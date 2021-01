Die EU-Staaten sollen bis zu 300 Millionen weitere Corona-Impfdosen von Biontech und Pfizer erhalten. Abermals erreichen die Todesfälle in Deutschland einen neuen Höchststand, auch der Wert der Neuinfektionen bleibt hoch. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 8. Januar

+++ Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin von der Leyen in Brüssel.

+++ Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 31.849 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf rund 1,867 Millionen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich demnach um 1.188 auf 38.795. Das ist ein neuer Höchstwert.

+++ Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) spricht sich für noch weitreichendere Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus aus. Ramelow sagte dem MDR, man müsse "jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen". Die Last des Lockdowns hätten bisher Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder getragen. Die gesamte weitere Wirtschaft aber tue so, "als wäre nichts", zitiert ihn die F.A.Z. "Alles, was nicht lebensnotwendig ist oder systemisch nicht abgestellt werden kann, hätte vier Wochen lang angehalten werden müssen." Eine permanente Verlängerung von Einzelmaßnahmen, die aber insgesamt nicht zum Austrocknen des Virus führten, sei ein teurer und falscher Weg.

+++ Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt einer Studie zufolge auch vor der britischen Coronavirus-Variante. Die als deutlich ansteckender geltende Mutation wurde zuletzt auch in Sachsen nachgewiesen.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat eine einheitliche Vergabe von Impfterminen in den Bundesländern gefordert.

Montgomery sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", es sorge für Verwirrung und Ärger, dass die Länder hier völlig unterschiedliche Regelungen hätten. Es hätte von vornherein einen bundesweit identischen Weg über Telefon und eine Internetplattform zu Impfterminen geben müssen. Dies hätten die Länder nicht gut organisiert. Zugleich rief der Mediziner die Menschen in Deutschland auf, sich impfen zu lassen. Er sei von der Sicherheit des Vakzins überzeugt. Die Impfskepsis insbesondere beim Pflegepersonal könne er nicht nachvollziehen, meinte Montgomery.

+++ Die Bundesländer sollen heute eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech/Pfizer erhalten. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums handelt es sich um insgesamt knapp 668.000 Dosen.

Lesen Sie hier, in welcher Reihenfolge Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland Angebote für eine Impfung erhalten.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat laut Medieninformationen Warnungen von Virologen vor Mutationen von Krankheitserregern ignoriert. Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, warnten die Fachleute schon vor der Corona-Pandemie in einem Brief an Spahn, dass bei einem Ausbruchsgeschehen in Deutschland die Überwachung von Mutationen nicht stattfinden könne. Das Schreiben der Gesellschaft für Virologie und der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie von Ende 2019 blieb demnach bis heute unbeantwortet.

+++ Für Einreisen nach England ist von kommender Woche an ein negativer Corona-Test vorgeschrieben. Der britische Verkehrsminister Shapps erklärte in London, alle Reisenden müssten einen entsprechenden Nachweis vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein dürfe. Mit der Maßnahme solle die Verbreitung neuer Corona-Varianten unterbunden werden. Wer keinen Test nachweisen kann, muss nach den Angaben Shapps umgehend 500 Pfund Strafe zahlen. Unterdessen bleibt die britisch-französische Grenze.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich dafür ausgesprochen, Kinder bis sechs Jahren von der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auszunehmen. In den am Mittwoch beschlossenen Regeln werden keine Ausnahmen für Unter-14-Jährige mehr gemacht. Vor Rheinland-Pfalz haben bereits andere Länder erwogen, die Verschärfung nicht vollständig umzusetzen.

Hier geht es zu unserem Archiv.