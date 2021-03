Der Gründer und Chef des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Sahin, hält möglicherweise einen harten Lockdown im Sommer für nötig. Mehr als die Hälfte der Menschen in England weist Schätzungen zufolge inzwischen Antikörper gegen das Coronavirus auf. Brandenburg führt über Ostern angesichts deutlich steigender Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 30. März

+++ Spanien verschärft seine Maskenpflicht. Künftig muss an allen öffentlichen Orten und auch überall im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wie die Regierung in Madrid mitteilte. Die neue Regel tritt sofort nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung am Mittwoch in Kraft. Eine Maskenpflicht gibt es in Spanien bereits seit Mai vergangenen Jahres. Bislang galt sie im Freien jedoch nur an Orten, wo es nicht möglich war, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Nun gilt sie überall, also etwa auch an Stränden und in Parks.

+++ Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ohne Einschränkung nur noch bei den über 60-Jährigen eingesetzt werden soll. Bei Personen unter 60 Jahren könnte die Impfung mit Astrazeneca für die Prioritätengruppen eins und zwei nach sorgfältiger ärztlicher Beratung ebenfalls fortgesetzt werden, heißt es in dem am Abend gefassten Beschluss.

+++ Der Gründer und Chef des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Sahin, hält möglicherweise einen harten Lockdown im Sommer für nötig. Man müsse nun abwarten, ob die Zahlen bei wärmeren Wetter und im Sommer sinken, sagt Sahin den Sendern RTL/ntv. "Wenn wir da keine Trendwende sehen, müssen wir nochmal in einen starken Lockdown reingehen." Sahin fügt hinzu: "Wir sind leider mit den Infektionszahlen in Europa und auch in Deutschland schon so weit, dass wir nicht mehr länger warten können, bis man striktere Maßnahmen einführt."

+++ Mehr als die Hälfte der Menschen in England weist Schätzungen zufolge inzwischen Antikörper gegen das Coronavirus auf.

Das geht aus Erhebungen der britischen Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor. Antikörper im Blut eines Menschen sind ein Anzeichen darauf, dass die Person entweder eine Infektion durchgemacht hat oder geimpft wurde. In Großbritannien sind bereits mehr als 30,4 Millionen Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Das ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung.

+++ Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Corona-Impfstoff von Astreazeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Wie die Stiko mitteilte, wurde die Empfehlung "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" bei jüngeren Geimpften geändert. Zur Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abgeben.

+++ Brandenburg führt über Ostern angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Diese solle vom 1. bis 6. April zwischen 22 und 5 Uhr gelten, heißt es in einem Beschluss des Kabinetts in Potsdam. Bedingung ist eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder mehr an drei Tagen in Folge.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation will weiterhin alle Theorien zum Ursprung des Coronavirus verfolgen. WHO-Generaldirektor Tedros forderte bei der Vorstellung des Berichts der Expertenuntersuchung in Wuhan, auch die These, wonach das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, weiter zu untersuchen. Die internationalen Forschenden hatten diese Theorie in ihrem Bericht als "extrem unwahrscheinlich" eingestuft. Tedros warf China vor, der Expertenmission für die Untersuchung der Ursprünge der Pandemie nicht genügend Daten zur Verfügung gestellt zu haben.

+++ In Hamburg nimmt der Verfassungsschutz zwei Gruppierungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen in den Blick. Wie der Spiegel unter Berufung auf Innensenator Grote berichtet, stuft der Geheimdienst des Stadtstaates den lokalen Ableger "Querdenken 40" sowie die Gruppe "Hamburg steht auf" als Verdachtsfall ein. Der SPD-Politiker teilte mit, die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie förderten die Entstehung eines neuartigen Extremismus.

+++ Der Streit der EU-Staaten um die knappen Corona-Impfstoffe hat sich noch einmal verschärft. Österreich habe gedroht, eine Bestellung von 100 Millionen Dosen Impfstoff von Biontech/Pfizer zu blockieren, wenn es nicht zusätzliche Mengen bekomme, meldete das Portal "Politico". Ein EU-Diplomat bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Bericht. Österreich und fünf weitere Länder beklagen, dass die Impfstoffe unter den 27 EU-Staaten ungerecht verteilt seien.

+++ Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Spahn (CDU) beraten noch heute kurzfristig mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Das Bundespresseamt kündigte am Nachmittag für den Abend eine Pressekonferenz an - im Anschluss an ein "Informationsgespräch mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zur weiteren Verwendung des Impfstoffs von Astrazeneca".

+++ Bundesinnenminister Seehofer hält ein generelles Ausreiseverbot verfassungsrechtlich derzeit nicht für möglich. Dies habe eine Prüfung seines Ministeriums ergeben, sagte Seehofer in Berlin. Für einen solchen Schritt gebe es hohe rechtliche Hürden. Generell empfehle er aber, derzeit von Urlaubsreisen abzusehen – auch zum eigenen Schutz.

+++ Im Februar sind in Deutschland trotz Corona-Pandemie weniger Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahresmonate. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Grund dafür sind demnach die niedrigen Fallzahlen von Atemwegserkrankungen wie der Grippe. Diese hingen zum Jahresbeginn normalerweise mit einem Anstieg der Sterbefallzahlen zusammen, hieß es.

+++ Das Land Berlin setzt Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als "Vorsichtsmaßnahme".

+++ Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) inzwischen 31 Fälle von Sinusvenenthrombosen nach Astrazeneca-Impfung registriert. In 19 Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen, eine Thrombozytopenie, gemeldet worden, teilt das PEI auf Anfrage mit. Neun Betroffene seien gestorben. Mit Ausnahme von zwei Fällen beträfen alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Die beiden Männer waren demnach 36 und 57 Jahre alt.

+++ Die Leiter von fünf der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca aus.

Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen hatte bereits die Impfungen von Frauen unter 55 mit Astrazeneca vorerst gestoppt - nach dem Tod einer 47-Jährigen und dem Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung bei einer 28-Jährigen.

+++ Die Bundespolizei kontrolliert seit heute an den Flughäfen die vorgeschriebenen negativen Corona-Testbescheide von Urlaubsrückkehrern. Allein am Frankfurter Flughafen war das nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei bei mehr als 100 Flügen aus dem Schengen-Raum der Fall. Bei Reisenden, die aus Drittstaaten außerhalb der EU ankommen und die Passkontrolle passieren müssen, hatte die Bundespolizei schon vorher kontrolliert, ob Reisende einen negativen Coronatest vorweisen konnten. Die Einreise per Flugzeug nach Deutschland ist seit heute nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich.

+++ Der Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer peilen eine Ausweitung ihrer Produktionskapazität auf 2,5 Milliarden Dosen bis Ende dieses Jahres an. Das teilte das Mainzer Unternehmen bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen mit. Bislang war von 2 Milliarden Dosen die Rede. Weiter hieß es, bislang hätten Biontech und seine Partner weltweit mehr als 200 Millionen Einheiten des Corona-Impfstoffs ausgeliefert.

+++ In Deutschland haben rund elf Prozent der Bevölkerung mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf seinem Impfdashbord mitteilte, sind etwa 4,8 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft. Gestern wurden demnach rund 260.000 Dosen verabreicht. Die bisher meisten Impfungen an einem Tag wurden mit 320.000 Dosen am vergangenen Freitag durchgeführt.

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder kündigte für morgen den Impfstart in Hausarztpraxen in seinem Bundesland an. In rund 1.600 Praxen soll dann mit dem Impfen begonnen werden. Insgesamt stünden 33.000 Dosen zur Verfügung, hieß es. Ab dem 5. April sollten dann alle Praxen in Bayern impfen. Der CSU-Politiker erklärte zudem, dass die Notreserven der Impfstoffe in Bayern aufgelöst würden und der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung auf die maximal zulässige Zeit vergrößert werde.

+++ Bei Volkswagen in Zwickau werden seit heute erste Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Damit ist der Autobauer eines der ersten Industrieunternehmen in Deutschland, bei denen Betriebsärzte an der Impfkampagne beteiligt sind. Laut VW, dem Deutschen Roten Kreuz und Sachsens Gesundheitsministerium handelt es sich um ein Modellprojekt. Eine flächendeckende Einbindung von Betriebsärzten sei derzeit noch nicht möglich, erklärte das Ministerium auf Anfrage. Fachverbände und Unternehmen fordern schon länger, die rund 12.000 Betriebsärzte in Deutschland in die Impfkampagne zu integrieren.

+++ Zur Eindämmung der Pandemie verhängt Italien eine Quarantänepflicht bei Einreisen aus anderen EU-Ländern. Reisende aus diesen Staaten müssten vor ihrer Einreise einen Corona-Test machen, hieß es von Seiten des Gesundheitsministeriums in Rom. Nach ihrer Ankunft in Italien müssten die Menschen fünf Tage lang in Quarantäne bleiben und am Ende dieser Zeit wieder einen Corona-Test machen. Wann die Regeln in Kraft treten sollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das Auswärtige Amt in Berlin rät derzeit von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Italien ab. Das ganze Land wurde als Risikogebiet eingestuft.

+++ Lehrerverbände verlangen, dass Kinder und Jugendliche nach den Osterferien regelmäßiger als bisher auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Mindestens zwei Mal pro Woche, am besten aber jeden Tag müsste jeder Schüler getestet werden, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Zusätzlich sollten Lehrkräfte in den Ferien unvermindert weiter geimpft werden.

+++ Rund zwanzig Staats- und Regierungschefs haben einen gemeinsamen Aufruf gestartet, um künftige Pandemien besser zu bekämpfen. Es gelte, gemeinsame Strategien zu entwickeln und Konsequenzen aus den Fehlern im Umgang mit Covid-19 zu ziehen, heißt es in dem Beschluss, den die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlichte. Neben Bundeskanzlerin Merkel haben auch Frankreichs Präsident Macron, EU-Ratspräsident Michel und der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Ghebreyesus, den Aufruf unterzeichnet. Darin heißt es, jetzt müsse man die Chance ergreifen und als Weltgemeinschaft in friedlicher Zusammenarbeit über die Corona-Krise hinaus gemeinsam tätig werden.

+++ Zahlreiche Politiker aus den Ländern haben ihre geplanten Lockerungen und weiteren Öffnungsschritte gegen Kritik verteidig, darunter auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg.Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, lokale Lockerungen seien nicht dazu da, die geltenden Regeln zu unterlaufen. Jederzeit hätten die Gesundheitsämter das letzte Wort und könnten Modellversuche abbrechen. Modellprojekte seien mit Blick auf den anstehenden Sommer unter Pandemiebedingungen sinnvoll. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, verteidigte bestehende Öffnungsschritte. Zusätzliche Lockerungen wären angesichts der angespannten Lage in der Pandemie aber nicht zu verantworten.

+++Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 9.549 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind rund 2.000 mehr als eine Woche zuvor. Allerdings liegen noch keine Angaben der Gesundheitsämter aus Baden-Württemberg vor. Die 7-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zu gestern leicht auf 135,2. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung lag bei 180 und damit insgesamt bei 76.093.

+++Der hessische Ministerpräsident Bouffier hat sich in der Corona-Politik gegen die Verlagerung von Länder-Kompetenzen auf den Bund ausgesprochen. Er rate davon ab, das Regelwerk zu zentralisieren, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Die Situation in Frankreich zeige, dass dies nicht erfolgreicher sei. Unionsfraktionschef Brinkhaus rief im ARD-Fernsehen zum Zusammenhalt von Bund und Ländern auf. Merkel hatte angedeutet, der Bund könne den Ländern über das Infektionsschutzgesetz künftig strengere Vorgaben machen.

+++Für alle Flugpassagiere nach Deutschland gilt ab heute eine generelle Testpflicht auf das Coronavirus. Dafür muss man bereits vor dem Start im Abflugland einen Test machen. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten.

+++Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat an die Bevölkerung appelliert, sich häufiger als bisher auf das Corona-Virus testen zu lassen. Wer sich testen lasse, helfe dabei, Infektionen rechtzeitig zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten und man andere Menschen unbemerkt anstecken könne, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte eine Pflicht für Betriebe, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten und diese zu bezahlen.

