In Deutschland ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen, sie liegt bei 60,2. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach äußert die Hoffnung, dass sich mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech eine Herdenimmunität erreichen lässt. In Israel haben Geimpfte von heute an weniger Einschränkungen. Weitere Meldungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 21. Februar

+++ Die Bundesregierung berät am Montag nach einem Bericht der Funke Mediengruppe über eine höhere Warnstufe für die an das Saarland grenzende Region in Frankreich und über eine Verlängerung der Grenzkontrollen an den Übergängen von Tschechien und Tirol. Während Frankreich bisher als "Risikogebiet" gelte, könnte das Departement Moselle als "Hochinzidenzgebiet" oder "Virusvariantengebiet" eingestuft werden, berichtete .

+++ Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach äußert die Hoffnung, dass sich mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech eine Herdenimmunität erreichen lässt. Lauterbach verweist im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" auf Ergebnisse einer Studie des israelischen Gesundheitsministeriums und von Pfizer.

Leere Ampullen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (dpa/Sven Hoppe)

+++ Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwartet nach dem zweiten Lockdown in Deutschland "keine Pleitewelle". Es könne jedoch "im Laufe des Jahres zu einer Zunahme bei Insolvenzen und Betriebsschließungen kommen", sagt IAB-Direktor Fitzenberger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Leiter des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA) verweist auf eine neue Betriebsbefragung, wonach "knapp ein Viertel der Betriebe angegeben, dass ihre liquiden Mittel nur noch bis zu vier Wochen reichen". Bei einem weiteren Viertel der Betriebe genügten sie lediglich für zwei Monate.

+++ Der australische Regierungschef Morrison hat sich in einem Impfzentrum in Sydney die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer und Biontech verabreichen lassen. Außerdem gehörte Personal von Krankenhäusern und Pflegeheimen zu den ersten Empfängern des Vakzins. Die Impfkampagne auf dem südlichen Kontinent begann damit einen Tag früher als geplant. Bis zu vier Millionen Menschen - etwa ein Sechstel der australischen Bevölkerung - sollen noch bis März eine erste Impfung erhalten können.

Nach den Weihnachtsfeiertagen wurde mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. 2,8 Millionen Menschen in Deutschland haben inzwischen eine erste Impfung erhalten, mehr als 1,3 Millionen laut Robert-Koch-Institut aus beruflichen Gründen. Dazu zählen unter anderem Ärztinnen und Krankenpfleger. Eine weitere große Gruppe ist die der über 80-Jährigen. Mit wem geht es entsprechend der Impfverordnung nun weiter? Eine Übersicht.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 7.676 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.562 Fälle mehr als am Sonntag vergangener Woche. Außerdem wurden 145 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 60,2 – auch das ist ein leichter Anstieg. Detaillierte Zahlen finden Sie hier.

+++ Der Verband Bildung und Erziehung hat vor dem Gesundheitsrisiko für die Lehrer durch das Coronavirus gewarnt. Kurz vor dem Start des Schulbetriebs in zehn Bundesländern sagte Verbandschef Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Öffnungen seien kein Wettbewerb. Es dürfe nicht darum gehen, wer die weitgehendsten Lockerungen umsetze und die Gesundheit aller Beteiligten maximal riskiere. Beckmann kritisierte, dass Lehrkräfte nicht geimpft seien und sich ungeschützt in Situationen begeben müssten, denen sich kaum jemand anders stelle.

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich dafür ausgesprochen, das Beratergremium für die Bund-Länder-Beratungen zu erweitern. Die SPD-Politikerin sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", es sollten nicht nur Virologen und Epidemiologen, sondern auch Wissenschaftler aus anderen Fachgebieten vertreten sein. Schließlich gebe es innerhalb der Wissenschaft unterschiedliche Auffassungen. Zudem forderte Dreyer, einen Plan für Öffnungen vorzulegen. Man brauche klare Aussichten für die Menschen, wie es weitergehe und man müsse immer auch Zuversicht verbreiten.

+++ Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat sich im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks gegen Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Die letzten Tage zeigten, dass sich die Zahlen der Infektionen mit den Virus-Mutationen deutlich nach oben bewegten, warnte Baerbock. Sie plädierte nur für eine Lockerung bei den Schulen und Kitas. Zur Gewährleistung der Sicherheit solle es regelmäßige Corona-Tests bei den Kindern geben. Baerbock forderte außerdem, die Kinder- und Jugendhilfe in Zukunft als systemrelevant einzustufen.

+++ Bei Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol wurden diese Woche einem Zeitungsbericht zufolge fast 16.000 Menschen zurückgewiesen. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" hatten mehr als 4.500 Personen keinen negativen Corona-Test. In anderen Fällen seien die Abgewiesenen ohne digitale Reiseanmeldung unterwegs gewesen oder hätten nicht zu den Ausnahmen für eine Einreise nach Deutschland gehört. Diese gelten etwa für Ärzte oder Pflegepersonal.

Lastwagen stauen sich an der Grenze zwischen Bayern und Österreich (picture alliance/dpa | Matthias Balk)

+++ In Israel soll es von heute an weniger Einschränkungen für Menschen geben, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Geimpfte Bürgerinnen und Bürger dürfen wieder ins Ausland fliegen, an Kulturveranstaltungen teilnehmen und Restaurants besuchen. In Israel ist schon fast die Hälfte der 9,3 Millionen Einwohner geimpft.

