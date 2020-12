Gesundheitsexperten verlangen Vorgaben zur Priorisierung der Bevölkerungsgruppen bei der Impfstoffverteilung. Familienministerin Giffey und Berlins Innensenator Geisel drohen der "Querdenker"-Bewegung mit dem Verfassungsschutz. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 17.767 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 6. Dezember

+++ Angesichts der Hoffnung auf einen Impfstoff noch in diesem Jahr werden Forderungen an die Bundesregierung laut, genaue Regeln für die geplanten Corona-Impfungen vorzulegen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte der Bild am Sonntag, die vorliegenden Daten reichten, um eine Priorisierung der Impfgruppen vorzunehmen. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, kritisierte gegenüber der dpa, die Rangfolge der Bevölkerungsgruppen, die als erstes das Angebot zu einer Impfung erhielten, sei leider noch nicht bekannt.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn befürchtet zum Start der Corona-Impfungen Verteilungskonflikte. Der CDU-Politiker sagte während einer Online-Diskussion in Berlin, zu Beginn werde die Menge an Impfstoffen begrenzt sein. Er schätzte, dass es im Januar drei Millionen Impfdosen, aber eine zweistellige Millionenzahl an Impfwilligen geben werde. Da werde man harte Entscheidungen treffen müssen, wer zuerst an die Reihe komme.

Spahns Haus hat mittlerweile einen ersten Entwurf der "Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung des Bundesgesundheitsministeriums" vorgelegt. Was darin zu lesen ist und wie die Impfungen organisiert werden sollen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

+++ In der Debatte über die sogenannte Querdenker-Bewegung werden Rufe nach einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz laut. Bundesfamilienministerin Giffey sagte der Funke Mediengruppe, der Staat müsse wachsam sein, wenn die Demokratie angegriffen werde. Bei Gruppen, die sich verfassungsfeindlich äußerten müsse sich der Verfassungsschutz einschalten, betonte die SPD-Politikerin. Ähnlich äußerte sich Berlins Innensenator Geisel.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 17.767 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das waren rund 3.160 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 255 auf 18.772. An Sonntagen sind die gemeldeten Zahlen stets geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von gestern bei 1,1. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 110 weitere Menschen anstecken.

+++ In den USA melden die Behörden mindestens 205.442 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Danach steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf insgesamt 14,56 Millionen. Mindestens 2237 Menschen starben binnen eines Tages mit oder an dem Coronavirus. Insgesamt sind es danach 281.148 Menschen.

+++ Der US-Pharmakonzern Pfizer hat Medienberichten zufolge in Indien eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff beantragt. Ein entsprechendes Schreiben sei bei der Arzneiaufsicht DCGI eingegangen, berichtet CNN-News 18 unter Berufung auf Regierungskreise. Damit wäre Pfizer der erste Pharmakonzern, der in dem Land mit den weltweit zweithöchsten Infektionszahlen einen solchen Antrag stellt.

+++ Südkorea meldet mit 631 Neuinfektionen abermals einen neuen Höchststand seit neun Monaten. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf 37.546 bei 545 Todesfällen, wie die Behörden mitteilen. Als Reaktion darauf verschärft das Land erneut die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Hauptstadt Seoul. Nun seien Versammlungen von mehr als 50 Menschen untersagt, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap. Auch für Gottesdienste und Schulunterricht, Fitness-Studios und Karaoke-Bars gebe es strengere Auflagen.

+++ Großbritannien will am Dienstag mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Oberste Priorität hätten dabei die über 80-Jährigen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems sowie das Personal und die Bewohner von Pflegeheimen, teilt die Regierung in London am Sonntag mit. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer solle zunächst in Krankenhäusern verfügbar sein, bevor Vorräte an Arztpraxen verteilt würden. Es wird erwartet, dass innerhalb der ersten Woche etwa 800.000 Impfdosen zur Verfügung stehen.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey plädiert für ein härteres Vorgehen des Staates gegen die "Querdenken"-Bewegung. Bei Gruppen, die sich verfassungsfeindlich äußerten oder einen Angriff auf die Demokratie planten, müsse sich der Verfassungsschutz einschalten, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Dies bedeute nicht, dass alle, die bei solchen Demonstrationen mitliefen, als Verfassungsfeinde angesehen würden. Der Staat müsse jedoch wachsam sein, wenn die Demokratie angegriffen werde.

+++ Bundesfinanzminister Scholz plant einem Medienbericht zufolge eine staatliche Kosten-Übernahme für Veranstaltungen, die in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssten. Er wolle die Konzertveranstalter mit dieser Maßnahme ermutigen, jetzt wieder loszulegen, sonst sei die Pandemie irgendwann vorbei und es fänden trotzdem keine Konzerte mehr statt, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit dem Tagesspiegel.

+++ In deutschen Skigebieten droht laut Verbandsangaben bei einer Fortdauer der Corona-Beschränkungen über den ganzen Winter ein Verlust von 400 Millionen Euro. Rein rechnerisch kämen auf jeden Euro Umsatz bei den Seilbahnen vier weitere Euro in der Region, die für Essen, Übernachtungen, Skiausrüstung oder -kurse ausgegeben würden, sagte Matthias Stauch, Vorstand des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte, der Welt am Sonntag.

+++ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will einer Zeitung zufolge wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen schärfere Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat durchsetzen. "Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen. Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen", sagt der CSU-Chef der Bild am Sonntag. "Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung."

+++ Die Bundesregierung geht Kanzleramtschef Helge Braun zufolge derzeit davon aus, dass "wir bis Juni Überbrückungshilfen zahlen werden". Das Kurzarbeitergeld werde genauso bis zum Ende der Krise gelten wie auch die Überbrückungshilfe, sagt der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. Zu der Höhe der Staatsverschuldung erklärt er: "Da gibt es keine fixe Grenze. In der Krise werden wir keine notwendige Unterstützungsmaßnahme aus fiskalischer Strenge unterlassen."

+++ Die deutschen Krankenhäuser kommen durch die Corona-Pandemie an ihre Grenzen. "In einzelnen Ländern wie Sachsen ist die Zahl der Intensivpatienten fünfmal so hoch wie im April", zitiert die Welt am Sonntag den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. Gegenwärtig befänden sich 40 Prozent mehr Covid-Patienten auf Intensivstation als während der ersten Welle.

Samstag, 5. Dezember

+++ Die portugiesische Regierung kündigt die Lockerung der Einschränkungen über Weihnachten an. Allerdings werden sie unmittelbar danach wieder eingesetzt, um Neujahrs-Feierlichkeiten zu verhindern. Damit wird das Reiseverbot zwischen dem 23. und 26. Dezember ausgesetzt. Am 31. Dezember sind Straßenfeste verboten. Im Freien dürfen sich höchstens sechs Menschen treffen. Jeder muss in der Silvesternacht spätestens um 02.00 Uhr morgens zu Hause sein.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn ist optimistisch, dass in Deutschland bis zum kommenden Sommer Massenimpfungen beginnen können. Der CDU-Politiker sagt dem Nachrichtenportal "t-online.de", er gehe davon aus, dass dann auch in Arztpraxen flächendeckend geimpft werden könne. Auf die Frage, ob Deutschland im Herbst mit dem Gröbsten durch sei, antwortete Spahn wörtlich: "Wenn möglichst viele das Impfangebot wahrnehmen: ja."

Im November hatte eine Umfrage von infratest dimap ergeben, dass die Impfbereitschaft in Deutschland zwar leicht zurückgegangen ist. Es sind aber immer noch rund 70 Prozent der Menschen "auf jeden Fall" oder "wahrscheinlich" dazu bereit, sich impfen zu lassen.

+++ In Russland beginnt die erste Massenimpfung gegen das Coronavirus. In 70 Kliniken der Metropole werde der Impfstoff "Sputnik V" verabreicht, teilte die Corona-Arbeitsgruppe mit. Vorrang haben demnach Ärzte, Pflegekräfte, Lehrer und Sozialarbeiter. Moskau gilt als das Zentrum der Corona-Epidemie in Russland. Allein dort wurden zuletzt innerhalb von 24 Stunden knapp 8.000 Neu-Infektionen registriert.

Für das ganze Land haben die Behörden 28.782 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Dies entspricht einem neuen Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 508 auf 42.684. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 2,43 Millionen Ansteckungsfälle in Russland nachgewiesen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot einer für diesen Samstag in Bremen geplanten "Querdenker"-Demonstration gegen die Corona-Politik bestätigt. Das Gericht lehnte am Samstag einen Eilantrag der Veranstalter ab, wie ein Sprecher mitteilte. Damit folgte das Gericht zwei vorangegangenen Beschlüssen des Bremer

+++ Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen pauschale nächtliche Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ausgesprochen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", Ausgangssperren seien eine weitere, deutliche Einschränkung für die Menschen. Sie müssten in jedem Fall verhältnismäßig sein. Das komme in Betracht, wenn das Infektionsgeschehen nicht klar zugeordnet werden könne. Allerdings könnten auch Hochzeitsfeiern oder Ausbrüche in Altenheimen Grund für rasant steigende Infektionszahlen sein.

Der Bundestagsabgeordnete Movassat (Die Linke) bezeichnete Ausgangssperren als verfassungswidrig und "hoch bedenklich". In mehreren Bundesländern gelten bereits Ausgangsbeschränkungen - oft nur nachts, zum Teil aber auch tagsüber.

+++ Das argentinische Parlament hat ein Gesetz für eine einmalige Abgabe für Reiche verabschiedet, die für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verwendet werden soll. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, müssen Bürgerinnen und Bürger zwei Prozent ihres Vermögens zahlen, wenn dieses mehr als rund zwei Millionen Euro beträgt. Die Regierung hoffe, damit rund drei Milliarden Euro einzunehmen.

+++ Wie Buchgroß- und -einzelhändler berichten, hat die Corona-Pandemie das Kaufverhalten verändert. Auffällig sei vor allem das sprunghaft gestiegene Interesse an inländischen Rad- und Wanderführern. Die Absatzzahlen hätten sich teilweise verdreifacht. Auslandsreiseführer hingegen seien – wenig überraschend – derzeit Ladenhüter. Zudem hätten sich bereits existierende Trendthemen wie Do-it-yourself und Kreativität, Hobby, Freizeit, Garten sowie Kochen und Backen, weiter verstärkt.

+++ Die bayerische Landesregierung will offenbar die bestehenden Corona-Auflagen weiter verschärfen. Ministerpräsident Söder hat für morgen eine Sondersitzung seines Kabinetts einberufen.

Nach Angaben der Staatskanzlei wollen die Ministerinnen und Minister per Videoschalte über "weitere Maßnahmen" beraten. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, plant Söder Wechselunterricht an Schulen für ältere Schüler bereits ab kommender Woche, strengere Kontaktregeln an Silvester sowie mögliche Ausgangssperren. Konkret wolle Söder vorschlagen, dem Beispiel von Baden-Württemberg zu folgen. Dort soll in Hotspots eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr morgens gelten. Die eigene Wohnung darf dann nur mehr aus triftigem Grund verlassen werden.

+++ Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Bas, stellt die Lockerungen der Corona-Einschränkungen zwischen Weihnachten und Neujahr in Frage. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, sollten die Zahlen bis zum 20. Dezember "auf diesem hohen Niveau bleiben, sollten die Maßnahmen über die Feiertage nicht gelockert werden". Es sollte dann bei den jetzt gültigen Beschränkungen bis in den Januar hinein bleiben, ergänzte Bas. Sonst drohten im Januar und Februar noch höhere Infektionszahlen als derzeit, die dann weitergehende Beschränkungen nötig machten.

Bundesfinanzminister Scholz hat in der Debatte über schärfere Corona-Maßnahmen dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Zusätzliche Beschränkungen seien sorgfältig abzuwägen, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunk.

+++ Das Robert-Koch-Institut meldet 23.318 Corona-Neuinfektionen. Das sind etwa 1600 mehr als vor einer Woche. 483 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 18.517. Insgesamt haben sich bislang mehr als 1,153 Millionen Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 138,7 pro 100.000 Einwohner.

Hier finden Sie mehr zu den Entwicklungen der Neuinfektionen: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+++ Experten des Bundestags haben sich dafür ausgesprochen, Impfungen gegen Covid-19 nicht per Verordnung zu regeln, sondern mit einem Gesetz. Das geht aus einer Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ Die Bundesregierung weitet einem Medienbericht zufolge ihre Ausbildungshilfen für kleine und mittlere Betriebe in der Corona-Krise aus. Das bestätigte Bundesarbeitsminister Heil in einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Ziel sei es, mehr Unternehmen dazu zu bewegen, die Prämien abzurufen. Die Schwelle, ab der Fördergelder bewilligt werden können, solle gesenkt werden.

Seit August dieses Jahres können kleine und mittlere Firmen 2000 Euro pro Lehrvertrag beantragen, wenn sie die Zahl der Azubi-Stellen stabil halten, sowie 3000 Euro, wenn sie die Zahl der Ausbildungsplätze sogar erhöhen.

+++ Die USA haben den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen registriert. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 225.000 neue Fälle registriert, rund 15.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten binnen eines Tages lag bei 2506. Insgesamt verzeichneten die Vereinigten Staaten bisher mehr als 14,3 Millionen Corona-Fälle. Mehr als 278.000 Infizierte starben.

Hier geht es zu unserem Archiv.