Die EU-Kommission hat erfolgreich die Abnahme weiterer 300 Millionen Impfstoffdosen von Biontech und Pfizer ausgehandelt. NRW setzt nicht alle Punkte der Bund-Länder-Beschlüsse um. Schwedens Regierung sichert sich mit einem neuen Pandemiegesetz die Möglichkeit für weitreichendere Maßnahmen. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 8. Januar

+++ Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin von der Leyen in Brüssel. Bis Jahresende solle die Lieferung abgeschlossen sein.

+++ Nordrhein-Westfalen weicht bei den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen in einigen Punkten von den Bund-Länder-Vereinbarungen ab.

Das rund 18 Millionen Einwohner zählende Bundesland verzichtet in seiner ab Montag geltenden Verordnung unter anderem auf eine Begrenzung des Bewegungsradius in sogenannten Hotspots. Außerdem werden zu betreuende Kinder bei den Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt und eine weitere Person nicht mitgezählt. Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen über der Marke von 200 pro 100.000 Einwohner liegt, können im Einvernehmen mit dem Landesgesundheitsministerium jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen.

+++ Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Maag, forderte die Bundesländer auf, die Anfang der Woche vereinbarten Beschlüsse konsequent anzuwenden. Es dürfe kein Wettbewerb um die lockerste Auslegung entstehen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk.

+++ In Deutschland sind Anfang Dezember überdurchschnittlich viele Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, starben in der 50.

Kalenderwoche mindestens 22.897 Menschen - etwa 23 Prozent mehr als der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Besonders auffällig ist demnach die Entwicklung der Sterbefallzahlen in Sachsen.

+++ Nach jüngsten Angaben des RKI haben in Deutschland bereits knapp 477.000 Personen die erste der beiden Dosen einer Covid-Schutzimpfung erhalten. Binnen 24 Stunden stieg dieser Wert um mehr als 50.000.

+++ Die schwedische Regierung hat sich mit einem neuen Pandemiegesetz die Möglichkeit für weitreichendere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesichert.

Der Reichstag in Stockholm stimmte für das Gesetz, das am Sonntag in Kraft tritt. Damit kann die Regierung umfassendere Corona-Maßnahmen erlassen. Sozialministerin Hallengren betonte, der Hauptzweck des Gesetzes sei nicht, Einrichtungen zu schließen. Vielmehr wolle man spezifische Beschränkungen vornehmen können, um Gedränge an verschiedenen Orten zu vermeiden.

Bisher hatte Schweden vor allem auf Empfehlungen sowie Appelle an die Vernunft der Bürger gesetzt. Das Land hat derzeit im Vergleich zum übrigen Europa wieder relativ hohe Corona-Zahlen. Die Anzahl der positiven Tests in den vergangenen 14 Tagen war auf die Bevölkerung heruntergerechnet etwa zweieinhalb Mal so hoch wie in Deutschland.

+++ Die EU-Kontrollbehörde erlaubt sechs Dosen aus einer Ampulle des Coronavirus-Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Damit werden die verfügbaren Dosen in der EU um 20 Prozent erhöht.

+++ Störungen oder gar der Verlust des Geruchssinns fallen einer Studie zufolge häufig mit milden Krankheitsverläufen von Covid-19 zusammen. Laut der im Fachblatt "Journal of Internal Medicine" vorgestellten Untersuchung kehrt der Geruchssinn bei den meisten Erkrankten nach durchschnittlich drei Wochen wieder vollständig zurück. Die Forscher vermuten, dass die Differenzen auf unterschiedliche Immunantworten zurückzuführen sein könnten.

+++ Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 31.849 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf rund 1,867 Millionen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich demnach um 1.188 auf 38.795. Das ist ein neuer Höchstwert.

+++ Reisende nach Griechenland müssen sich künftig nach ihrer Ankunft für sieben Tage in Quarantäne begeben.

Das gilt auch für Bürger aus EU-Staaten. Bislang betrug die Quarantänepflicht drei Tage. Die neue Maßnahme werde um Mitternacht in Kraft treten und zunächst bis zum 21. Januar gelten, teilte die Behörde für Zivile Luftfahrt in Athen mit.

Griechenland befindet sich seit Anfang November in einem Lockdown, der nur über die Weihnachtsfeiertage leicht gelockert wurde. Das Land war zunächst nicht so stark von der Pandemie betroffen, seit dem Herbst sind die Zahlen aber deutlich gestiegen.

+++ Die Behörden in China haben nach dem größten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten strikte Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

In der betroffenen Provinz Hebei wurden die elf Millionen Einwohner zählende Provinzhauptstadt Shijiazuang und die Metropole Xingtai komplett abgeriegelt. Die Bewohner dürfen die beiden Städte ohne besondere Erlaubnis nicht mehr verlassen. Auch Wohngebiete wurden abgesperrt.

Die nahegelegene Hauptstadt Peking ist bislang nicht betroffen. Dort untersagte die Stadtregierung aber alle größeren Versammlungen zum chinesischen Neujahrsfest, das am 12. Februar gefeiert wird. Die Behörden appellierten an die Menschen, an diesem Tag nicht wie sonst üblich in ihre Heimatdörfer zu reisen.

+++ Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) spricht sich für noch weitreichendere Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus aus. Ramelow sagte dem MDR, man müsse "jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen". Die Last des Lockdowns hätten bisher Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder getragen. Die gesamte weitere Wirtschaft aber tue so, "als wäre nichts", zitiert ihn die F.A.Z. "Alles, was nicht lebensnotwendig ist oder systemisch nicht abgestellt werden kann, hätte vier Wochen lang angehalten werden müssen." Eine permanente Verlängerung von Einzelmaßnahmen, die aber insgesamt nicht zum Austrocknen des Virus führten, sei ein teurer und falscher Weg.

+++ Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt einer Studie zufolge auch vor der britischen Coronavirus-Variante. Die als deutlich ansteckender geltende Mutation wurde zuletzt auch in Sachsen nachgewiesen.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat eine einheitliche Vergabe von Impfterminen in den Bundesländern gefordert.

Montgomery sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", es sorge für Verwirrung und Ärger, dass die Länder hier völlig unterschiedliche Regelungen hätten. Es hätte von vornherein einen bundesweit identischen Weg über Telefon und eine Internetplattform zu Impfterminen geben müssen. Dies hätten die Länder nicht gut organisiert. Zugleich rief der Mediziner die Menschen in Deutschland auf, sich impfen zu lassen. Er sei von der Sicherheit des Vakzins überzeugt. Die Impfskepsis insbesondere beim Pflegepersonal könne er nicht nachvollziehen, meinte Montgomery.

+++ Die Bundesländer sollen heute eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech/Pfizer erhalten. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums handelt es sich um insgesamt knapp 668.000 Dosen.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat laut Medieninformationen Warnungen von Virologen vor Mutationen von Krankheitserregern ignoriert. Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, warnten die Fachleute schon vor der Corona-Pandemie in einem Brief an Spahn, dass bei einem Ausbruchsgeschehen in Deutschland die Überwachung von Mutationen nicht stattfinden könne. Das Schreiben der Gesellschaft für Virologie und der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie von Ende 2019 blieb demnach bis heute unbeantwortet.

+++ Für Einreisen nach England ist von kommender Woche an ein negativer Corona-Test vorgeschrieben. Der britische Verkehrsminister Shapps erklärte in London, alle Reisenden müssten einen entsprechenden Nachweis vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein dürfe. Mit der Maßnahme solle die Verbreitung neuer Corona-Varianten unterbunden werden. Wer keinen Test nachweisen kann, muss nach den Angaben Shapps umgehend 500 Pfund Strafe zahlen. Unterdessen bleibt die britisch-französische Grenze.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich dafür ausgesprochen, Kinder bis sechs Jahren von der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auszunehmen. In den am Mittwoch beschlossenen Regeln werden keine Ausnahmen für Unter-14-Jährige mehr gemacht. Vor Rheinland-Pfalz haben bereits andere Länder erwogen, die Verschärfung nicht vollständig umzusetzen.

