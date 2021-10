Die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihre Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen veröffentlicht. +++ Die neuseeländische Regierung hält es nicht mehr für möglich, die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Null zu senken. +++ Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gestiegen. +++ Mehr im Newsblog.

Montag, 4. Oktober

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt für Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna. Wie die EMA in Amsterdam mitteilte, sollten Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem frühestens nach 28 Tagen eine dritte Dosis erhalten können. Für Personen mit einem normal arbeitenden Immunsystem könne eine sogenannte Booster-Impfung ab einem Alter von 18 Jahren und mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis in Betracht gezogen werden. Dies gelte bislang jedoch nur für Biontech/Pfizer, bei Moderna werde der Einsatz noch geprüft. Deutschland hat bereits mit Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen begonnen. Mehr

+++ Rund zwei Monate nach Beginn der Kampagne für eine dritte Corona-Impfung geht die Zahl der Neuinfektionen in Israel spürbar zurück. Das Gesundheitsministerium meldete heute 2.653 neue Fälle. Ende August und Anfang September wurden an einzelnen Tagen mehr als 11.000 registriert. Damals wurde allerdings auch mehr getestet.

Israel hat Ende Juli als erstes Land weltweit damit angefangen, dritte Impfungen zu vergeben, weil es Hinweise gibt, dass der Impfschutz mit der Zeit nachlässt. Rund 38 Prozent der israelischen Bevölkerung sind inzwischen dreifach geimpft, etwa 61 Prozent zweimal.

+++ Die Einreise nach England wird für vollständig geimpfte Reisende vereinfacht. Anders als bislang ist für sie kein Schnelltest vor der Überquerung der Grenze mehr notwendig. Allerdings besteht weiterhin die Pflicht, über einen der offiziell zertifizierten Anbieter einen kostenpflichtigen PCR-Test zu buchen, der an Tag Zwei nach der Einreise gemacht werden muss. Dieser kostet üblicherweise mindestens 50 Pfund (umgerechnet rund 58 Euro). Für die meisten geimpften Einreisenden gilt keine Quarantäne-Pflicht mehr.

Passagiere am Flughafen Heathrow in London (imago / i Images)

+++ Die indonesische Urlaubsinsel Bali öffnet sich angesichts sinkender Corona-Zahlen allmählich wieder für den Tourismus. Wie in der Provinzhauptstadt Denpasar mitgeteilt wurde, dürfen Menschen aus bestimmten Ländern ab dem 14. Oktober wieder per Direktflug einreisen. Konkret genannt wurden Südkorea, Japan, Neuseeland und China. Unklar blieb, ob dies auch für europäische Länder gilt. Urlauber sind verpflichtet, im Vorfeld ein Hotel auf Bali für eine achttägige Quarantäne zu buchen.

+++ Die Corona-Lockerungen in Spanien kurbeln den Tourismussektor an. Die Zahl der ausländischen Urlauberinnen und Urlauber hat sich im August auf 5,19 Millionen binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Das teilte das nationale Statistikamt INE mit. Trotz der positiven Entwicklung liegen die Zahlen immer noch nur bei rund der Hälfte vom Vorkrisenniveau aus 2019. In den ersten acht Monaten des Jahres betrug die Zahl der ausländischen Besucher 15 Millionen und erreichte damit nur 26 Prozent von 2019.

+++ Die neuseeländische Regierung hält es nicht mehr für möglich, die Zahl der Corona-Infektionen auf Null zu senken. Der jüngste Corona-Ausbruch mit der Delta-Variante habe gezeigt, dass auch harte Einschränkungen über einen langen Zeitraum nicht geeignet seien, dieses Ziel zu erreichen, sagte Ministerpräsidentin Ardern. Als Konsequenz sollen sich Menschen in Auckland ab morgen im Freien wieder mit Angehörigen anderer Haushalte treffen können. Kinderkrippen und Strände öffnen wieder. Ob auch Geschäfte und Restaurants wieder öffnen dürfen, soll später entschieden werden.

+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Deutschland ist am fünften Tag in Folge etwas gestiegen. Laut Robert Koch-Institut liegt sie bei 64,7 nach 64,2 am Vortag und 61,7 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3.088 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenen Montag waren es 3.022. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

+++ Nach dem Saarland lockern auch Bayern und Berlin die Maskenpflicht an Schulen. In Bayern müssen von heute an generell keine Masken im Unterricht getragen werden. In Berlin ist die Pflicht bis zur sechsten Klasse fortan aufgehoben. Baden-Württemberg und Sachsen erwägen ähnliche Schritte.

+++ Der Virologe Klaus Stöhr fordert von der Politik, einen Fahrplan zur Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen vorzulegen. Zahlen und Fakten sprächen dafür, "dass wir dem Pandemie-Ende entgegengehen", sagte Stöhr "Bild TV". Schon mehr als 75 Prozent der über 12-Jährigen seien geimpft. Entscheidend für mögliche weitere Öffnungen müsse die Impfrate der über 60-Jährigen sein, verlangte Stöhr. Wenn 85 Prozent in dieser Altersgruppe vollständigt geimpft sei, könne man darüber nachdenken, "zur Normalität überzugehen". Er rechnet damit, dass dieser Zeitpunkt nach dem Winter erreicht ist.

+++ Die Corona-Zeit hat viele Prostituierte in Deutschland in die Illegalität abwandern lassen. Hedwig Christ von der Beratungsstelle Kassandra in Nürnberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie höre außerdem von den Frauen, dass Kunden mehr verlangten - zum Beispiel ungeschützten Sex. Obwohl Corona-Maßnahmen gelockert wurden, sind viele Prostitutionsstätten nach Angaben des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen nach wie vor geschlossen. Zur Begründung hieß es, die Geschäfte liefen schlecht oder es fehlten Prostituierte.

