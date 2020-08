In Bayern ist ein Teil der positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrer immer noch nicht identifiziert. Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac schließt die beschleunigte Zulassung des möglichen Corona-Impfstoffes nicht aus. Wegen der andauernden Krise möchte Bundesfinanzminister Scholz das Kurzarbeitergeld länger auszahlen lassen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 16. August

+++ In Bayern ist ein Teil der positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrer immer noch nicht identifiziert. Landesgesundheitsministerin Huml erklärte in München, von 46 Personen fehle noch jede Spur. Bei 903 der insgesamt 949 nachgewiesenen Infektionen habe man die Betroffenen dagegen ermitteln können. Das bayerische Landesamt für Gesundheit arbeite in Zusammenarbeit mit der Polizei daran, auch die restlichen positiven Befunde zuzuordnen, sagte die CSU-Politikerin.

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass 44.000 Reiserückkehrer teilweise seit Ende Juli auf ihren Befund warteten - darunter die mehr als 900 positiv Getesteten. Bayern hatte die Probleme unter anderem auf fehlende Software und eine unerwartet große Zahl von Tests zurückgeführt. Die Panne stieß auf breite Kritik bei den anderen Parteien.

+++ Das schweizerische Filmfest Locarno hat eine positive Bilanz seiner ersten hybriden Ausgabe gezogen. Das Online-Programm habe vom 5. bis 15. August insgesamt 320.000 Besucher verzeichnet. Dort wurden Lang- und Kurzfilme, Meisterklassen und Interviews angeboten. Die Filme und Events des virtuellen Rahmenprogramms seien 80.000 Mal angesehen worden. Außerdem habe es knapp 6.000 Besucher in den wieder geöffneten Kinos in Locarno und Muralto gegeben, teilte das Festival mit.

+++ In Frankreich bleibt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf einem hohen Niveau. Nach Angaben der Regierung vom Samstag wurden innerhalb eines Tages 3.310 neue Fälle verzeichnet. Das ist erneut ein Höchstwert nach dem Ende des Lockdowns in dem Land. Insgesamt registrierte Frankreich damit bisher mehr als 215.000 laborbestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Arbeitsministerin Borne kündigte in einem Interview an, die Regierung werde strengere Schutzmaßnahmen für Unternehmen empfehlen.

Nach offiziellen Angaben sind in Frankreich mehr als 30.400 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Wie viele Menschen sterben am Coronavirus? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Doch auch dabei gibt es Probleme – die zum Teil von Kritikern und Aktivisten missbraucht werden. Ein Überblick.

+++ Auch die Tennis-Weltranglistenachte Belinda Bencic verzichtet auf einen Start bei den US Open in New York. "Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, nicht am US-Turnier teilzunehmen und werde nächsten Monat in Rom zur Tour zurückkehren", teilte die 23 Jahre alte Schweizerin in einem Statement mit.

+++ Der Ökonom Matthias Sutter hat in der Coronakrise für Geduld geworben, um die Ziele zu erreichen. Die Einschränkungen seien nicht dazu da, um den Menschen das Leben zu versauen, sagte Sutter im Deutschlandfunk. Das Ziel sei es, Leben zu retten und zurück zur Normalität zu gelangen. Der Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern betonte, dieses Ziel müsse man sich täglich vor Augen halten.

Das neue Coronavirus wird nicht nur über die Tröpfcheninfektion verbreitet. Eine wichtige Rolle spielen auch die sogenannten Aerosol-Partikel, also kleine Schwebeteile in der Luft. Sie sind insbesondere seit den Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen in den Fokus gerückt. Hier finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse.

+++ Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac schließt die beschleunigte Zulassung des möglichen Corona-Impfstoffes nicht aus. Diese könne es aber nur in enger Abstimmung mit den Behörden geben, sagte Firmenchef Haas dem Finanzportal boerse-online.de. Die Ergebnisse der kürzlich gestarteten klinischen Erprobung des Impfstoffkandidaten sollen demnach im Herbst veröffentlicht werden. Die Zulassung sei nach bisheriger Planung für die erste Hälfte kommenden Jahres geplant.

Das Tübinger Unternehmen CureVac sucht nach einem Corona-Impfstoff. (dpa/Sebastian Gollnow)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei 294.237, wie die WHO am Samstagabend berichtete. Insgesamt sind damit seit Ausbruch weltweit mehr als 21 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten erheblich. In manchen Ländern werden viele, in anderen nur wenige Menschen auf das Virus getestet. 755.786 Infizierte sind nach der WHO-Statistik weltweit gestorben.

+++ Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 625 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Sonntagmorgen hervor. Am Freitag und Samstag hatte das RKI jeweils noch mehr als 1.400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet - so viel wie seit Anfang Mai nicht mehr. An Sonntagen sind die gemeldeten Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1.000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder.

+++ Frankreich hat am Samstag die höchste Zahl neuer Ansteckungen seit drei Monaten verzeichnet. Binnen 24 Stunden wurden den französischen Gesundheitsbehörden 17 neue Infektionsherde und 3.310 Neuinfektionen gemeldet - der höchste Anstieg seit Mai. Auch die Zahl der Intensivpatienten, die seit Ende Juli ungefähr gleich geblieben war, stieg leicht an und liegt nun bei 376. Mit mehr als 30.400 Corona-Toten zählt Frankreich zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa.

Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Reisende aus Deutschland aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen? Eine Übersicht.

+++ Wegen der andauernden Corona-Krise möchte Bundesfinanzminister Scholz das Kurzarbeitergeld länger auszahlen lassen. Er wolle die Bezugsdauer auf 24 Monate verlängern, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Unternehmen und Beschäftigte bräuchten von der Regierung die Zusicherung, dass niemand ohne Not entlassen werden müsse, so Scholz. Grundsätzlich gilt derzeit eine Befristung für Kurzarbeitergeld auf maximal zwölf Monate.

+++ Für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September haben viele Städte und Kreise inzwischen umfangreiche Corona-Hygienekonzepte erarbeitet. Ein besonders ausgeklügeltes System hat sich der Kreis Gütersloh überlegt: Demnach sollen die Wähler in einer Art Kreisverkehr durch das Wahllokal geleitet werden. Dieses "Muster-Hygienekonzept" diene als Orientierung für die kreisangehörigen Gemeinden, hieß es. Nach der Annahme des Stimmzettels machen sich die Wähler auf ihren Rundgang, der sie nacheinander zur Wahlkabine, zur Urne und zum Ausgang leitet. Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss eingehalten und der Raum regelmäßig gelüftet werden. Außerdem sollen die Wähler möglichst einen eigenen Stift mitbringen.

+++ In der peruanischen Hauptstadt Lima setzen nach einem erneuten Ansteigen der Coronavirus-Infektionen mehr als 22.000 Soldaten und Polizisten eine sonntägliche Ausgangssperre durch. Eine solche hatte es in dem südamerikanischen Land bereits von April bis Juni gegeben. Die Polizei darf nach Angaben des Polizeichefs in Häuser eindringen, wenn dort Familientreffen stattfinden. Wer während der Ausgangssperre mit dem Auto erwischt wird, muss zudem eine Strafe von umgerechnet gut 1.550 Euro bezahlen.

Ein Soldat beäugt in Lima Menschen, die einkaufen wollen. (Getty Images / LightRocket / SOPA Images / Sergi Rugrand)

+++ Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich besorgt über die wöchentlichen Corona-Demonstrationen geäußert. Im Interview der "Welt am Sonntag" sagte Schuster: "Corona dient eindeutig als Katalysator für Verschwörungsmythen und auch für Antisemitismus." Jeder, der an einer Demonstration teilnimmt, müsse sich anschauen, "mit wem er sich gemein macht und letztlich dann auch dafür geradestehen". Schuster hält sämtliche Vergleiche der Anti-Corona-Demonstranten mit der Lage der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus für unangebracht. "Dieses Verhalten ist unsäglich." Kein Bürger erfahre seit Beginn der Corona-Krise auch nur in Ansätzen die Verfolgung, die Juden ab 1933 bis schließlich zur Vernichtung erfuhren.

Samstag, 15. August

+++ Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert kostenlose Sitzplatz-Reservierungen für Reisende im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Neben der Maskenpflicht sei Abstand einfach das Beste, was man zur Zeit tun könne, sagte Vorstand Müller der Deutschen Presse-Agentur. Züge dürften nicht voll gedrängt sein. Auf viel befahrenen Strecken müsse die Bahn deshalb zusätzliche Waggons einsetzen, die Belegung mit intelligenter Technik im Zug entzerren und bevorzugt Reisende mit Reservierung einsteigen lassen. Die Bahn lehnt Forderungen nach einer Reservierungspflicht bisher ab.

+++ In Südafrika endet zum Beginn der neuen Woche ein Verkaufsverbot für Alkohol und Tabak, das die Regierung vor Monaten zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus erlassen hatte. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Präsident Ramaphosa meldet, werden auch andere Beschränkungen wegen sinkender Infektionszahlen aufgehoben oder gelockert. Darunter fielen ein nächtliches Ausgehverbot oder Reisesperren zwischen den Provinzen. Bestehen bleibe unter anderem die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen. Mit mehr als 580.000 bestätigten Infektionen ist Südafrika das am stärksten betroffene Land des afrikanischen Kontinents.

+++ Nach fünfmonatigen Corona-Einschränkungen waren in Algerien viele Moscheen, Cafés, Strände und Parks wieder zugänglich. In der Hauptstadt Algier waren die Strände am Wochenende voll, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Zwar gebe es weiterhin Ausgangssperren für einen großen Teil des Landes und eine Maskenpflicht im Freien. Doch hätten sich die Behörden entschieden, zumindest den Zutritt zu öffentlichen Plätzen möglich zu machen. Es sei anzunehmen, dass die Infektionsrate sich stabilisiert habe, hieß es zur Begründung.

+++ In Bayern sind die Probleme bei der Benachrichtigung von auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern weiterhin nicht behoben. Die Zahlen sollen nun nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums morgen Nachmittag bekanntgegeben werden. Ursprünglich sollte bereits bis Donnerstag jeder positiv Getestete informiert sein. Seither verstrichen gleich mehrere Fristen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Ergebnisse von rund 44.000 Tests, die meist an den mobilen Zentren an Autobahnraststätten von Rückreisenden genommen worden waren, noch nicht bei den Betroffenen angekommen waren. Darunter sollten auch über 900 positive Befunde sein.

Coronavirus - Test an einer Rastanlage an Autobahn in Bayern (dpa/Sven Hoppe)

+++ Auch in Rheinland-Pfalz könnte es teilweise etwas länger dauern, bis Ergebnisse von Corona-Tests übermittelt werden. Der Leiter des Gesundheitsamtes für Trier und Trier-Saarburg sagte, es sei gerade nur schwer machbar, alle negativen Befunde schnell rauszugeben.

+++ Rund 1.000 Menschen haben in der Hamburger Innenstadt gegen Maskenpflicht und weitere Corona-Auflagen von Bund und Ländern demonstriert. Verschiedene Redner der Initiative "Querdenken" erklärten, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland verstießen gegen mehrere Artikel des Grundgesetzes. Die Polizei forderte die Veranstalter schließlich auf, die Versammlung zu beenden. Die Auflagen zur Genehmigung der Demonstration seien nicht mehr eingehalten worden, da die Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandregeln missachtet hätten.

Kundgebung in Hamburg von Gegnern der Corona-Auflagen (dpa-news / Markus Scholz)

Auch in Magdeburg in Sachsen-Anhalt protestierten etwa 250 Personen gegen Abstands-und Hygienebestimmungen. Das Bündnis "Solidarisches Magdeburg" warnte bei einer Gegen-Kundgebung vor einer Spaltung der Gesellschaft. Andere zu gefährden, sei keine Freiheit.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Reisewarnung der Bundesregierung für Spanien und die Balearen gegen Kritik verteidigt. Es handle sich nicht um ein Verbot, aber um die - Zitat - klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub komme, müsse in Quarantäne. Dies gelte, solange kein klares Testergebnis vorliege, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Der Gesundheitsminister betonte, Partyurlaub sei in dieser Pandemie unverantwortlich. "Und wer trotz der Warnung nach Spanien fährt, sollte sich und andere auch im Urlaub schützen." Er wisse, was diese Entscheidung der Regierung für viele Urlauber, für Reisebüros oder auch für Spanien bedeutet, sagte Spahn weiter. "Aber leider steigen die Infektionszahlen dort stark, zu stark."

+++ Angesichts der Corona-Krise wirbt die IG Metall für eine Vier-Tage Woche. Damit ließen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben, sagte Gewerkschaftschef Hofmann. In einigen Unternehmen gibt es bereits Vereinbarungen, die eine Reduzierung der Arbeitsstunden vorsehen.

Unsere Analyse: Kann eine Vier-Tage-Woche Unternehmen durch die Corona-Krise helfen?

+++ Südkorea hat seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder verschärft. In der Hauptstadt Seoul und der angrenzenden Provinz Gyeonggi bleiben öffentliche Einrichtungen für die kommenden zwei Wochen geschlossen. Mehr zu den Maßnahmen und den Gründen lesen Sie hier.

+++ Russland hat mit der Produktion seines neuen Impfstoffs gegen das Coronavirus begonnen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Nach früheren offiziellen Angaben soll der Impfstoff als weltweit erster überhaupt bis zum Monatsende auf dem Markt gebracht werden. Manche Wissenschaftler befürchten, dass die Regierung in Moskau dabei Schnelligkeit vor Sicherheit setzt.

+++ Knapp zwei Monate nach Einführung ist die Corona-Warn-App in Deutschland rund 17 Millionen Mal auf Smartphones geladen worden. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Das Programm soll dabei helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Die App warnt Nutzer, wenn sie registrierten Infizierten zu nahe gekommen sind, dass sie sich angesteckt haben könnten. Nach einem Alarm sollten Nutzer das Gesundheitsamt kontaktieren und selbst einen Test machen lassen.

+++ Bundesratspräsident Woidke hat die Länder zu einer engen Zusammenarbeit bei den Corona-Regeln aufgerufen. Im März und April hätten sich die Länder sehr eng mit der Bundesregierung abgestimmt, sagte der brandenburgische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei die Basis dafür gewesen, relativ glimpflich und moderat durch die Coronakrise zu kommen. Der SPD-Politiker betonte, das permanente Vorpreschen mancher Bundesländer verunsichere die Menschen. Politik müsse hingegen Vertrauen schaffen. Angesichts steigender Zahlen neuer Corona-Infektionen lehnte Woidke Lockerungen der bestehenden Einschränkungen derzeit ab.

Ministerpräsident Woidke erweitert die Mundschutz-Pflicht in Brandenburg (dpa/ZB/Christophe Gateau)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts binnen eines Tages 1.415 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 222.828. Sechs weitere Menschen starben an oder mit einer Coronavirus-Infektion; insgesamt sind es jetzt 9.231. Die Zahl der Genesenen wird auf 200.800 geschätzt. Damit ergeben sich rechnerisch 12.797 aktive Krankheitsfälle.

+++ Die Grünen haben sich dafür ausgesprochen, alle Lehrer und Erzieher nach dem Urlaub auf das Coronavirus zu testen. Die Vorsitzende Baerbock sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, während Kinder und Jugendliche zum Pandemieschutz nach Jahrgängen getrennt würden, wechselten an vielen Schulen die Lehrer von Klasse zu Klasse. Deshalb sollten sie erst einmal getestet werden, wenn sie aus dem Urlaub kommen. Baerbock verwies darauf, dass es nach den Sommerferien bereits erste Ausfälle von Schulen und Kitas gegeben habe.

+++ Ärztevertreter fordern eine bundesweite Erfassung des Personals in den deutschen Gesundheitsämtern. Um zu entscheiden, an welchen Stellen mehr investiert werden müsse, sei eine valide Datengrundlage nötig, heißt es in einem gemeinsamen Brief des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Marburger Bundes an Gesundheitsminister Spahn. Die Funke-Mediengruppe berichtet darüber. Spahn will in Kürze einen Plan zur Stärkung der Gesundheitsämter vorlegen. Umstritten ist, wie viel Personal die Ämter tatsächlich brauchen, um beispielsweise bei einem erneuten Ansteigen der Corona-Infektionszahlen Infektionsketten verfolgen zu können.

+++ Die Corona-Lage in Frankreich hat sich weiter verschlechtert. Innerhalb eines Tages wurden rund 2.800 Neuinfektionen gemeldet. Die Hauptstadt Paris und die Region um Marseille wurden in die höchste Risiko-Kategorie eingestuft. Dies erlaubt es den örtlichen Behörden, die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken oder öffentliche Einrichtungen zu schließen. In Paris wurde die Maskenpflicht auf der Straße ausgeweitet. Sie gilt von heute an in weiten Teilen des Zentrums.

Menschen mit Mund-Nasen-Schutzmasken gehen am 12. Mai 2020 durch das Pariser Viertel Goutte d'Or. (AFP / Ludovic MARIN)

Außerdem werden Versammlungen von mehr als zehn Personen untersagt, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Frankreich ist mit 30.000 Toten besonders von der Corona-Pandemie betroffen. In Großbritannien müssen Reisende aus Frankreich nach Angaben der Regierung künftig wieder in eine zweiwöchige Quarantäne.

+++ Touristen müssen bei der Einreise nach Dänemark künftig nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Die Regierung und die Parlamentsparteien einigten sich darauf, die umstrittene Sechs-Tages-Regel abzuschaffen. Außerdem dürfen Restaurants, Kneipen und Cafés statt bis Mitternacht jetzt bis zwei Uhr nachts öffnen.

Dänemark hatte im März zu Beginn der Corona-Krise strikte Maßnahmen ergriffen und die Ausbreitung des Coronavirus damit vergleichsweise schnell unter Kontrolle bekommen. Seit einigen Wochen mehren sich die Infektionsfälle aber wieder, unter anderem durch lokale Ausbrüche in der zweitgrößten Stadt Aarhus sowie bei einem Schlachtbetrieb in Ringsted.

