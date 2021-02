Eine führende britische Forscherin warnt vor der Gefahr der Coronavirus-Varianten für die Impfstoff-Wirksamkeit. Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossene Verlängerung des Corona-Lockdowns im Bundestag verteidigt. In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 64,2. Weitere Meldungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 11. Februar

+++ Eine führende britische Forscherin warnt vor der Gefahr der Coronavirus-Varianten für die Impfstoff-Wirksamkeit. Es sei besorgniserregend, dass die britische Mutante beginne, weiter zu mutieren und dass dies die Wirksamkeit von Impfstoffen und die Immunität beeinträchtigen könnte, sagt die Leiterin des Gensequenzierungsprogramms im Vereinigten Königreich, Sharon Peacock, der BBC. Die britische Variante, die als ansteckender gilt, sei bereits landesweit dominant und werde "aller Wahrscheinlichkeit nach die ganze Welt überschwemmen". Corona-Varianten würden uns noch in zehn Jahren beschäftigen, so Peacock.

+++ Der Einzelhandel kritisiert die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns. "Es ist gestern keine Öffnungs-, sondern eine Schließungsstrategie verabschiedet worden", sagt Hauptgeschäftsführer Genth vom Einzelhandelsverband HDE. Die Situation sei oft aussichtslos: "Keinerlei Planungssicherheit, kein Licht am Ende des Tunnels und nach wie vor unzureichende staatliche Unterstützung." Die Händler seien im Lockdown gefangen - "und die Politik nimmt dies in Kauf".

+++ Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossene Verlängerung des Corona-Lockdowns im Bundestag verteidigt. In einer Regierungserklärung sagte sie, was man in der Bund-Länder-Runde entschieden habe, sei erforderlich und verhältnismäßig. Derzeit gebe es keine milderen Mittel, um das Virus nachhaltig zu bekämpfen. Man müsse trotz sinkender Inzidenzen weiter wachsam bleiben. In der anschließenden Debatte warf die AfD-Politikerin Weidel der Bundesregierung vor verfassungswidrig zu handeln. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte, angesichts der Fortschritte bei den Impfungen hätten sich viele mehr versprochen als die Aussicht auf einen frischen Haarschnitt. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung bei den Wirtschaftshilfen für Gewerbetreibende: "Diese Wirtschaftshilfen sind ein riesiges Versagen der Bundesregierung."

+++ Kanzleramtschef Braun hält angesichts der Corona-Mutanten einen Stufenplan für Lockdown-Öffnungen derzeit noch nicht für möglich. Man müsse erst sehen, wie sich die Virus-Varianten verbreiten, um dann weitere Öffnungsschritte zu definieren, sagt der CDU-Politiker im ZDF.

+++ In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie nun bundesweit bei 64,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 10.237 neue Ansteckungen binnen eines Tages. Zudem wurden 666 Todesfälle registriert. Vor einer Woche waren es 14.211 Neuinfektionen und 786 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz war mit 80,7 angegeben worden.

+++ SPD-Chef Walter-Borjans stellt sich hinter die Beschlüsse zur erneuten Verlängerung des Corona-Lockdown. Die Entwicklung der Infektionszahlen zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, sagt Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Vizekanzler Scholz sagte dem Fernsehsender n-tv: "Wir müssen Stück für Stück vorgehen." Man müsse runterkommen bei den Infektionszahlen und auf niedrigem Niveau bleiben.

+++ Die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens zur Corona-Krise sind von der Opposition und von Bildungsverbänden kritisiert worden. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki sprach von einem "offenen Rechtsbruch". Es sei unverantwortlich, die beschlossenen Maßnahmen bis zu einem Inzidenzwert von 35 beizubehalten, erklärte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. AfD-Fraktionschefin Weidel sagte, der durch die Verlängerung des Lockdowns angerichtete Schaden an Wirtschaft und Gesellschaft sei unermesslich. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, Bundeskanzlerin Merkel habe sich gedanklich im Lockdown eingemauert. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, bemängelte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass keine einheitliche Regelung für eine Öffnung von Schulen vereinbart wurde, die an die Inzidenz gekoppelt sei. Im schlimmsten Fall, so der Lehrervertreter, müssten durch eine zu frühe Öffnung die Schulen wegen einer dritten Welle im April oder Mai nochmals geschlossen werden.

+++ Bayerns Ministerpräsident Söder schließt wegen der Ausbreitung des Corona-Virus eine Schließung der Grenze zu Tschechien nicht aus. Sollte das Nachbarland nicht in der Lage sein, seine Notmaßnahmen zu verlängern, dann müsse auch die Grenzschließung ein Thema sein, sagte Söder im ZDF. Das gelte auch für Österreich. Söder zeigte sich insbesondere besorgt wegen der Situation in Tirol, wo es aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Virusvariante Quarantänemaßnahmen gibt.

+++ Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation hat den Impfstoff von Astrazeneca gegen Covid-19 für alle Altersklassen über 18 Jahren empfohlen. Auch Menschen im Alter von 65 Jahren und mehr sollten mit dem Mittel immunisiert werden, erklärte der Vorsitzende es Expertenrats, Cravioto, bei einer Videopressekonferenz in Genf. Damit weicht die WHO von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts ab, die nur eine Empfehlung für Menschen bis 64 Jahre ausgesprochen hat. Begründet wurde das mit einer mangelnden Datenbasis zur Wirksamkeit über diese Altersgrenze hinaus.

