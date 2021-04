Bundeskanzlerin Merkel strebt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie offenbar eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes an. Die Gesundheitsminister vertagen ihre Entscheidung zu Zweitimpfungen mit Astrazeneca. Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt weiterhin den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca für alle Erwachsenen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 7. April

+++ Bundeskanzlerin Merkel strebt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie offenbar eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes an. Ziel sei es, die Corona-Maßnahmen bundesweit zu vereinheitlichen, meldet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten dazu verpflichtet werden, ihre Maßnahmen zu verschärfen. Dem Bericht zufolge planen Unions-Abgeordnete mit Unterstützung der Fraktionsspitze eine Initiative, die es auch der Bundesregierung ermöglichen soll, Corona-Maßnahmen per Rechtsverordnung zu erlassen. Dann wäre diese ebenso wie die Landesregierungen ermächtigt, Corona-Beschränkungen zu verhängen. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich zuvor für einen kurzen und bundesweit einheitlichen Lockdown ausgesprochen, um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken.

+++ Das türkische Gesundheitsministerium meldet 54.740 Neuinfektionen und 276 weitere Todesfälle - in beiden Fällen die höchste Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte vergangene Woche strengere Beschränkungen an. Im Fastenmonat Ramadan - ab dem 13. April - sollen dabei an den Wochenenden landesweite Lockdowns gelten.

+++ Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben eine Entscheidung über den Umgang mit Zweitimpfungen von Menschen, die bereits einmal mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft wurden, vertagt. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Abend mit. Nun solle es am Dienstag neue Beratungen unter Einbeziehung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geben. Hintergrund ist der Beschluss, den Astrazeneca-Impfstoff nur noch bei über 60-jährigen einzusetzen, weil in seltenen Fällen Hirnthrombosen vor allem bei jüngeren Frauen eingetreten waren. Jüngeren Menschen soll das Vakzin nur noch auf deren Wunsch hin und nach ärztlicher Beratung angeboten werden. Die Stiko hatte empfohlen, auch bei einer bereits erfolgten Erstimpfung mit Astrazeneca für die Zweitimpfung auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna auszuweichen. Alternativ war im Gespräch, im Einzelfall nach ärztlichem Ermessen eine Zweitimpfung mit Astrazeneca in Arztpraxen zu ermöglichen.

+++ Die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 kommt in den USA nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC inzwischen häufiger vor als das ursprüngliche Virus. Das teilte CDC-Chefin Walensky in Washington mit. Die Behörde hatte bereits im Januar gewarnt, dass es dazu kommen könnte. Grundlage für das Aufspüren von Corona-Mutanten ist die sogenannte Genom-Sequenzierung. Da dies in den USA nur in begrenztem Ausmaß gemacht wird, sind die Angaben zur Verbreitung der Virusvariante lediglich Schätzungen. Auch in anderen Ländern hat sich die britische Virus-Variante rasant ausgebreitet. In Deutschland hat sie die Ursprungsvariante des Virus mittlerweile ebenfalls weitgehend verdrängt. Nach neuen Studien aus Großbritannien und den USA vermehrt sich die britische Variante um 35 Prozent stärker als das herkömmliche Coronavirus. Zwei Studien britischer Forscher kommen zudem zu dem Ergebnis, dass B.1.1.7 tödlicher ist als das ursprüngliche Virus.

+++ Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt weiterhin den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca, und zwar für alle Altersgruppen ab 18 Jahren. Sie sieht dennoch einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Vakzin und sehr selten auftretenden Thrombosen bei Geimpften. Wie die EMA am Nachmittag in Amsterdam mitteilte, wurde zwar ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Wirkstoff und seltenen Thrombose-Fällen festgestellt. Diese Thrombosen seien vor allem bei Frauen im Alter von unter 60 Jahren innerhalb zwei Wochen nach der Impfung aufgetreten. Spezifische Risikofaktoren seien nach den bisherigen Erkenntnissen nicht bestätigt worden. Die Möglichkeit der Blutgerinnsel soll aber in die Liste der Nebenwirkungen aufgenommen werden.

+++ Nach einer Impfung mit dem Moderna-Vakzin ist der Impfschutz offenbar auch Monate danach noch hoch. Darauf deuten erste Erkenntnisse für den mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna hin. Laut einem Fachartikel in einem medizinischen Journal bleibt der Impfschutz auch ein halbes Jahr nach der vollständigen Corona-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff hoch. US-Forschende berichten, dass 33 unterschiedlich alte Probanden weiterhin viele Antikörper gegen Covid-19 hatten. Die Studie wird fortgesetzt.

Moderna zieht mit der Studie nach. Vergangene Woche hatten schon die Hersteller Pfizer/Biontech mitgeteilt, dass ihr Impfstoff sechs Monate nach der zweiten Dosis genauso viel Schutz bietet wie kurz danach. Zudem hätten sich keine Sicherheitsbedenken ergeben. Zur Eindämmung der Coronapandemie hat der Impfstoff-Hersteller Moderna bislang rund 1,7 Millionen (Stand 7.4.2021) Impfdosen an Deutschland geliefert.

Geschätzte Anzahl lieferbarer Impfdosen für Deutschland im Jahr 2021

Impflieferungen für Deutschland (06.04.2021) (dpa Grafik)

+++ Seit Beginn der Corona-Impfkampagne in Bhutan vor neun Tagen haben bereits 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine erste Impfdosis erhalten. Wie die Behörden des kleinen Landen zwischen Indien und China mitteilten, wurden 470.000 der insgesamt 770.000 Einwohner geimpft. Die Gesundheitsbehörden nutzten dazu den von Indien gespendeten Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Mit seiner Geschwindigkeit bei den Impfungen liegt Bhutan noch vor Israel, den Seychellen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Israel ist weltweit führend bei der Zahl der Einwohner, die bereits zwei Dosen erhalten haben. Bhutan verzeichnete bislang 896 Corona-Infektionen und einen Todesfall in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus.

+++ Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat hat eine Freigabe der Patente von Corona-Impfstoffen gefordert, damit ärmere Länder eine Chance erhalten, mit Vakzinen versorgt zu werden. Adveniat-Projektabteilungsleiter Thomas Wieland sagte dem kirchlichen Online-Portal domradio.de, es könnten mehr Menschenleben gerettet werden, "wenn die Patente freigegeben würden oder wenn die Produktion von Impfstoff auch dezentral erfolgen kann". Nicht funktionierende Staaten wie Brasilien seien nicht in der Lage, das Virus einzudämmen, so Wieland. Die Pandemie lege die Schwächen des Gesundheitswesens in diesen Ländern frei. Konservative lateinamerikanische Staaten hätten in den vergangenen Jahren die medizinische Versorgung vermehrt privatisiert. Die Basis-Gesundheitsversorgung der Bevölkerung müsse jedoch gestärkt werden. Als Positiv-Beispiel hebt Wieland Chile hervor: "Dort gibt es eine stabile Regierung und die Bevölkerung konnte durchgeimpft werden."

+++ Corona-Fälle der letzten 7 Tage (07.04.2021)

Corona-Fälle der letzten 7 Tage (07.04.2021) (dpa Grafik)

+++ Im Kampf gegen gefährliche Coronavirus-Varianten stellt die EU-Kommission der Forschung 123 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld aus dem Forschungsprogramm "Horizont Europa" solle dafür sorgen, dass den kurz- bis mittelfristigen Bedrohungen durch Mutanten begegnet werden könne, teilte die Brüsseler Behörde heute mit. Konkret soll das Geld beispielsweise für die Weiterentwicklung vielversprechender Behandlungs- oder Impfstoffkandidaten genutzt werden. Auch solle die Infrastruktur etwa für einen schnelleren Datenaustausch von Forschern gefördert werden.

+++ Anlässlich des heutigen Weltgesundheitstages hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus eine ungerechte Verteilung von Impfstoffen angeprangert. Länder mit geringen Einkommen hätten erst 0,1 Prozent der Corona-Impfstoffe erhalten, sagte er heute während einer Online-Veranstaltung. Die Pandemie habe das Beste aber auch das Schlechteste der Menschheit zum Vorschein gebracht. So hätten viele Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesundheitswesen Mut gezeigt und es habe auch gute Ambitionen von Firmen gegeben. Gleichzeitig sei die Ungleichheit in der Welt größer geworden und es habe Unternehmen gegeben, die von der Not anderer profitieren wollten.

+++ Die weltweite Menschenrechtslage hat sich nach Auffassung von Amnesty International im Zuge der Coronakrise deutlich verschlechtert. Die Krise sei für staatliche Repression missbraucht worden. Zudem gibt es Kritik an den reichen Ländern und deren mangelnder Solidarität in der Pandemie. In vielen Regionen habe die Pandemie Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung verstärkt, erklärte die Organisation anlässlich der Veröffentlichung ihres Jahresberichts. Die Krise sei von zahlreichen Staaten missbraucht worden, um Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit weiter einzuschränken.

+++ Ein breites Bündnis verschiedener Konfessionen in Deutschland will mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst am 18. April in Berlin an die Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnern. Zu dem Gottesdienst laden die Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Deutsche Bischofskonferenz und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ein. Unter den Mitwirkenden seien auch Vertreter jüdischen und muslimischen Glaubens, heißt es. Erwartet werden die Spitzen der Verfassungsorgane – Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble, Bundeskanzlerin Merkel, Bundesratspräsident Haseloff und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth. Der Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werde live in der ARD übertragen, kündigten die Kirchen an.

Am 4. Dezember 2020 stand dem RIAS Kammerchor die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche für die Aufnahme des Weihnachtskonzertes offen. (RIAS Kammerchor Berlin / Justus Hoffmeier)

+++ Der Virologe Kekulé kritisiert, dass viele Gesundheitsämter die Corona-Infektionszahlen wegen Ostern zu spät melden. Er sagte im MDR das Land sei in einer kritischen Phase, in der die Politik nachsteuern müsse. Es sei wichtig, in Echtzeit zu verstehen, was los sei. Das funktioniere ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch nicht. Schon seit der Schweinegrippe 2009 sei klar, dass bei der Technik der Gesundheitsämter nachgerüstet werden müsse.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 9.677 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind rund 7.300 weniger als eine Woche zuvor. Allerdings geht das RKI davon aus, dass wegen der Osterferien und der Feiertage weniger Tests durchgeführt wurden. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag von 123 auf 110. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung lag bei 298.

+++ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt die derzeit vergleichsweise niedrigen Corona-Fallzahlen nicht nur mit der eingeschränkten Arbeit der Gesundheitsämter über Ostern. Dies liege "vor allem" daran, "dass wir noch Schulferien haben, denn dort liegen die Inzidenzen sehr hoch", sagt der CSU-Chef im ZDF. Weitere Öffnungen seien deshalb falsch, die "Notbremse" mit der Zurücknahme von Öffnungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 müsse strikt umgesetzt werden. Söder warnt vor einem "Öffnungs-Blindflug".

+++ Auch die spanische Region Kastilien und Leon verzichten vorerst auf Impfungen mit Astrazeneca. Man will dort den Bericht der EMA über die Sicherheit des Vakzins abwarten. Im Rest des Landes wird Astrazeneca weiter verimpft.

Dass es auch trotz einer extrem guten Impfkampagne zu einem erneuten Lockdown kommen kann, zeigt sich am Beispiel von Chile.

+++ Indien vermeldet weiter Höchststände bei den Infektionszahlen. Innerhalb eines Tages haben sich im größten Land der Welt 115.736 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - insgesamt sind es 12,8 Millionen. 630 Menschen verstarben im Zusammenhang mit Covid-19.

+++ In Thailand wurde erstmals die Virusmutation B117 nachgewiesen, die zuerst in Großbritannien aufgetreten war. Sie gilt als deutlich ansteckender als die bisher dominierende Variante.

+++ In Brasilien sind erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 4.000 Corona-Tote innerhalb eines Tages registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, starben innerhalb eines Tages 4.195 Menschen. Medienberichten zufolge wurden Fälle von den Osterfeiertagen nachgemeldet. Die Intensivstationen in vielen Bundesstaaten sind fast komplett ausgelastet. Für die hohen Infektionszahlen wird unter anderem die in Brasilien entstande Coronavirus-Mutation P1 verantwortlich gemacht, die als deutlich ansteckender gilt.

+++ Nach Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich auch Bundesjustizministerin Lambrecht dafür ausgesprochen, gegen das Coronavirus geimpften Menschen mehr Freiheiten einzuräumen. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, wenn nun wissenschaftlich belegt werde, dass von Geimpften keine höhere Gefahr für Andere ausgehe als von negativ getesteten Personen, entfalle eine wichtige Begründung für die Einschränkung ihrer Grundrechte.

+++ In den USA wird die Impfkampagne gegen das Coronavirus noch einmal beschleunigt. Dort sollen bereits vom 19. April an und damit zwei Wochen früher als bislang vorgesehen alle Erwachsenen das Anrecht auf eine Immunisierung bekommen. Bislang haben dort 42 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten.

