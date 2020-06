Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bleibt mit 258 weiter niedrig. Das deutsche Unternehmen "Biontech" erhält für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro. Schweden verzeichnet die bislang höchste Anzahl von Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 12. Juni

+++ Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortag 258 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 185.674. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.763 Menschen. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um acht. Etwa 171.600 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. Damit sind rechnerisch noch 5.311 Menschen akut erkrankt (nachgewiesene Infektionen minus Genesene und Tote).

+++ Mit einer Aktion an der brasilianischen Copacabana haben Aktivisten gegen den Umgang der brasilianischen Regierung mit der Corona-Pandemie protestiert. Am dem Strand gruben sie 100 symbolische Gräber und stellten schwarze Kreuze auf. Man wolle damit der Opfer der Pandemie gedenken und zugleich Präsident Bolsonaro kritisieren, hieß es. Bolsonaro hatte in der Vergangenheit die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe" bezeichnet. Die Zahl der registrierten Infektionen liegt in Brasilien mittlerweile bei über 800.000. Fast 41.000 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

+++ Der US-Leitindex Dow Jones hat den größten Tagesverlust seit März verzeichnet, also seit Beginn der Coronakrise. Er verlor knapp sieben Prozent. Gründe dafür sind laut Beobachtern die Angst vor einer zweiten Corona-Welle und eine pessimistische Einschätzung der Konjunkturlage durch die US-Notenbank. Noch zu Beginn der Woche war der Dow Jones Index auf dem höchsten Stand seit Ende Februar.

Donnerstag, 11. Juni

+++ Das deutsche Unternehmen "Biontech" erhält für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro. Wie die EU-Kommission in Brüssel bekanntgab, wird das Geld in zwei Tranchen ausgezahlt und soll im Falle einer erfolgreichen Testphase unter anderem zur Erweiterung der Produktionskapazitäten verwendet werden. Biontech habe als erstes europäisches Unternehmen mit der klinischen Prüfung eines Covid-19-Impfstoffkandidaten begonnen. Die ausführliche Meldung finden Sie hier. Lesen Sie außerdem unser Update zum bisherigen Stand der Forschung über einen Impfstoff.

+++ Schweden verzeichnet die bislang höchste Anzahl von Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. 1474 Erkrankungen seien hinzugekommen, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Sie erklärte den Rekord-Anstieg als "direkte Konsequenz vermehrter Tests". Dadurch seien auch Fälle erfasst worden, bei denen die Betroffenen nur milde Symptome gezeigt hätten. Insgesamt seien nunmehr 48.300 Infektionen bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten kletterte den Angaben zufolge um 19 auf 4814. Pro Kopf sind das deutlich mehr als in den benachbarten nordeuropäischen Ländern, aber weniger als in den am schlimmsten betroffenen europäischen Staaten Spanien, Großbritannien und Italien. Schweden hat mehr auf freiwillige Maßnahmen statt auf Vorschriften gesetzt. Die Sterblichkeitsrate liegt höher als in anderen nordischen Staaten.

+++ Bundesaußenminister Maas hat wegen der Corona-Pandemie bei Reisen ins europäische Ausland an die Eigenverantwortlichkeit der Urlauber appelliert. Die Infektionslage sei nach wie vor äußerst fragil, so dass jeder Reisende seine Entscheidung genau abwägen solle, sagte der SPD-Politiker nach einer Videokonferenz mit zwölf europäischen Außenministern. Die vollständige Meldung finden Sie hier.

Außenminister Heiko Maas (dpa-news / Fabrizio Bensch)

+++ Millionen Schülerinnen und Schüler in Russland werden wegen der Corona-Krise keine Abschlussprüfung ablegen müssen. Ein entsprechendes Dekret unterschrieb Ministerpräsident Michail Mischustin in Moskau. Jugendliche, die nach der Schule eine Ausbildung beginnen, können demnach mit ihrem Abschlusszeugnis an eine Berufsschule wechseln. Wer an einer Universität studieren will, muss aber eine Aufnahmeprüfung ablegen.

+++ Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus wird noch dauern, und so richten sich einige Hoffnungen darauf, die Krankheit Covid-19 künftig wenigstens besser behandeln zu können. Noch in diesem Sommer werden Studienergebnisse erwartet.

+++ Die Europäische Kommission hat sich dafür ausgesprochen, den Einreisestopp in die EU von Juli an schrittweise aufzuheben. Die seit Mitte März geltende Regelung soll nach dem Vorschlag der Kommission noch einmal bis Ende Juni verlängert werden. Bis dahin sollen die Mitgliedsstaaten dann eine Liste von Ländern erarbeiten, aus denen die Einreise ab dem 1. Juli wieder erlaubt werden kann. Berücksichtigt werden soll, wie stark das Coronavirus in den Ländern verbreitet ist und ob die Länder ihrerseits EU-Bürger einreisen lassen. Der generelle Einreisestopp in die EU gilt aktuell bis zum 15. Juni.

+++ Die Weltgesundeitsorganisation rechnet mit einem weiteren Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in Afrika. Die Covid-19-Fälle auf dem Kontinet dürften weiter zunehmen, bis ein Impfstoff verfügbar sei, erklärte WHO-Regionaldirektor Moeti in Genf. In Südafrika, Algerien und Kamerun gebe es derzeit Corona-Hotspots. Dort seien strikte Maßnahmen notwendig, um die Bevölkerung zu schützen. Besonders stark steigen die Infektionszahlen derzeit in Lateinamerika.

+++ Bundesumweltministerin Schulze will sich dafür einsetzen, dass bei der Digitalisierung stärker auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit geachtet wird. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, dies solle ein Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden. Für Mitte Juli sei ein virtuelles Treffen der europäischen Umweltminister geplant. Als Beispiel für mögliche Verbesserungen nannte sie den Ausbau einer energieeffizienteren Infrastruktur zur Speicherung und Übertragung von Daten. Außerdem müssten IT-Produkte und Kommunikationstechnologien langlebiger werden.

Die Umweltministerin stellte eine Erhebung des Wuppertal-Instituts vor, wonach die Coronakrise in Deutschland die Datenströme um rund zehn Prozent vergrößert hat, vor allem durch die Nutzung von Streaming-Angeboten und den Einsatz von Videokonferenzen.

+++ In der Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und der Welt spielen Zahlen eine zentrale Rolle. Als Nachrichtenredaktion gehört es zu unseren Aufgaben, die Daten zu sichten, einzuordnen und zu entscheiden, welches die relevantesten Zahlen sind. Ein Einblick in unsere Überlegungen.

Welches sind die relevanten Zahlen? (EyeEm / Marc Bruxelle)

+++ Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich für den Einsatz von Lehramtsstudierenden an Schulen während der Corona-Pandemie ausgesprochen. Mit einigen Bundesländern gebe es Gespräche darüber, wie Studierende als Unterstützung in den Unterricht eingebunden werden können, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen.

+++ Bei der Lufthansa droht ein umfangreicher Abbau von Arbeitsplätzen. Das Unternehmen plant, 22.000 Vollzeitstellen zu kürzen. Ziel sei es, durch Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Zuletzt war von mehr als 10.000 gefährdeten Arbeitsplätzen die Rede.

+++ Datenschützer warnen vor betrügerischen Corona-Warn-Apps, die zur Zeit weltweit in Umlauf seien. Sicherheitsfachleute teilten in Kalifornien mit, die Apps sähen täuschend echt aus, seien aber dafür gemacht, Nutzerdaten auszuspähen. Es kursierten derzeit mindestens ein Dutzend solcher Apps. Wer sie auf seinem Smartphone installiere, öffne die Tür für Schadsoftware und ermögliche, dass Daten abgegriffen würden. Diese Apps werden demnach aber nicht über offizielle Kanäle wie den Google Play Store oder den Apple Store verbreitet, sondern über andere Apps und Internetseiten.

+++ Der Deutsche Richterbund fordert eine schnellere Digitalisierung der Justiz. Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie habe die Lücken in der IT-Ausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaften offengelegt. Diese gelte es nun zu beheben. Das Gesetz lasse es beispielsweise zu, dass Zivilprozesse online verhandelt werden könnten.

+++ Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit hat sich die Zahl innerhalb von rund sechs Wochen verdoppelt. Am 29. April 2020 galten eine Million Menschen als infiziert. Die Zahlen gingen in der Nacht zum Donnerstag aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Landesweit starben in den USA bisher knapp 113.000 Menschen an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19. 534.000 Menschen gelten in den USA als genesen.

+++ Pharmaunternehmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Manche testen ihre Wirkstoffe bereits an Menschen. Wir geben einen Überblick über die Forschung.

+++ Die Zahl der Personen, die akut mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in Deutschland offenbar erstmals seit zwei Monaten wieder gestiegen. Auf der Grundlage von Daten des Robert Koch-Instituts sind derzeit rund 5.460 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert und gemeldet. Das sind so viele wie seit Mitte April nicht mehr.

+++ Zahlreiche Außenminister der Europäischen Union beraten heute über die bevorstehende Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie. Neben Bundesaußenminister Maas nehmen unter anderem die Ländervertretungen von Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich und Kroatien an der Videokonferenz teil. Hauptaugenmerk der Gespräche ist nach Angaben des Auswärtigen Amts die Frage, wie das grenzüberschreitende Reisen in Europa möglichst sicher erfolgen kann.

Der Flughafen Berlin Tegel (dpa / picture alliance / Ralf Hirschberger)

+++ Die Sommerferien rücken näher – und damit die Frage, ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie möglich ist. Badeferien in Italien oder auf Mallorca dürften klappen. Schwieriger wird es bei Urlaub außerhalb der EU.

+++ Bundeskanzlerin Merkel (CDU) berät um 10 Uhr mit Chinas Ministerpräsident Li über Konsequenzen aus der Corona-Krise. In der Videokonferenz soll es um die bilateralen Beziehungen, wirtschaftspolitische und internationale Themen gehen, wie Regierungssprecher Seibert ankündigte. Eines der zentralen Themen des Gesprächs dürfte die Frage sein, wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit angesichts des Abschwungs in Folge der Corona-Krise wieder angekurbelt werden kann.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, sorgt sich um den Kampf gegen das Coronavirus in Afrika. Die Lage dort sei dramatisch, sagte Montgomery der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In vielen Ländern der Südhalbkugel fehlten für die Gesundheitsversorgung und für Impfungen breiter Bevölkerungsteile schlicht die Mittel. Hier sollte die Weltgesundheitsorganisation dringend einspringen. Montgomery forderte mehr Geld der WHO-Mitgliedsstaaten.

+++ US-Präsident Donald Trump will inmitten der Corona-Pandemie erstmals wieder eine Wahlkampfkundgebung abhalten. Sie solle in einer Woche in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma stattfinden, erklärte Trump im Weißen Haus in Washington. Weitere Veranstaltungen seien in Florida, Texas und Arizona geplant. Trump bewirbt sich im November um eine zweite Amtszeit.

Unser Archiv:

Die Entwicklungen von Dienstag, 9. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Sonntag, 7. Juni, bis Montag, 8. Juni, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Freitag, 5. Juni bis Samstag, 6. Juni können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Montag, 1. Juni bis Dienstag, 2. Juni können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Samstag, 30. Mai bis Sonntag, 31. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Donnerstag, 28. Mai bis Freitag, 29. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Dienstag, 26. Mai bis Mittwoch, 27. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Sonntag, 24. Mai bis Montag, 25. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zum Coronavirus

Die Entwicklungen von Freitag, 22. Mai, bis zum Samstag, 23. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 19. Mai, bis zum Donnerstag, 21. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 17. Mai und Montag, 18. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 15. Mai und Samstag, 16. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Entwicklungen von Mittwoch, 13. Mai und Donnerstag, 14. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 11. Mai, bis Dienstag, 12. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vo, Sonntag, 10. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vomn Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 6. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 4. Mai und Dienstag, 5. Mai können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Freitag, 1. Mai , bis Sonntag, 3. Mai, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 29. April, und Donnerstag, 30. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 27. April, und Dienstag, 28.April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 24. April, bis Sonntag, 26.April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 23. April, und Mittwoch, 22. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Dienstag, 21. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Montag, 20. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen vom Sonntag, 19. April, lesen Sie hier: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 18. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 17. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 16. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 15. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 14. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 11. April, bis Montag, 13. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 10. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 9. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 8. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 7. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 6. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 5. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Freitag, 3. April, bis Samstag, 4. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Mittwoch, 1. April, bis Donnerstag, 2. April, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Montag, 30. März, bis Dienstag, 31. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Samstag, 28. März, bis Sonntag, 29. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Donnerstag, 26. März, und Freitag, 26. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Dienstag, 24. März, und Mittwoch, 25. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklungen von Sonntag, 22. März, und Montag, 23. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19

Die Entwicklung von Freitag, 20. bis Samstag, 21. März, können Sie hier nachlesen: Newsblog zu Covid-19.