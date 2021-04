Die Europäische Union will genug Impfstoff produzieren, um die Immunität der erwachsenen Bevölkerung bis Mitte Juli erreichen zu können. Der Städte- und Gemeindebund fordert umfassende Freiheiten für Geimpfte. Die Bundesregierung will die Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner deutlich lockern. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Sonntag, 25. April

+++ Die Bundesregierung will die Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner deutlich lockern, "um eine soziale Isolation der Bewohner durch Corona zu vermeiden". In einer Neufassung des Eckpunktepapiers für den Impfgipfel am Montag, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, heißt es: "Zwei Wochen nach der einrichtungsbezogenen Zweitimpfung können die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden."

+++ Die Europäische Union will genug Impfstoff produzieren, um die Immunität der erwachsenen Bevölkerung bis Mitte Juli erreichen zu können. Das sagt EU-Binnenmarkt-Kommissar Breton der griechischen Wochenzeitung "To Vima". Bis dahin müssten 70 Prozent der Betroffenen geimpft sein. Breton sagte weiter, die Produktion von Impfstoff in der EU verdoppele sich jeden Monat. Ende des Jahres werde eine Produktionskapazität von drei Milliarden Impfeinheiten pro Jahr erreicht.

+++ Nordrhein-Westfalen will bis Mitte Mai an allen Grund- und Förderschulen im Land sogenannte Lolli-Tests zum Erkennen von Corona-Infektionen anbieten. Das sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Der Umfang sei gewaltig. "Wir reden hier über fast 735.000 Kinder, dafür benötigen wir derzeit Laborkapazitäten für rund 35.000 Tests am Tag", erklärte er.

+++ Der Modedesigner Alber Elbaz ist nach Angaben des Luxusgüterkonzerns Richemont im Alter von 59 Jahren einer Covid19-Erkrankung erlegen. Dem Magazin "Women's Wear Daily" zufolge starb Elbaz am Samstag in Paris. Er kleidete Prominente wie Meryl Streep, Nicole Kidman und Kate Moss ein und betrieb seit 2019 gemeinsam mit Richemont das Label AZ Factory. Als Elbaz 2015 das Modehaus Lanvin verließ, brachen dessen Verkaufszahlen ein.

+++ Der Städte- und Gemeindebund fordert umfassende Freiheiten für Geimpfte. "Wir brauchen jetzt eine klare Vorgabe, dass Personen, die beide Impfungen erhalten haben von bestimmten Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ausgenommen werden", sagt Hauptgeschäftsführer Landsberg der Funke Mediengruppe. "Dies bedeutet zum Beispiel, dass sie, etwa um Einkaufen zu können, kein Testverfahren durchlaufen müssen oder bei Einreise aus dem Ausland keine Quarantänepflicht besteht." Zur Kontrollierbarkeit solle "zügig der digitale Impfausweis etabliert werden", fordert Landsberg.

+++ Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland haben eine baldige Aufhebung der Impfpriorisierung für alle Vakzine gegen das Coronavirus gefordert. Spätestens in zwei bis drei Wochen sollte dies geschehen, sagte der Vorsitzende des Ärzteverbandes Virchowbund, Heinrich, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man erwarte hier ein klares Signal des morgigen Impfgipfels von Bund und Ländern.

+++ In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen mit hohen Corona-Infektionszahlen haben in der Nacht zu Sonntag die ersten Kontrollen aufgrund der neuen Ausgangsbeschränkungen stattgefunden. Im betroffenen Zeitraum zwischen 22.00 und 5.00 Uhr sei es aus Sicht der Polizeileitstellen zu keinen größeren Problemen gekommen, wie zum Beispiel in Düsseldorf. "Es war auffällig ruhig", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Aufgrund hoher Inzidenzwerte gelten bundesweit momentan vielerorts nächtliche Ausgangsbeschränkungen. (picture alliance / Fotostand / Matthey)

+++ Die Kritik an der umstrittenen Schauspieler-Kampagne #allesdichtmachen gegen die Corona-Politik reißt nicht ab. Die Situation mache zwar allen zu schaffen, und niemand sei "mit den Entscheidungen in der Krise wirklich glücklich", sagte der Schriftsteller Thomas Brussig dem Berliner "Tagesspiegel": "Aber mich störte diese Tonalität der Selbstgerechtigkeit der Schauspieler, diese Attitüde war schwer auszuhalten."

+++ In Bagdad sind mindestens 82 Menschen nach der Explosion und einem anschließenden Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses ums Leben gekommen. Das teilte das irakische Innenministerium mit. Zudem habe es mehr als 100 Verletzte gegeben.

+++ Eine Mitarbeiterin in dem niedersächsischen Impfzentrum Friesland soll in sechs Fällen Biontech-Impfstoff durch eine Kochsalzlösung ausgetauscht haben. Die Frau gebe an, eine zu Boden gefallene Ampulle damit ersetzt zu haben, teilte die Polizei mit. Für die mit der Kochsalzlösung geimpften Personen bestehe keine Gesundheitsgefährdung. Es seien Ermittlungen gegen die Mitarbeiterin aufgenommen worden. Der Polizei sagte die Verdächtige, sie habe die Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen, um über die heruntergefallene Ampulle nicht zu informieren. Der Landkreis sucht jetzt die möglicherweise Betroffenen, die am Mittwoch (21.4.) bis mittags geimpft wurden.

+++ Vizekanzler Scholz hat sich für klare Schritte aus dem Corona-Lockdown ausgesprochen. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", man brauche den Fahrplan zurück ins normale Leben - aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen werde. Ende Mai sollte man in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Er wolle, dass die Regierung dann mutige Schritte für den Sommer festlege.

Göhren, Mecklenburg-Vorpommern: Leere Strände während der Corona-Pandemie (Jens Büttner/dpa-Zentralbild)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 18.773 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 412 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Zudem wurden 120 neue Todesfälle verzeichnet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 165,6 an. Vor einer Woche lag sie mit 162,3 etwas niedriger.

+++ Vor dem morgigen Impfgipfel von Bund und Ländern empfiehlt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen für Geimpfte vorzubereiten. Die Diskussion sei wichtig, sagte Buyx dem Berliner "Tagesspiegel". Besonders relevant sei dabei, inwieweit Geimpfte das Virus nicht mehr an andere Menschen übertragen können. "Das scheint ja recht gut auszusehen", sagte Buyx. Die Restrisiken seien dabei wohl "nicht höher als bei frisch Getesteten, eher niedriger".

+++ Indien hat in den vergangenen 24 Stunden fast 350.000 neue Corona-Fälle verzeichnet. Es ist der vierte Tag in Folge mit einem neuen Höchstwert. Zudem starben rund 2.800 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Viele Krankenhäuser sind überfüllt, schwerkranke Patienten können oftmals nicht mit Sauerstoff versorgt werden.

+++ Die USA wollen Indien bei der Bekämpfung der rasant ansteigenden Corona-Infektionen unterstützen. Eine Sprecherin der amerikanischen Regierung teilte mit, die US-Regierung sei über die Situation in Indien zutiefst besorgt und bereit, schnell zusätzliche Hilfe zu leisten. Ein Sprecher der indischen Botschaft in Washington sagte, Vertreter beider Länder verhandelten über die beschränkte Lieferung von Vakzin-Komponenten amerikanischer Pharma-Unternehmen und die Entsendung von medizinischem Personal nach Indien.

+++ Gleich zwei Masken zum Schutz vor dem Coronavirus müssen die Menschen in Peru ab Montag bei ihren Einkäufen tragen. Wie es in einem Dekret heißt, gilt die doppelte Maskenpflicht außer in Supermärkten auch an anderen Orten mit einem Risiko für Menschenansammlungen wie Märkte, Einkaufszentren, Apotheken und Galerien. Die doppelte Maskenpflicht kommt zu der Pflicht hinzu, an den genannten Orten ein durchsichtiges Visier zu tragen. Diese Verfügung der Regierung war vergangenen Montag ergangen.

+++ Die Zahl der verabreichten Impf-Dosen gegen das Coronavirus hat weltweit die Marke von einer Milliarde überschritten. Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP entfallen mehr als die Hälfte davon auf die drei Staaten USA, China und Indien. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Israel am weitesten. Hier sind den Angaben zufolge bereits knapp 60 Prozent der Menschen geimpft.

Impfung gegen das Coronavirus in Frankfurt (dpa)

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dafür ausgesprochen, die Priorisierungen bei den Impfungen gegen das Coronavirus möglichst bereits im Mai aufzuheben. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Präparate für jeden komplett freigegeben werden. Söder schlug zudem vor, auch Schüler ab 16 Jahren bei ausreichend vorhandenem Impfstoff vermehrt zu impfen.

+++ Die britische Regierung steht offenbar kurz vor dem Abschluss eines Kaufvertrags für Millionen weiterer Biontech/Pfizer-Impfdosen. Nach Aussage von Regierungsmitarbeitern soll die ursprüngliche Bestellung der Regierung von 40 Millionen Impfdosen auf rund 80 Millionen verdoppelt werden, berichtet die Zeitung "Sunday Times". Der Impfstoff soll bei Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen im Herbst eingesetzt werden.

+++ Die erste Öffnungswoche nach dem monatelangen Corona-Lockdown hat den Buchhändlern in England ein gewaltiges Plus beschert. 3,7 Millionen Bücher im Wert von insgesamt 31,4 Millionen Pfund (36,13 Mio Euro) gingen in der Woche bis zum 17. April über den Tresen, wie Branchendienste berichteten. Das war jeweils rund ein Drittel mehr als in der Vorwoche. Im größten britischen Landesteil durften Buchhandlungen wie alle anderen nicht lebensnotwendigen Geschäfte erst am 12. April wieder öffnen. Der Branchenriese Waterstones berichtete von großem Ansturm auf seine 243 Filialen in England und Wales.

+++ Die spanische Polizei hat auf Mallorca einen Mann wegen Körperverletzung festgenommen, der andere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben soll. Obwohl der 40-Jährige eindeutige Krankheitssymptome aufgewiesen habe, sei er weiter zur Arbeit gekommen und habe auch das Fitnesszentrum in Manacor besucht, wo er Mitglied war, teilte die Polizei mit.

Mallorca während der Corona-Pandemie. (Deutschlandradio / Oliver Neuroth)

+++ Italiens Regierung hat in einer nächtlichen Sitzung grünes Licht für den Finanzierungsplan zum wirtschaftlichen Aufbau und für Zukunftsinvestitionen nach der Corona-Krise gegeben. Das hart von der Pandemie getroffene Land hat Aussicht auf 191,5 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Italien erhalte am meisten aus diesen EU-Instrumenten, teilte die Regierung in der Nacht mit. Der Plan muss noch durchs Parlament.

+++ UEFA-Präsident Ceferin will die Gastgeberstädte der Fußball-EM nicht zu einer Zulassung von Zuschauern verpflichten. Die Behörden vor Ort entschieden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen würden, sagte er der "Welt am Sonntag".

