgeräten und Medikamenten nach Neu Delhi, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Mit an Bord seien auch 13 Kräfte des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Sie sollen in Indien eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff für Covid-19-Patienten aufbauen und Kräfte vor Ort in die Anlage einweisen.

+++ Mit Nordrhein-Westfalen hat auch das bevölkerungsreichste Bundesland neue Regeln für den Status von Geimpften bekanntgegeben. Ab Montag sollen demnach Personen mit vollständigem Impfschutz etwa im Einzelhandel keinen Corona-Test mehr vorlegen müssen. Voraussetzung ist, dass die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Gleichgestellt werden auch Genesene innerhalb bestimmter Fristen. Die Einzelheiten sind in der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes nachzulesen (pdf--Format,Änderungen in gelb).

+++ Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist weiter rückläufig. Samstagfrüh meldet das Robert-Koch-Institut 18.935 festgestellte Ansteckungen. Das sind 4.457 weniger als am Samstag vor einer Woche. Deutschlandweit sind innerhalb von 24 Stunden 232 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden, 54 weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter und liegt jetzt bei 148,6.

+++ Einer Apotheke in Koblenz haben es die Behörden untersagt, hochverdünnten Covid-Impfstoff in Form homöopathischer Globuli zu verkaufen. Das auch online beworbene Angebot hatte für einiges Aufsehen im Internet gesorgt.

Freitag, 30. April

+++ Auch das Saarland hat Erleichterungen für vollständig geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Menschen beschlossen. Nach einem Beschluss des Ministerrats müssen sie ab Montag keinen negativen Test mehr vorweisen, wenn sie zum Friseur gehen oder in bestimmten Geschäften einkaufen wollen. Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet gilt außerdem keine Quarantänepflicht mehr. Die Erleichterungen treten 14 Tage nach der zweiten Impfung in Kraft. Als genesen gilt, wer eine Infektion durchgemacht hat, wenn die zugrundeliegende PCR-Testung mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

Bundesweit könnten Erleichterungen Ende Mai beschlossen werden. Einige Länder wie Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern nehmen sie jedoch per Verordnung jetzt schon vorweg.

+++ Das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern und das entsprechende Ausreisegebot sind für unrechtmäßig erklärt worden. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald urteilte, die in der Corona-Landesverordnung vorgesehene Regelung sei willkürlich, da sie vollständig geimpfte und nicht geimpfte Menschen gleichbehandele. Dennoch hob das Gericht die Regelung nicht auf und verwies auf die weitreichenden Folgen, die ein solcher Schritt für den Pandemieschutz hätte. Das Land muss jetzt aber die bestehenden Regelungen überarbeiten. Laut Corona-Landesverordnung dürfen sich - abgesehen von Ausnahmen - auch Menschen mit Nebenwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern nicht im Land aufhalten.

Der fast menschenleere Ostseestrand auf der Insel Usedom (Mecklenburg-Vorpommern) (dpa/Stefan Sauer)

+++ Mehrere indische Bundesstaaten beklagen, dass ihnen der Impfstoff gegen das Coronavirus ausgeht. In der Finanzmetropole Mumbai wurden deshalb die Impfzentren für mindestens drei Tage geschlossen. Der Engpass kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: In Indien wurde heute mit mehr als 386.000 Corona-Neuinfektionen ein weiterer Höchstwert bei den Neuinfektionen gemeldet. Krankenhäuser und Krematorien sind überfüllt, medizinischer Sauerstoff zur Behandlung der Covid-Patienten ist knapp.

+++ Brasiliens Gesundheitsminister Queiroga hat andere Länder darum gebeten, vorrätige Impfdosen abzugeben, damit Brasilien seine Impfkampagne ausweiten und die Ausbreitung neuer Varianten verhindern könne. Der bevölkerungsreichste Staat Lateinamerikas verzeichnet bisher mehr als 400.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

+++ In Kenia ist ein bekannter Arzt, der falsche Informationen über Corona-Schutzimpfungen verbreitet hatte, ist nach einer Erkrankung mit Covid-19 gestorben. Dr. Stephen Karanja war Vorsitzender der katholischen Ärztevereinigung hatte seit März wiederholt dazu aufgerufen, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Daraufhin hatte die Katholische Bischofskonferenz in Kenia sich von den Äußerungen des Arztes distanziert und sich für Impfungen ausgesprochen.

+++ Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen gilt Tschechien von Sonntag an nicht mehr als Hochinzidenzgebiet. Das Nachbarland werde zum normalen Risikogebiet heruntergestuft, teilte das Robert Koch-Institut mit. Damit entfällt die generelle Pflicht, direkt bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorzuweisen. Einreisende haben 48 Stunden Zeit für einen Test. Die französische Grenzregion Moselle wird wie der Rest Frankreichs als Hochinzidenzgebiet angesehen. Bisher galt die Region als Virusvariantengebiet mit verschärften Quarantäneregeln.

+++ Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt.

Es gehe um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten die beiden Unternehmen mit. Sobald die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Änderung genehmige, werde die bedingte Zulassung in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU gültig sein.

Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Das Impfmittel ist in der EU und in den USA bislang erst für Menschen ab 16 Jahren bedingt zugelassen.

+++ Wann in Deutschland die meisten durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen für Geimpfte und Genesene abgeschafft werden können, ist noch unklar.

Bundesgesundheitsminister Spahn hält eine Einigung binnen einer Woche für möglich. Erste Gespräche würden bereits geführt, sagte Spahn bei einem Besuch im schleswig-holsteinischen Reinbek. Wenn man schnell zu einem Konsens komme, könne es bis Ende nächster Woche eine Entscheidung geben.

Zurückhaltender äußerte sich der Sprecher der Bundesregierung, Seibert.

Regierungssprecher Seibert (dpa-Zentralbild/Britta Pedersen)

Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte, will die Koalition eine entsprechende Verordnung "mit großem zeitlichem Ehrgeiz" angehen. Wie rasch diese dann im Kabinett und danach in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden könne, sei aber noch offen. Seibert erklärte weiter, man befinde sich in einer sensiblen Zwischenphase. Einerseits hätten bereits Millionen Bürger in Deutschland einen vollständigen Impfschutz, gleichzeitig gebe es noch deutlich mehr Menschen, die nicht immunisiert seien. Hier müsse neben der Rückgabe von Grundrechten auch auf den Zusammenhalt der Gesellschaft geschaut werden.

+++ In Indien sind 400 Sauerstoffflaschen aus den USA eingetroffen.

Sauerstoffflaschen für Krankenhäuser werden in Neu Delhi verladen. (imago)

Sie sind Teil einer ersten Hilfslieferung, von denen die US-Regierung noch weitere plant. An Bord eines US-Transportflugzeugs waren neben Klinikausrüstung auch fast eine Million Corona-Schnelltests. Dem indischen Gesundheitsminister zufolge haben insgesamt mehr als 40 Länder Hilfslieferungen zugesagt.

+++ Bundesarbeitsminister Heil hat neue Corona-Hilfen für Unternehmen in Aussicht gestellt.

Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz würden mögliche weitere Hilfen im Mai besprechen, sagte der SPD-Politiker den Sendern RTL und ntv. Ziel müsse es sein, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Man könne die am 30. Juni auslaufende Regelung zur Kurzarbeit bis Jahresende verlängern, sich die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent erstatten zu lassen, meinte Heil.

+++ Die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft ist durch den erneuten Lockdown vorerst gestoppt worden.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal dieses Jahres um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das Bruttoinlandsprodukt hatte in den beiden vorherigen Quartalen wieder um 8,7 beziehungsweise um 0,5 Prozent zugelegt. Als ein Grund für den Rückgang wurden die erneuten Einschränkungen seit Beginn des Jahres genannt. Davon sind unter anderem Gastronomen und Hoteliers betroffen. Auch der private Konsum ging zurück.

Die Exporte stiegen dagegen weiter und nähern sich dem Vorkrisenniveau. Volkswirte gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal wieder wachsen wird.

+++ Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni wird voraussichtlich nicht als reine Briefwahl abgehalten werden.

Landeswahlleiterin Dieckmann verwies auf verfassungsrechtliche Hürden und die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage bis dahin verbessert habe. Sie sagte in Magdeburg, eine reine Briefwahl sei nicht zu rechtfertigen, wenn eine Urnenwahl unter strikter Einhaltung des Infektionsschutzes sichergestellt werden könne.

+++ Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind mittlerweile mehr als 200 Verfahren wegen der so genannten Bundes-Notbremse anhängig.

Nächtliche Ausgangssperre in Köln (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Die Beschwerden und Eilanträge richteten sich vor allem gegen die Ausgangsbeschränkungen auch im Zusammenhang mit Kontaktbeschränkungen, teilte ein Sprecher mit. Teilweise beträfen sie das gesamte Gesetz.

Die Regelungen waren am vergangenen Samstag in Kraft getreten. Sie gelten in Gebieten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übersteigt.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 24.329 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind fast 3.000 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI im Vergleich zum Vortag leicht von 154,9 auf 153,4. 306 weitere Todesfälle wurden registriert. Gestern waren es 264.

+++ Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin - kurz: Divi - hat an Länder und Kommunen appelliert, verstärkt an sozialen Brennpunkten Menschen gegen das Coronavirus zu impfen.

Das würde eine Menge bringen, da das Impftempo derzeit vielversprechend sei, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der DIVI, Karagiannidis, der "Rheinischen Post". Zugleich würde es die Klinken entlasten. Auf den Intensivstationen lägen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

+++ Bundestagspräsident Schäuble hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für Geimpfte noch vor einer bundeseinheitlichen Regelung kritisiert.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) (imago/Christian Thiel)

"Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält", monierte der CDU-Politiker in der "Augsburger Allgemeinen". Uneinheitliche Lösungen kurz nach dem Beschluss für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse seien irritierend für die Menschen.

Das Bundesjustizministerium hatte am Donnerstag an die anderen Ressorts einen Verordnungsentwurf geschickt, wonach vollständig Geimpfte und Genesene in der Corona-Krise wieder mehr Freiheiten zurückerhalten sollen. Insbesondere von Auflagen für private Treffen und von nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sollen diese Gruppen ausgenommen werden. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wolle man Bundestag und Bundesrat mit einbeziehen, so sei der "späteste" Termin für eine abschließende Entscheidung des Bundesrats der 28. Mai.

+++ Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bis Donnerstagnachmittag zahlreiche Beschwerden gegen die bundeseinheitliche Notbremse eingereicht worden.

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (imago / Rainer Unkel)

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten unter Berufung auf einen Gerichtssprecher von 202 Verfahren. Damit habe sich die Zahl seit Dienstag fast verdoppelt. Die Verfassungsbeschwerden und Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung richten sich dem Bericht zufolge überwiegend gegen die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktbeschränkungen, teilweise aber auch gegen sämtliche Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes. Die Regelungen für eine bundesweite Corona-Notbremse waren am vergangenen Samstag in Kraft getreten.

+++ Brasilien hat die Marke von 400.000 Corona-Toten überschritten.

Seit Beginn der Pandemie sind 401.186 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Brasilia hervorgeht. Nur in den USA wurden bislang mehr Tote als in Brasilien registriert. Nach den Vereinigten Staaten und Indien verzeichnet das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas zudem mit 14.590.678 Fällen die meisten Infektionen.

Erst vor rund 35 Tagen hatte Brasilien die Marke von 300.000 Corona-Toten überschritten, wobei vor allem die Zahl der Gestorbenen unter den 20- bis 39-Jährigen gestiegen ist. Der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost, Schutzmaßnahmen und Einschränkungen lehnt er - aus wirtschaftlichen Gründen - weiterhin ab. Mittlerweile zieht Bolsonaro auch den Sinn von Impfungen in Zweifel.

+++ New York strebt zum 1. Juli eine "vollständige Wiedereröffnung" an.

Bars, Restaurants, Geschäfte, Fitnessclubs, Kinos und Museen könnten dann wieder zu hundert Prozent öffnen, erklärte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag. "Wir sehen jetzt das Licht am Ende des Tunnels", sagte de Blasio. "Das wird ein fantastischer Sommer." Allerdings machte der Bürgermeister keine Angaben darüber, welche Sicherheitsvorkehrungen auch nach dem 1. Juli gelten könnten. Viele Corona-Beschränkungen wurden vom Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, verhängt. Beide Politiker gehören der Demokratischen Partei an, haben aber ein schwieriges Verhältnis zueinander. De Blasio räumte am Donnerstag auf Nachfrage ein, dass er mit Cuomo noch nicht über seine Pläne einer "vollständigen Wiedereröffnung" gesprochen habe.

+++ Die Semperoper Dresden kann wegen der Corona-Einschränkungen auch ihre nächste Premiere nicht vor Publikum zeigen.

Die Semperoper ist das Zuhause der Sächsischen Staatskapelle Dresden. (imago images / imagebroker)

Am 8. Mai sollte sich für die Oper "Capriccio" von Richard Strauss der Vorhang heben. "Ich hatte den Mai noch nicht abgehakt, aber nun können wir doch nicht spielen. Nun heißt der Plan B: Spielbetrieb frühestens ab Juni", sagte Intendant Peter Theiler der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Momentan bereite die Semperoper die Aufzeichnung von "Capriccio" vor. Oper per Streaming ist für Theiler nur eine ergänzende Alternative. "Wir sind auf ein Spiel vor Publikum ausgerichtet und können nicht einfach Fernsehen machen."

