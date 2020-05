Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Michelbach, kritisiert den deutsch-französischen Plan für ein Konjunkturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro. Die Lohnfortzahlung für Mütter und Väter in der Corona-Krise wird verlängert. In Brasilien steigt die Zahl der Coronatoten weiter rasch an. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 20. Mai

+++ Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat ein Verbot von Werkverträgen mit Subunternehmern in der Fleischindustrie gefordert. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass es in der Branche nicht nur einzelne schwarze Schafe gebe, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Daher müsse man zu einem anderen System kommen, das nicht mehr einer Art moderner Sklaverei gleichkomme. Der Grünen-Chef betonte, Dumpinglöhne dürfe es in der Fleischproduktion künftig nicht mehr geben. Außerdem verteidigte er die Forderung seiner Partei nach einem Mindestpreis für Fleisch. Das Bundeskabinett berät heute auch über schärfere Regeln für die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.

Ein Arbeiter in einem Schlachtbetrieb (pic)

+++ Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Michelbach, hat den deutsch-französischen Plan für ein Konjunkturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro kritisiert. Deutschland müsse aufpassen, sich bei der Unterstützung anderer Länder in der Corona-Krise nicht zu überfordern, sagte Michelbach im Deutschlandfunk. Die Bundesrepublik habe für die nationale Krisenbekämpfung und für Finanzhilfen der EU bereits viel Geld in die Hand genommen. Ihm habe noch keiner erklären können, wie das alles finanziert werden solle, erklärte Michelbach. Das Geld falle bekanntlich nicht vom Himmel. Anders als im Plan von Merkel und Macron vorgesehen, könne sich die CSU allenfalls Kredite statt Zuschüsse an bestimmte Länder oder Regionen vorstellen.

+++ Das Thema Alltagsbeschränkungen polarisiert die Gesellschaft. Die einen halten sie für übertrieben, andere fürchten zu frühe Lockerungen. Als in der Beurteilung bislang zu wenig beleuchtet offenbart sich nun womöglich das Timing von Bund und Ländern: Eine neue Modellrechnung scheint zunächst den Lockdown-Befürwortern recht zu geben. Bei genauerem Hinsehen aber legt sie ein möglicherweise folgenschweres Versäumnis der Politik nahe.

+++ Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Mütter und Väter in der Corona-Krise geeinigt. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Maßnahme werde je Elternteil auf bis zu zehn Wochen und für Alleinerziehende auf bis zu 20 Wochen verlängert.

+++ Der Weltärztebund hat Deutschland Versagen beim Schutz alter Menschen vor dem Coronavirus vorgeworfen. Sein Vorstandsvorsitzender Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, in der Altenpflege hätten die Schutzkonzepte überhaupt nicht funktioniert. Er sprach sich zudem für eine Impfpflicht gegen die Lungenkrankheit Covid-19 aus, sollte demnächst ein entsprechender Stoff zur Verfügung stehen.

+++ In Brasilien sind erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 1.000 neue Todesopfer der Corona-Pandemie registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, waren es 1.179 zusätzliche Todesfälle. Insgesamt sind es in dem Land nun fast 18.000 Tote.

+++ Die Bündnis-Grünen fordern ein Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Öffnung von Kindertagesstätten und Schulen. Die Grünen-Kovorsitzende Baerbock sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Länder wie Dänemark hätten vorgemacht, dass Kita- und Schulöffnungen unter Vorsichtsmaßnahmen gut und erfolgreich funktionierten.

Dienstag, 19. Mai

+++ Frankreich korrigiert die Zahl der Todesfälle um 217 nach unten auf 28.022. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sprach von geänderten Angaben der örtlichen Behörden. Die Zahl der bekannten neuen Fälle stieg um 524 auf 143.427.



+++ Bundesfamilienministerin Giffey hat sich für die Prüfung einer schnelleren Öffnung von Kitas und Schulen ausgesprochen. Wenn sich wirklich bewahrheiten sollte, dass Kinder eine geringere Infektions- und Ansteckungsrate hätten, könne man anders über die Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb diskutieren. Noch gebe es dazu aber keine gesicherten Erkenntnisse. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Kitas in Sachsen vor dem Neustart (picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

+++ Erste Bundesländer melden Tage ohne registrierte Corona-Neuinfektionen. Genauere Angaben finden Sie hier. Die Zahlen spiegeln das registrierte Infektionsgeschehen von vor einigen Tagen wieder, nicht den aktuellen Zeitpunkt der Infektion. Der Trend ist aber in allen Bundesländern derzeit positiv.

+++ Die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben eine unabhängige Untersuchung der weltweiten Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie beschlossen. Auf der Jahrestagung der UNO-Organisation stimmten die Teilnehmer geschlossen für eine entsprechende Resolution. Gegenstand der Untersuchung soll demnach auch die Reaktion der WHO selbst und deren zeitlicher Ablauf sein. Die ausführliche Meldung finden Sie hier.

+++ Bayern will bei einem lokalen Anstieg der Corona-Neuinfektionen frühzeitiger reagieren. Das Landeskabinett setzte den Grenzwert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis herab, wie Staatskanzleichef Herrmann in München mitteilte. Das Frühwarnsystem sei ein probates Mittel, um lokale Ausbruchsgeschehen schnell zu erkennen. Bund und Länder hatten sich auf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen geeinigt. Auch das Land Berlin hält dies für zu viel und legte den Wert auf 30 fest.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (dpa / picture alliance / Peter Kneffel)

+++ Die Krankenhäuser dringen in der Corona-Krise auf regelmäßige Tests für Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Baum, sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine wöchentliche Testung der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen sei in dieser Phase von zentraler Bedeutung. Die Kosten dürften kein Hemmnis sein und müssten auch gegenfinanziert werden.

+++ Das Infektionsrisiko in Flüchtlingsunterkünften und Asylbewerberheimen ist einer Studie zufolge vergleichbar oder höher als auf Kreuzfahrtschiffen. Das ist das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie, über die der SWR berichtet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bielefeld und eines Netzwerks aus 25 Fachgesellschaften untersuchten dafür 23 Einrichtungen in sieben verschiedenen Bundesländern. In allen Unterkünften war es zu Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen.

+++ Bundesforschungsministerin Karliczek (CDU) hat eine erste positive Zwischenbilanz des neuen Uniklinik-Netzwerks zu Forschung und Behandlung in der Corona-Pandemie gezogen. Alle deutschen Universitätskliniken arbeiteten mit und seien zugleich Erfahrungslieferanten und Wissensprofiteure, sagte die Ministerin. Dies sei vielleicht auch ein Faktor, warum Deutschland im Vergleich bislang gut durch die Pandemie gekommen sei. Der Austausch helfe dabei, eine möglichst optimale Versorgung von Covid-19-Patienten zu erreichen und weitere Therapien zu entwickeln, betonte die Ministerin.

+++ Die Basketball Bundesliga (BBL) kann ihr geplantes Finalturnier mit zehn Mannschaften in München austragen. Wie die bayerische Staatsregierung mitteilte, genehmigten die zuständigen Behörden das am 7. Mai von der Liga eingereichte Hygiene- und Sicherheitskonzept.

+++ Spanien hebt das seit dem 11. März geltende Einreiseverbot aus Italien auf, wie die Regierung in Madrid mitteilt. Damit können Flugzeuge und Schiffe aus Italien das Land wieder direkt ansteuern. Reisende müssen sich aber wie alle anderen Einreisende an eine zweiwöchige Quarantäne halten, solange der Notstand in Kraft ist.

+++ Das Himmelfahrtswochenende und Pfingsten stehen bevor. Städtetrips oder Kurzurlaube im europäischen Ausland sind derzeit nicht möglich. Dafür öffnen sich immer mehr Bundesländer einheimischen Touristen. Was geht wo – wir haben für Sie die Reisebestimmungen der einzelnen Bundesländer zusammengefasst.

+++ Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor höheren CO2-Emissionen in den Städten gewarnt. Aus Sorge vor Ansteckungen mieden viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel. Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien eingebrochen und mehr Strecken würden mit dem Auto gefahren, heißt es in einer Kurzstudie. Dadurch könnten alleine in den Großstädten die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer um bis zu 20 Milliarden pro Jahr steigen. Dies bedeute mehr Staus und mehr klimaschädliches Kohlendioxid. Die CO2-Emissionen könnten um zusätzliche 3 Millionen Tonnen steigen.

Die Verkehrsexpertin der Organisation, Tiemann, forderte mehr Platz für Radfahrende und Fußgänger. Dadurch könnten Städte verhindern, dass Menschen wieder in ihr Auto gezwungen würden. Dies sei eine Chance, um beim Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsträger voran zu kommen.

+++ Vor dem Beginn der Corona-Krise hoffte die Reisebranche auf ein Rekordjahr – die Fluglinien ebenso wie die Deutsche Bahn. Während der Flugverkehr erst im Juni wieder einen fast regulären Betrieb aufnehmen soll, fährt die Bahn im Regionalverkehr zum großen Teil wieder nach Plan, auch immer mehr Fernzüge sind unterwegs. Aber welche Regeln gelten, um eine Ansteckung der Reisenden mit dem Coronavirus zu verhindern?

+++ Angesichts der coronabedingten Schließung von Prostitutionsstätten fordert eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von Union und SPD ein Sexkaufverbot und Ausstiegsprogramme für Prostituierte. Der während der Corona-Krise verhängte Shutdown für Prostitution dürfe nicht gelockert werden, verlangen sie in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Regierungschefs der Länder. Sie befürchten andernfalls Infektionsherde.

Prostitution an der Kurfürstenstraße in Berlin (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

+++ Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist im ersten Quartal 2020 nur leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren von Januar bis März durchschnittlich 45 Millionen Personen erwerbstätig. Das sind 0,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg war damit so gering wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Behörde führt dies auf die Corona-Pandemie zurück.

+++ Die Corona-Pandemie hat möglicherweise negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Mindestlöhne. Der Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, sagte der "Wirtschaftswoche", gerade Branchen mit einem eher geringen Lohnniveau seien von der Krise besonders erfasst worden. Deshalb sollte der Mindestlohn vorerst nicht weiter erhöht werden.

+++ In der Debatte um Lockerungen der Corona-Beschränkungen plädieren vier medizinische Fachgesellschaften dafür, Kindergärten und Schulen umgehend und vollständig zu öffnen. Zudem sollten keine kleinen Gruppen gebildet oder Masken getragen werden, heißt es in einem gemeinsamen Papier, über das die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Kinder und Jugendliche seien nicht die treibende Kraft der Pandemie. Im Gegensatz dazu seien die sozialen und gesundheitlichen Folgen der Schließung von Kindergärten und Schulen gravierend. Die Stellungnahme wurde verfasst von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland.

Welche Rolle spielen Kinder eigentlich bei der Übertragung des Corona-Virus? Steigt die Gefahr, dass sich bei Wiederaufnahme eines normalen Kita- und Schulbetriebs Familien über ihre Kinder infizieren?

+++ In der Corona-Krise ist der Automarkt in der Europäischen Union fast zum Erliegen gekommen. Im April kamen lediglich rund 271.000 Neuwagen auf die Straßen, 76 Prozent weniger als vor einem Jahr, gab der europäische Herstellerverband ACEA in Brüssel bekannt. Dies sei der schärfste monatliche Rückgang seit Beginn seiner Aufzeichnungen, so der Verband. Grund war der fast vollständige Stillstand sowohl der Autoproduktion als auch des Autohandels zur Eindämmung der Pandemie.

+++ Die SPD-Europa-Abgeordnete Barley hat den deutsch-französischen Vorschlag begrüßt, einen 500 Milliarden Euro schweren EU-Hilfsfonds zur Bewältigung der Coronakrise einzurichten. Bislang seien die Fronten verhärtet gewesen, sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments im Deutschlandfunk. Deshalb sei es gut, dass sich nun etwas bewege. Barley stellte klar, dass mit dem Geld keine Altschulden bedient werden dürften. Es handele sich ausdrücklich um ein Notprogramm. Den Plänen zufolge soll die EU-Kommission befristet Kredite aufnehmen dürfen, die Schulden müssten allerdings aus dem EU-Haushalt getilgt werden.

+++ Weltärztepräsident Montgomery hat sich gegen die geplante Öffnung europäischer Grenzen für den Tourismus ausgesprochen. Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er rate, die Grenzen geschlossen zu halten. Er warf der Bundesregierung vor, sie handle ausschließlich aus ökonomischen Gründen und unterschätze dabei die gesundheitlichen Risiken. Eine Rückkehr zur Normalität sei noch nicht möglich. Es wäre das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort, so der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes.

Ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich ist, beantworten wir hier.

+++ Mehr als drei Wochen nach der vorläufigen Einstellung der Rückholflüge des Auswärtigen Amts sitzen immer noch Hunderte Deutsche im Ausland fest. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, befindet sich alleine in Marokko noch eine "hohe dreistellige Zahl" rückkehrwilliger deutscher Staatsbürger, die wegen der Kappung der Flug- und Fährverbindung in der Corona-Krise nicht wegkommen. "In Südafrika gehen wir von einer mittleren dreistelligen Zahl von ausreisewilligen Deutschen aus, in Argentinien und Pakistan von einer jeweils niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl", heißt es aus dem Ministerium.

+++ US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht. Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu wesentlichen Verbesserungen verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in einem Schreiben an WHO-Generaldirektor Tedros, das Trump auf Twitter veröffentlichte. Der US-Präsident hatte schon im April mit einem Zahlungsstopp gedroht. Er wirft der WHO Missmanagement in der Corona-Krise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Zuletzt bezeichnete er die Weltgesundheitsorganisation als "Marionette Chinas".

+++ Brasilien ist zum Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von verzeichneten Coronavirus-Infektionen geworden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden über 255.000 Ansteckungsfälle gezählt, fast 17.000 Menschen sind an Corona gestorben.

Ein Friedhofsmitarbeiter in Manaus, Brasilien, mit Kreuzen für neue Gräber. (AFP / MICHAEL DANTAS)

+++ Die aktuellen Corona-Infizierten und Todesfälle in Europa können Sie hier nachlesen.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) plädiert dafür, dass von den geplanten Konjunkturhilfen in der Corona-Krise besonders Frauen profitieren. Im ARD-Fernsehen warnte sie davor, bei der Belebung der Wirtschaft die Familien zu vergessen. Man dürfe nicht in traditionelle Rollenmuster zurückfallen. Es gehe darum, dass diejenigen, die jetzt in den Sorgeberufen und in der familiären Arbeit viel leisteten, unterstützt würden.

+++ US-Präsident Trump nimmt nach eigener Aussage zur Vorbeugung gegen eine mögliche Corona-Infektion ein Malaria-Medikament ein und ignoriert damit Warnungen zahlreicher Experten seiner Regierung. Hydroxychloroquin sowie Zink als Ergänzungsmittel werfe er "nun seit rund anderthalb Wochen" ein, um die Symptome im Falle einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 abzuschwächen, sagte Trump vor Reportern. Schon seit Wochen preist Trump das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin als mögliches Heilmittel gegen Covid-19 an.

Wie weit die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19 ist, können Sie hier nachlesen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron setzen sich in der Corona-Krise für einen Hilfsfonds im Umfang von 500 Milliarden Euro ein. Merkel sagte nach einer Videokonferenz mit Macron, die bereits beschlossenen Programme reichten zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise nicht aus.

+++ Im münsterländischen Coesfeld nimmt die Firma Westfleisch heute die Arbeit schrittweise wieder auf. Der Betrieb war vor einer Woche geschlossen worden, nachdem zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

+++ Die Bundesregierung wird ihre weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich Mitte Juni aufheben. Außenminister Maas sagte nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus zahlreichen europäischen Ländern, er gehe davon aus, dass die Reisewarnung ab dem 15. Juni durch landesspezifische Hinweise ersetzt werden könnte. Es sei aber noch zu früh zu sagen, in welchen Ländern am ehesten ein Sommerurlaub möglich sein werde.

