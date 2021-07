Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer dringt auf einen "neuen Warnwert" zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland, der die Situation in den Krankenhäusern berücksichtigt +++ In Berlin sind seit heute Drive In-Impfungen möglich +++ Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland steigt +++ Mehr in unserem Newsblog

Samstag, 17. Juli

+++ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer dringt darauf, dass sich Bund und Länder auf einen "neuen Warnwert" zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland verständigen. Bei steigenden Impfquoten habe die Sieben-Tage-Inzidenz heute viel weniger Aussagekraft als noch vor einem halben Jahr, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig sei die Steigerung der Impfquoten. Deyer betonte, die Inzidenz dürfe auch in Zukunft nicht ignoriert werden. "Wir sollten die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner aber verknüpfen mit der Lage in den Krankenhäusern: Wer wird eingeliefert, wer muss auf die Intensivstation?"

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hat seinen Stellvertreter Aiwanger (Freie Wähler) aufgefordert, sich für umstrittene Äußerungen in der Corona-Politik zu entschuldigen. Aiwanger hatte in der Diskussion über möglichen politischen Druck auf Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, vor einer "Apartheidsdiskussion" gewarnt. Söder sagte nun, das seien "verstörende Aussagen", die für einen stellvertretenden Ministerpräsidenten unangemessen seien.

+++ Frankreich verschärft die Corona-Testauflagen für nicht geimpfte Reisende aus mehreren europäischen Ländern. Künftig müssen Menschen aus Großbritannien, Spanien, Portugal, Zypern, Griechenland und den Niederlanden bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der weniger als 24 Stunden alt ist, wie die Regierung in Paris mitteilte. Die Bestimmung tritt in der Nacht zum Sonntag in Kraft.

+++ Die Kehrtwende der britischen Regierung bei den Regeln für Reiserückkehrer aus Frankreich hat bei der Tourismusbranche im Land und bei Urlaubern für Frust und Empörung gesorgt. Die Regierung in London hatte überraschend mitgeteilt, dass die für Montag geplante Lockerung nicht für Frankreich gelten soll. Zweifach geimpfte Reiserückkehrer müssen demnach in England weiterhin für zehn Tage in Quarantäne, wenn sie sich zuvor in Frankreich aufgehalten haben.

+++ Thailand führt striktere Regeln ein, nachdem die Behörden eine Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen gemeldet hatten. Es gehe vor allem darum, die Mobilität der Menschen einzuschränken und mehr Einrichtungen zu schließen, hieß es. Bangkok und neun andere Provinzen befinden sich seit dieser Woche bereits in einem Teil-Lockdown.

+++ Ruanda verhängt für seine Hauptstadt Kigali und acht weitere Regionen einen neuntägigen Lockdown, um die ansteigenden Corona-Infektionszahlen einzudämmen. Die Menschen dürfen das Haus nur noch für notwendige Angelegenheiten verlassen und sollen ihre sozialen Kontakte weitgehend einstellen.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Deutschland steigt. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Morgen mit 9,4 an - nach 8,6 am Tag zuvor. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1.608 weitere Infektionen und 22 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen bei 952.

+++ Die Arbeitgeber haben vor einem nachlassenden Impftempo in Deutschland gewarnt. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dulger, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse aufpassen, dass man das Erreichte jetzt nicht verspiele. Dulger betonte, für das Impfen sollten Anreize gesetzt werden. Dabei könnte man auch an unkonventionellere Maßnahmen denken.

+++ Auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses in Berlin startet heute der erste Drive-in für Corona-Impfungen. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung kann sich dort jeder ohne Termin impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson sowie Moderna. Da die Impfkampagne zuletzt etwas in Stocken geraten ist, will die Stadt Berlin kreative Angebote machen, um mehr Menschen zu erreichen.

+++ Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, befürwortet Corona-Pflichtimpfungen für Soldatinnen und Soldaten. Die SPD-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, weil Covid-19 noch lange dauern werde, sei sie für eine Aufnahme der Immunisierung in den Katalog der sogenannten "duldungspflichtigen Impfungen". Schon heute sind Soldaten nach dem Gesetz zu bestimmten Impfungen verpflichtet, etwa gegen Influenza.

+++ Die britische Regierung hat geplante Lockerungen für Touristen, die aus Frankreich einreisen, wieder zurückgenommen. Als Grund wird angeführt, dass dort noch immer die Beta-Variante des Coronavirus verbreitet sei, die zuerst in Südafrika nachgewiesen wurde. Die Kehrtwende bedeutet, dass alle Reisenden - also auch Geimpfte - nach ihrer Ankunft in Großbritannien weiterhin für bis zu zehn Tage in Quarantäne müssen.

+++ US-Präsident Biden hat Falschinformationen zum Thema Corona-Impfungen in sozialen Medien kritisiert. Plattformen wie Facebook seien für den Tod vieler Menschen verantwortlich, sagte Biden in Washington. Durch die abwartende oder ablehnende Haltung gegen eine Impfung sei die Pandemie zu einer Pandemie der Ungeimpften geworden, so Biden. - In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen in Gebieten mit niedriger Impf-Quote zuletzt rasant angestiegen.

+++ Rund eine Woche vor dem geplanten Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist dort im olympischen Dorf ein erster Corona-Fall registriert worden. Das teilte das Organisationskomitee mit, ohne weitere Angaben zur Person zu machen. Die Chefin des Komitees, Hashimoto, sagte, sie verstehe die Befürchtungen. Man wolle dafür sorgen, dass sich alle im olympischen Dorf sicher fühlten. Die Sommerspiele finden vom 23. Juli bis 8. August statt - ohne Publikum.

Freitag, 16. Juli

+++ Die USA, China, Russland und weitere Pazifik-Anrainerstaaten wollen bei der Verteilung und Produktion von Impfstoff enger zusammenarbeiten. Die Länder wollen unter anderem den freiwilligen Transfer von Produktionstechnologien untereinander fördern, auch mit Blick auf künftige Krisen. Dies erklärten die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC, darunter US-Präsident Biden, und seine Amtskollegen aus Russland und China, Putin und Xi, nach einem virtuellen Treffen.

+++ Die Delta-Variante ist nach US-Behördenangaben mittlerweile die dominierende Covid-19-Variante weltweit und eine wesentliche Ursache für zunehmende Todesfälle unter Infizierten in den USA. Betroffen seien fast ausschließlich nicht geimpfte Menschen. "Dies wird eine Pandemie der Ungeimpften", sagt die Direktorin der amerikanischen Seuchenbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn machte mögliche neue Corona-Einschränkungen im Herbst und Winter vom Fortschritt bei den Impfungen abhängig. Wenn es hier eine Quote von mehr als 70 Prozent gäbe, würden wahrscheinlich nur Maßnahmen wie Abstand und Masken gebraucht, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender RTL.

+++ In Deutschland haben inzwischen 59,5 Prozent der Bevölkerung (49,5 Millionen Menschen) mindestens eine Impfdosis erhalten. 45,3 Prozent (rund 37,7 Millionen) sind vollständig geimpft. Am Donnerstag wurden 736.361 Impfdosen verabreicht.

+++ Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande und Griechenland als Risikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut bekannt. Das Auswärtige Amt rät von touristischen Reisen in diese Länder ab. Ebenfalls betroffen ist die dänische Hauptstadtregion um Kopenhagen. Wer aus einem Risikogebiet auf dem Landweg nach Deutschland einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. In den Niederlanden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 376. In Griechenland bei 167. In beiden Ländern breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus rasant aus. Nicht mehr als Risikogebiete gelten Norwegen und Schweden.

+++ Nach Italien, Frankreich und Griechenland führt nun auch Ungarn eine Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ein. Das kündigte der ungarische Ministerpräsident Orban in einem Radiointerview an. Generell sei man beim Impfen nicht für Zwang, aber im Gesundheitsbereich müsse man davon eine Ausnahme machen, sagte der Regierungschef. Mitarbeiter in diesem Bereich trügen eine besondere Verantwortung für das Leben anderer Menschen. Seit Juni hat sich das Tempo der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Ungarn deutlich verlangsamt.

+++ In Großbritannien trifft die neue Corona-Welle zunehmend die Wirtschaft. Vor allem die hohe Zahl der Arbeiter, die sich wegen eines möglichen Kontakts mit einer infizierten Person in Selbstisolation begeben müssen, bereitet Sorgen. Nach Angaben des Verbands der Fleischproduzenten wurde fast jeder zehnte der 97.000 Beschäftigten von der Corona-Warn-App zur Selbstisolation aufgefordert. Einige Unternehmen könnten gezwungen sein, ihre Produktion stillzulegen, was zu Engpässen führen könne, sagte Verbandschef Allen der BBC. Betroffen seien vor allem die lukrativsten Bereiche, etwa die Herstellung von Lammkoteletts. Auch die Autobauer Nissan und Rolls-Royce warnten vor Folgen für ihre Produktion.

+++ Soloselbstständige, die von Corona-bedingten Schließungen und Beschränkungen auch im dritten Quartal 2021 stark betroffen sind, erhalten weiterhin staatliche Unterstützung: Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, Anträge auf "Neustarthilfe Plus" könnten ab sofort über die Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de gestellt werden. Die Unterstützung erhöhe sich auf bis zu 1.500 Euro pro Fördermonat im Zeitraum Juli bis September. Das Geld wird als Vorschuss ausgezahlt und nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

+++ In Berlin gab es großen Andrang beim ersten Pop-Up-Impfen in Neukölln. Seit dem Start um 10 Uhr bildete sich eine lange Warteschlange. Die vorrätigen 250 Impfdosen seien bereits reserviert, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes nach wenigen Stunden. Weitere Wartende mussten wieder weggeschickt werden. Ob es heute eine weitere Impfstoff-Lieferung geben könne, sei noch unklar.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Deutschland weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab sie heute früh mit 8,6 an gegenüber 8,0 am Tag davor. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1.456 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch rund 500 weniger.

+++ Im Saarland ist der Betrieb an einer Schule im Saalekreis nach mehreren Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus eingestellt worden. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bleibe die Schule bis zum Beginn der Sommerferien in der kommenden Woche geschlossen, teilte das Landratsamt in Merseburg mit. Eine Notbetreuung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler sei eingerichtet.

+++ In Israel sind 855 neue Corona-Fälle gemeldet worden, die höchste Zahl seit März. Von den Infizierten der vergangenen Tage und Wochen befanden sich laut Gesundheitsministeruim 52 in einem ernsten Zustand, 17 werden beatmet. Die Zahl der Todesopfer liegt demnach bei 6.443.

+++ Japan will Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio nach Medienberichten auch dann die Starterlaubnis geben, wenn sie engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, sofern sie kurz vorher negativ auf das Virus getestet werden. Wie japanische Medien unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, planten die Regierung und die Olympia-Organisatoren zu diesem Zweck PCR-Tests bei betroffenen Athleten rund sechs Stunden vor dem Start bei Wettkämpfen.

+++ Nach monatelanger Corona-Pause öffnet der Eiffelturm wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung bereits im Vorhinein ausverkauft. Die Touristen müssen sich an Corona-Regeln halten. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr lang geschlossen.

+++ Die Slowakei spendet 10.000 Dosen Impfstoff an Taiwan. Das mitteleuropäische Land unterstützt damit Taiwan als Dankeschön für Hilfe, die Taiwan im vergangenen Jahr geleistet hatte. Unter dem Motto "Taiwan kann helfen, Taiwan hilft" hatte die Insel seit Beginn der Pandemie Millionen von Gesichtsmasken an die ganze Welt gespendet, darunter nicht nur die Slowakei und weitere europäische Länder, sondern auch USA und Asien.

