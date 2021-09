Frankreich erwägt Lockerungen von Corona-Auflagen in großen Einkaufszentren +++ In Slowenien sind Corona-Leugner in das Gebäude des staatlich finanzierten Senders RTVS eingedrungen +++ Der Deutsche Lehrerverband lehnt eine Impfauskunftspflicht ab +++ Mehr im Newsblog.

Samstag, 4. September

+++ Frankreich erwägt Lockerungen von Corona-Auflagen in großen Einkaufszentren. Wenn sich die Lage weiter entspanne, könnten die Vorschriften in den kommenden Tagen entschärft werden, sagt Arbeitsministerin Elisabeth Borne dem Radiosender France Inter. Seit Anfang August müssen Kunden in großen Shopping-Malls einen Gesundheitspass vorlegen, der sie als geimpft, genesen oder getestet ausweist. Kürzlich hatte die französische Supermarktkette Auchan beklagt, diese Vorschrift bremse ihr Geschäft aus.

+++ In Slowenien sind Corona-Leugner in das Gebäude des staatlich finanzierten Senders RTVS in der Hauptstadt Ljubljana eingedrungen. Die Polizei nahm etwa 20 Menschen fest, die sich Zugang zum Nachrichtenstudio verschafft hatten. Diese hatten Berichten zufolge verlangt, dass der Sender ihre Meinung zur Pandemie und zu Impfungen zeigt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde nicht aus dem Studio gesendet. Seit Monaten demonstrieren Corona-Leugner immer wieder vor dem Gebäude des Senders und belästigen Angestellte.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat erneut an die Ungeimpften appelliert, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Mit Blick auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate sei die Impfquote in Deutschland noch zu niedrig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, sagte der CDU-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Infektionszahlen bei Ungeimpften seien mehr als zehn Mal höher als bei Geimpften, 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft. Spahn geht davon aus, dass man den - so wörtlich - harten Kern der Impfgegner-Szene nicht mehr überzeugen könne. Die Ablehnung dort habe schon fast religiös-fanatischen Charakter, sagte er. Es gebe aber noch zahlreiche Impfmuffel und Zweifler, denen die Gelegenheit und manchmal ein Argument fehle. Mit ihnen müssten Politik und Gesellschaft unbedingt im Gespräch bleiben, meinte Spahn.

+++ Der Deutsche Lehrerverband lehnt eine Impfauskunftspflicht ab und spricht sich für die Einführung einer konsequenten 3G-Regel an den Schulen aus. Auf diese Weise lasse sich das Ziel eines hohen Gesundheitsschutzes im Schulbereich genauso erreichen wie mit der umstrittenen Impfauskunftspflicht, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir lehnen eine Impfauskunftspflicht ab, weil wir glauben, dass ein derart tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen auch im Schulbereich nicht gerechtfertigt ist", erklärte er. "Im Übrigen gehören Lehrkräfte zu der Berufsgruppe mit den höchsten Impfquoten."

+++ Erstmals seit mehr als sechs Monaten ist in Neuseeland ein Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. In einem Krankenhaus in Auckland sei eine um die 90 Jahre alte Frau gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Sie litt demnach noch an anderen Erkrankungen. Zuletzt hatte es in dem Pazifikstaat Mitte Februar einen Corona-Toten gegeben. Insgesamt wurden bislang 27 Todesfälle nach einer Corona-Ansteckung registriert. Wegen eines Corona-Ausbruchs im August mit nunmehr 782 Fällen gelten in dem Land strikte Einschränkungen.

+++ In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts beträgt sie nun 80,7. Gestern lag der Wert bei 80,2, vor einer Woche bei 72,1. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 10.835 Neuinfektionen. 24 weitere Todesfälle wurden verzeichnet. Insgesamt sind in Deutschland seit Beginn der Pandemie 92.325 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser werden derzeit 1.211 Menschen mit Covid-19 behandelt. 605 von ihnen werden laut dem DIVI-Intensivregister invasiv beatmet. Die aktuelle Hospitalisierungsrate gibt das RKI erst später bekannt.

+++ Bei einer von der US-Regierung für September geplanten Kampagne für Auffrischungsimpfungen könnte einem Insider zufolge zunächst ausschließlich der Impfstoff von Pfizer und Biontech zum Einsatz kommen. US-Rivalen der beiden Pharmakonzerne seien dafür mit ihren Zulassungsanträgen noch nicht weit genug, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Johnson & Johnson hat noch gar keine Genehmigung beantragt. Moderna reichte am Freitag letzte Daten ein. Ursprünglich war geplant, ab 20. September 100 Millionen Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Die Kampagne startet dem Insider zufolge nun in kleinerem Umfang.

+++ Unionskanzlerkandidat Laschet hält den Kompromiss der Großen Koalition zur Abfrage des Corona-Impfstatus von Beschäftigten für unzureichend. Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte es Arbeitgebern erlaubt sein, sich nach Impfungen in der Belegschaft zu erkundigen, sagte er der Funke Mediengruppe und fügte hinzu: natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Informationen vertraulich blieben. Leider sei eine umfassende Regelung mit der SPD nicht machbar gewesen. Immerhin habe man erreicht, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein Auskunftsrecht bekämen. Darauf hatten sich CDU, CSU und SPD gestern geeinigt. Am Dienstag soll der entsprechende Gesetzentwurf vom Bundestag beschlossen werden.

+++ Die Praxisärzte werben für mehr Corona-Impfungen im Herbst. "Jetzt geht es vor allem darum, die noch Unentschlossenen zu erreichen", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, der Deutschen Presse-Agentur. "Hier sollte der Hauptfokus der Anstrengungen liegen, noch vor den Auffrischimpfungen." Dabei gelte: "Erlaubt ist, was hilft." So seien niederschwellige Impfangebote ohne Terminvereinbarungen gute Beispiele für sinnvolle Maßnahmen. "Wir müssen Vertrauen in die Impfung erreichen und sie nicht mit Zwang durchsetzen wollen." Das Impf-Tempo war zuletzt stark zurückgegangen.

+++ Knapp drei Monate vor Beginn der Weihnachtsmarktsaison planen viele Veranstalter mit mehr Platz für Besucher und 3G-Kontrollen. "Wir sind zuversichtlich und bereiten den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wie in den letzten Jahren vor", sagte eine Sprecherin des Marktes. Vielerorts soll es stichprobenartige Kontrollen der 3Gs geben - also eines Nachweises, dass Besucher geimpft, getestet oder von Corona genesen sind. Auch in München, Dresden oder Dortmund gehen die Veranstalter zunächst davon aus, dass der Markt stattfinden kann. "Die Vorfreude ist natürlich viel, viel größer als letztes Jahr", sagte ein Sprecher der Dortmunder Schausteller.

+++ Der Jenaer Infektiologe Mathias Pletz hat davor gewarnt, die Corona-Maßnahmen im gerade begonnenen Schuljahr vorschnell komplett aufzuheben. "Nach allem, was wir über Delta wissen, kann man es nicht einfach laufen lassen", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse noch nicht genau, ob Kinder schwerer an der inzwischen vorherrschenden Delta-Variante erkranken als an den bisher in Deutschland kursierenden. Es gebe zumindest Berichte über steigende Hospitalisierungsraten bei Kindern und jungen Erwachsenen. Außerdem sei die Impfquote noch zu niedrig, um das Risiko einer kompletten Durchseuchung einzugehen und alle Maßnahmen aufzuheben.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn schließt eine Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte weiter aus. "Wir haben versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird, für wen auch immer", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sich impfen zu lassen, bleibe eine freie Entscheidung. "Aber wer sich zum Beispiel als Pflegekraft nicht impfen lassen will, kann nicht erwarten, dass er dann noch in engstem Kontakt mit schwerstkranken Menschen arbeiten kann."

+++ In Hessen gelten mit dem Anstieg der Corona-Inzidenz auf über 100 wieder schärfere Regeln in einzelnen Kommunen. Das Konzept der Landesregierung sieht etwa Teilnehmer-Beschränkungen für Veranstaltungen, strengere Vorschriften fürs Tragen von Masken sowie eine umfangreichere Nachweispflicht der 3G-Regel für Gastronomie, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen und Kulturangebote vor.

Freitag, 3. September

+++ Die britische Impfkommission hat sich überraschend gegen flächendeckende Impfungen von 12- bis 15-Jährigen ausgesprochen. Die JCVI erweiterte zwar ihre Impfempfehlung für an Herz, Lungen und Leber erkrankte Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe, eine allgemeine Impfempfehlung wollte sie aber nicht aussprechen. Zur Begründung hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde Public Health England, "die gesundheitlichen Vorteile einer Impfung" seien für gesunde Menschen dieser Altersgruppe "marginal". Bislang lautete die Empfehlung der Kommission, 12- bis 15-Jährige nur zu impfen, wenn sie in die Gruppe der besonders durch Covid-19 gefährdeten Menschen fallen. Dazu gehören beispielsweise Menschen mit unterdrücktem Immunsystem.

+++Die Europäische Arzneimittelbehörde untersucht das Risiko einer bestimmten Entzündungserkrankung nach Covid-Impfungen. Vorausgegangen sei ein Bericht über ein solches "Multisystem-Entzündungssyndrom" - MIS - nach der Impfung mit dem Wirkstoff von BioNTech und Pfizer, teilte die EMA mit. Ein 17-Jähriger in Dänemark sei betroffen gewesen, inzwischen aber vollständig genesen. MIS war zuvor mit Covid-19-Erkrankungen in Verbindung gebracht worden. Laut EMA wurde bei dem Jungen aus Dänemark aber keine Infektion nachgewiesen.

++ Die Bundesregierung stuft zahlreiche Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein, darunter auch Serbien und Albanien. Die neue Einstufung gilt ab dem kommenden Sonntag. Ebenfalls als Hochrisikogebiete eingestuft werden Aserbaidschan, Guatemala, Japan, die Palästinensischen Gebiete und Sri Lanka, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Reisende aus solchen Gebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Man kann diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

Ab dem kommenden Montag gelten für die Einreise aus Deutschland in die Niederlande neue Regeln. Reisende müssen dann einen negativen Corona-Test vorweisen oder belegen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder unter 12 Jahren. Grund für die Änderung sei die verschlechterte Corona-Lage in Deutschland, wie das Außenministerium in Den Haag mitteilte.

+++ Hessen will die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz künftig getrennt nach geimpften und ungeimpften Menschen ausweisen. Landesgesundheitsminister Klose sagte, die Differenz sei groß und belege eindrücklich, wie wirksam eine Impfung sei. Bezogen auf die Altersgruppe ab zwölf Jahren liege die Inzidenz in der Gruppe der gar nicht oder unvollständig Geimpften bei 262,3 pro 100.000 Einwohner. Bei den vollständig geimpften Menschen betrage der Wert 12,7.

+++ Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Vorlage der Großen Koalition für die geplante Impfstatus-Abfrage gebilligt. Darüber sollen die Abgeordneten am Dienstag in einer Sondersitzung entscheiden. Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber bestimmter Bereiche abfragen dürfen, ob ihre Beschäftigten gegen das Corona-Virus geimpft sind. Dazu zählen unter anderem Kitas, Schulen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Obdachlosenunterkünfte. Die Regel soll zur Anwendung kommen, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Der Bundestag hatte sie zuletzt bis zum 24. November verlängert. Mehr

+++ In den USA arbeiten Forscher an einem neuartigen Desinfektionsmittel, das sieben Tage lang wirken soll. Mit Hilfe von Nanopartikeln und Silber könnte es deutlich länger als bisher gebräuchliche Mittel gegen Viren schützen. Mehr

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. die Zahl heute früh mit 80,2 an - gestern hatte der Wert bei 76,9 gelegen, vor einer Woche bei 70,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 14.251 Corona-Neuinfektionen. Es wurden 45 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen liegt laut dem aktuellen RKI-Lagebericht bei 1,74. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

+++ In Altenpflege und Kinderbetreuung sollen Arbeitgeber nun doch nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Darauf einigte sich die Große Koalition am späten Abend, wie Bundesgesundheitsminister Spahn im Deutschlandfunk bestätigte. Es sei wichtig, dass besonders sensible Gruppen gut geschützt würden, argumentierte der CDU-Politiker. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz ausgeweitet werden. Es erlaubt die Impfstatus-Abfrage bereits in Krankenhäusern, Arztpraxen sowie in der ambulanten Pflege und bei Rettungsdiensten, um über den Einsatz von Mitarbeitern entscheiden und den Infektionsschutz gewährleisten zu können. Die Möglichkeit soll aber nur für die Dauer der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" gelten, die der Bundestag kürzlich für drei weitere Monate festgestellt hatte.

+++ Die neue hochansteckende Coronavirus-Variante "My" ist in Kolumbien inzwischen der vorherrschende Virusstamm. Ein Vertreter der kolumbianischen Gesundheitsbehörde erklärte im Hörfunk, die Virusvariante sei verantwortlich für die bisher tödlichste Welle der Corona-Pandemie im Land. Bei Untersuchungen von Corona-Toten wurde nach Angaben des Behördensprechers bei fast zwei Dritteln das My-Virus nachgewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft My als "Variante von Interesse" ein. Sie weise Mutationen auf, die das Risiko einer Resistenz gegen Impfstoffe befürchten ließen. Die Variante wurde auch in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa nachgewiesen.

+++ Die Zahl der Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nur noch langsam. Aktuell liegt der Anteil der vollständig immunisierten Menschen in Deutschland bei rund 61 Prozent. Von Ende Juli bis Ende August habe die Impfquote lediglich um 10 Prozentpunkte zugelegt. Zudem gibt es regional große Unterschiede: In Bremen sind laut RKI mehr als 70 Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Sachsen nur 52 Prozent. Um eine ausgeprägte vierte Welle im Herbst und Winter unwahrscheinlich zu machen, wäre nach Einschätzung des RKI eine Impfquote von mindestens 85 Prozent erforderlich.

Virologe Christian Drosten im Deutschlandfunk-Interview: "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen"

