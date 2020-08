Spanien und die Balearen werden wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft. Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. RKI-Vizepräsident Schaade forderte dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 14. August

Das neue Coronavirus wird nicht nur über die Tröpfcheninfektion verbreitet. Eine wichtige Rolle spielen auch die sogenannten Aerosol-Partikel, also kleine Schwebeteile in der Luft. Sie sind insbesondere seit den Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen in den Fokus gerückt. Hier die jüngsten Erkenntnisse.

+++ Spanien und die Balearen werden wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte dies. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut diese Einstufung Medienberichten zufolge vorgenommen. Die Kanarischen Inseln sind davon zunächst noch ausgeschlossen. Die Risikoeinstuftung sei aber erst gültig, wenn sie auf der Webseite des Robert Koch-Instituts veröffentlicht werde.

+++ Die Bundesregierung will derzeit in Deutschland nicht benötigte Corona-Schutzmasken an andere Staaten abgeben. Geplant ist, dafür der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Die aktuelle Pandemie-Situation hierzulande ermögliche es, einen Teil der derzeit überschüssigen Masken in eine nationale Reserve zu geben - und einen geringen Teil Ländern zur Verfügung zu stellen, die wegen ihrer Corona-Situation gerade dringend Masken benötigten. Dies sei auch ein Akt der Solidarität.

+++ Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen in Kroatien warnt Österreich nun vor Reisen in das EU-Partnerland. Die Reisewarnung tritt am Montag offiziell in Kraft, wie das Außenministerium in Wien mitteilte. Österreichische Urlauber, die sich in Kroatien befinden, wurden jetzt schon zur Heimreise aufgefordert. Kroatien hatte am Donnerstag 180 Neuansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 innerhalb von 24 Stunden registriert, den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Die Infektionszahlen in Österreich selbst sind in den vergangenen Tagen ebenfalls gestiegen.

Boote auf dem Fluss Cetina in Split-Dalmatien, Kroatien (imago stock&people)

+++ Bei einer Antikörperstudie zum Corona-Hotspot im baden-württembergischen Kupferzell hat das Robert Koch-Institut (RKI) eine hohe Dunkelziffer nicht über Tests erfasster Infektionen ermittelt. Danach gab es in der 6.000-Einwohner-Gemeinde im Hohenlohekreis fast vier Mal (3,9) so viele Infizierte wie bisher bekannt waren, erklärten Forschendes des RKI. Bei 7,7 Prozent der 2.203 getesteten Erwachsenen seien Antikörper gegen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Selbst ein solcher im Bundesvergleich relativ hoher Wert reiche aber nicht aus, um eine befürchtete "zweite Welle" zu verhindern, sagte RKI-Vizepräsident Schaade.

+++ Das wegen seines Corona-Impfstoffkandidaten bekannt gewordene Tübinger Biotechunternehmen Curevac kann im Zuge seines Börsengangs wie erhofft deutlich mehr als 200 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Hier haben wir für Sie weitere Details zusammegefasst.

+++ Die EU sichert sich 300 Millionen Dosen eines möglichen Imstoffs gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Die Europäische Kommission schloss dazu einen Vertrag mit dem britischen Pharmaunternehmen AstraZeneca. Die Vereinbarung beinhaltet den Angaben zufoge auch eine Option auf 100 Millionen weitere Dosen, sollte sich der Impfstoff als sicher und wirksam erweisen. Neben AstraZeneca entwickeln weltweit mehrere weitere Pharmakonzerne Impfstoffe gegen das Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation hält sechs der Mittel für vielversprechend in ihrer Wirksamkeit gegen das Coronavirus.

Impfstofftest im Labor (imago images / Westend61)

+++ Neuseelands Premierministerin Ardern hat eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in der Millionenmetropole Auckland um zwölf Tage angeordnet. Die neuen Einschränkungen waren am Mittwoch zunächst für drei Tage verhängt worden, nachdem in der Stadt vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Infizierten waren die ersten Corona-Fälle in Neuseeland nach 102 Tagen ohne neue Infektionen. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen in Auckland stieg auf insgesamt 30. Fast alle stünden in Zusammenhang mit der Familie, teilte Ardern mit.

+++ Eine Antikörper-Studie des Robert Koch-Instituts im sogenannten Corona-Hotspot Kupferzell hat nachgewiesen, dass die Dunkelziffer nicht-erfasster Infektionen groß ist. Mehr als 2.000 Erwachsene hatten sich in dem Ort in Baden-Württemberg testen lassen. Demnach waren fast vier Mal so viele Personen wie bisher bekannt mit dem Coronavirus infiziert. Bei knapp acht Prozent der Getesteten seien im Blut Antikörper gegen das Virus nachgewiesen worden. Aber selbst ein solcher im Bundesvergleich relativ hoher Wert reiche nicht aus, um eine mögliche zweite Welle zu verhindern, sagte der Vizepräsident des Instituts, Schaade.

+++ Das Robert-Koch-Institut (RKI) appelliert an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten. Es sei zu beobachten, dass die Infektionszahlen bundesweit wieder ansteigen. "Wir dürfen diese Entwicklung so nicht weiterlaufen lassen", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade bei einer Pressekonferenz. Jeder müsse seine Kontakte weiterhin einschränken - das gelte für alle Bereiche. Reisen sollten nur unternommen werden, wenn unbedingt notwendig und Feiern nur im engsten Kreis abgehalten werden. Auch das Tragen von Masken und das Abstandhalten helfe dabei, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. "Anders wird es nicht gehen und wir drohen, die Kontrolle zu verlieren", sagte Schade.

+++ Die französische Regierung hat Paris und das Department Bouches-du-Rhone an der Mittelmeerküste um Marseille herum zum Corona-Hochrisiko-Gebiet erklärt. Der Erlass gibt den lokalen Behörden die Befugnis, den Personen- und Fahrzeugverkehr einzuschränken, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugreisen zu beschränken, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden einzuschränken und einige Einrichtungen zu schließen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf einen starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen.

+++ In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es 1.449 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Pandemie liegt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Deutschland bei 221.413. Weitere Zahlen zum Coronavirus in Deutschland können Sie hier nachlesen.

+++ Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. Biden forderte die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten dazu auf, eine entsprechende Anordnung zu erlassen. Die USA ist eins der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Nach Angaben der John Hopkins University sind über 5,2 Millionen US-Amerikaner mit dem Coronavirus infiziert; 167.000 Menschen starben im Zusammenhang mit der Pandemie.

+++ In Großbritannien müssen Reisende aus Frankreich, den Niederlanden und Malta nach ihrer Rückkehr ab morgen in eine zweiwöchige Quarantäne. Spanien und Belgien standen schon vorher auf der Quarantäne-Liste. Wie sieht die Lage derzeit in den europäischen Urlaubsländern aus? Das haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ Schulen, Lehrer und Schüler sollen angesichts der Corona-Krise kurzfristig deutlich stärker finanziell bei der Digitalisierung unterstützt werden. Das ist das Ergebnis eines Bund-Länder-Treffens mit Kanzlerin Merkel zur Lage an den Schulen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Pandemie habe der Entwicklung von Formen des digitalen Lernens neue Dringlichkeit verliehen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, wird mit Kosten von rund 500 Millionen Euro gerechnet.

+++ CDU-Abgeordnete im Bund und im EU-Parlament forderten schnelle Abhilfe bei Flughafentests. Innenpolitiker Schuster bezeichnete in der "Bild"-Zeitung Reiserückkehrer mit einer Corona-Infektion als "unser Problem Nummer Eins". Besonders bei Ankunft aus Risikogebieten dürften die Tests nicht bewusst umgangen werden können. Unions-Flugverkehrsexperte Schulze forderte, dass Polizisten die Durchführung der Kontrollen überwachen sollten. Wann, wo und wie man sich testen kann, können Sie hier nachlesen.

