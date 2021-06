Die Einführung des digitalen Impfnachweises steht kurz bevor. Bundesfamilienministerin Lambrecht fordert eine gerechte Verteilung der Aufgaben in Familien auch in Pandemie-Zeiten. Das Zertifikat für einfacheres Reisen in der EU rückt näher. Weitere Meldungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 9. Juni

+++ Der digitale Corona-Impfpass in Deutschland soll an diesem Donnerstag an den Start gehen.

Die Anwendung namens "CovPass" werde Schritt für Schritt ausgerollt und in den App-Stores verfügbar sein, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Ressortchef Jens Spahn (CDU) werde Einzelheiten dazu am Donnerstag vorstellen, hieß es weiter. Bereits jetzt ist bekannt, dass Bürgerinnen und Bürger den Nachweis nachträglich bei Apotheken ausstellen lassen können.

+++ Kulturstaatsministerin Grütters hat zum Start der Sommer-Berlinale bundesweit einheitliche Öffnungsperspektiven für Kinos gefordert.

Gemeinsam habe man alles dafür getan, dass die Filmfestspiele nach dem virtuellen Branchentreff im März jetzt den roten Teppich für das Publikum ausrollen könnten, sagte die CDU-Politikerin vor der Eröffnung am Abend in Berlin. Es sollten aber alle Menschen in ganz Deutschland endlich die Chance haben, die Magie des Kinos für sich wieder zu entdecken.

+++ Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält Public Viewing draußen für eine gute Idee.

Seine Disziplin wisse jetzt seit anderthalb Jahren, dass die allermeisten Infektionen in Innenräumen stattfänden, sagte Scheuch dem WDR. Deshalb sei Public Viewing "absolut die bessere Alternative zum Fußballgucken vorm eigenen Fernsehen mit fünf, sechs Kumpels zu Hause". Der Forscher hält sogar einen kurze Torjubel draußen für ungefährlich. Er hat auch Tipps, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.

Mitfiebern bei der Fußball-EM in Pandemie-Zeiten? Besser beim Public Viewing draußen als zu Hause auf der Couch, meint der Aerosolforscher Scheuch. (Daniel Bockwoldt/dpa )

+++ Bundesfamilienministerin Lambrecht hat die Doppelbelastung vieler Frauen im Homeoffice kritisiert.

Hier hätten Frauen viel stärker die Verantwortung übernommen für das Homeschooling, wenn die Kinder auch zu Hause gewesen seien. Es müsse aber auch in Pandemie-Zeiten eine faire Verteilung der Aufgaben geben. Homeoffice dürfe nicht so verstanden werden, dass Frauen "nebenbei noch etwas machen könnten". Die SPD-Politikerin betonte, das mobile Arbeiten müsse als Chance für die Gleichstellung gesehen werden. Ideen, wie diese vorangetrieben werden könnte, stellte sie im dritten Gleichstellungsbericht vor, den das Kabinett heute verabschiedete.

+++ Die Ministerpräsidenten der Länder beraten morgen laut ihrem Vorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin Müller unter anderem über künftige Corona-Regelungen für Großveranstaltungen in Deutschland.

Außerdem soll es um die anstehenden Impfstofflieferungen sprechen und über Impfangebote insbesondere für Kindern und Jugendliche.

+++ Der starke Rückgang der Infektionszahlen hat die Physikerin Viola Priesemann teils überrascht.

Sie habe versucht, in ihren Modellierungen eine Art realistische Einschätzung zu machen, aber durchaus Faktoren unterschätzt, sagte sie im Deutschlandfunk. Zum Beispiel steckten sich Menschen mit einem Impftermin schon vor ihrer Impfung ganz wenig an, "weil man in den zwei, drei Wochen nicht jetzt auf die letzten Meter noch mal krank werden möchte". Dieser Effekt bringe die Fallzahlen zusätzlich runter.

+++ Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über den Umgang mit Corona-Schutzmasken debattiert, die nicht nach EU-Standards getestet wurden.

Die Opposition dringt weiter auf Aufklärung. Rednerinnen und Redner der Koalitionsfraktionen warfen sich gegenseitig unfaire Methoden und Unaufrichtigkeit vor.

+++ Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Schramm, hat vor einem Test- und Prüfungsmarathon vor den Sommerferien gewarnt.

Man müsse jetzt den Schülerinnen und Schülern Raum geben und die Möglichkeit, anzukommen, sagte Schramm im Deutschlandfunk. Die Schule könne der Raum sein, wo sich junge Menschen wieder austauschten. Viele Schülerinnen und Schüler seien mit der Corona-Situation überfordert. Da dürfe jetzt nicht die große Gedichtsanalyse im Vordergrund stehen.

Seit heute sind auch die Berliner Schulen wieder im Präsenzunterricht mit vollen Klassen. In NRW wie hier in Düsseldorf lernen die Kindern schon länger wieder gemeinsam. (imago/Political Moments)

+++ Forscher der Berliner Charité haben eine mögliche Begründung für die Corona-Ausbrüche in Altenheimen auch nach der vollständigen Impfung der Bewohner gefunden.

Wie die Klinik unter Verweis auf eigene Studien mitteilte, reagiert das Immunsystem von älteren Menschen weniger effizient auf die Impfung als das von jüngeren. So sei die Immunantwort verzögert und erreiche nicht das Niveau von jüngeren Geimpften. Die Forscher betonten, deshalb sei es besonders wichtig, dass Pflegepersonal und Besucher von Alten- und Pflegeheimen immunisiert seien. Darüber hinaus blieben Hygienemaßnahmen und Tests wichtig.

+++ Das traditionsreiche Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart wird auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Anstelle des Festes im Herbst werden sich Schausteller und Marktkaufleute von Juli bis September mit Ständen und Fahrgeschäften in der Stuttgarter Innenstadt präsentieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sprach von einer schmerzhaften Entscheidung.

+++ Die Niederlande nehmen die Einstufung Deutschlands als Corona-Hochrisikogebiet zurück.

Damit entfällt von morgen an für Einreisende aus Deutschland die Pflicht eines negativen PCR-Testes. Wer nach mehr als 24 Stunden Aufenthalt in den Niederlanden etwa nach Nordrhein-Westfalen einreist, muss sich über das Einreiseportal der Bundesregierung anmelden, einen negativen Test, eine Impfung oder Genesung nachweisen oder in eine zehntägige Quarantäne gehen. Für Berufspendler, Durchreisende oder Verwandtschaftsbesuche gelten Ausnahmen. In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei etwa 83.

+++ Mit einem Jahr Verspätung startet am Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Anders als sonst sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen etwa in den Innenstädten geplant, dafür wollen viele gastronomische Betriebe die Spiele zeigen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki forderte mit Blick auf die deutschlandweit sinkenden Inzidenzen eine Aufhebung der Beschränkungen fürs Public Viewing.

+++ Wegen sinkender Infektionszahlen sind in Frankreich und Belgien weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten.

In beiden Ländern dürfen Cafés und Restaurants auch in ihren Innenräumen seit heute wieder Gäste bedienen. Ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich. In Frankreich gilt noch bis Ende des Monats eine nächtliche Ausgangssperre, die um 23 Uhr beginnt. In Belgien hatte die Regierung die Ausgangsbeschränkungen bereits vor rund einem Monat aufgehoben.

Vollständig geimpfte EU-Bürger brauchen bei der Einreise nach Frankreich ab sofort keinen Corona-Test mehr. Für alle anderen reicht ein Antigen-Schnelltest.

+++ In Deutschland sind inzwischen 46,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Vollständig geimpft sind laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts nun knapp 23 Prozent. Gestern wurden rund 985.000 Impfdosen verabreicht.

+++ Das EU-Parlament hat für ein europaweit gültiges Impfzertifikat gestimmt, das Reisen im Sommer erleichtern soll.

Ein europaweit anerkannter Nachweis soll Geimpften bald weitgehende Freiheiten ermöglichen. (Symbolfoto) (dpa / Sven Simon)

In Straßburg votierte eine große Mehrheit der Abgeordneten für den digitalen Impfpass. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten dem mit dem Parlament ausgehandelten Kompromiss abschließend zustimmen, damit das Zerifikat kommen kann. Dies soll bis Ende der Woche erfolgen.

+++ Die Genehmigung staatlicher Corona-Hilfen für die deutsche Fluggesellschaft Condor ist von einem EU-Gericht gekippt worden.

Die Genehmigung der Beihilfe sei von der EU-Kommission nicht ausreichend begründet worden, erklärte das Gericht in Luxemburg. Die Wirkung der Entscheidung wurde jedoch solange ausgesetzt, bis die Brüsseler Behörde einen neuen Beschluss erlassen hat.

Der Staat hatte Condor im vergangenen Jahr mit 550 Millionen Euro Krediten zu vergünstigten Zinssätzen gestützt. Hintergrund waren Einbußen durch Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Daraufhin zog die irische Fluggesellschaft Ryanair vor das EU-Gericht.

+++ Der Petitionsausschuss des Bundestags hat sich im vergangenen Jahr mit mehr Bürger-Anliegen beschäftigt als im Vorjahr.

Wie der Ausschussvorsitzende, der CDU-Abgeordnete Wendt, in Berlin mitteilte, gingen insgesamt rund 14.300 Petitionen ein. Das waren fast 800 mehr als im Jahr 2019. Auch in den Vorjahren waren die Zahlen gestiegen. Jede achte eingereichte Petition befasste sich mit Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie.

+++ Angesichts der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen sehen sich weniger Betriebe akut in ihrer Existenz bedroht.

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage mitteilte, sank die Zahl der Unternehmen mit Existenzängsten von 13 Prozent im April auf acht Prozent im Mai. Bei Dienstleistern halbierte sich demnach der Anteil auf sieben Prozent. Bei Betrieben im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen gebe es einen deutlichen Rückgang von fünf auf 0,5 Prozent. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung berichteten vor allem Kleinstbetriebe mit bis zu neun Beschäftigten wegen des Abflauens der Pandemie von deutlich geringeren Existenzängsten.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat Verständnis dafür gezeigt, dass afrikanische Länder über eine mangelhafte Versorgung mit Corona-Impfstoffen klagen.

Viele Menschen in Afrika empfänden das als ungerecht, und er teile dieses Empfinden, sagte Steinmeier bei einer Video-Konferenz zur europäisch-afrikanischen Zusammenarbeit. Bis heute würden keine Impfstoffe gegen Covid-19 in Afrika produziert.

+++ Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat seine Regierung davor gewarnt, die geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen aufzuschieben.

Komponist Andrew Lloyd Webber (Caroline Seidel / dpa )

Auf die Frage, was er tun werde, wenn die Lockerungen verschoben würden und er seine Theater nicht wieder bei voller Auslastung öffnen dürfe, antwortete der 73-Jährige dem "Telegraph": "Kommt zum Theater und nehmt uns fest".

In England ist für den 21. Juni laut Stufenplan der Regierung die Aufhebung der noch verbliebenen Corona-Beschränkungen geplant. Für viele Theater ist dieser Schritt bedeutsam, da es sich bei nur halber Auslastung - wie sie derzeit bereits erlaubt ist - für sie nicht lohnt, Großproduktionen auf die Bühne zu bringen.

+++ Der Corona-Lockdown in der australischen Millionenmetropole Melbourne wird ab Freitag deutlich gelockert.

Lockdown in Melbourne (IMAGO / AAP)



Unter anderem werden die Schulen wieder geöffnet und die Menschen dürfen sich wieder im Umkreis von 25 Kilometern um ihre Häuser bewegen, teilte der Bundesstaat Victoria mit. Auch kleinere Versammlungen und Feiern wie Hochzeiten mit bis zu zehn Gästen sind dann wieder erlaubt, zudem gilt nur noch in Innenräumen eine Maskenpflicht.

Der gesamte Bundesstaat war am 28. Mai nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen zunächst für sieben Tage in einen strikten Lockdown gegangen. Während dieser nach einer Woche im Rest von Victoria weitgehend aufgehoben wurde, wurde er für Melbounre verlängert.

+++ In der chinesischen Millionenstadt Guangzhou wird der Lockdown nach Dutzenden Corona-Fällen noch einmal verschärft.

Unter anderem müssten Kinos, Theater, Nachtclubs und andere Veranstaltungsorte ihre Innenräume schließen, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Einige Viertel der Stadt im Süden Chinas wurden bereits komplett abgeriegelt, das Verlassen des Rests von Guangzhou und der umliegenden Provinz Guangdong ist nur in Ausnahmefällen möglich. Seit dem 21. Mai wurden mehr als 100 Corona-Infektionen in Guangzhou gemeldet.

In China, wo die Pandemie 2020 ihren Ausgang genommen hatte, hat es in den vergangenen Monaten kaum Übertragungen des Virus innerhalb des Landes gegeben.

+++ CDU-Generalsekretär Ziemiak hat der SPD im Streit über womöglich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken vorgeworfen, eine Selbstverpflichtung gebrochen zu haben.

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär (dpa/ Britta Pedersen)

Zimiak sagte in Berlin, wenn die SPD Gesundheitsminister Spahn menschenverachtendes Verhalten vorwerfe, sei dies das Gegenteil von fairem Wahlkampf. Die SPD hatte sich in einem acht Punkte umfassenden Papier zu einem "fairen Wahlkampf im digitalen Raum" verpflichtet.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter zurückgegangen und liegt nun bei 20,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern nach 22,9 am Vortag. Wie das Robert-Koch-Institut unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter weiter meldete, wurden innerhalb eines Tages 3.254 Neuinfektionen registriert. Das sind 1.663 weniger als vor einer Woche.

Zudem wurden deutschlandweit binnen 24 Stunden 107 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Insgesamt sind es nun 89.491.

+++ Die Impfungen in rund 20 Bundesbehörden können nicht wie geplant beginnen.

Als Grund gibt das Bundesinnenministerium nicht akzeptable Vertragskonditionen mit dem Bonner Unternehmen "BAD Gesundheitsvorsorge" an, wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten. Konkret sei es um die Stornierungsfristen von Impfterminen gegangen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten nun länger auf ihre betriebliche Impfung warten. Das Ministerium hatte demnach mit rund 70.000 Impfungen kalkuliert. Die Kosten hätten sich auf 36 Euro je Impfung belaufen. Es werde nun nach einer neuen Lösung gesucht, heißt es. Betroffen sind unter anderem der Verfassungsschutz und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

+++ Der Virologe Drosten erwartet für die Zeit nach dem Sommer wieder ansteigende Corona-Fallzahlen. Dies werde im Winter und womöglich auch schon im Herbst geschehen und sich aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren wiederholen, sagte Drosten in seinem regelmäßigen NDR-Podcast. Allerdings werde eine Art "vierte Welle" nach dem Sommer wahrscheinlich nicht mehr pandemisch sein, sondern eher den Beginn der endemischen Phase markieren. Für mehrere Jahre würden dann wohl regelmäßige Auffrischungs-Impfungen erforderlich werden. Drosten hatte schon zuvor mehrfach erklärt, dass er langfristig damit rechnet, dass sich Sars-CoV-2 eher wie die altbekannten Coronaviren verhalten werde, die Erkältungssymptome auslösen.

+++ Die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma Curevac dauert länger als geplant. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha sagte in Stuttgart, Bundesgesundheitsminister Spahn habe mitgeteilt, dass man nach der derzeitigen Situation erst im August mit der Zulassung rechnen könne. Zuletzt war von Juni die Rede gewesen. Der Grünen-Politiker erklärte, bei der von Curevac durchgeführten klinischen Studie zu dem Vakzin gebe es Komplikationen. Nach Berichten von "Business Insider" gibt es noch nicht genug Teilnehmer.

Dienstag, 8. Juni

+++ Die USA haben in der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Das Außenministerium in Washington bewertet Reiseziele auf einer Skala von eins bis vier - die Bundesrepublik steht neben Ländern wie Italien, Frankreich, Mexiko oder Kanada seit Dienstag nun wieder auf Stufe drei des Warnsystems. Das bedeutet, dass US-Bürger ihre Reisepläne überdenken sollen. Zuvor galt die höchste Stufe vier, die für mehrere andere EU-Länder wie Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen aufrecht erhalten wurde.

+++ Die Bundesregierung hat die Einreiseregelung während der Fußball-Europameisterschaft angepasst und sieht von einer Quarantänepflicht ab. Dadurch werden für die Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) akkreditierte Personen von der Quarantänepflicht, auch nach Einreise aus einem Virusvariantengebiet, ausgenommen.

+++ Der Virologe Christian Drosten hat vor Rückschlägen für die Corona-Impfkampagne über den Sommer in Deutschland gewarnt. Man müsse aufpassen, dass die Menschen künftig nicht nachlässig würden und sich zum Beispiel die Zweitimpfung nicht mehr abholten, weil sie keine Lust mehr hätten oder es zu kompliziert sei, sagte der Leiter der Virologie der Berliner Charité im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info). Ziel seien mindestens 80 Prozent Zweifachimpfungen, zumindest in der "impffähigen erwachsenen Bevölkerung", erinnerte er.

+++ In Frankreich treten am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Die abendliche Ausgangssperre wird etwa von 21 Uhr auf 23 Uhr nach hinten verschoben. Auch die Einreise nach Frankreich wird aus zahlreichen Ländern wie Deutschland erleichtert. Es reicht dann ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein negativer Antigentest, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zuvor war ein PCR-Test verpflichtend. Restaurants dürfen zudem ihre Innenräume mit einer Auslastung von 50 Prozent wieder öffnen.

+++ CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat vom Koalitionspartner SPD verlangt, die Anschuldigungen im Streit über die Verteilung von angeblich weniger geprüften Corona-Schutzmasken öffentlich zurück zu nehmen. Man solle zeigen, "dass man auch eine zu Ende gehende Wahlperiode und eine zu Ende gehende Koalition mit Anstand beenden kann und nicht mit Foulspiel und Lüge", sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag vor einer Fraktionssitzung. Das Vorgehen bei den Masken sei zwischen dem Gesundheits- und dem Arbeitsministerium verabredet gewesen.

+++ Auch Gesundheitsminister Spahn selbst zeigte sich irritiert über das Verhalten der SPD. Unter Koalitionspartnern sei das "ein schwieriger Umgang", sagte Spahn im ARD-"Morgenmagazin". Vor rund einem halben Jahr habe die Große Koalition über den Umgang mit den Masken beraten. Jetzt stelle sich "schon die Frage", weshalb kurz vor einer Wahl "so etwas hochkommt", sagte er. Das Entscheidende sei, dass die Sicherheit bei Schutzmasken vorgehe. "Da gab es nie einen Streit", sagte Spahn weiter.

Die FDP hatte in der Sache einen Sonderermittler gefordert, die Linke beantragte eine Aktuelle Stunde im Bundestag. SPD-Fraktionschef Mützenich wies die Forderung nach einer Entschuldigung zurück. Spahn solle lieber an der Aufklärung mitwirken, "was wir jetzt auch in den Ausschüssen tun werden", sagte Mützenich in Berlin.

+++ Das Bundesland Bremen hat nach Angaben des Senats als erstes Bundesland mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung gegen Corona geimpft. Mit den Impfungen am Dienstag sei die Marke von 50 Prozent überschritten worden, teilte das Gesundheitsressort mit. Außerdem habe bereits ein Viertel aller Bremerinnen und Bremer mit einer Zweitimpfung den vollen Impfschutz erhalten.

+++ Der Kinderschutzbund kritisiert vor dem Hintergrund der deutschen Pandemiepolitik, dass Kinderrechte nun doch nicht ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Schon in der in der Corona-Krise habe man oft den Eindruck gehabt, dass Kinder in der Politik keine hohe Priorität hätten. Dieser Eindruck setze sich jetzt beim Umgang mit den Kinderrechten fort, sagte der Präsident der Organisation, Hilgers. Woran es hakte, können Sie hier nachlesen.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat Kritik an der Aufhebung der Reihenfolge bei den Corona-Impfungen zurückgewiesen. Der Schritt sei nötig gewesen, um dynamisch weiterimpfen zu können, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Dennoch könnten nun nicht alle innerhalb von ein oder zwei Wochen geimpft werden. Im Laufe des Juli könne voraussichtlich allen Impfwilligen ein Angebot gemacht werden.

+++ Laut Spahn sind bei den Über-60-Jährigen über 80 Prozent und bei den 18- bis 59-Jährigen 40 Prozent mindestens einmal geimpft. Auf Twitter betonte er: "Wollen wir eine Impfquote von über 75 Prozent erreichen, müssen wir mindestens noch 15 Millionen Menschen überzeugen."

+++ Während der Corona-Pandemie haben psychische Probleme in vielen Industrieländern einer Studie zufolge zugenommen. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - mitteilte, sei der Anstieg der psychischen Leiden vor allem bei jungen Leuten zu beobachten. In einigen Ländern hätten sich Angststörungen und Depressionen verdoppelt. Gründe seien die Angst vor einer Ansteckung, aber auch die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, hieß es

+++ Der Deutsche Städtetag appelliert an Bund und Länder, die Kommunen wegen der Pandemie auch in diesem und im nächsten Jahr mit Milliardenhilfen zu unterstützen. Der Präsident des Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Jung, sagte im Deutschlandfunk, man habe "richtig Angst", alleingelassen zu werden. Nach jetzigem Stand fehlten den Kommunen dieses Jahr mehr als neun und im kommenden Jahr rund zehn Milliarden Euro. Wenn das von Bund und Ländern jeweils zu 50 Prozent ausgeglichen werde, könne man durchstarten.

+++ Die deutschen Unternehmen erholen sich nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. Wie das "Handelsblatt" berichtet, stehe in Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft beinahe jedes fünfte Unternehmen finanziell vor dem Aus. Das habe eine Sonderauswertung der DIHK-Konjunkturumfrage ergeben. Besser als noch zu Beginn des Jahres beurteilten dagegen viele unternehmensnahe Dienstleister etwa aus den Bereichen Vermietung, Messe- und Kongresswirtschaft ihre finanzielle Situation. Und von den Einzelhändlern klage noch ein Viertel über Liquiditätsengpässe und ein Drittel über einen Eigenkapitalrückgang.

+++ Die Hilfsorganisation Caritas International fordert vor dem G7-Gipfel in Cornwall, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe befristet aufzuheben. Caritas-Präsident Neher sagte im Deutschlandfunk, das sei nur ein Baustein bei der Bekämpfung der Pandemie. Es gehe darum, die globale Gesundheitsversorgung auf den Prüfstand zu stellen. Der weltweite Süden müsse langfristig in die Lage versetzt werden, selbst Impfstoff herzustellen.

Die meisten afrikanische Staaten beispielsweise sind den Industriestaaten beim Impfen gegen Covid-19 deutlich hinterher, einfach, weil es an Impfstoff fehlt. (imago)

In vielen Industrienationen wurden längst viele Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Viele ärmere Länder warten bis heute auf die begehrten Vakzine. Die Covax-Initiative sollte für eine gerechtere Verteilung sorgen - doch eine weltweite Teilhabe ist noch weit entfernt. Ein Überblick.

+++ Auch wenn die aktuellen Corona-Zahlen auf ein Abflachen der Pandemie hindeuten, hat der Berliner Physik-Professor Dirk Brockmann davor gewarnt, das Virus zu unterschätzen. Brockmann sagte im DLF, in der Pandemie habe es zuletzt immer wieder Überraschungen gegeben. Die aktuelle Entwicklung mit den deutlich sinkenden Zahlen sei zwar erfreulich, um Entwarnung zu geben, sei es aber noch zu früh. Vor allem die so genannte Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, sei noch schwer einzuschätzen.

+++ Inzidenz in Deutschland sinkt weiter: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen liegt jetzt bei 22,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Gestern lag die Inzidenz bei 24,3 und vor einer Woche bei 35,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 1.204 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das sind rund 580 weniger als vor einer Woche. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 140 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Wegen Komplikationen wollen aktuell 18 Geimpfte das Land Nordrhein-Westfalen in die Haftung nehmen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde bislang noch keiner der Anträge positiv beschieden. Das Land hat in den Impfzentren die unmittelbare Haftung übernommen und die Impfärzte und das Personal davon freigestellt. Dafür wurde auch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Anträge auf Entschädigung beim Land prüfen laut Ministerium die Landschaftsverbände. Unter den 18 bisher vorliegenden Fällen sei kein Todesfall, so das Ministerium.



+++ Im Streit um die geplante Verteilung von angeblich minderwertigen Corona-Schutzmasken an benachteiligte Menschen fordert die FDP die Einsetzung eines Sonderermittlers. FDP-Bundestagsfraktionsvize Theurer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Faktenlage deute auf eine lange Fehlerkette von Gesundheitsminister Spahn hin. Leider sei es für einen Bundestags-Untersuchungsausschuss zu spät, sagte Theurer mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Deshalb sei ein Sonderermittler nötig, der am besten vom Bundesrechungshof kommen sollte.

Montag, 7. Juni

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels an die reichen Länder appelliert, umgehend für die dringend nötigen Corona-Impfstoffe im ärmeren Teil der Welt zu sorgen. Die G7-Staaten hätten bei ihrem Treffen im englischen St. Ives die Macht, zusätzliche 100 Millionen Dosen allein im Juni und Juli zur Verfügung zu stellen, um die weltweiten Impfziele zu erreichen, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. "Das baldige Teilen von Impfstoff ist die beste Art, die akute Phase der Pandemie zu beenden." Bisher seien fast 44 Prozent aller Dosen in den reichen Ländern verabreicht worden, aber nur 0,4 Prozent in den armen Regionen. "Besonders frustrierend an diesen Zahlen ist, dass sich daran seit Monaten nichts geändert hat."

+++ Als zweites EU-Land nach Ungarn verimpft die Slowakei seit Montag den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Das Präparat wird zunächst nur in der Hauptstadt Bratislava und in der Stadt Zilina im Norden des Landes verabreicht. Bisher haben sich 5.000 Impfwillige für eine Sputnik V-Spritze angemeldet. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat Sputnik V bisher noch nicht zugelassen.

+++ Die wegen der Abstandsregeln erweiterten Terrassen von Restaurants und Bars in Paris sollen bleiben. Das kündigte die Stadt an. Betreibende in der Gastronomie müssen sie künftig genehmigen lassen. Dann sollen sie jedes Jahr vom 1. April bis zum 31. Oktober erlaubt sein. Für die Terrassen gelten besondere Regelungen. So müssen sie um 22.00 Uhr schließen und am Ende der Saison vollständig wieder abgebaut werden.

+++ Die Ständige Impfkommission will ihre Corona-Impfempfehlung für Kinder ab 12 Jahren am Donnerstag bekanntgeben. Das teilte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts mit. Es wird erwartet, dass das Expertengremium mangels ausreichender Datenbasis keine generelle Impfempfehlung für alle Kinder ausspricht, sondern den Impfstoff zunächst vor allem etwa für vorerkrankte Kinder vorsieht.

Auch Kinder und Jugendliche sollen bald gegen das Coronavirus geimpft werden. (imago images / Sven Simon )

+++ Der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche in der EU beantragt. Bei einem positiven Votum der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wäre er das zweite für Jugendliche zugelassene Vakzin, nach dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Moderna hatte bereits Ende Mai mitgeteilt, dass sein Mittel bei Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahren "hochwirksam" sei. Dies sei aus klinischen Studien in den USA hervorgegangen.

+++ Die Bundesregierung hält eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen über Ende Juni hinaus für notwendig. Es lasse sich jetzt allerdings noch nicht sagen, welche Einschränkungen dann noch nötig seien und welche Maßnahmen man im August oder September ergreifen müsse, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Vorerst befinde sich das Land aber weiterhin in der Pandemie. Bis Ende dieses Monats gilt die "Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Ein Antrag der Koalition, über den der Bundestag am Donnerstag abstimmen soll, sieht eine Verlängerung vor. Ein Zeitraum wird in der Beschlussvorlage nicht angegeben.

Wie lange müssen wir noch Abstand halten und Masken tragen. (imago / Malte Mueller)

+++ Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten jungen Indien-Rückkehrers sind noch 18 Bewohner eines Hochhauses in Dresden unter Quarantäne. Ob sich einige der Bewohner mit der sogenannten Delta-Variante angesteckt hätten, sei weiter unklar, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Die Ergebnisse der sogenannten Sequenzierung würden für Mittwoch erwartet.

+++ Nach Ermittlungen wegen Betrugsverdachts sind bei einem Anbieter von Corona-Schnelltests die gemeldeten Zahlen deutlich zurückgegangen. Dies deute auf ein tatsächlich illegales Vorgehen hin, heißt es in einem Bericht des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. Ein ähnliches Absinken der Testzahlen habe es bei den landesweiten Daten nicht gegeben. Vor rund einer Woche hatten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Reporter an Testzentren eines Bochumer Betreibers wesentlich weniger Kunden gezählt hätten, als abgerechnet worden seien. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Zwei Firmenverantwortliche sitzen in Untersuchungshaft.

+++ Der Virologe Christian Drosten und die Virologin Sandra Ciesek werden 2021 mit der Urania-Medaille ausgezeichnet. Der Festakt zur Preisverleihung findet am 3. September statt, die Laudatio werde der Journalist und Moderator Jan Böhmermann halten. Das teilte das Wissenszentrum und Bürgerforum Urania Berlin mit. Mit der Ehrung von Drosten und Ciesek solle im zweiten Jahr der Corona-Pandemie "ein starkes Zeichen für gelungene Wissenschaftskommunikation" gesetzt werden. Mit dem Podcast "Das Coronavirus - Update" informieren Ciesek von der Uniklinik Frankfurt am Main und Drosten von der Charité Berlin jede Woche ein Millionenpublikum über den neuesten Stand der Forschung zur Covid-19-Pandemie.

Die Virologin Sandra Ciesek und der Virologe Christian Drosten. (dpa / Collage: Deutschlandradio)

+++ Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der Corona-Inzidenzwert jetzt in allen 16 Bundesländern unter 30. Den niedrigsten Wert meldet Mecklenburg-Vorpommern mit 8,6, den höchsten Wert das Saarland mit 29,8.

+++ Spanien öffnet heute seine Grenzen für geimpfte Reisende aus aller Welt. Gegen das Coronavirus geimpfte Menschen "und ihre Familien" seien im Land willkommen und zwar unabhängig von ihrem Herkunftsland, hatte die Regierung Ende Mai erklärt. Auch ausländische Kreuzfahrtschiffe dürfen wieder anlegen. Spanien ist nach Frankreich das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt. Im vergangenen Jahr brach die Zahl der auslänischen Besucher um 77 Prozent ein.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 1.117 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind rund 860 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt jetzt bei 24,3. Deutschlandweit wurden laut RKI 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Ab heute gibt es keine Priorisierung von einzelnen Bevölkerungsgruppen für eine Corona-Impfung mehr. Damit können sich alle in Deutschland lebenden Menschen ab zwölf Jahren um einen Termin bemühen. Da der Impfstoff aber weiterhin knapp ist, mahnten Ärztevertreter und Bundesgesundheitsminister Spahn zur Geduld. Es könne nicht jeder kurzfristig einen Impftermin bekommen.

+++ Die Corona-Situation könnte dazu führen, dass beim ZDF einige Fußball-EM-Spiele nicht vor Ort, sondern aus Deutschland kommentiert werden. Betroffen sind die Partien, die in England und Schottland stattfinden. Derzeit müssen sich Reisende nach einem Aufenthalt im Virusvariantengebiet Großbritannien bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, die auch nicht durch einen Corona-Test verkürzt werden kann. Sollte sich diese Situation nicht ändern, werde aus dem Studio kommentiert, so das ZDF.

