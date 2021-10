+++ Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wollen die EU-Staaten die Impfbereitschaft steigern +++ Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt nun bei 95,1 +++ In Berlin wird medizinisches Personal zunehmend wegen angebotener Corona-Impfungen angefeindet und bedroht +++ Mehr im Newsblog.

Freitag, 22. Oktober

+++ Die 27 EU-Staaten wollen sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen für eine größere Impfbereitschaft in Europa einsetzen. Das vereinbarten sie am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. In einem am späten Abend veröffentlichten Dokument heißt es, insbesondere die Desinformation zu Impfungen in den sozialen Netzwerken müsse bekämpft werden. Der Gipfel verweist in dem Text auf eine angespannte Corona-Lage in manchen Mitgliedsstaaten. So gebe es in Rumänien eine besonders hohe Zahl an täglichen Neuinfektionen, und nur ein Drittel der Menschen dort sei geimpft.

+++ Die Regierung in Neuseeland will auf weitere Corona-Lockdowns verzichten, wenn eine Impfquote von 90 Prozent erreicht ist. Premierministerin Ardern sagte, man könne geimpfte Menschen nicht ewig bitten, zu Hause zu bleiben. Das Ziel ihrer Regierung sei nun nicht mehr, das Virus gänzlich loszuwerden, sondern Menschen stattdessen durch Impfungen zu schützen. Bislang sind 86 Prozent mindestens einmal geimpft. Mitte August hatte die neuseeländische Regierung einen landesweiten Lockdown verhängt, um den Ausbruch der Delta-Variante einzudämmen.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen steigt weiter an. Sie liegt nun bei 95,1 nach 85,6 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 19.572 Neuinfektionen. Das sind 3.495 Fälle mehr als am Tag davor. 116 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Toten beträgt damit 94.991.

+++ In Berlin werden laut Landesärztekammer zunehmend Medizinerinnen und Mediziner, die gegen das Coronavirus impfen, angefeindet und mit Gewalt bis hin zum Mord bedroht. Auch Angriffe auf impfende Gesundheitsfachkräfte gehörten in immer mehr ärztlichen Praxen zum Alltag, teilte die Berufsvertretung mit. Kammerpräsident Bobbert sprach von einer neuen Qualität von Hass, die organisiert und konzertiert erscheine. Als mögliche Quelle der Aggressionen gelten Falschmeldungen in den Sozialen Medien. Eine Dokumentation über die Zahl solcher Vorfälle in Berlin liegen der Kammer allerdings nicht vor.

Zuletzt hatte eine Umfrage der Fachzeitschrift "Nature" ergeben, dass sich zahlreiche internationale Fachleute im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit Anfeindungen konfrontiert sehen.

+++ Der Grundschulverband fordert, Schülerinnen und Schüler sowie Personal weiterhin regelmäßig zu testen. Die Tests müssten wegen der hohen Corona-Infektionszahlen bis auf Weiteres fortgeführt werden, sagte der Verbandsvorsitzende Bohn der Funke-Mediengruppe. Zudem müsse durch den Einsatz von Raumluftanlagen größtmögliche Sicherheit gewährleistet sein. Nur dann sei ein Verzicht auf Masken im Unterricht vertretbar. Der Verband hatte Anfang Oktober vor allem aus pädagogischen Gründen ein Ende der Maskenpflicht an den Grundschulen befürwortet.

