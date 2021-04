Biontech erwartet die baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kinder. Das EU-Parlament hat der Einführung eines Impfzertifikats grundsätzlich zugestimmt. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut knapp 25.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 29. April

+++ Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech rechnet mit einer baldigen Zulassung seines Corona-Impfstoffes für Kinder. Unternehmens-Chef Sahin sagte dem "Spiegel", in den USA seien bereits die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen für die bedingte Zulassung eingereicht worden. Nächste Woche wolle man einen entsprechenden Antrag bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA stellen.

+++ Das EU-Parlament hat sich grundsätzlich für die Einführung eines Impfzertifikates ausgesprochen. Allerdings verlangen die Abgeordneten zahlreiche Änderungen des Gesetzentwurfes, was zu Schwierigkeiten in den nun anstehenden Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten führen könnte.

+++ Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat eine Ausweitung seiner Corona-Impfstoffproduktion angekündigt. Moderna stellte in Aussicht, 2022 weltweit bis zu drei Milliarden Dosen herzustellen. Für das laufende Jahr prognostiziert es die Auslieferung von 800 Millionen bis einer Milliarde Dosen.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 24.736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind gut 5.000 weniger als eine Woche zuvor, allerdings könnten am vorigen Donnerstag Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen enthalten gewesen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag von 160,6 auf 154,9. 264 weitere Todesfälle wurden registriert. Gestern waren es 312.

+++ China lockert die Beschränkungen für internationale Flüge. Bislang mussten Airlines ihre Flüge nach China für zwei Wochen aussetzen, wenn zwischen fünf und zehn Passagiere nach Ankunft positiv getestet wurden. Jetzt dürfen die Fluglinien in solchen Fällen weiterhin China anfliegen, teilt die Flugaufsicht mit. Allerdings darf dann die Maschine für eine Vier-Wochen-Frist zu höchstens 40 Prozent ausgelastet werden.

+++ Angesichts der angespannten Corona-Lage in Indien haben weitere Länder ihre Hilfe angeboten. Russland teilte mit, man werde dringend benötigtes medizinisches Material liefern. Die USA kündigten Hilfen im Wert von 100 Millionen Dollar an. Tschechien will dem Land 500 Sauerstoffflaschen zur Verfügung stellen. Indien erreichte mit mehr als 362.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages zuletzt erneut einen Höchstwert.

Neu Delhi: Erschöpftes medizinisches Personal (AP/Altaf Qadri)

+++ Bundesfinanzminister Scholz hat an Länder und Kommunen appelliert, schneller Strategien zur Impfung von Menschen in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten zu entwickeln. Niemand habe etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft seien und die Pandemie dort weiter grassiere, sagte der SPD-Kanzlerkandidat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nicht das Vorhandensein von Ärzten im Freundes- oder Bekanntenkreis dürfe über die Vergabe von Impfterminen entscheiden. Ähnlich hatte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Laschet geäußert.

+++ Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Pläne der Bundesregierung zur Unterstützung junger Menschen in und nach der Corona-Krise als unzureichend kritisiert. Der Fokus des sogenannten Aufholpakets liege zu stark auf der Bekämpfung von Leistungsdefiziten, sagte Präsident Fischbach der Rheinischen Post. Ähnlich äußerte sich der Chef des Verbands der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Schroiff. Es sei an der Zeit, Betreuungsangebote außerhalb von Schulen und Kitas mit vorsichtigen Schutzkonzepten wieder zu öffnen.

+++ Die Pandemie führt einer aktuellen Studie zufolge bei jungen Menschen zu großen Verunsicherungen über ihre Ausbildungschancen. Mehr als 70 Prozent der Jugendlichen in Deutschland seien der Ansicht, dass sich die Chancen auf einen Ausbildungsplatz durch Corona verschlechtert haben, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergab. Das seien rund zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr (2020: 61 Prozent). Bei Jugendlichen mit niedriger Schulbildung sind es demnach sogar 78 Prozent.

+++ Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech rechnet damit, dass sein mit dem US-Konzern Pfizer entwickeltes Vakzin auch gegen die in Indien aufgetretene Coronavirus-Mutation wirke. Zwar liefen die Tests noch, man sei aber zuversichtlich, hieß es. In Köln wurden gestern zwei weitere Fälle der Variante B.1.617 registriert. Die Gesamtzahl in Deutschland gab das Robert-Koch-Institut zuletzt mit 22 an.

Virus-Mutation B.1.617 (IMAGO / Christian Ohde)

+++ Die Corona-Impfungen mit den Wirkstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer senken neuen Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC das Risiko von Krankenhaus-Einweisungen für Ältere sehr deutlich. Zwei Wochen nach der zweiten Dosis läge das Risiko einer Krankenhaus-Einweisung wegen Covid-19 für Menschen ab 65 Jahren um 94 Prozent niedriger als für gleichaltrige, aber nicht geimpfte Menschen, teilte die CDC mit. Ab zwei Wochen nach der ersten Dosis liege das Risiko schon um 64 Prozent niedriger. Die Daten stammen aus 24 Krankenhäusern in 14 US-Bundesstaaten.

+++ Angesichts sogenannter "Todeslisten", auf denen Namen von Bundestagsabgeordneten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, hat sich Bundesjustizministerin Lambrecht besorgt geäußert. Das Ausmaß an Bedrohungen sei in der Pandemie noch schlimmer geworden, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Man müsse befürchten, dass die Hemmschwelle zur Gewalt weiter sinke. Eine "Todesliste" zu verbreiten, habe nichts mehr mit Protest zu tun. Bundestagsabgeordnete, die vergangene Woche für die sogenannte Corona-Notbremse gestimmt hatten, werden angefeindet.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn strebt eine Gesetzesänderung an, um den geplanten digitalen Corona-Impfpass möglichst schnell einsetzbar zu machen. Neben Arztpraxen und Impfzentren sollten auch Apotheker diesen für geimpfte Personen ausstellen können, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er wolle die Weichen dafür stellen, dass im Sommer möglichst viele den digitalen Impfpass nutzen könnten. Um die Eintragung aus dem gelben Impfausweis beispielsweise auf das Handy übertragen zu lassen, müsse das Infektionsschutzgesetz geändert werden, führte Spahn aus.

