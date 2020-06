Die EU-Innenminister beraten heute über weitere Lockerungen der Grenzkontrollen in Europa. Bundeskanzlerin Merkel verteidigt das Konjunkturpaket. In Deutschland gibt es rund 500 neue Infektionen. New Yorks Gouverneur Cuomo ruft die Demonstranten gegen Rassismus dazu auf, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 5. Juni

+++ Die EU-Innenminister beraten heute über weitere Lockerungen der Grenzkontrollen in Europa. Die Maßnahmen waren wegen der Corona-Krise eingeführt worden. Deutschland und andere Länder streben an, die Kontrollen an ihren Grenzen zum 15. Juni wieder aufzuheben. Dann könnten Urlauber aus EU-Staaten und anderen europäischen Ländern wieder einreisen. Tschechien öffnet seine Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn sogar voraussichtlich schon ab Samstag. Das kündigte Ministerpräsident Babis an. Andere Länder wie Italien und Österreich gehen hingegen deutlich strikter vor.

+++ Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland seit gestern 507 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl ist damit wieder leicht angestiegen. Vorgestern lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen bei 394. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 183.271. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.613 Menschen. Mehr zu den Infektionen in Deutschland.

+++ Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich einer Umfrage zufolge gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien "sicher" oder "wahrscheinlich" bereit, ein Impfangebot anzunehmen - zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag) berichten. Das sei der zweitniedrigste Wert innerhalb der G7-Länder der großen westlichen Industrienationen. Nur Frankreich liege mit 58 Prozent unter der Zahl in Deutschland. Ein klares Nein zur Impfung komme von zehn Prozent der Deutschen. In keinem anderen G7-Land gebe es so viele Verweigerer. Die größte Impfbereitschaft herrsche bei den Briten (78 Prozent) vor den Italienern (74 Prozent). Linktipp zum Thema Impfung: So weit ist die Forschung.

+++ Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht von einer sich noch stärker abschwächenden Konjunktur aus als bislang prognostiziert. Der Vorsitzende des Beratergremiums der Bundesregierung, Feld, sagte der "Funke Mediengruppe", in diesem Jahr sei ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwischen minus sechs und minus sieben Prozent zu erwarten. Im März hatten die sogenannten Wirtschaftsweisen drei mögliche Szenarien vorgelegt und für den negativsten Fall einen Rückgang um 5,4 Prozent prognostiziert.

+++ Die medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus zurückgezogen. In der Studie war behauptet worden, dass die Mittel bei Infizierten schwere Nebenwirkungen auslösen könnten - die Daten hatten zudem ein höheres Sterberisiko der Patienten angedeutet. Wenig später stoppten einige Staaten die Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Malariamittel. Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzte klinische Tests mit dem Mittel unter Verweis auf die Studie vorübergehend aus. Drei der vier Autoren der Studie räumten nun Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten ein. Das Unternehmen, das die Daten erhoben hätte, weigere sich, den vollständigen Datensatz zur Prüfung weiterzugeben, hieß es.

Donnerstag, 4. Juni

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat das milliardenschwere Konjunkturprogramm der Großen Koalition verteidigt. In der schwersten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik müsse man die Wirtschaft, den Konsum und den Erhalt von Arbeitsplätzen fördern, sagte Merkel im ZDF. Daher nehme man nun Schulden für eine bessere Zukunft auf, die aber auch von folgenden Generationen bezahlt werden müssten. Zugleich sprach sich die Kanzlerin dagegen aus, die ab Juli geplante Absenkung der Mehrwertsteuer über das Jahresende hinaus zu verlängern. Fortwährend anhaltende Einnahmeausfälle könne sich der Bund finanziell nicht leisten. Als Teil des Konjunkturprogramms soll der Regelsatz sechs Monate lang von 19 auf 16 Prozent gesenkt werden, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Die Situation erfordere besondere Maßnahmen, sagte Merkel im ZDF.

+++ New Yorks Gouverneur Cuomo hat alle Teilnehmer der Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu Coronavirus-Tests aufgerufen. Allein im Bundesstaat New York und der gleichnamigen Millionenmetropole hätten in den vergangenen Tagen bis zu 30.000 Menschen an den Demonstrationen teilgenommen und diese Menschen sollten nun davon ausgehen, dass sie dem Virus ausgesetzt worden seien.

+++ Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen vom 15. Juni an in England Gesichtsmasken in Bussen, U-Bahnen und Zügen getragen werden. Der Schutz ist auch auf Fähren und im Luftverkehr Pflicht. Ausnahmen gelten nur für sehr junge Kinder, Menschen mit Behinderungen und Atemwegsproblemen, wie Verkehrsminister Shapps mitteilte.

+++ Die Bundesregierung beteiligt sich weiter an der Finanzierung von Impfungen in Entwicklungsländern. Bundeskanzlerin Merkel sagte der Globalen Impfallianz Gavi 600 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre zu. Hinzu kämen 100 Millionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sagte Merkel bei einer virtuellen Gavi-Geberkonferenz.

+++ Weniger als die Hälfte der Bundesbürger würde sich einer Umfrage zufolge eine Corona-Warn-App herunterladen. 42 Prozent der Befragten würden laut dem neuen ARD-Deutschlandtrend eine solche App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten auf dem eigenen Smartphone nutzen. 39 Prozent würden sie nicht nutzen. 16 Prozent gaben in der Umfrage an, kein Handy oder Smartphone zu besitzen.

Mehr als die Hälfte der Deutschen würde eine Corona-App nicht nutzen. (imago)

+++ In Spanien ist die Zahl der Corornavirus-Toten um 56 auf 27.133 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hätten sich 195 Menschen mit dem Virus neu angesteckt, teilt das Gesundheistministerium mit. Damit haben sich 240.660 Menschen infiziert.

+++ UNO-Generalsekretär Guterres hat bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu globaler Solidarität aufgerufen. Einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln, sei nicht genug, er müsse auch allen Menschen zugänglich werden, sagte Guterres bei der Eröffnung der virtuellen Geberkonferenz für die Globale Impfallianz (Gavi), die von Großbritannien ausgerichtet wird.

Lesen Sie hier, wie weit die Suche nach einem Impfstoff ist.

+++ Der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) hat der Berliner Agentur Storymachine wegen deren Arbeit für die sogenannte Heinsberg-Studie eine Rüge erteilt. Die Firma habe den Ruf des Berufsstandes geschädigt, teilte das Selbstkontrollorgan der Werbewirtschaft am Donnerstag in Darmstadt mit. Der Anfangsvorwurf der Intransparenz bei der Absenderkennzeichnung und der Sponsorennennung habe sich dagegen nicht bestätigt.

Der PR-Rat hatte die Social-Media-Dokumentation von Storymachine geprüft, mit der sie die Corona-Studie des Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn im nordrhein-westfälischen Gangelt im Kreis Heinsberg begleitet hatte.

+++ Die tschechische Republik öffnet die Grenzen für Einreisen aus Deutschland, Österreich und Ungarn früher als geplant. Dies werde voraussichtlich am Samstag geschehen, sagte Ministerpräsident Babis der Agentur CTK. Morgen solle das Kabinett darüber entscheiden. Ursprünglich sollte die Lockerung erst am 15. Juni in Kraft treten.



+++ Studierende in Nordrhein-Westfalen können wegen der coronabedingten Erhöhung der Regelstudienzeit auch länger BAföG beziehen. Das Wissenschaftsministerium habe bereits Mitte April per Rechtsverordnung geregelt, dass sich in Corona-Zeiten die individualisierte Regelstudienzeit der eingeschriebenen Studierenden um ein Semester erhöhe, teilte Ministerinn Pfeiffer-Poensgen (parteilos) mit. Damit werde nun auch die Höchstbezugsdauer für BAföG um ein Semester verlängert. Derzeit ist NRW nach Angaben der Ministerin das einzige Bundesland mit einer derartigen Regelung.

Bafoeg beantragen (picture alliance / dpa 7 Florian Schuh)

+++ Die Zahl innerhalb von 24 Stunden erfasster Corona-Infektionen im Iran hat einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag wurden seit dem Vortag 3574 Neuinfektionen gemeldet. Dies sei der höchste Wert seit Beginn des Ausbruchs im Land Ende Februar. Die Zahl bisher insgesamt nachgewiesener Corona-Infektionen stieg damit auf 166 270, wie ein Ministeriumssprecher im iranischen Staatsfernsehen sagte. Gestorben seien 8071 Menschen.

+++ Die Europäische Zentralbank stockt ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro auf. Das beschloss der EZB-Rat in Frankfurt. Die Mindestlaufzeit des Kaufprogramms wird zudem um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert. EZB-Präsidentin Lagarde hatte bereits Ende April betont: "Wir können aktuell bis Ende des Jahres über eine Billion Euro einsetzen." Die Wertpapierkäufe helfen Staaten wie Unternehmen: Sie müssen für ihre Papiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt.

+++ Wegen der Corona-Pandemie sagt Frankreich seine traditionelle Militärparade am 14. Juli ab. Der Nationalfeiertag werde dieses Jahr in einem deutlich kleineren Rahmen gefeiert, teilte das Büro von Präsident Macron am Donnerstag mit. An den Sturm auf die Pariser Bastille vom 14. Juli 1789 soll nun mit insgesamt 4500 Armeeangehörigen und Gästen erinnert werden. Der Elysée-Palast begründete die Absage mit den geltenden Abstandsregeln zum Schutz gegen eine Ansteckung.

+++ Nach dem weitgehenden Stillstand des öffentlichen Lebens wegen des Coronavirus beginnen die Vereinigten Arabischen Emirate wieder eine schrittweise Rückkehr zur Normalität. Unter anderem dürfen Restaurants und Einkaufszentren in der Hauptstadt Abu Dhabi mittlerweile bei bis zu 40 Prozent Belegung wieder Gäste empfangen, dasselbe gilt für Museen und Hotel-Strände. Seit einigen Tagen sind dort für Menschen im Alter zwischen 12 und 60 Jahren auch verschiedene sportliche Aktivitäten im Freien wieder erlaubt. Nach dem weitgehenden Flugverbot wegen des Coronavirus kündigten die Emirate auch an, schrittweise wieder internationale Transitflüge zuzulassen.

Auch Einkaufszentren haben in Saudi-Arabien wieder geöffnet. (imago / Kyodo News)

+++ Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat eine Förderung benachteiligter Kinder in den Sommerferien gefordert. "Wir sehen schon heute eine enorme Leistungsspreizung zwischen Schülern aus sozial benachteiligten Familien und solchen, in denen die Eltern die nötigen Ressourcen haben, um ihre Kinder als Hilfslehrer zu unterstützen", sagte Verbandspräsident Fischbach am Donnerstag laut Mitteilung in Köln. "Hier muss dringend für einen Ausgleich gesorgt werden. Wir brauchen Stützkurse für benachteiligte Kinder." Dafür sollten die Sommerferien genutzt werden.

Wann Schulen und Kitas wieder vollständig geöffnet werden lesen Sie hier.

+++ Israels Parlament hat am Donnerstag alle Sitzungen abgesagt, nachdem ein Abgeordneter positiv auf Corona getestet wurde. Sami Abu Schehadeh von der Vereinten Liste und seine Mitarbeiter begaben sich laut israelischen Medienberichten in Quarantäne. Die Knesset-Mitarbeiter wurden gebeten, nur in dringenden Fällen ins Parlament zu kommen.

+++ Nach einem starken Anstieg neuer Infektionen mit dem Coronavirus hat Nordmazedonien erneut Ausgangssperren verhängt. In der Hauptstadt Skopje sowie in neun weiteren Städten darf von Donnerstag 21 Uhr bis kommenden Montag 5 Uhr früh niemand seine Wohnung oder sein Haus verlassen. In allen anderen Teilen des Landes gilt eine nächtliche Ausgangssperre, wie Gesundheitsminister Venko Filipce am späten Mittwochabend bekanntgab.

Nordmazedonien hat etwas mehr als zwei Millionen Einwohner. Bis zum Donnerstag waren 2492 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 742 der Infektionsfälle gelten als aktiv. Bislang wurden 145 Tote gemeldet.

+++ Von Seiten der Opposition gibt es Kritik am Konjunkturpaket. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Bartsch, sagte, es seien zwar sinnvolle Entscheidungen für Kommunen und Familien getroffen worden. Insgesamt sei das Programm aber wenig zielgenau, wenig nachhaltig und unfassbar teuer. Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer bezeichnete Bartsch als ökonomisch widersinnig. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer lobte dagegen die Senkung der Mehrwertsteuer, bezeichnete das Konjunkturpaket aber ebenfalls als zu teuer.

+++ Die Große Koalition hat sich am späten Abend auf ein umfassendes Konjunkturpaket für die kommenden zwei Jahre verständigt. Es umfasst 57 Einzelmaßnahmen, die helfen sollen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Die Gesamtkosten für dieses und nächstes Jahr werden mit 130 Milliarden Euro angegeben. Was es umfasst, lesen Sie hier.

+++ Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland bleibt auf niedrigem Niveau. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen 24 Stunden um 394 auf 182.764. 30 Personen starben seit gestern in Zusammenhang mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in Deutschland auf 8.581. Rund 167.800 Menschen sind nach Schätzungen des RKI bereits genesen, das sind fast 600 mehr als tags zuvor.

