Mitglieder der Ständigen Impfkommission dämpfen die Erwartungen an eine Impfung gegen das Coronavirus. Als Konsequenz aus der Pandemie erhofft sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung eine Stärkung des Sozialstaates. US-Präsident Trump hat erklärt, dass es ihm gut gehe, aber die nächsten Tage entscheidend seien. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 4. Oktober

+++ Schleswig-Holstein hat nach dem Bezirk Berlin-Mitte auch Berlin-Neukölln wegen der hohen Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet im Inland ausgewiesen. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel. Für Urlauber oder Urlaubsrückkehrer hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten. Auch die Städte Hamm und Remscheid - beide in Nordrhein-Westfalen - gelten in Schleswig-Holstein als Risikogebiete.

Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für mehrere Regionen in Europa ausgesprochen, die regelmäßig aktualisiert werden. Dabei orientiert es sich an der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das in diesen Regionen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus für besonders hoch hält. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den Risikogebieten zusammengestellt und erklären, was das aktuell für das Reisen bedeutet.

+++ In Konstanz am Bodensee finden weitere Demonstrationen gegen die Corona-Politik statt. Insgesamt sind zwölf Versammlungen angemeldet worden, darunter auch Gegenproteste. Die Stadt und die Polizei appellierten an die Teilnehmer, sich an die Hygienevorschrift der Corona-Verordnung zu halten.

+++ Mitglieder der Ständigen Impfkommission dämpfen die Erwartungen an eine Impfung gegen das Coronavirus. In den ersten Monaten nach der Zulassung werde ein Stoff nur in begrenzter Menge verfügbar sein, sagen mehrere Virologen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Die Zahl der täglichen Neu-Infektionen mit dem Coronavirus steigt in vielen Ländern seit Wochen wieder an. Viele Staaten liegen über den Zahlen vom Frühjahr. Weltweit haben sich nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität etwa 35 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt. Mehr als eine Million sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Ein Überblick über die aktuelle Lage in einigen ausgewählten Regionen.

+++ Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie erhofft sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, eine Stärkung des Sozialstaates. Der Grund, warum Deutschland relativ gut durch die Krise gekommen sei, liege am Gesundheitssystem, wo jeder gleich behandelt werde, sagte Fratzscher im Deutschlandfunk. Es gebe zudem Kurzarbeitergeld und soziale Unterstützung, damit die Menschen nicht hinten runterfielen. Deshalb sollte man nach der Corona-Pandemie daran arbeiten, dass die staatlichen Institutionen weiter verbessert würden.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hat Corona-Schnelltests für Krankenhäuser und Pflegeheime angekündigt. "Schnelltests kommen vor allem für Besucher, Beschäftigte, Bewohner und Patienten von Pflegeheimen und Krankenhäusern in Betracht", sagte Spahn in "Bild am Sonntag". "Für sie ist die Gefahr von schwerwiegenden Folgen einer Infektion am größten." Die Frage, wann und unter welchen Bedingungen die Schnelltests von den Krankenkassen bezahlt würden, werde zum 15. Oktober geregelt, so Spahn.

+++ Die Zahl der Krankmeldungen ist in den vergangenen Monaten gesunken. Während der Corona-Pandemie hätten sich weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krankgemeldet als in den Vorjahren, sagte der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Litsch, der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Krankenstände seien von Mai bis August teilweise deutlich zurückgegangen. Eine Ursache sieht Litsch darin, dass die Menschen seltener unterwegs seien und vermehrt Zuhause arbeiten würden.

+++ Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Trump hat sich zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus sei es ihm nicht gut gegangen, sagte Trump in einer Videobotschaft. Inzwischen fühle er sich aber besser. Die nächsten Tage seien entscheidend für seinen Kampf gegen das Coronavirus, dann komme die wahre Prüfung. Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben zu Trumps Befinden gegeben.



Die behandelnden Ärzte erklärten, er befinde sich auf dem Weg der Besserung. Trump habe nur unter erkältungsähnlichen Symptomen gelitten und inzwischen auch keine erhöhte Temperatur mehr. Der Stabschef des Präsidialamts, Meadows, sagte dagegen, Trumps Zustand gestern sei besorgniserregend gewesen. Die "New York Times" berichtet, Trump habe am Freitag Atemnot gehabt. Der Sauerstoffgehalt in seinem Blut sei gesunken. Ärzte hätten ihm Sauerstoff zugeführt und dann entschieden, ihn wegen mögicher Komplikationen ins Walter-Reed-Krankenhaus zu bringen. Das Weiße Haus hatte zuvor angegeben, Trumps Verlagerung in die Klinik sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Pressekonferenz zur Behandlung von US-Präsident Trump (AFP / Brendan Smialowski)

+++ Der US-Senat setzt seine Plenarsitzungen für mindestens zwei Wochen aus, weil mehrere Mitglieder an Covid-19 erkrankt sind. Die Anhörung von Trumps Kandidatin für den Obersten Gerichtshof, Barrett, soll aber gegen den Widerstand der Demokraten im Justizausschuss stattfinden.

+++ Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Wollseifer, hat an die Betriebe appelliert, sich mehr um die Besetzung freier Ausbildungsplätze zu bemühen. Er sagte der Funke-Mediengruppe, es seien noch über 29.000 Lehrstellen frei. Die Jugendlichen könnten noch eine Ausbildung beginnen, auch wenn das Ausbildungsjahr bereits gestartet sei. Von der Bundesregierung verlangte Wollseifer zusätzliche Hilfen in der Corona-Krise, vor allem für kleine Handwerksbetriebe.

+++ Entlang des Bodensees haben am Tag der Deutschen Einheit Tausende Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei Konstanz nahmen 10.000 bis 11.000 Demonstranten an der Menschenkette teil. Sie sollte an der deutschen Seite des Bodensees von Konstanz bis nach Lindau verlaufen. Es kamen aber deutlich weniger Menschen als erwartet und nicht genug, um alle Lücken zu schließen. Nach Angaben der Polizei waren allein für den Raum Konstanz 15.000 Menschen angemeldet gewesen sein.

Menschenkette am Bodensee (dpa / Felix Kästle)

+++ Die sieben größten deutschen Städte haben insgesamt mehr als 35.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen eingeleitet. Laut einer Umfrage der "Welt am Sonntag" belaufen sich die bisherigen Einnahmen aus den Verfahren auf rund drei Millionen Euro. Diese Summe dürfte sich noch erhöhen, weil zahlreiche Bescheide noch nicht rechtskräftig seien.

Was die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland zurzeit in die Höhe treibt und damit zu verschärften Beschränkungen führt, haben wir hier zusammengefasst.

Hier geht es zu unserem Archiv.