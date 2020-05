Die Bundesregierung plant, die Grenzkontrollen ab Samstag zu lockern und Mitte Juni aufzuheben. Kanzlerin Merkel hat im Bundestag vor einem Rückfall bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewarnt. Weitere wichtige Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 13. Mai

+++ Arbeitsminister Heil hat die Arbeitsbedinungen auf deutschen Schlachthöfen kritisiert. Er sprach im Bundestag mit Blick auf die jüngsten Coronavirus-Ausbrüche von "beschämenden" Nachrichten. In Niedersachsen sollen alle Beschäftigten in der fleischverarbeitenden Industrie auf das Coronavirus getestet werden. Es gehe um rund 23.700 Arbeiter in 183 Betrieben, kündigte Sozialministerin Reimann an. Auch in Nordrhein-Westfalen werden derzeit rund 20.000 Beschäftigte der Schlachthöfe getestet, nachdem es im Kreis Coesfeld eine Häufung von Infektionsfällen gegeben hatte.

Schlachthöfe im Fokus (dpa)

+++ Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten ein koordiniertes Vorgehen zur Aufhebung der Reisebeschränkungen. Da die Zahl der Neuinfektionen zurückgehe, sei es gerechtfertigt, die Grenzen schrittweise wieder zu öffnen, teilte die Kommission in Brüssel mit. Zunächst sollten die Beschränkungen zwischen Regionen mit ähnlicher epidemiologischer Lage aufgehoben werden. Bundesaußenminister Maas erklärte in Berlin, die weltweit geltende Reisewarnung für Touristen solle schrittweise aufgehoben werden, beginnend mit den europäischen Ländern. Von der EU forderte Maas ein koordiniertes Vorgehen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat erneut vor zu großen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gewarnt. Die CDU-Politikerin sagte während einer Regierungsbefragung im Bundestag, man habe die Verpflichtung, das gemeinsam Erreichte nicht zu gefährden. Es wäre deprimierend, wenn man wieder zu Einschränkungen zurückkehren müsste, die alle hinter sich lassen wollten, betonte Merkel.

+++ Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden gelockert und teilweise ganz aufgehoben. Wie Bundesinnenminister Seeehofer in Berlin bekanntgab, soll es ab Samstag keine Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg mehr geben. Dies sei auch für die Grenze zu Dänemark geplant. Die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz werden bis 15. Juni verlängert, aber zugleich gelockert. Nach Angaben des CSU-Politikers sollen dann auch bislang geschlossene Übergänge geöffnet werden. Zudem wird nur noch stichprobenartig kontrolliert. Endgültig aufgehoben werden diese Kontrollen aber erst am 15. Juni. Zuvor hatte bereits die österreichische Regierung die Lockerung der Grenzkontrollen zu Deutschland bekanntgegeben.

Wie der Urlaub 2020 angesichts der Corona-Pandemie aussehen könnte, lesen Sie hier.

+++ Wegen seiner umstrittenen Teilnahme an einer Anti-Corona-Demonstration lässt Thüringens FDP-Chef Kemmerich seine Funktion im Bundesvorstand vorerst ruhen. Das teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Buschmann nach einer Sondersitzung des Gremiums mit. Kemmerich habe der FDP schweren Schaden zugefügt, sagte Buschmann. Der Thüringer FDP-Vorsitzende hatte eingeräumt, dass er mit seiner Teilnahme an der Kundgebung in Gera der AfD und Verschwörungstheoretikern eine Plattform geboten habe. Kemmerich bat auch um Entschuldigung dafür, dass er während der Demonstration zeitweise die Abstandsregeln nicht einhielt und keinen Mundschutz trug.

Die Versammlung in Gera war eine von vielen, die derzeit aus Protest gegen die Corona-Beschränkungen stattfinden. Wer sie veranstaltet und was die Teilnehmer fordern, haben wir hier zusammengefasst.

+++ In China ist nach Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut eine Millionenstadt weitgehend abgeschottet worden. Die Einwohner von Jilin im Nordosten des Landes dürfen die Stadt nur verlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können und sich in Quarantäne begeben, wie die örtliche Verwaltung mitteilte. Bus- und Zugverbindungen wurden unterbrochen, auch Kinos und Fitnessstudios mussten schließen. In einem Vorort von Jilin war am Wochenende ein neuer Infektionsherd mit inzwischen 21 Fällen bekannt geworden. Die Stadt spricht von einem hohen Ansteckungsrisiko.

+++ In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert Koch-Instituts derzeit rund 15.000 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg seit gestern um rund 800. Insgesamt wurden damit mehr als 171.300 Fälle registriert. 148.700 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen liegt bei 7.634.

+++ Der Reisekonzern Tui will weltweit rund 8.000 Stellen abbauen. Das kündigte Vorstandschef Joussen in Hannover an und verwies zur Begründung auf die Verluste und Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie. Vor allem die Verwaltungskosten müssten gesenkt werden. Unklar ist, wie viele Jobs in Deutschland betroffen sind.

+++ EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hält eine Tourismus-Sommersaison in Europa für denkbar. Eine solche werde angesichts des Coronavirus allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen versehen sein, sagte der Italiener der "Süddeutschen Zeitung". Keine andere Branche leide so sehr unter der Pandemie wie der Tourismus. Dieser gehöre daher zu jenen Wirtschaftszweigen, die besonders von dem Hilfspaket profitieren würden, das Brüssel gerade schnüre. Welche Optionen für den Urlaub 2020 es gibt, lesen Sie hier.

+++ Deutschland bemüht sich im UNO-Sicherheitsrat um eine Lösung im festgefahrenen Konflikt um eine Resolution zur Pandemie. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Vetomächten USA und China um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Die Vereinigten Staaten werfen ihr eine zu positive Haltung zur Volksrepublik vor und wollen die WHO in dem Text unerwähnt lassen. Die Führung in Peking hingegen beharrt auf einer Erwähnung.

Der nun von Deutschland vorgeschlagene Text konzentriert sich auf das eigentliche Kernanliegen der Resolution: Die Unterstützung von UNO-Generalsekretär Guterres bei seiner bereits etwa sieben Wochen alten Forderung nach einer weltweiten Waffenruhe in der Pandemie.

+++ Das brasilianische Gesundheitsministerium bestätigt einen Rekordanstieg mit 9258 neue Coronavirus-Fällen und 881 Toten in den letzten 24 Stunden. Damit übersteigt die Zahl der Infizierten mit 177.589 die Zahl der Fälle in Deutschland.





