US-Präsident Biden hat seine dritte Corona-Impfung bekommen. +++ Erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie dürfen Clubs, Discos und Nachtlokale auf Mallorca und den anderen Baleareninseln wieder ihre Tanzflächen öffnen. +++ Chile hat den Pandemie-Notstand beendet. +++ Mehr im Newsblog.

Montag, 27. September

+++ Chile hat den Pandemie-Notstand beendet. Grund sei ein Rückgang der Corona-Neuinfektionen, teilen die zuständigen Behörden mit. Chile hatte den Notstand Anfang 2020 ausgerufen. Dadurch war es der Regierung möglich, nächtliche Ausgangsperren zu verhängen und Quarantäne in schwer getroffenen Bezirken anzuordnen. Zudem sollen Beschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und bei der Personenzahl bei Veranstaltungen fallen. Für Montag gab Chile 640 Neuinfektionen bekannt.

+++ US-Präsident Biden hat seine dritte Corona-Impfung bekommen. "Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin über 65 Jahre alt", scherzte der 78-Jährige im Weißen Haus, während er sich vor laufender Kamera impfen ließ. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen in der vergangenen Woche genehmigt. Die zweite Impfung muss mindestens sechs Monate her sein.

+++ Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft einen Antrag des Impfstoffherstellers Moderna auf Zulassung einer dritten Dosis. Die vorgelegten Daten sollten nach einem beschleunigten Verfahren bewertet werden, teilte die EMA in Amsterdam mit. Der sogenannte Booster könnte Menschen ab zwölf Jahren mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhöhen. Bisher werden diese Booster in einigen Ländern bereits Menschen mit einem geschwächten Immunsystem angeboten. Die EMA erklärte erneut, dass im Prinzip eine dritte Impfdosis als Schutz vor einer Infektion nicht notwendig sei. Die Entscheidung, ob zusätzliche Impfdosen angeboten werden sollen, würde auch nicht sie selbst treffen, sondern sei Sache der EU-Mitgliedsstaaten.

+++ Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor eineinhalb Jahren dürfen Clubs, Discos und Nachtlokale auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ab dem 8. Oktober wieder ihre Tanzflächen öffnen. Das kündigte der regionale Tourismusminister Negueruela angesichts niedriger Corona-Zahlen an. "Die Balearen kehren praktisch zur Normalität zurück", sagte er. So ganz normal wird es aber dann doch noch nicht zugehen, denn wer tanzen will, muss dabei eine Maske tragen.

Wer nicht tanzt, sondern am Getränk nippt, muss sitzen. Bars und Kneipen durften zwar auch während der Pandemie unter wechselnden Auflagen Kunden bedienen, die Tanzflächen waren jedoch tabu. Die Justiz muss den Plänen der Politiker noch zustimmen. Diese sehen vor, dass beim Einlass per Covid-Pass nachgewiesen werden muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Voraussichtlich werden die Lokale auch nur 75 Prozent ihrer eigentlich zulässigen Gästezahl einlassen dürfen.

+++ Die Zweitliga-Partie Werder Bremen gegen FC Heidenheim am Freitagabend ist das erste Fußballspiel in einer deutschen Profiliga, das seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in einem vollen Stadion stattfinden darf. Bedingung ist die Einhaltung der 2-G-Regel. Fußballfans müssen geimpft oder genesen sein, um in das Bremer Weserstadion gelassen zu werden.

+++ Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine große klinische Studie mit einem Medikament zur Vorbeugung gegen Covid-19 begonnen. In dieser soll das Mittel an bis zu 2.660 gesunden Erwachsenen getestet werden, die im selben Haushalt wie eine mit Corona infizierte Person leben. Die Arznei wird in der Studie der Phase 2/3 zusammen mit einer niedrigen Dosis des HIV-Medikaments von Pfizer oral eingenommen. In den USA ist Remdesivir von Gilead, das intravenös verabreicht wird, das bislang einzige zugelassene antivirale Medikament zur Behandlung von Covid-19.

+++ Die USA verfügen nach Angaben der Gesundheitsbehörden über ausreichend Impfstoff für Impfauffrischungen für Senioren und für die Versorgung von Kindern. Der aktuelle Vorrat und eine beständige Produktion reichten problemlos zur Versorgung aller aus, erklärten die Gesundheitsbehörden auf der Ebene des Bundes und der Einzelstaaten. Mehr als 40 Millionen Dosen stünden zur Verfügung. Die Zulassung der Erstimpfung von Kindern unter zwölf Jahren wird in den USA in Kürze erwartet.

+++ Vollständig Geimpfte müssen bei der Einreise nach Thailand ab dem 1. Oktober nur noch sieben statt wie bisher 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Für nicht-geimpfte Besucher gilt eine zehntägige Quarantänepflicht. Die neuen Regeln sind Teil der Lockdown-Lockerungen, die die Regierung in Bangkok am Montag bekanntgegeben hat. Die Corona-Zahlen in dem südostasiatischen Urlaubsland sind zuletzt langsam aber stetig gesunken.

+++ Deutschlands Kreditinstitute rechnen laut einer Studie noch mit deutlichen Auswirkungen der Pandemie auf ihr Geschäft. Wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervorgeht, erwarten 42 Prozent der Kreditinstitute wegen Corona Ertragseinbußen, vier Prozent sogar starke Einbußen. Das wahre Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wird sich demnach aber erst 2022 zeigen: 49 Prozent rechnen im ersten Halbjahr und 29 Prozent im zweiten Halbjahr mit zunehmenden Insolvenzen von Unternehmen und Privathaushalten. EY befragte 100 Kreditmanager von Banken und Sparkassen.

+++ Während der Corona-Pandemie haben sich deutlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen als in den Vorjahren. Fast jeder Zweite in der Risikogruppe ab 60 Jahren ließ sich von September 2020 bis Ende März dieses Jahres gegen Influenza impfen. Insgesamt waren es 46,5 Prozent und damit zehn Prozent mehr als in der vorhergehenden Grippesaison, wie eine in Hamburg veröffentlichte Auswertung der Techniker Krankenkasse zeigt.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen. Laut den heute früh veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts lag der Wert bei 61,7 gegenüber 61,4 am Tag davor. Binnen 24 Stunden wurden 3.022 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zehn auf nunmehr 93.403. An Wochenenden ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen in der Regel niedriger als im Wochendurchschnitt, weil weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

+++ Nach einem wochenlangen Lockdown in Sydney sollen die Corona-Beschränkungen für geimpften Einwohner der Metropole Mitte Oktober gelockert werden. Ein "Plan für die Freiheit" werde in Kraft treten, sobald 70 Prozent der Menschen mit zwei Impfdosen vollständig immunisiert seien, kündigte die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Montag an. Sie sei "ziemlich zuversichtlich", dass diese Zielmarke am 11. Oktober erreicht werde.

+++ Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung in vielen Ländern einer Studie zufolge so stark gesunken wie seit dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr. In einigen Ländern sei der Fortschritt der vergangenen Jahre in kurzer Zeit zunichtegemacht worden, berichten Forscher des Leverhulme Centre for Demographic Science an der Universität Oxford im "International Journal of Epidemiology". Bei Männern war der Rückgang demnach größer als bei Frauen.

+++ Nach mehreren Corona-Fällen im Umfeld des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro ist der Staatschef selbst negativ auf das Coronavirus getestet worden. Bolsonaro werde seine Amtsgeschäfte am Montag wieder aufnehmen, kündigte die Regierung an. Der rechtsextreme Staatschef, der nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, hatte sich nach seiner Rückkehr von der UN-Generaldebatte in New York am Mittwoch in Isolation begeben. Vier Mitglieder der Delegation, die ihn bei der mehrtägigen Reise in die USA begleitet hatten, wurden inzwischen positiv auf Corona getestet.

Sonntag, 26. September

+++ Im Impfzentrum von Rosenheim ist das Computerprogramm ausgefallen. Nach Angaben der Stadtverwaltung betrifft das Software-Problem aber nicht nur Rosenheim, sondern den "gesamten Freistaat". Eine Bestätigung des bayerischen Gesundheitsministeriums gab es zunächst nicht. Der Betrieb laufe weiter, allerdings nur analog, erklärte die Stadt Rosenheim. Im Impfablauf sei deshalb mit mit Wartezeiten zu rechnen.

+++ Der Start des Corona-Passes in den Niederlanden ist durch Hackerangriffe behindert worden. Dadurch war es am Samstagabend zeitweise nur schwer oder mit Verzögerungen möglich, den erforderlichen QR-Code zum Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Tests herunterzuladen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Den Haag mit. Die Angriffe seien aber abgewehrt worden. Der Corona-Pass muss seit gestern von Menschen ab 13 Jahren vor dem Besuch von Gaststätten, Kultur oder Sport vorgezeigt werden. Zum Start gab es mehrere Demonstrationen gegen die Einführung des Passes.

+++ In Norwegen haben viele Menschen das Ende der Corona-Regeln gefeiert. Nachtclubs und Kneipen waren am Samstagabend voll, vor Discos und Bars gab es Warteschlangen. In Trondheim mussten mehrere Menschen versorgt werden, die beim langen Anstehen ohnmächtig geworden waren. Aus mehreren Städten wurden allerdings auch Schlägereien, Verletzte und Festnahmen gemeldet, wie der öffentlich-rechtliche Sender NRK berichtete.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist leicht gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 61,4 - nach 60,6 am Vortag und 70,5 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten 7.774 neue Ansteckungen, das sind 437 mehr als vergangenen Sonntag. Zudem wurden 28 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Infektion registriert. Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wurde vom RKI zuletzt am Freitag bekannt gegeben und lag bei 1,58. Der bisherige Höchstwert wurde im vergangenen Winter mit rund 15,5 verzeichnet.

+++ In Mailand ist es bei einer nicht angemeldeten Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere tausend Menschen waren gestern Abend in der norditalienischen Stadt auf die Straße gegangen. Einige von ihnen gerieten mit Polizisten und Carabinieri aneinander. Diese setzten Schlagstöcke ein, einige Demonstranten wurden Medienberichten zufolge leicht verletzt. Auch in Rom und Triest kam es zu Protesten, die sich insbesondere gegen den "Grünen Pass" richten. Ab dem 15. Oktober müssen Beschäftigte im öffentlichen Bereich und in der Privatwirtschaft einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind; Tests sind nicht mehr kostenlos.

+++ Bundesentwicklungsminister Müller warnt vor einer zunehmenden Benachteiligung armer Länder bei Impfstoffen gegen Covid-19. Reiche Länder hätten zusätzliche Vakzine vom Weltmarkt weggekauft, um Drittimpfungen zu ermöglichen, sagte der CSU-Politiker der "Funke Mediengruppe". Zugleich aber hätten mehr als 90 Prozent der Afrikaner noch nicht einmal die erste Dosis erhalten. Daher sei das Ziel der internationalen Impfstoffinitiative Covax nicht mehr zu erreichen, bis Ende des Jahres zwei Milliarden Impfstoffdosen für Menschen in armen Ländern zur Verfügung zu stellen. Bisher seien lediglich rund 300 Millionen Einheiten durch Covax verteilt worden, erklärte Müller weiter.

+++ In Nordrhein-Westfalen ermitteln die Behörden in mehr als 100 Fällen wegen gefälschter Impfausweise. Bislang liege die Zahl der gemeldeten Fälle für den Zeitraum April bis September im unteren dreistelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Düsseldorf. Die entsprechende Statistik werde täglich aktualisiert. Ob es eine steigende Tendenz gebe, war aber unklar.

Samstag, 25. September

+++ Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, hat sich unzufrieden mit dem Verlauf der Impfkampagne in Deutschland gezeigt. Es sei betrüblich, dass sich gerade die entscheidende Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen im Augenblick nicht so gegen das Coronavirus impfen lasse, wie die Stiko das gerne sehen würde, sagte Mertens im Bayerischen Rundfunk. Dabei werde diese Altersgruppe aller Berechnung zufolge entscheidend sein für den Verlauf der vierten Corona-Welle. Er sei froh, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen die meisten durchgeimpft seien. Bei den Impfunwilligen sei einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, so Mertens.

+++ Im niederländischen Den Haag protestieren hunderte Menschen gegen die Einführung eines "Corona-Passes". In den Niederlanden ist seit heute ein Corona-Pass mit dem Nachweis über eine Impfung oder ein negativer Test Voraussetzung für einen Besuch in Restaurants, Bars, Theatern oder anderen Veranstaltungsorten. Im Gegenzug wurden Abstandsregeln und Maskenpflicht weitgehend aufgehoben.

+++ Die Mitnahme von Schutzmasken im Auto soll bald zur Pflicht werden. Fahrer müssten künftig zwei Mund-Nase-Bedeckungen mit sich führen, wie das Bundesverkehrsministerium bestätigte. Die Neuregelung solle mit der nächsten Änderung in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung übernommen werden.

+++ In Hamburg gibt es in Clubs, Bars, Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen, die am sogenannten 2G-Modell teilnehmen, seit 0.00 Uhr auch keine Beschränkungen mehr bei der Zahl der Besucher oder Teilnehmer einer Veranstaltung. Wo also nur Geimpfte und Genesene hinein dürfen, kann abstandslos und ohne Maske bis auf den letzten Platz gefeiert, getanzt, können Filme und Theater geschaut oder bei sportlichen Wettkämpfen mitgefiebert werden. Allerdings müssen weiter Kontaktdaten erhoben und Hygienekonzepte eingehalten werden. Auf Wochenmärkten entfällt zudem die Maskenpflicht für Verkäufer.

+++ Rund 230.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht in Zügen hat die Bundespolizei dieses Jahr laut "Welt am Sonntag" bisher erfasst. In den allermeisten Fällen hätten es die Beamten bei einer Belehrung belassen können, berichtete die Zeitung. In rund 11.300 Fällen wurden demnach zur Einleitung von Bußgeldverfahren die zuständigen Behörden vor Ort informiert.

+++ Die Mitnahme von Schutzmasken im Auto soll nach Zeitungsinformationen bald zur Pflicht werden. Fahrer müssten künftig zwei Mund-Nase-Bedeckungen mit sich führen, schreibt die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Die Masken sollen dem vorgeschriebenen Inhalt von Verbandskästen in Pkw, Lkw und Bussen hinzugefügt werden. Demnach wird dies auch für die Zeit nach der Pandemie gelten.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 60,6 – nach 62,5 am Vortag und 72,0 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten 7.211 neue Ansteckungen, das sind 1.690 weniger als vergangenen Samstag. Zudem wurden 62 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Infektion registriert.

Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, lag zuletzt bei 1,58.

+++ Angesichts hoher Corona-Fallzahlen in britischen Schulen geht ein Experte davon aus, dass sich die meisten Kinder im Winter mit dem Virus anstecken werden oder schon angesteckt waren. "Ich denke, dass sich in sechs Monaten die Mehrheit infiziert haben wird", sagte der Public-Health-Experte Azeem Majeed vom Imperial College London der Deutschen Presse-Agentur. Seit Ende der Schulferien in England sind die Fallzahlen unter den 5- bis 14-Jährigen enorm gestiegen.

+++ Seit Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus gab es in nahezu allen Bundesländern Angriffe gegen Impfzentren oder Störungen von Impfaktionen, besonders viele in Bayern und Sachsen. Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienst unter den Ministerien, Landeskriminalämtern und einer Kassenärztlichen Vereinigung ergab, handelte es sich dabei meistens um Sachbeschädigungen, vor allem Schmierereien. Es gab aber auch Drohungen, Beleidigungen, körperliche Angriffe und in Sachsen eine Brandstiftung. Die Angriffe gegen Impfzentren werden nicht einheitlich erfasst.

Der Umfrage zufolge gab es bundesweit mindestens 190 polizeilich relevante Fälle, die im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen stehen.

+++ Corona hat für eine bizarre Szene in einer bekannten US-Talkshow gesorgt: Eigentlich sollte in der Sendung "The View" Vize-Präsidentin Kamala Harris live im New Yorker Studio interviewt werden. Inmitten der Sendung wurden die beiden Moderatorinnen Sunny Hostin und Ana Navarro aber plötzlich gebeten, das Set zu verlassen. Die beiden waren vor der Sendung auf das Coronavirus getestet worden - und waren positiv. Medienberichten zufolge hatte Harris keinen Kontakt zu den Moderatorinnen. Sie wurde aber zum Interview nur in das Studio zugeschaltet.

Freitag, 24. September

+++ In der US-Fernsehsendung "The View" haben zwei Moderatorinnen das Studio verlassen müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Sie erfuhren dies selbst erst während der Live-Sendung - und zwar kurz bevor sie eigentlich Vize-Präsidentin Kamala Harris interviewen sollten. Harris wurde dem Sender ABC dann sicherheitshalber aus einem anderen Studio zugeschaltet. Der Sender betonte, die beiden Moderatorinnen seien voll geimpft. Man rechne deshalb nicht mit schweren Erkrankungen.

+++ Die Ständige Impfkommission Stiko hat ihre neuen Empfehlungen zum Umgang mit der Impfung gegen Covid-19 veröffentlicht. Eine allgemeine Auffrischungsimpfung mit einer 3. Dosis wird darin noch nicht angeraten. Empfohlen wird sie bisher nur für Patienten und Patientinnen mit Immundefizienz. Die Empfehlung könnte in den kommenden Wochen erweitert werden. Derzeit arbeite man die Evidenz dafür auf, schreibt die Stiko.

Bestätigt ist in der neuen Empfehlung auch, dass Corona-Impfungen mit der Grippe-Impfung kombiniert werden können. Ein zeitlicher Abstand sei nicht mehr notwendig.

+++ Gewalt gegen Kinder und Ausbeutung haben in Afrika während der Corona-Pandemie zugenommen. Das geht aus einem Bericht hervor, den sechs internationale Hilfsorganisationen gemeinsam veröffentlicht haben. So gaben beispielsweise in Kenia 60,5 Prozent der befragten Kinder an, während der Pandemie mehr geschlagen worden zu sein. Auch das Risiko für sexualisierte Gewalt sei gestiegen. Häufiger als vor der Pandemie müssten Kinder mit schwerer und gefährlicher Arbeit zum Familieneinkommen beitragen. Die Untersuchungsergebnisse basierten auf Befragungen in Äthiopien, Kenia, Mali, dem Senegal und Uganda.

+++ Russland hat so viele Covid-Todesfälle an einem Tag verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Behördenangaben zufolge starben 828 Menschen innerhalb eines Tages.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten. Konkret geht es um die Antikörper-Kombination der US-Firma Regeneron und des Schweizer Unternehmen Roche. Das Medikament verbessere die Überlebenschancen, heißt es in der Empfehlung, die im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde. In Deutschland wird diese Antikörper-Kombination bereits in speziellen Fällen für Corona-Patienten eingesetzt.

+++ Wie sieht es inzwischen an den Hochschulen in Deutschland aus? Dlf-Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet von der Fachhochschule Kiel, die sich bereits wieder im Präsenz-Modus befindet.

+++ Der Vorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, will die Streichung der Lohnersatzleistungen für ungeimpfte Beschäftigte in Corona-Quarantäne verfassungsrechtlich prüfen lassen. Aiwanger sagte der "Bild"-Zeitung, in einem Quarantäne-Fall sei ein Berufstätiger noch nicht infiziert. Seine Sorge sei, dass die Menschen zum Lügen gezwungen würden, führte Aiwanger aus, der auch bayerischer Wirtschaftsminister und Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl ist. Die Bundesländer und die Bundesregierung hatten sich darauf verständigt, Ungeimpften die Entschädigungen zu streichen, sollten sie in Quarantäne geschickt werden und deswegen nicht arbeiten können.

Aiwanger hatte in der Vergangenheit schon mehrfach einen Druck auf Ungeimpfte beklagt. Er selbst hatte es Ende Juli im Deutschlandfunk abgelehnt, sich impfen zu lassen.

+++ Der derzeitige Rückgang der Corona-Infektionszahlen ist nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Ein Grund sei der Rückgang des Sommerreiseverkehrs, sagte ein Sprecher in Berlin. Zudem trügen die erreichte Impfquote sowie die vielerorts eingeführten 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen wahrscheinlich zu einer Abnahme der Infektionen bei. Grundsätzlich sei es aber noch zu früh, von einer Entwarnung oder von einem anhaltenden Trend zu sprechen, betonte der Ministeriumssprecher.

+++ Norwegen verabschiedet sich von den meisten Corona-Beschränkungen. Morgen um 16.00 Uhr werden die allermeisten Maßnahmen innerhalb des Landes aufgehoben. Unter anderem gilt künftig nicht mehr die Ein-Meter-Abstandsregel, auch die Teilnehmerbeschränkungen bei Veranstaltungen und Zusammenkünften fallen weg. Einzig die Anforderung, im Falle einer Corona-Erkrankung in Isolation zu gehen, bleibt bestehen. Ministerpräsidentin Solberg sagte: "Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt werden wir zu einem normalen Alltag zurückkehren."

+++ Singapur verschärft seine Corona-Regeln wieder. Treffen von mehr als zwei Personen sind wieder untersagt und mobiles Arbeit wird wieder zur Pflicht. In dem Stadtstaat mit fünf Millionen Einwohnern waren zuletzt wieder täglich mehr als 1.000 Neuinfektionen nachgewiesen worden - am Donnerstag sogar mehr als jemals zuvor in der Pandemie. 98 Prozent der Infizierten hatten nach Angaben der Regierung aber keine oder nur sehr milde Covid-Symptome. Die Impfquote in Singapur beträgt 82 Prozent.

+++ Amnesty International wirft reichen Ländern und Pharmafirmen im Zusammenhang mit der Impfstoffbeschaffung Menschenrechtsverletzungen vor. Dass reiche Länder Corona-Impfstoffe auf Lager hielten, während Millionen Menschen in ärmeren Ländern dringend auf eine Impfchance warteten, sei inakzeptabel, erklärte die Organisation in Genf. Namentlich kritisiert wurden die Pharmafirmen Biontech, Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Amnesty forderte sie auf, auf Patente zu verzichten und mehr Firmen die Herstellung der Impfstoffe zu ermöglichen. Sie sollten zudem mindestens die Hälfte ihrer Produktion zu Herstellungskosten an ärmere Länder abgeben. Von Regierungen verlangte sie, ihre Vorräte umgehend an ärmere Länder weiterzureichen.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 62,5. Am Vortag betrug der Wert 63,1. Die Gesundheitsämter meldeten 9.727 neue Ansteckungen. Insgesamt fielen in Deutschland laut RKI bislang mehr als 4,18 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 65.

Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, lag zuletzt bei 1,57. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Der bisherige Höchstwert wurde im vergangenen Winter mit rund 15,5 verzeichnet.

+++ Die Ständige Impfkommission (Stiko) verzichtet derzeit auf eine generelle Empfehlung für Auffrischungsimpfungen bei Senioren. Das Gremium empfiehlt die sogenannten Booster bisher allein Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Eine Empfehlung nach Altersgruppen gebe die Kommission derzeit noch nicht, sagte der Stiko-Vorsitzende Mertens und bestätigte damit einen Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe.

+++ In den USA hat die Gesundheitsbehörde CDC eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für verschiedene Bevölkerungsgruppen empfohlen. Demnach sollen Personen ab 65 Jahren, Bewohner von Pflegeheimen sowie Menschen zwischen 50 und 64 Jahren mit Vorerkrankungen eine dritte Dosis erhalten. CDC-Direktorin Walensky empfahl Auffrischungsimpfungen zudem für Menschen ab 18 Jahren, die durch ihren Beruf einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Die Extradosis soll frühestens sechs Monate nach der letzten Impfung verabreicht werden.

