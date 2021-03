Private Treffen zu fünft, Freiluft-Sport zu zehnt, Einkaufen per Termin - in Deutschland gelten seit heute leicht gelockerte Beschränkungen. Die täglichen Neuinfektionen steigen leicht. In Österreich wurde eine Charge des Astrazeneca-Impfstoffs vorerst gestoppt. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 8. März

+++ Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes traut den Praxen 2,5 Millionen Corona-Impfungen pro Woche zu: "Wir sind 50.000 Hausärzte, dazu kommen Gynäkologen und Kinder- und Jugendärzte, die auch Eltern mitimpfen könnten", sagte Verbandschef Weigeldt der "WirtschaftsWoche". Bei durchschnittlich zehn Impfungen pro Tag schaffe man sicher 2,5 Millionen Menschen pro Woche.

+++ In den meisten Bundesländern werden ab heute einzelne Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Demnach dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Darüber hinaus darf der Einzelhandel – abhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz – Termine vergeben oder für eine begrenzte Zahl von Kunden öffnen.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 5.011 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind etwa 280 mehr als am Montag vor einer Woche. Außerdem wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 68 an.

+++ Österreich hat Impfungen mit einer Charge des Herstellers Astrazeneca nach einem Todes- und einem Krankheitsfall vorsichtshalber gestoppt. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen teilte mit, es gebe zwei Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung aus derselben Charge des Vakzins. Aktuell liege kein Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang vor. Der Stopp sei eine Vorsichtsmaßnahme.

+++ Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Deutschen Richterbundes bei den Gerichten mehr als 10.000 Eilverfahren und Klagen gegen Corona-Auflagen eingegangen. Auch in diesem Jahr zeichne sich in vielen Gerichten bislang kein Rückgang ab.

+++ Neuseeland hat seine Bestellung des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer um weiter 8,5 Millionen auf zehn Millionen aufgestockt. Der Inselstaat rechnet mit einer Lieferung in der zweiten Jahreshälfte, teilte Ministerpräsidentin Ardern mit.

+++ Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie hat Kanzleramtsminister Braun die Schaffung einer zivilen Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden in Krisenlagen vorgeschlagen.

