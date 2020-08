Die Europäische Union weitet ihre Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie auf Marokko aus. Norwegen ruft seine Bürger dazu auf, zur Eindämmung des Coronavirus auf Auslandsreisen zu verzichten. Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 7. August

Die Europäische Union weitet ihre Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie auf Marokko aus. Damit dürfen derzeit nur noch Menschen aus zehn Ländern normal in die EU einreisen. Dazu gehören unter anderem Australien, Japan, Ruanda und Uruguay. Auf welcher Grundlage die Entscheidung beruht, lesen Sie hier.

+++ Norwegens Gesundheitsminister Bent Hoie ruft seine Mitbürger dazu auf, zur Eindämmung des Coronavirus auf Auslandsreisen zu verzichten. Das gelte auch für Reisen in Länder, in denen es nur wenige Corona-Fälle gebe. Hoie begründet seinen Aufruf damit, dass die Infektionen in Ländern, die die Lage unter Kontrolle gehabt hätten, wieder anstiegen. Mehr zur Lage in Urlaubsländern lesen Sie hier.



+++ Der Virologe Schmidt-Chanasit sieht in Deutschland die Gefahr einer sozialen Spaltung durch die Corona-Pandemie. Er sagte im Deutschlandfunk, dabei gehe es nicht nur um jung und alt, sondern auch um arm und reich. So höre man etwa den Vorwurf, dass Menschen jetzt in Bulgarien Urlaub machten – anstatt lieber zuhause zu bleiben. Schmidt-Chanasit betonte, das müsse man mal einer alleinerziehenden Mutter ohne Balkon und Garten erklären, die monatelang mit ihren drei Kindern in einer kleinen Wohnung gewesen sei – und sich nun etwas Urlaub gönne, den sie auch bezahlen könne. Hier spielten viele Aspekte eine Rolle. Schmidt-Chanasit sagte, die Nebenwirkungen der Einschränkungen nähmen von Tag zu Tag zu. Das dürfe man auf keinen Fall negieren. Vielmehr müsse die Politik damit umgehen – und eine Antwort finden. Es sei das Einmaleins der Pandemiebekämpfung, nicht nur die virologische Sicht auf die Dinge heranzuziehen. Es gehe immer auch um die Ökonomie, denn ohne funktionierende Wirtschaft könne man sich das Gesundheitswesen nicht leisten.

+++ Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden. Betroffen sind das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, wo eine Lehrerin positiv getestet wurde, sowie die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz. Das geht aus Mitteilungen der beiden Landkreise hervor. An der Grundschule ist demnach ein Schüler infiziert.

+++ Bei den Salzburger Festspielen ist der Gebrauch von Fächern während der Vorstellungen untersagt. Durch das Fächeln könnten infektiöse Aerosole verteilt werden, die eigentlich von der Klimaanlage abgesaugt werden sollen, sagte der kaufmännische Direktor, Lukas Crepaz, der Deutschen Presse-Agentur.

+++ Die Corona-Pandemie könnte gravierende Auswirkungen auf die Zoolandschaft in Europa haben. Der Geschäftsführer beim Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), Volker Homes, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es sei nicht auszuschließen, dass Zoos schließen müssen. "Vielleicht nicht in Deutschland, aber im europäischen Ausland", führte er aus. In diesem Fall müssten Tiere auf andere Zoos verteilt werden. Seinem Verband gehören 56 Einrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich an. Er stellt aber klar: "Es sind und es werden keine Tiere in deutschen Zoos wegen der Einnahmeeinbußen durch Corona notgetötet."

+++ Die Fleischproduktion in Deutschland ist im zweiten Quartal infolge der Corona-Krise gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verringerte sie sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,6 Prozent. Nach einem Corona-Ausbruch hatten die Behörden Mitte Juni Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies ein vierwöchige Zwangspause verordnet.

Geschlachtete Schweine in einem Schlachthof (imago / Daniel Schvarcz)

+++ Ein Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und "The Boss Hoss" soll am 4. September vor 13.000 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden. "Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben", sagte Veranstalter Marek Lieberberg. Es wäre das erste Großkonzert seit Mitte März in Deutschland. Das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant.

+++ Der CDU-Wirtschaftsrat fordert ein Verbot von Reisen in Corona-Risikogebiete. Der Generalsekretär des Verbandes, Steiger, sagte der "Bild"-Zeitung, das Recht auf Reisen könne nicht höher bewertet werden als die Rechte von Millionen Deutschen, denen ein erneuter Lockdown drohen könnte. Neuerliche Betriebs- und Schulschließungen werde sich Deutschland nur unter erheblichsten Schwierigkeiten leisten können, warnte Steiger. Deshalb erwarte er von der Politik mehr vorausschauendes Handeln.

Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Reisende aus Deutschland aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen? Eine Übersicht.

+++ Die Vereinten Nationen haben seit Beginn der Coronavirus-Pandemie eine starke Zunahme der Internet-Kriminalität registriert. Die Zahl der Betrugsfälle mit Phishing-Webseiten habe sich im ersten Quartal des Jahres um 350 Prozent erhöht, meldete das UNO-Gremium für Antiterrormaßnahmen. Viele der Betrugsseiten hätten Krankenhäuser und Gesundheitssysteme ins Visier genommen. Beim Phishing werden beispielsweise die Webseiten vertrauenswürdiger Institutionen nachgeahmt, in der Hoffnung, dass Nutzer ihre persönlichen Daten auf der Seite eingeben.

+++ Die deutsche Wirtschaft hat sich nach dem Export-Einbruch im ersten Halbjahr etwas erholt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen die Ausfuhren im Juni im Vergleich zu Vormonat um knapp 15 Prozent. Die Unternehmen lieferten Waren im Wert von gut 96 Milliarden Euro ins Ausland. Positive Signale kamen vor allem aus der Industrie. Im Vergleich zum Juni letzten Jahres war es allerdings ein Export-Rückgang um 9,4 Prozent.

+++ Eine Lehrerin in Schleswig-Holstein, die wegen einer Lungenerkrankung zu den Corona-Risikogruppen gehört, muss nach einem Gerichtsbeschluss vorerst nicht in der Schule Präsenzunterricht geben. Das Verwaltungsgericht in Schleswig untersagte dem Kieler Bildungsministerium, die Lehrerin bis zu einer endgültigen Entscheidung wie geplant einzusetzen. Am Montag beginnt in dem Bundesland das neue Schuljahr.

Inwieweit werden Lehrerinnen und Lehrer vor dem Virus geschützt? (ZB/Jens Büttner)

+++ In Afrika sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ergab eine auf Behördenangaben basierende Statistik der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten dokumentierten Fälle auf dem Kontinent gab es bisher in Südafrika mit etwa 538.000 Infektionen. Ebenfalls stark betroffen sind Ägypten mit 95.000 und Nigeria mit knapp 45.000 Ansteckungen. Da in Afrika vergleichsweise wenig getestet wird, dürften die tatsächlichen Zahlen höher sein.

+++ In Deutschland wurden erneut mehr als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter 1.147 neue Fälle. Acht weitere Personen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 9.183.

