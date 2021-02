Die dänische Regierung hat weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Die FDP fordert eine rasche Impfung von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel gegen das Coronavirus. Die Vergnügungsparks im US-Bundesstaat New York dürfen trotz Pandemie im Frühjahr wieder öffnen. Weitere Meldungen im Newsblog.

Donnerstag, 18. Februar

+++ Die Diäten der Abgeordneten des Deutschen Bundestages müssen laut einem Zeitungsbericht zum 1. Juli erstmals gesenkt werden. Grund sei der Konjunktureinbruch wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr, der zu sinkenden Löhnen geführt habe, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts.

+++ Die FDP hat eine rasche Impfung von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel gegen das Coronavirus gefordert. Damit könne um Vertrauen in die Impfungen geworben werden, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Theurer der "Bild"-Zeitung. Eine öffentliche Impfung des Bundespräsidenten und der Kanzlerin wäre ein "sehr positives Signal" für die Impfkampagne, betonte der FDP-Politiker. Eine solche Aktion würde nach seinen Worten "vertrauensbildend" wirken.

+++ Die dänische Regierung hat weitreichende Corona-Lockerungen in Aussicht gestellt. Dies sei denkbar, wenn sich die Menschen zwei Mal wöchentlich auf das Virus testeten, teilte die Regierung mit und gab den Erwerb von zehn Millionen Schnelltests bekannt. Gesundheitsminister Magnus Heunicke erklärte, das Land habe eine neue Art Tests beschafft, bei der das Wattestäbchen nicht so tief in die Nase geschoben werden müsse. Ein paar Zentimeter reichten aus, um ein Ergebnis zu erzielen.

+++ Kommunen und Ärzte warnen angesichts der von der Bundesregierung angekündigten kostenlosen Corona-Schnelltests vor überzogenen Erwartungen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte der Funke-Mediengruppe, man solle nicht glauben, dass vom 1. März an überall Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung stünden. Der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation sowie die Verteilung für viele Millionen Menschen gleichzeitig eine Mammutaufgabe darstellten.

+++ Der Medizinethiker Joerg Hasford hält die gezielte Infizierung freiwilliger Probanden mit dem Coronavirus wie es Großbritannien plant in moralischer Hinsicht für nicht vertretbar. Bis heute kenne man keine Gruppe, bei der es kein Risiko von tödlichen Verläufen oder beunruhigenden Spätfolgen von Covid-19 gebe, schreibt Hasford, der dem Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen angehört, in einem noch unveröffentlichten Beitrag, der der dpa vorliegt. Zudem könne man es Ärzten nicht zumuten, Menschen gezielt zu infizieren, ohne die Folgen abschätzen zu können.

+++ In Mexiko sind sechs mutmaßliche Impfstoff-Schwarzhändler festgenommen worden. Sie hätten im Staat Nuevo León angeblichen Corona-Impfstoff von Pfizer für umgerechnet 1.660 Euro pro Dosis zum Verkauf angeboten, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Hugo López-Gatell. Es handelte sich um das erste bekannte Verbrechen im Zusammenhang mit Corona-Impfungen in Mexiko.

+++ Die Veranstalter des Formel-1-Klassikers in Monaco rechnen weiter fest damit, dass der diesjährige Grand Prix ungeachtet der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie am 23. Mai stattfinden kann. Das Fürstentum an der Cote d'Azur teilte mit, dass am Montag mit dem Aufbau der Strecke begonnen werde. In Monaco sollen neben dem Formel-1-Rennen noch der Historische Grand Prix (23. bis 25. April) sowie ein Lauf zur Formel-E-Weltmeisterschaft am 8. Mai stattfinden.

+++ Der Philosoph und Risikoethiker Julian Nida-Rümelin fordert mit Blick auf den Ablauf der deutschen Impfkampagne eine konsequente Orientierung am Risiko einzelner Bevölkerungsgruppen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 80-Jähriger an Covid-19 sterbe, sei rund 1.000 Mal so hoch wie das Risiko einer 30-jährigen Krankenschwester. Die Regelung werde jetzt de facto unterlaufen, indem dann doch nicht diejenigen mit dem höchsten Risiko geimpft würden. Die Orientierung der Impfstrategie am Morbiditäts- und Mortalitäts-Risiko müsse jetzt konsequent umgesetzt werden.

+++ Die Vergnügungsparks im US-Bundesstaat New York dürfen trotz Corona-Pandemie im Frühjahr wieder öffnen. Masken, Abstand, Einhaltung von Hygieneregeln und Reduzierung der erlaubten Besucherzahlen auf rund ein Drittel seien dabei Pflicht, sagte Gouverneur Andrew Cuomo. So kann beispielsweise der berühmte Vergnügungspark Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn, der im vergangenen Jahr komplett geschlossen bleiben musste, ab 9. April wieder seine Tore für Besucher öffnen.

