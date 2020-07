Die Corona-Warn-App wurde bereits 15 Millionen Mal heruntergeladen. In Deutschland wird über eine Abschaffung im Einzelhandel diskutiert - die Schweiz hat eine landesweite Maskenpflicht für den öffentlichen Verkehr eingeführt. Indien ist auf Platz drei der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder gerückt. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 6. Juli

+++ Knapp drei Wochen nach ihrer Einführung ist die Corona-Warn-App rund 15 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Die Smartphone-Anwendung soll dabei helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Außerdem kann sie dazu beitragen, dass Menschen nach einem Coronavirus-Test möglichst schnell ihr Testergebnis digital erhalten.

Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete die App zuletzt als ein Werkzeug von vielen, um neue Ausbrüche einzudämmen. Sie sei aber kein Allheilmittel. Man müsse trotzdem weiter aufeinander achtgeben, Abstand halten, Alltagsmaske tragen sowie Hygieneregeln einhalten, erklärte der CDU-Politiker.

+++ Die israelische Regierung hat wegen der steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus die sofortige Schließung aller Nachtklubs, Bars und Fitnessstudios angeordnet.

Zudem dürfen sich maximal 19 Menschen gleichzeitig in einer Synagoge aufhalten, wie das Kabinett beschloss. Premierminister Netanjahu sagte, mit diesen Maßnahmen sollen weitergehende Beschränkungen verhindert werden. Er verwies darauf, dass sich die Zahl der schweren Krankheitsverlaufe täglich verdoppele. Wenn die Regierung nicht handele, werde es in den kommenden Wochen hunderte oder sogar tausende schwer erkrankte Personen geben. Die Zahl der gemeldeten Infektionsfälle in Israel liegt bei rund 30.000.

+++ Erstmals seit Beginn der Corona-Krise gilt in der Schweiz jetzt eine landesweite Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Bislang hatten Behörden und Verkehrsbetriebe das Maskentragen nur in Stoßzeiten empfohlen, was laut Augenzeugen dazu führte, dass zum Beispiel in Genf kaum jemand Maske trug. Das hat sich ab heute geändert, mittlerweile wird etwa aus Zürich berichtet, dass über 95 Prozent der Leute einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch in Seilbahnen gilt die Pflicht, nicht aber in Geschäften. In der Schweiz waren zuletzt deutlich mehr Infektionen gemeldet worden.

+++ Indien hat Russland als das Land überholt, das nach den USA und Brasilien am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Wie das Gesundheitsministerium des Landes einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge mitteilte, wurden binnen 24 Stunden rund 24.000 weitere Infektionen gezählt. Fast 700.000 Coronavirus-Infektionsfälle wurden wmittlerweile erfasst.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn warnt vor einer Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel. Er verstehe die Ungeduld angesichts der Corona-Beschränkungen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Wenn man es aber dem Virus zu leicht mache, könnten die Infektionszahlen schnell wieder in die Höhe gehen. Unter anderem Mecklenburg-Vorpommern denkt über einen Wegfall der Mund-Nase-Bedeckung in Geschäften nach.

Die FDP forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Die Maskenpflicht könne nicht von heute auf morgen wegfallen, aber auch nicht unendlich und ohne regionale Differenzierung bleiben, sagte der Vizefraktionsvorsitzende im Bundestag, Theurer. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla teilte mit, "die Wirkung von Mund-Nasen-Masken ist nicht nur medizinisch umstritten, die Masken sind auch eine zunehmende Gefahr für den lokalen Einzelhandel".

Die ausführlichen Positionen in der Debatte können Sie in unserem Artikel lesen: Debatte über Maskenpflicht im Einzelhandel.

Einen Hintergrundartikel finden Sie hier: Was man zu Schutzmasken wissen sollte.

+++ Mit einem Rettungspaket in Höhe von umgerechnet 1,74 Milliarden Euro will die britische Regierung Kultureinrichtungen in der Corona-Krise vor dem Kollaps bewahren. Mehr dazu in unserer ausführlichen Kulturmeldung.

+++ Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Pandemie hat der Louvre in Paris wieder für Besucher geöffnet.

Der Louvre hat nach monatelanger Corona-Zwangspause für Besucher wieder geöffnet. (AFP/Guillot)

Die Mitarbeiter applaudierten den ersten Gästen, die in die Hallen strömten. Vor dem Eingang hatten sich Schlangen gebildet. Die Besucher müssen Masken tragen und in einer Art Einbahnstraßen-System durch das Museum gehen. 70 Prozent der Ausstellungsflächen mit rund 35.000 Werken sind wieder zugänglich. Online können Karten schon seit drei Wochen reserviert werden. Am 13. März war der Louvre wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Das Haus spricht von mehr als 40 Millionen Euro Verlusten.

+++ Die deutschen Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 219 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 196.554 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um vier auf 9.016 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 182.200 Personen geschätzt. Damit gibt es rechnerisch gut 5.300 aktive Fälle.

+++ Tests auf das Coronavirus gelten als Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie. Wo die Tests möglich sind, wie sie ablaufen und wer sich testen lassen sollte, erfahren Sie hier.

+++ Wegen der starken Zunahme von Coronafällen im australischen Bundesstaat Victoria hat der nördliche Nachbar New South Wales strenge Einreiseregelungen erlassen. Von Mitternacht an sollen nur noch einige Flüge und Zugverbindungen in Ausnahmefällen gestattet sein. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in Victorias Hauptstadt Melbourne stark gestiegen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus in Australien (picture alliance/AA/Steven Saphore)

In Australien insgesamt gibt es vergleichsweise wenig bestätigte Corona-Infektionen. In Melbourne, der Hauptstadt Victorias, gelten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in 30 Stadtteilen Ausgangssperren. Neun Wohnbauten mit Sozialwohnungen seien unter Quarantäne gestellt.

+++ Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie könnten die Bekämpfung von Aids in Afrika um Jahre zurückwerfen.

Bei einem Lockdown von sechs Monaten gehe die UNO von einer Verdoppelung der Todeszahlen aus, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Weltbevölkerung, Kreutzberg, dem Evangelischen Pressedienst. Durch Lieferengpässe bei Medikamenten und dem eingeschränkten Zugang der Patienten könnten auf dem Kontinent zusätzliche 500.000 Menschen an den Folgen von Aids sterben. Das entspreche dem Stand von 2008. Vor allem die Infektion von Säuglingen bei der Geburt werde dramatisch steigen. Heute beginnt die 23. Welt-Aids-Konferenz. Wegen der Corona-Pandemie findet sie nicht wie geplant in den US-Städten San Francisco und Oakland statt, sondern im Internet.

+++ Der Bund muss infolge der Corona-Pandemie auf Einnahmen aus der Lkw-Maut verzichten. Wie aus einer der "Rheinischen Post" vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervorgeht, wurden im Mai rund 95 Millionen Euro weniger Mautgebühren eingenommen als im Vorjahresmonat. Im April waren es demnach rund 88 Millionen Euro weniger.

+++ US-Präsident Trump hat trotz der Corona-Pandemie eine weitere große Wahlkampfveranstaltung angekündigt. Diese werde am 11. Juli in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire stattfinden, teilte sein Wahlkampfteam mit. Es werde eine Veranstaltung unter freiem Himmel sein. Alle Besucher erhielten Schutzmasken und würden ermutigt, diese auch zu tragen.

Viele Plätze blieben bei Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, Oklahoma, frei (laif / Redux / NYT / Doug Mills)

Am 20. Juni hatte Trump seinen Wahlkampf mit einer Großveranstaltung in Tulsa wieder aufgenommen. Das stieß auf Kritik, weil sie in einer Halle stattfand und tausende Menschen keine Schutzmasken trugen. Trumps Herausforderer Biden will wegen der Pandemie auf Auftritte vor großem Publikum verzichten.

Sonntag, 5. Juli

+++ Europa sollte nach Ansicht von Bundestagspräsident Schäuble Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen und seine globalen Abhängigkeiten reduzieren. "Wir haben jetzt die Gelegenheit, unser gesamtes Wirtschaftsmodell kritisch zu überprüfen und die Exzesse der Globalisierung da zu korrigieren, wo sie zu den dramatischen Auswirkungen der Pandemie beigetragen haben", schreibt der CDU-Politiker in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Schäuble wies etwa auf den Mangel selbst an simplen Medizingütern wie Mund-Nasen-Schutzmasken hin.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt zur Vorsicht, was eine Abschaffung der Maskenpflicht anbelangt.

+++ Der Iran hat seine bislang höchste offizielle Zahl neuer Todesopfer des Coronavirus bekannt gegeben. 163 Tote innerhalb eines Tages wurden am Sonntag vermeldet. Die Regierung ordnete eine Maskenpflicht unter anderem für die U-Bahn Teherans, Busse und Behördengänge an.

+++ Ab morgen ist der Louvre in Paris wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet – allerdings unter strengen Hygiene-Auflagen. So muss der berühmte Kunstpalast seine Besucherzahlen drastisch einschränken: Nur rund 30 Prozent der üblichen 30.000 bis 40.000 Menschen pro Tag wird der Zutritt gewährt.

+++ Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus wird noch dauern, und so richten sich einige Hoffnungen darauf, die Krankheit Covid-19 künftig wenigstens besser behandeln zu können. Die Weltgesundheitsorganisation sieht bei einer Studie einen "Durchbruch". In Europa soll es eine Zulassung von Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten geben. Wir haben alles Wichtige zusammengefasst.

Ampullen des Medikamentes Remdesivir (dpa/Ulrich Perrey)

+++ Im Nordwesten Spaniens ist nach einem neuen Corona-Ausbruch für 70.000 Menschen erneut eine Ausgangssperre verhängt worden. Die Behörden ordneten die Abriegelung von 14 Ortschaften im Gebiet La Marina in der Küstenregion Galizien für mindestens fünf Tage an. Es handelt sich um die zweite Region, für die am Wochenende erneut Beschränkungen angeordnet wurden. Für ein Gebiet um die Stadt Lleida im nordöstlichen Katalonien mit mehr als 200.000 Einwohnern wurden bereits am Samstag neue Maßnahmen beschlossen.

+++ Nach dem Rückgang der Infektionen mit dem Coronavirus vielerorts haben nun viele Menschen Sorge vor einer sogenannten Zweiten Welle. Ein Blick in andere Staaten zeigt, dass es dafür gute Gründe gibt.

+++ Italien prüft die Möglichkeit, Covid-19-Patienten zwangsweise ins Krankenhaus einzuweisen. Es gehe um die Patienten, die behandelt werden müssten und sich weigerten und die durch falsches Verhalten neue Ansteckungen auslösen könnten, sagte Gesundheitsminister Speranza der Zeitung "La Repubblica". Hintergrund ist der Fall eines Covid-19-Patienten in Venetien, der Medienberichten zufolge trotz Fiebers und eines positiven Tests nicht in die Klinik wollte.

+++ In Österreich sind in mehreren Großbetrieben zur Fleischverarbeitung Corona-Fälle aufgetreten.

Zwei der drei Anlagen liegen in der Nähe der deutschen Grenze, wie die Nachrichtenagentur APA berichtet. Bislang seien zwölf Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, weitere Untersuchungen seien noch im Gange. Derzeit beschäftige sich der Krisenstab des Bundeslandes Oberösterreich mit dem Thema.

Die Betriebe befinden sich demnach im Bezirk Ried im Innkreis südlich von Bad Füssing, im Bezirk Braunau gegenüber dem deutschen Simbach am Inn sowie im Bezirk Wels-Land gut 50 Kilometer südöstlich von Ried.

+++ Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat sich gegen flächendeckende Tests auf das Coronavirus ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er orientiere sich in dieser Frage an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Dies bedeute, man müsse anlassbezogen und dann sehr gründlich testen, wie dies beispielsweise nach dem Virus-Ausbruch beim Fleisch-Konzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschehen sei.

Ein ähnliches Vorgehen wie in Bayern lehnte Laumann in diesem Zusammenhang ab. Das Angebot der dortigen Regierung an alle Bürger, sich testen zu lassen, sei durch die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts nicht gedeckt. Inzwischen hat Bundesinnenminister Seehofer kostenfreie Tests in ganz Deutschland ins Gespräch gebracht. Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", bei der Bekämpfung einer potenziell lebensgefährlichen Infektion müsse man konsequent vorgehen.

Einige Fachleute sehen in Massentests eine Gefahr.

+++ In Kroatien läuft die Parlamentswahl. In den Wahllokalen herrscht wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht. Wer abstimmen will, muss einen eigenen Kugelschreiber mitbringen, um den Stimmzettel auszufüllen.

Maskenpflicht bei Parlamentswahl in Kroatien. (dpa / AP / Antonio Bronic / Pool Reuters)

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hätte die Wahl erst gegen Ende des Jahres angestanden. Ministerpräsident Plenkovic habe den Termin aber vorgezogen, um davon zu profitieren, dass seine Regierung die Pandemie zunächst erfolgreich zurückgedrängt habe. Doch inzwischen stiegen die Infektionszahlen in Kroatien wieder an. In den vergangenen fünf Tagen seien jeweils bis zu 96 Neuansteckungen erfasst worden.

+++ Mecklenburg-Vorpommern erwägt, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen. Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Regel festzuhalten, sagte Landes-Wirtschaftsminister Glawe der Zeitung "Welt am Sonntag". Nach den Worten des CDU-Politikers könnte das Kabinett in seiner Sitzung am 4. August einen entsprechenden Beschluss fassen. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bundesweit.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat den bisher höchsten Tageswert bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Die Mitgliedsstaaten hätten mehr als 212.000 neue Fälle gemeldet, teilte die WHO in Genf mit. Demnach wurde die höchste Zahl von Neuansteckungen auf dem amerikanischen Kontinent registriert. Allein in den USA und Brasilien seien es fast 130.000. Die WHO-Zählweise kann sich wegen Verzögerungen bei offiziellen Mitteilungen von anderen globalen Erhebungen unterscheiden.

+++ US-Präsident Trump hat in seiner Rede zum Nationalfeiertag das Vorgehen der Regierung gegen die Coronavirus-Pandemie verteidigt. Die Strategie komme gut voran, sagte Trump im Garten des Weißen Hauses, ungeachtet der steigenden Infektionszahlen in etlichen Bundesstaaten. Man habe viel über das Virus gelernt und könne, so Trump wörtlich, die Flammen löschen. Seit Tagen verzeichnen die USA mehr als 50.000 Neuinfektionen innerhalb von jeweils 24 Stunden.

Donald Trump mit Ehefrau Melania. (dpa / AP Photo / Patrick Semansky)

+++ Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder rechnet damit, dass wegen der Corona-Krise weitere Konjunkturhilfen notwendig werden. Man werde noch einmal über eine Senkung von Unternehmens- und Energiesteuern reden müssen, sagte Söder dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Er gehe auch davon aus, dass die Kurzarbeit verlängert werden müsse. Bundeswirtschaftsminister Altmaier äußerte sich in der Zeitung "Bild am Sonntag" zuversichtlich, was die Konjunkturaussichten anbelangt. Er sei sich sicher, dass spätestens ab Oktober die Wirtschaft in Deutschland wieder wachse, sagte der CDU-Politiker.

+++ Die deutschen Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut 239 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 196.335 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um zwei auf 9.012 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 181.700 Personen geschätzt, das sind 300 mehr als gestern. Mehr

Samstag, 4. Juli

+++ Die Weltgesundheitsorganisation stoppt zwei Medikamenten-Studien zur Corona-Behandlung wegen ausbleibender Erfolge. Die Studien hätten ergeben, dass das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin und die HIV-Kombinations-Arznei lopinavir/ritonavir die Sterblichkeitsrate von Klinik-Patienten im Vergleich zur Standard-Behandlung nicht oder nur unwesentlich gesenkt hätten, teilt die WHO mit. Der Schritt erfolge auf Empfehlung des entsprechenden internationalen Lenkungsausschusses. Die Entscheidung beeinflusse nicht die Studien mit den Mitteln an Patienten, die nicht in Kliniken behandelt würden oder die Erhebungen, bei denen die Arzneien vorbeugend eingesetzt würden.

+++ Die Freundin von US-Präsidentensohns Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach dem positiven Testergebnis hätten sie alle öffentlichen Auftritte abgesagt und sich isoliert, teilte das Wahlkampfteam des Präsidenten mit. Donald Trump Jr. sei negativ auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden.

+++ Im Norden Spaniens ist die Großstadt Lleida wegen steigender Coronavirus-Infektionen wieder unter Quarantäne gestellt worden. Wie der Regionalpräsident Kataloniens, Torra, mitteilte, gelten für rund 200.000 Bewohner der Stadt und dem angrenzenden Landkreis Segria umfassende Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen die Gegend nicht mehr verlassen, müssen aber nicht wie während der ersten, sehr strengen Phase des Lockdowns in ihren Häusern und Wohnungen bleiben.

In der katalanischen Stadt Lleida herrschen aufgrund steigender Coronavirus-Infektionen wieder Ausgangsbeschränkungen. (dpa-news / AP / Emilio Morenatti)

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den älteren Menschen in Deutschland für deren Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie bedankt. Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, trotz aller Härten habe sie bei vielen Älteren nicht Zorn, sondern häufig Verständnis für die notwendigen Kontaktbeschränkungen gefunden. Dafür gebühre den Menschen Dank. Ihr sei bewusst, dass der Alltag für Viele noch schwieriger und einsamer geworden sei.

Symbolbild zum Thema Sterbehilfe. MR=yes Sterbehilfe *** Euthanasia symbol image MR yes Euthanasia (imago images / Martin Wagner)

+++ Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat ein Gesetz des Kongresses zur Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mit seinem Veto in Teilen gestoppt. Er strich Artikel, in denen das Tragen von Masken in öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Kirchen vorgeschrieben wird. Einer Maskenpflicht in Bussen und Taxen stimmte er dagegen zu. Bolsonaro verhinderte zudem die Anordnung, dass die Behörden Masken an ärmere Bevölkerungsschichten verteilen müssen.

+++ Der Iran führt wegen des Anstiegs der Corona-Fälle eine Maskenpflicht in Behörden sowie im öffentlichen Nahverkehr ein. Ab Sonntag gebe es "ohne Maske keinen Service mehr im öffentlichen Dienst", sagte Präsident Ruhani. Die Maskenpflicht gelte auch für den öffentlichen Nahverkehr sowie überdachte Flächen von Einkaufszentren. Laut Gesundheitsministerium stirbt im Iran alle 13 Minuten ein Corona-Patient; alle 33 Sekunden kommt es zu einer Neuinfektion.

+++ Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh wieder gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,5. Am Vortag lag dieser Wert bei 76,6, am Donnerstag bei 76,5 und am Dienstag bei 86,0. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2. Als Grenzwert für das Ende des regionalen Lockdowns im Kreis gilt der Wert 50.

Aktivisten am Samstag auf dem Dach des Fleischbetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. (dpa / Guido Kirchner)

+++ In England öffnen heute nach rund dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder die Pubs. Auch Bars, Restaurants und Hotels dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Dabei gelten strenge Auflagen wie ein limitierter Einlass und das Verbot, Getränke am Tresen zu verkaufen. Fachleute aus den Bereichen Medizin und Sicherheit äußerten die Befürchtung, dass mit steigendem Alkoholpegel die Hygiene-Disziplin sinken und dadurch die Zahl der Neuinfektionen ansteigen könnte.

+++ Die Gesundheitsbehörden haben dem Robert Koch-Institut 422 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Deutschland 196.096 Menschen positiv getestet worden. Die Zahl der Toten stieg um sieben auf 9.010 Menschen. Mehr Informationen zu den Infektions- und Sterbezahlen in Deutschland finden Sie hier. Lesen Sie hier, wieso die Todesrate in Deutschland vergleichsweise gering ist.

+++ Vor den Veranstaltungen zum Nationalfeiertag haben sich in den USA erneut mehr als 50.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Bereits seit Tagen sind die täglichen Ansteckungsraten auf einem derart hohen Niveau. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Texas, Kalifornien, Florida, North- und South-Carolina sowie Tennessee. Trotzdem will Präsident Trump am heutigen Nationalfeiertag in der Hauptstadt Washington einer Zeremonie beiwohnen, zu der 7.500 Besucher erwartet werden.

+++ In Brasilien gibt es inzwischen mehr als 1,5 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus. Binnen 24 Stunden habe es mehr als 42.000 neue Fälle gegeben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Brasilien ist das weltweit am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Die Zahl der Todesfälle steigt um 1.290 auf 63.174.

Freitag, 3. Juli

+++ Die französische Fluggesellschaft Air France will infolge der Corona-Krise in den nächsten zwei Jahren rund 7.500 Stellen streichen. Darunter sind auch 1.000 Arbeitsplätze des Tochterunternehmens Air France Hop.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation stellt sich auf eine langanhaltende Bedrohung der Menschheit durch Covid-19 ein. Ein fortdauerndes Niveau der Krankheit in Ländern sei zu erwarten, sagte der WHO-Notfalldirektor Ryan in Genf. Die jetzt auftretende Häufung von neuen bestätigten Corona-Fällen sei nicht die befürchtete zweite Welle, sondern die zweite Spitze in der ersten Welle.

+++ Die Fleischfabrik der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh bleibt vorerst bis zum 17. Juli geschlossen. Das teilte die Stadt nach einem Treffen mit Vertretern von Behörden und dem Land Nordrhein-Westfalen mit. Bis zu diesem Datum gilt auch die für die Arbeiter angeordnete Quarantäne-Verfügung. Tönnies kann jedoch auf Antrag einzelne Betriebsschließungen oder Betretungsverbote am Standort Rheda-Wiedenbrück auch vor Ablauf der neuen Frist aufheben lassen.

+++ Brasilien hat mit mehr als 48.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen der bisher höchsten Tageswerte registriert. Damit haben sich fast 1,5 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Brasília bekannt gab.

+++ Die Corona-Pandemie hat massive Absatzrückgänge in der Autoindustrie verursacht. In Deutschland sanken die Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr nach Angaben des Branchenverbandes VDA um knapp 35 Prozent. Im Juni betrug das Minus bei den Neuzulassungen im Juni 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte.

+++ Die spanische Regierung hat wegen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 50 Milliarden Euro zur Stärkung der Wirtschaft des Landes aufgelegt. 40 Milliarden seien als staatliche Kreditgarantien vorgesehen, um Investitionen in umweltgerechte Techniken sowie die Digitalisierung zu fördern, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press. Ein Fonds mit zehn Milliarden Euro solle Unternehmen helfen, die wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

+++ Die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen ist seit Mitte März zwischenzeitlich um bis zu 40 Prozent gesunken. Das geht aus dem jüngsten Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts hervor. Anschließend sei die Zahl der Fälle in den Notaufnahmen bis Mitte Juni wieder langsam gestiegen, erreichte aber nicht das Niveau von vor der Corona-Krise.

+++ Das Medikament Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Es gilt als eines von wenigen wirksamen Mitteln bei der Lungenkrankheit und kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt um einige Tage verkürzen. Mehr zu dem Medikament.

+++ In England öffnen am Samstag wieder die Pubs nach langer Corona-Pause - und die Polizei befürchtet Hygiene-Chaos, Gewalt und Schnapsleichen.

+++ Wieder Zuschauer in die Fußball-Stadien lassen? Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, ist dagegen.

+++ Im US-Bundesstaat Texas ist wegen der vielen Neuinfektionen die Maskenpflicht eingeführt worden, und zwar für etwa ein Drittel der Bezirke. Gouverneur Abbott sagte, man müsse sich wieder darauf konzentrieren, die Ausbreitung zu stoppen, ohne Texas zu schließen.

+++ In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf einen neuen Rekordwert gestiegen: Es wurde erstmals die Marke von 50.000 Ansteckungen überschritten. Nach Angaben der "New York Times" sind es rund 53.000.

+++ In Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 446 Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Insgesamt sind es damit 195.674 Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der Toten stieg um neun auf 9.003 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird auf 181.000 Personen geschätzt, das sind 700 mehr als gestern.

