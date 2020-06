Kanzlerin Merkel will Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Europa gestärkt aus der Corona-Krise zu führen. Der ungarische Ministerpräsident Orban hat seine Sondervollmachten wieder abgegeben. In Deutschland sind 580 neue Infektionen registriert worden. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 18. Juni

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft als große Herausforderung bezeichnet. Es gehe vor allem darum, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Europa widerstandsfähiger und zukunftsfähiger zu machen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. In der anschließenden Debatte warf die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel der Kanzlerin vor, die Bürger und Bürgerinnen in der Coronakrise über die finanziellen Folgen der Maßnahmen im Unklaren zu lassen.

+++ Ungarns Ministerpräsident Orban hat seine umstrittenenen Sondervollmachten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder abgegeben. Mit einem Regierungserlass hob er den Mitte März verhängten Notstand auf. Damit wurde ein Gesetz wirksam, das das Parlament in Budapest am Dienstag beschlossen hatte. Allerdings hatten die Abgeordneten zugleich ein Gesetz gebilligt, das es der Regierung erlaubt, wieder zu Verordnungen zurückzukehren, sollte sich die Corona-Situation verschlechtern.

+++ Die Türkei hat die Einstufung als Corona-Risikogebiet durch die deutsche Regierung kritisiert. Die türkische Botschaft in Berlin erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dies stimme nicht mit der objektiven Sachlage überein. Die Zahl der aktiven Covid-19 Fälle sei in der Türkei viel niedriger als in vielen EU-Staaten. Die Botschaft verwies zudem auf 39.000 Intensivbetten im Land.

+++ Deutschland schickt eine Einsatzgruppe in andere Länder, um dort bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen. Entwicklungsminister Müller sagte im Fernsehsender RTL, die Sondereinsatzgruppe umfasse Ärzte, Laborwissenschaftler und Material wie etwa Corona-Tests. Demnächst wolle man zudem Beatmungsgeräte liefern.

+++ In Deutschland gibt es 580 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Damit haben sich seit Beginn der Coronakrise 187.764 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 8.856 mit dem Virus infizierte Menschen starben. Etwa 174.100 Personen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Damit gibt es in Deutschland rechnerisch derzeit rund 4.800 Infizierte.

Ausführlich bilden wir die Lage in Deutschland in diesem regelmäßig aktualisierten Artikel ab: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland.

+++ Nach dem Coronavirus-Ausbruch in einem nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieb fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Werkverträge umgehend zu verbieten. Der stellvertretende NGG-Bundesvorsitzende, Adjan, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er erwarte von der Politik, dass diesem "kranken System" ein Ende gemacht werde. Bisher sind rund 660 Mitarbeiter der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück positiv auf das Coronavirus getestet worden.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat die klinischen Studien zur Wirksamkeit des Medikaments Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus endgültig eingestellt. Untersuchungsergebnisse hätten gezeigt, dass das Arzneimittel die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten nicht senke, teilte die WHO mit. Das Malariamedikament ist für die Behandlung von Corona-Infizierten seit längerem umstritten. Wie weit die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19 ist, lesen Sie hier.

Mittwoch, 17. Juni

+++ Die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist seit ihrem gestrigen Start sieben Millionen Male heruntergeladen worden. Das teilte Digitalstaatsministerin Bär auf Twitter mit. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach von einem starken Start. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Anwendung als "Meilenstein in der Corona-Bekämpfung" und dankte allen Bürgern, die sich die App zur Nachverfolgung von Infektionsketten schon auf ihr Handy geladen haben. Wie die App funktioniert? Lesen Sie hier!

+++ Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für "Handelsblatt Inside Digital Health" sind etliche Bürgerinnen und Bürger aber noch skeptisch, was die Corona-Warn-App angeht: Demnach wollen sie 39 Prozent der Befragten "sicher nicht nutzen", 32 Prozent waren noch unentschieden.

+++ Beim Schlachtereibetrieb Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter auf 657 gestiegen. Insgesamt liegen inzwischen 983 Testergebnisse vor, davon sind 326 negativ. Getestet wurden insgesamt 1.050 Beschäftigte der Firma.

+++ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet mahnt angesichts des Coronavirus-Ausbruchs in der Fleischfabrik zu Wachsamkeit. Das Beispiel zeige, wie schnell sich ein Virus verbreite, wenn Abstände nicht eingehalten würden, sagte der CDU-Politiker nach dem Ende der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen habe der Fall aber nichts zu tun. Die Fleischindustrie als Teil der Lebensmittelindustrie habe in der gesamten Zeit des Shutdowns gearbeitet.

+++ Bund und Länder haben sich darauf verständigt, nach den Sommerferien an den Schulen wieder den normalen Betrieb zu ermöglichen. Einigkeit bestand auch darüber, dass Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum für die Bürgerinnen und Bürger vorerst weiter zum Alltag gehören sollen. Großveranstaltungen wollen die Bundesländer grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verbieten. Mehr Details...

Schulkinder sollen nach den Sommerferien wieder ganz normal lernen können - und möglichst auch spielen. (picture alliance / dpa / Robert Schlesinger)

+++ Das Bundeskabinett hat den zweiten Nachtragshaushalt beschlossen. Der Etat hat einen Umfang von rund 62 Milliarden Euro. Damit steigt die Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro. Mit den Geldern soll das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie finanziert werden. Bundesfinanzminister Scholz schloss weitere Konjunkturmaßnahmen nicht aus: Man habe für den Fall einer zweiten Corona-Welle immer noch fiskalischen Spielraum. Welche weitere Hilfen es gibt, lesen Sie hier.

+++ Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies werden im Kreis Gütersloh alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen. Dadurch soll eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden. 7.000 Menschen müssen in Quarantäne. Der Schlachtbetrieb bei Tönnies wurde vorerst eingestellt. Obwohl die festgelegte Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern deutlich überschritten ist, soll es nach Angaben von Landrat Adenauer in dem Kreis keine Rückkehr zu den früheren Corona-Beschränkungen geben.

+++ Erneut wird eine Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen zum Hotspot von Corona-Infektionen. Beim Fleischhersteller Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wurden 400 von 500 Menschen positiv getestet, sagt eine Sprecherin des Kreises. Die Ergebnisse von etwa weiteren 500 Tests stünden noch aus. Im Mai hatte es in einem Schlachtbetrieb im Kreis Coesfeld zahlreiche Infektionen gegeben.

+++ In Schweden sind mittlerweile mehr als 5.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg auf mehr als 54.000. Verglichen mit Deutschland hat Schweden mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerungszahl gerechnet fünfmal so viele Todesfälle. Anders als die meisten EU-Staaten hat Schweden auf strikte Ausgangsbeschränkungen wegen der Pandemie verzichtet.

Schweden und seine Nachbarländer im Vergleich anhand der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 15. Juni 2020) (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

+++ EU-Verkehrskommissarin Adina Valean kritisiert die aus ihrer Sicht schleppende Kostenerstattung von Fluggesellschaften nach annullierten Flügen. "Einige Fluggesellschaften halten das Gesetz und den Vertrag mit ihren Kunden nicht ein", sagt Valean der Wochenzeitung "Die Zeit". "Die nationalen Behörden müssten gegen diese Unternehmen vorgehen, um ihre Bürger zu schützen. Hier finden Sie die derzeitigen Regelungen zu Erstattungen in der Reise-Branche.

+++ Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat in Deutschland die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem potenziellen Corona-Impfstoff erhalten. Das teilte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut des Bundes in Langen mit. Mit anderen Worten darf der Wirkstoff nun an Menschen getestet werden. Erst vor zwei Tagen hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich über die staatliche KfW-Bank mit 300 Millionen Euro an CureVac zu beteiligen. Wie weit die Impfstoffforschung ganz generell ist, haben wir hier zusammengefasst.

+++ Knapp 6,5 Millionen Nutzer haben laut Bundesgesundheitsministerium die neue Corona-Warn-App bis Mittwochmorgen heruntergeladen. "Das sind weit über sechs Millionen Gründe, warum das Coronavirus künftig weniger Chancen hat", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Die App war in der Nacht zum Dienstag an den Start gegangen. Sie kann für Apple- und Android-Smartphones heruntergeladen werden und soll die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten in der Corona-Pandemie erleichtern. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur App.

Das Logo der Corona-Warn-App des Bundes (dpa / Michael Kappeler)

+++ Australien wird seine Grenzen für ausländische Reisende wahrscheinlich nicht vor kommendem Jahr öffnen. Handelsminister Simon Birmingham erklärte, geprüft werde aber eine Lockerung der Einreisevorgaben für Studenten und andere Langzeitbesucher.



+++ In Indien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus sprunghaft um 2.000 auf fast 12.000 angestiegen. Allein Neu Delhi verzeichnete einen Rekordanstieg von 400 Todesfällen. Damit starben in der Hauptstadt bereits 1800 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Unklar blieb zunächst, wie viele der neuen Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden aufgetreten waren und wie viele erst mit mehreren Tagen Verspätung registriert wurden. Die Metropole Mumbai meldete einen starken Anstieg der Todesfallzahl von bislang 862 auf mehr als 3100. Als Begründung nannten die Behörden einen nicht näher beschriebenen Berechnungsfehler.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat die vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zu einem Corona-Medikament als Durchbruch begrüßt. Bei dem Entzündungshemmer Dexamethason handle es sich um das erste Mittel, das die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten verringere, die auf Sauerstoff oder Beatmungsgeräte angewiesen seien, sagte WHO-Chef Tedros. Die vorläufigen Ergebnisse der noch unveröffentlichten klinischen Studie weisen darauf hin, dass das Mittel die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen deutlich senken könnte. Bei der Behandlung von acht schwerkranken Covid-19-Patienten würde ein Todesfall verhindert, hieß es. Die Ergebnisse der Studie sind bisher noch nicht von anderen Experten begutachtet worden.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 345 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 187.184 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI meldete. 8.830 mit dem Virus infizierte Menschen sind demnach gestorben. Etwa 173.600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Damit gibt es rechnerisch derzeit weniger als 4.800 Erkrankte in Deutschland.

+++ Die Bundesregierung hat die Türkei zusammen mit 130 weiteren Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft. Auf der Liste, die bereits am Montag zum ersten Mal vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wurde und nun regelmäßig aktualisiert wird, stehen auch andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Ägypten, Thailand und Marokko. Einreisende aus einem Risikogebiet müssen damit rechnen, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen.

+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute um 15 Uhr zu Beratungen im Berliner Kanzleramt zusammen (15.00 Uhr). Ein solches reales Treffen hatte es zuletzt am 12. März gegeben, seitdem fanden Videokonferenzen statt. Dabei geht es um die Umsetzung des von der großen Koalition beschlossenen Konjunkturprogramms und über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Andere Themen sind eine unbürokratische steuerliche Entlastung für Alleinerziehende, die Bildung einer staatlichen Notfallreserve für wichtige medizinische Schutzausrüstungen und Medikamente sowie Leih-Laptops und -Tablets für bedürftige Schüler. Außerdem geht es bei dem Treffen um eine zügige Abwicklung der Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe und um die Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen. Thema ist auch der beschleunigte Ausbau der Mobilfunk-Netze.

Die Bundeskanzlerin berät mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. (Michael Sohn/Pool-AP/dpa)

+++ Vor der Bund-Länder-Konferenz erwägt Sachsen ein Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen. Die Entscheidung hänge auch von einer Einigung im Bund ab, sagte die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag. Und zumindest an den Schulen könnte nach den Sommerferien die Abstandsregel fallen. Dafür hatte sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) ausgesprochen. Die Bundesländer lockern seit mehreren Wochen nach und nach ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Am Abstandsgebot und der Maskenpflicht wird bisher festgehalten.

+++ Das Bundeskabinett tagt ebenfalls heute und will den zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr auf den Weg bringen. Damit wird die bereits beschlossene Finanzplanung für das Jahr erneut nachträglich korrigiert. Schon im März hatte der Bundestag einen Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro zur Finanzierung mehrerer Hilfspakete in der Corona-Krise beschlossen. Nun soll sich die Aufnahme neuer Schulden zur Finanzierung von Hilfsmaßnahmen nach den Plänen von Finanzminister Scholz noch einmal um 62,5 Milliarden auf insgesamt 218,5 Milliarden Euro erhöhen. Nötig ist noch die Zustimmung des Bundestages.

+++ Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter rasant aus. Das Gesundheitsministerium meldet 34.918 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 923.189. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1282 auf 45.241 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++ Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte er in einer Ansprache im Fernsehen mit.

+++ Wegen des neuen Coronavirus-Ausbruchs sind in Peking die Schutzmaßnahmen weiter verschärft worden. Mindestens 1250 Flüge wurden in der chinesischen Hauptstadt gestrichen, wie die staatliche "Volkszeitung" berichtete. Damit entfielen rund 70 Prozent aller geplanten Flüge. Auch blieben die Schulen geschlossen. Den neuen Ausbruch des Erregers führen die Behörden auf den Xinfadi-Markt zurück, der nach ihren Angaben seit dem 30. Mai von rund 200.000 Menschen besucht wurde. Wie die Stadtverwaltung von Peking am Mittwoch mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 31 neue Coronavirus-Infektionsfälle in der Stadt verzeichnet. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle seit der Entdeckung des Neuausbruchs am Freitag auf 137. Zuvor waren in Peking über zwei Monate hinweg keine neuen Coronavirus-Fälle festgestellt worden.

+++ Die Grünen im Bundestag fordern, alle Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise darauf zu überprüfen, ob Männer und Frauen gleichermaßen profitieren. Dazu solle eine Stabsstelle im Kanzleramt errichtet werden, an die eine Arbeitsgruppe mehrerer Ministerien angegliedert ist, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion beschlossen hat und nun ins parlamentarische Verfahren einbringt. Staatliche Hilfen für Unternehmen wollen die Grünen an die Förderung von mehr Geschlechtergerechtigkeit koppeln, zum Beispiel an Quoten.

+++ Dürfen Fans beim DFB-Pokalfinale in Berlin ins Olympiastadion? Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, hat ein Pokalfinale mit Zuschauern nicht gänzlich ausgeschlossen. "Der Boss ist der Gesetzgeber", sagte Keller am Dienstagabend in der ARD. "Der Senat ist dafür zuständig. In Berlin sind Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt. Wenn der Senat sagt, ja, wir können das, dann gehen wir auf 1000." Es habe dazu bereits Gespräche gegeben. Im Finale am 4. Juli stehen Bayern München und Bayer Leverkusen.

Dienstag, 16. Juni

+++ In Nordrhein-Westfalen gehen die Grundschüler seit Montag wieder in voller Klassenstärke in den Unterricht und müssen dort keinen Abstand halten. Doch wie der WDR meldet, musste mindestens eine Schule gleich wieder schließen: Ein Kind, das dort seit Tagen in die Betreuung gegangen war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Alle 350 Schüler und sämtliche Lehrkräfte müssen nun für 14 Tage in Quarantäne. In weiteren Schulen in Nordrhein-Westfalen wurden wegen infizierter Kinder einzelne Lerngruppen nach Hause geschickt. Eltern- und Lehrerverbände hatten teils heftig gegen die vollständige Öffnung der Grundschulen zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien protestiert.

+++ Die Behörden in Peking haben angesichts des neuen Coronavirus-Ausbruchs in der chinesischen Haupstadt die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Ein- und Ausreisen werden ab sofort wieder streng kontrolliert, die Schulen stellen wieder auf Fernunterricht um, und Unternehmen wurden aufgerufen, wenigstens Teile ihrer Belegschaft von zuhause arbeiten zu lassen. So will die Stadtregierung verhindern, dass sich das Coronavirus und die Krankheit Covid-19 wieder ausbreiten. In China waren wochenlang kaum noch Infektionen gemeldet worden. Seit vergangenem Donnerstag wurden in Peking nun aber mehr als 100 Neuansteckungen bekannt. Wie der Sender CCTV berichtet, wurden einige Wohngebiete komplett abgeriegelt. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist wieder nur eine begrenzte Zahl an Fahrgäste erlaubt.

Maskiertes Personal desinfiziert ein Marktgelände in Peking, um den neuen Coronavirus-Ausbruch in der chinesischen Hauptstadt zu stoppen. (imago/Chen Zhonghao )

+++ Neuseeland, das sich vor gut drei Wochen für Coronavirus-frei erklärt hatte, meldet neue Covid-19-Fälle. Zwei Frauen, die über Großbritannien eingereist waren, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums positiv getestet worden. Die beiden hatten sich zwar nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Auckland wie vorgeschrieben in Quarantäne begeben; nach Absprache mit den Behörden seien sie aber schon nach sechs Tagen weiter nach Wellington gefahren, um eine sterbende Verwandte zu sehen. Dort wurden sie positiv auf das Coronavirus getestet und erneut isoliert. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Bloomfield, erklärte, es würden jetzt alle Kontakte der Frauen während der Reise nachverfolgt.

+++ In Spanien haben Umweltschützer gegen die geplanten Auto-Kaufprämien protestiert, die nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Benzin- und Dieselfahrzeuge gelten sollen. Aktivisten von Greenpeace brachten in der Nähe des Parlaments in Madrid in 5 Metern Höhe ein Transparent mit der Aufschrift "Keine öffentlichen Gelder für verschmutzende Unternehmen" an. Benzin- und Dieselantriebe seien mit dem Klimaschutz unvereinbar, erklärte die Organisation auf ihrer Internetseite. Die spanische Regierung will die hart von der Coronakrise getroffenen Autoindustrie mit insgesamt 3,75 Milliarden Euro unterstützen. Sie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Spaniens und sichert etwa zwei Millionen Arbeitsplätze.

In Deutschland hatte sich die Branche mit ihrer Forderung nach Prämien für den Kauf von Verbrennern nicht durchsetzen können.

+++ In zahlreichen französischen Städten haben Tausende Menschen für bessere Arbeitsbedingungen des Pflege- und Gesundheitspersonals demonstriert. Landesweit fanden nach Angaben von Gewerkschaften mehr als 220 Versammlungen statt, unter anderem in Paris, Marseille, Lyon und Bordeaux. Auch in den elsässischen Städten Straßburg, Colmar und Mülhausen ging das Pflegepersonal auf die Straßen, wie die Zeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace" meldete. Die Region Grand Est war von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Bei den Kundgebungen kam es vereinzelt zu Ausschreitungen. In Paris setzte die Polizei Tränengas ein.

Nationale Proteste des Pflegepersonals in Frankreich (Alain JOCARD/AFP)

+++ Die neue Corona-Warn-App des Bundes steht zum Download bereit. Die Anwendung soll das Nachverfolgen von Kontakten und möglichen Infektionen erleichtern. Die App kann messen, ob sich Smartphone-Nutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist einer von ihnen positiv getestet worden und hat dies in der App angegeben, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Auf diese Weise sollen Infektionsketten möglichst unterbrochen werden. Dafür werden die Daten nur auf den jeweiligen Smartphones der Nutzer gespeichert. Zudem ist die Nutzung der Anwendung freiwillig. Die wichtigsten Fragen zur App beantworten wir hier. Mit der Corona-Warn-App beschäftigt sich auch der Dlf-Podcast "Der Tag".

Sie finden die App in den App-Stores von Google und Apple. Aktuelle Zahlen zu Infektionen in Deutschland gibt es hier.

Und hier ein Interview zu den Chancen und Risiken der App.

+++ Die Gewerkschaft IG Metall fordert im Zusammenhang mit der neuen Corona-Warn-App Regeln zum Schutz der Beschäftigten. Ihnen dürften keine Nachteile entstehen, wenn sie die App nicht nutzten, sagte die stellvertretende IG-Metall-Vorsitzende Benner der Deutschen Presse-Agentur. Umgekehrt dürfe der Arbeitgeber auch keine Vorteile gewähren, wenn Arbeitnehmer eine solche App verwendeten. Die Gewerkschaft rief die Betriebsräte dazu auf, in den Unternehmen Vereinbarungen für eine Warn-App festzuschreiben.

+++ In Frankreich wird die dortige Warn-App offenbar nicht genug genutzt. Bisher haben sie 1,5 Millionen Nutzer heruntergeladen, nach Angaben der Regierung wären aber mindestens 6 Millionen Downloads nötig.

+++ Großbritannien wird ab sofort den Wirkstoff Dexamethason zur Behandlung von Corona-Patienten einsetzen. Das Steroid-Medikament solle jetzt auf die Liste der Standardverfahren gegen Covid-19 gesetzt werden, teilte Gesundheitsminister Hancock in London mit. Er verwies auf eine klinische Studie. Danach hat das Medikament die Sterblichkeit von Schwerstkranken um ein Drittel gesenkt.

Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Das haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ Österreich stockt die Hilfen für die Wirtschaft in der Coronakrise auf. In Summe stünden nun 50 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte Bundeskanzler Kurz nach einer zweitägigen Regierungsklausur von ÖVP und Grünen. Bisher war von einem Rettungspaket in Höhe von 38 Milliarden Euro die Rede. Nun kommen laut Kurz noch umfangreiche Maßnahmen zur Erleichterung von Investitionen hinzu.

+++ Angesichts bestehender Wissenslücken rund um das Coronavirus und die Erkrankung Covid-19 fordert der Medizinstatistiker Gerd Antes eine koordinierte Forschungsaktion. Um Wissenslücken etwa zur Dunkelziffer, Todesursachen oder zur Infektiosität zu schließen, fehle ein Masterplan, sagte der Professor der Universität Freiburg im Deutschlandfunk.

+++ Mehr als acht Millionen Menschen haben sich nach jüngsten Zahlen der Johns Hopkins-Universität mittlerweile weltweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Mehr als 436.400 Menschen starben den Angaben der Universität zufolge bisher im Zusammenhang mit dem Erreger. Die meisten Infizierten gab es demnach in den USA mit 2,1 Millionen bestätigten Fällen und auch die meisten Toten - mehr als 116 000 Menschen starben dort bisher.

+++ Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Deutschland ist rechnerisch auf unter 5.000 gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden seit gestern 378 neue Fälle gemeldet, insgesamt sind es damit 186.839. Gestorben in Zusammenhang mit dem Virus sind seit gestern neun Menschen, insgesamt 8.800. Etwa 173.100 Personen haben die Infektion nach Schätzung des RKI überstanden.

+++ Der Ökumenische Kirchentag im Mai 2021 in Frankfurt am Main soll sich organisatorisch wie inhaltlich stark nach der Corona-Krise richten. Der Deutsche Evangelische Kirchentag plane die kommende Veranstaltung als eine "Art Sonder-Edition unter Corona-Bedingungen", sagte Generalsekretärin Julia Helmke dem Online-Portal "evangelisch.de". "Eine besondere Handlungsanweisung ist nun, dass wir für voraussichtlich weniger Menschen vor Ort planen." Gleichzeitig wollten aber die Initiatoren mit Internet-Angeboten mehr Menschen erreichen

+++ In der Türkei nimmt die Zahl der erfassten Neuinfektionen wieder zu. Nach offiziellen Angaben wurden innerhalb eines Tages rund 1.600 neue Infektionen gemeldet. Anfang des Monats hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei rund 800 gelegen.

+++ Die Einschränkungen in Bayern sollen weiter gelockert werden: Künftig sollen sich im öffentlichen Raum wieder bis zu zehn Personen treffen dürfen - bislang sind solche Treffen auf Angehörige zweier Haushalte beschränkt. Darauf und auf eine ganze Reihe weiterer Lockerungen verständigte sich der Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern am späten Montagabend in München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Nach drei Monaten soll demnach auch der Katastrophenfall beendet werden.

+++ Die FDP hat den Bundestag aufgefordert, die der Regierung verliehen Sonderrechte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder zu kassieren. Die derzeitige Lage in Deutschland "rechtfertigt die Sonderrechte der Regierung nicht länger", sagte der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle der Deutschen Presse-Agentur. Er fügte hinzu: "Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, mit der die Rechte des Parlaments eingeschränkt werden, liegt nicht mehr vor." Ende März hatte der Bundestag eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" festgestellt. Das daraufhin beschlossene Gesetz gibt dem Bund für höchstens ein Jahr zusätzliche Kompetenzen, um im Krisenmanagement schneller reagieren zu können.

