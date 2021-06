In Deutschland sind inzwischen mehr als 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise erstellt worden. Bei der Zahl der Erstgeimpften liegt Deutschland erstmals vor Großbritannien. Es gibt Forderungen nach doppelten Tests für Reiserückkehrer. Mehr in unserem Newsblog.

Samstag, 26. Juni

+++ In Deutschland sind inzwischen mehr als 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise erstellt worden. In Impfzentren und Arztpraxen waren es 5,9 Millionen und in Apotheken 11,9 Millionen, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nachträglich per Post versandt wurden demnach mittlerweile 14,5 Millionen Zertifikate. Der EU-weit vereinbarte digitale Nachweis zum Vorzeigen auf dem Handy ist eine freiwillige Ergänzung zum weiter gültigen gelben Impfheft aus Papier. Er kann als Beleg eines vollen Impfschutzes bei gelockerten Corona-Beschränkungen dienen und soll auch Reisen erleichtern.

+++ Nach einer Reihe von Großveranstaltungen als Pilotprojekte für mögliche Lockerungen in der Corona-Pandemie haben Forscher in Großbritannien eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht. In dem Bericht kritisieren die Wissenschaftler unter anderem, dass die Infrastruktur für Tests und die Ermittlung von Kontaktpersonen bei Großereignissen nicht ausreichend sei. Auch habe es erhebliche Probleme beim Abgleich von Buchungen mit Daten zur öffentlichen Gesundheit gegeben. Zu den Pilotprojekten zählten unter anderem drei Fußballspiele im Wembley-Stadion mit insgesamt 21.000 Fans und die Verleihung der Brit-Awards in der Londoner O2-Arena mit 4.000 Gästen.

Menschen, die im Club tanzen (picture alliance / Photoshot)

+++ In St- Petersburg sind nach offiziellen Zahlen so viele Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben wie noch nie seit Beginn der Pandemie: 107 an einem Tag. In der russischen Metropole steigen auch die Infektionszahlen deutlich. Am Freitag soll dort ein Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. Nach zwei Vorrundenspielen in der Stadt waren zuletzt zahlreiche finnische Fans nach ihrer Rückkehr aus St. Petersburg positiv getestet worden.

+++ Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne in Deutschland ist mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten. Bei den Erstgeimpften liege Deutschland bei der absoluten Zahl erstmals vor Großbritannien, schrieb Bundesgesundheitsminister Spahn auf Twitter.

+++ Bundestagsvizepräsidentin Roth hat die UEFA für die Organisation der Fußball-Europameisterschaft kritisiert. Die Grünen-Politikerin sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sie selbst sei riesengroßer Fußball-Fan. Aber man könne in der jetzigen Situation eine Europameisterschaft nicht so durchführen, wie sie derzeit durchgeführt werde. Konkret kritisierte Roth, dass beim Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England in London mehr als 40.000 einheimische Fans ins Stadion dürfen. Dies sei angesichts hoher Corona-Inzidenzwerte unverantwortlich.

+++ Urlaubsrückkehrer sollen sich nach dem Willen der SPD-Politiker Manuela Schwesig und Karl Lauterbach künftig zweimal auf das Coronavirus testen lassen müssen. Sie schlagen vor, dass Reiserückkehrer einen Test zu Beginn ihrer Rückkehr machen und einen weiteren nach fünf Tagen Quarantäne. Der Bund solle seine Verordnung entsprechend ändern oder die Länder selbst entscheiden lassen. Doppelt Geimpfte oder Genesene würden solche Tests nicht benötigen.

+++ Der US-Hersteller Moderna wird Deutschland im dritten Quartal deutlich mehr Corona-Impfstoff zur Verfügung stellen als zunächst angekündigt. Laut dem Bundesgesundheitsministerium sind im Juli pro Woche nicht 733.000, sondern 1,33 Millionen Dosen zu erwarten. Im August würden pro Woche mehr als 2,5 Millionen Dosen erwartet, im September fast drei Millionen.

+++ In Deutschland ist die Zahl der innerhalb eines Tages registrierten Corona-Infektionen weiter zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 592 Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 1.108. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI jetzt mit bundesweit 5,9 an. Gestern lag sie bei 6,2 und vor einer Woche bei 9,3. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 68 auf insgesamt 90.746. Das Infektionsgeschehen lässt weiter nach.

+++ Wegen der drohenden Ausbreitung der hochinfektiösen Delta-Coronavirus-Variante wird der harte Lockdown in der australischen Stadt Sydney ausgeweitet. Wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Berejiklian, mitteilte, umfassen die Maßnahmen nun auch die umliegenden Regionen Blue Mountains, Central Coast und Wollongong.

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus in Australien (picture alliance/AA/Steven Saphore)

+++ Die Europäische Kommission fordert von den Mitgliedstaaten mehr Einsatz im Kampf gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. "Für die Ungeimpften und nur teilweise Geimpften ist die Delta-Variante eine Bedrohung", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der Zeitung "Die Welt". Solange kein höheres Niveau bei den Zweitimpfungen erreicht sei, müsse alles getan werden, um die Übertragungskette der Delta-Variante zu unterbrechen. Die EU-Gesundheitskommissarin erklärte auch, dass weitere politische Maßnahmen ergriffen werden müssten, falls dies erforderlich sei.

+++ Honduras wird 1,5 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs aus den USA erhalten. Wie das US-Präsidialamt mitteilte, sei dies der erste Teil einer Lieferung für das Land im Rahmen des internationalen Impfstoffprogramms Covax.

+++ Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Beipackzettel zu den Impfstoffen von Pfizer und Biontech sowie Moderna um eine Warnung ergänzt, die auf das seltene Risiko einer Herzentzündung hinweist. Das Entscheidung folgt einer umfangreichen Überprüfung durch die US-Gesundheitsbehörde CDC. Nach Angaben der Behörde war es zuvor bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders nach der zweiten Dosis unerwartet oft zu Herzmuskelentzündungen gekommen.

Freitag, 25. Juni

+++ Die Bundesregierung schränkt die Einreise aus Portugal und Russland wegen der zunehmenden Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ein. Wie das Robert Koch-Institut am Abend mitteilte, werden die beiden Länder ab Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft. Dies hat ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen zur Folge. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und selbst für vollständig Geimpfte und Genesene gilt.

+++ In Russland nehmen die Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle nach Ansteckung mit dem Erreger rasant zu. Die Behörden registrierten 601 Corona-Tote binnen einem Tag - so viele wie seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr. Die Hauptstadt Moskau verzeichnete mit 98 Corona-Toten den vierten Tag infolge einen Rekordwert. In Russland, wo viele Menschen einer Impfung weiter skeptisch gegenüberstehen, hat sich vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus stark ausgebreitet. In Moskau waren nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin vor einer Woche schon fast 90 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts der Delta-Variante vor Sorglosigkeit in Europa. Derzeit gebe es schon viele große Sportveranstaltungen und Zusammenkünfte, während viele Menschen noch keinen vollen Impfschutz hätten, sagte Maria Van Kerkhove, die führende Corona-Expertin der WHO. "Die Veranstaltungen werden Konsequenzen haben", sagte sie in Genf. Schon jetzt seien deswegen Übertragungen aufgetreten.

+++ Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Fortschritte auf dem Weg zur Auszahlung der Corona-Aufbauhilfen begrüßt. Zugleich drangen sie bei ihrem Gipfel in Brüssel darauf, die nationalen Aufbaupläne schnell zu billigen und umzusetzen. Die Mitgliedsstaaten hatten sich vor einem Jahr auf ein 750 Milliarden Euro schweres Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie geeinigt. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich nach dem Treffen zuversichtlich, dass die Wirtschaftskraft der EU bald wieder auf dem Niveau sei, das sie vor der Pandemie gehabt habe. Wichtig sei, weitere Covid-19-Rückschläge zu vermeiden.

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (John Thys/Pool AFP/AP/dpa)

+++ Nach weiteren Corona-Infektionsfällen während der Fußball-Europameisterschaft haben die dänischen Gesundheitsbehörden ihren Aufruf an tausende Zuschauer erneuert, sich testen zu lassen. Insgesamt seien nun schon bei neun Fans nach dem Spiel Dänemark gegen Belgien am Donnerstag vergangener Woche im Stadion von Kopenhagen Ansteckungen mit der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus festgestellt worden, teilten die Behörde für Patientenschutz mit. Hinzu kämen vier Fans, die sich am vergangenen Montag beim Spiel Dänemark gegen Russland angesteckt hätten.

+++ Tausende Menschen sind einem Aufruf der südafrikanischen Opposition gefolgt und haben in der Hauptstadt Pretoria für eine Beschleunigung der Impfkampagne demonstriert. "Unser Ziel ist einfach: Gebt unserem Volk Impfungen, wir wollen unsere Wirtschaft öffnen," sagte der Vorsitzende der linksradikalen Partei Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF), Malema, vor mehr als 2500 Unterstützern. Die Demonstranten forderten neben der Erhöhung des Impftempos auch die Zulassung chinesischer und russischer Impfstoffe. Die EFF drohte mit einer Sitzblockade vor dem Haus der Vorsitzenden der Arzneimittelbehörde, sollte sie innerhalb von sieben Tagen keine Notfallzulassung erteilen.

+++ Dänemark lockert ein weiteres Mal seine Reisebeschränkungen. Deutschlands nördlichster Nachbar geht am Samstag dazu über, Einreisen aus EU- und Schengenländern mit dem EU-Coronapass zu ermöglichen, mit dem man nachweisen kann, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Die Testpflicht nach der Einreise fällt für Menschen aus "grünen" EU- und Schengenländern nun weg - und dazu zählt auch Deutschland. Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten mehrere Länder im EU- und Schengenraum beim dänischen Ampelsystem wieder als "grün".

+++ In den Urlaubsländern Spanien und Niederlande wird die Maskenpflicht ab morgen deutlich gelockert. Angesichts der sich entspannenden Corona-Lage müssen die Menschen in Spanien keine Maske mehr im Freien tragen. Auch der Strandbesuch ist wieder ohne Mund-Nase-Bedeckung möglich. In den Niederlanden ist die Schutzmaßnahme nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und weiterführenden Schulen vorgesehen. Auch Diskotheken sollen in den Niederlanden wieder öffnen dürfen, Besucher müssen allerdings einen negativen Test vorweisen.

Welche Länder hingegen in Deutschland noch als Risikogebiete geführt werden, finden Sie in diesem Artikel.

+++ Nach Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts führt die Delta-Variante des Coronavirus häufiger zu Krankenhaus-Aufenthalten als frühere Mutanten. RKI-Präsident Wieler sagte, die Quote der Hospitalisierung liege bei der zuerst in Indien nachgewiesenen Variante laut den vorliegenden Zahlen bei elf Prozent. Bei der Alpha-Variante gehe man in vergleichbaren Altersgruppen von fünf Prozent aus. Wieler ergänzte, der Unterschied sei in der Altersgruppe von 15 bis 34 Jahren besonders ausgeprägt. Er warnte mit Blick auf die hoch ansteckende Delta-Variante vor Nachlässigkeit bei den Impfungen. Es sei wichtig, den vollen Impfschutz zu erlangen. Nur so sei man ausreichend gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt, betonte der RKI-Präsident.

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht ganz grundsätzlich von einem Wiederanstieg der Inzidenzen durch die Delta-Variante aus. Allerdings wurde zuletzt auch darüber diskutiert, wie aussagekräftig die Sieben-Tage-Inzidenz noch ist.

+++ Einer britischen Studie zufolge könnte sich das Coronavirus in China schon früher ausgebreitet haben als bislang angenommen. Forschende der Universität von Kent gehen davon aus, dass der Erreger zwischen Anfang Oktober und Mitte November 2019 erstmals in der Volksrepublik aufgetreten ist – und damit rund zwei Monate früher als bisher gedacht. Anschließend habe sich das Virus vermutlich bis Januar 2020 in alle Welt ausgebreitet, schlussfolgern die Wissenschaftler. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "PLOS Pathogens" veröffentlicht.

+++ Das sogenannte Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche kann starten. Der Bundesrat stimmte für eine Gesetzesänderung bei der Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern. Der Bund überlässt damit den Ländern mehr Anteile aus der Umsatzsteuer, so dass sie zusätzliche Maßnahmen zur Lernförderung finanzieren, Sozialprojekte ausweiten und mehr kostenlose und günstige Freizeit-, Sport- und Erholungsangebote anbieten können. Außerdem stimmte die Länderkammer der Auszahlung eines 100-Euro-Freizeitbonus für Kinder aus bedürftigen Familien in diesem Sommer zu.

Das "Aufholprogramm" für Kinder und Jugendliche ist vom Bundesrat gebilligt worden. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

+++ Israel führt wegen der sich stark verbreitenden Delta-Variante des Coronavirus in geschlossenen öffentlichen Räumen die Maskenpflicht wieder ein. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gilt die Regelung ab heute Mittag. Die Behörde empfiehlt zudem auch bei Großveranstaltungen im Freien wieder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Damit nimmt Israel die Mitte des Monats in Kraft getretenen Lockerungen wieder zurück. Obwohl bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung zwei Corona-Impfungen erhalten hat, sind die Inzidenzwerte zuletzt deutlich gestiegen. Vergangenen Montag wurden erstmals seit April wieder mehr als 100 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet. Die meisten davon sind nach Angaben des Ministerium auf die Delta-Variante zurückzuführen. Unter den Neuinfizierten seien viele junge Menschen und auch bereits geimpfte Personen.

+++ Der Aerosol-Forscher Scheuch hält das offene Wembley-Stadion auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und trotz der sich in Großbritannien rapide ausbreitenden Delta-Variante für einen weitgehend sicheren Ort. "Wir sind uns in der Forschung relativ einig, dass draußen so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, und das gilt auch in einem Stadion", sagte der Wissenschaftler in der ZDF-Talkshow "maybrit illner". Die britische Regierung und die UEFA hatten zuletzt festgelegt, dass ab dem EM-Halbfinale mehr als 60.000 Zuschauer in dem Stadion erlaubt sind.

+++ Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Wieler, empfiehlt, die Test- und Maskenpflicht in Schulen noch bis zum nächsten Frühjahr aufrecht zu erhalten. Mit Masken könne das Infektionsgeschehen niedrig gehalten werden, begründete Wieler in der "Rheinischen Post". Zum anderen könnten so Schulen offen bleiben. Trotzdem rechne er mit einem steigenden Infektionsgeschehen an Schulen, denn man würde dort schon jetzt größere Ausbrüche der Delta-Variante sehen.

Viele Menschen, die mit Corona infiziert waren, leiden auch Monate später an Symptomen wie schneller Erschöpfung und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Welche Spätfolgen können wie lange auftreten, welche Ursachen und Behandlungen gibt es? Wie stark sind Kinder und Jugendliche nun doch betroffen? Ein Überblick.

+++ Die Neue Zürcher Zeitung berichtet über die Einschränkungen in Moskau - und den Widerstand dagegen.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt aktuell bei 6,2. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Gestern betrug die Inzidenz bundesweit 6,6. Innerhalb eines Tages wurden zuletzt 774 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, das sind gut 300 weniger als am Freitag vor einer Woche. 62 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt gemeldeten Todesfälle auf 90.678.

+++ Die Innenstadt von Sydney sowie die östlichen Vororte der Stadt gehen für eine Woche in den Lockdown. Wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Berejiklian, mitteilte, versuche man so einen Ausbruch der Delta-Variante des Coronavirus in der Stadt einzudämmen. Anwohner dürften ihre Häuser nur verlassen, wenn sie einen systemrelevanten Beruf hätten, für Lebensmitteleinkäufe, oder um Sport im Freien zu treiben. Am Freitag wurden in Sydney 22 Coronavirus-Fälle gemeldet, der höchste Anstieg seit dem ersten Fall mit der Delta-Variante am vergangenen Mittwoch.

+++ Ein halbes Jahr nach dem Start der bundesweiten Corona-Impfkampagne am 27. Dezember empfehlen Wissenschaftler eine dritte Impfung für Senioren und Menschen mit Immunschwächen in diesem Herbst. Bei älteren Menschen, die ihre Erst- und Zweitimpfung bereits zu Beginn dieses Jahres erhalten haben, werde eine nachlassende Immunantwort gesehen, sagte Infektionsimmunologe an der Charité, Sander, der Deutschen Presse-Agentur. Für jüngere und gesunde Menschen seien Auffrischungsimpfungen dagegen noch kein Thema.

Donnerstag, 24. Juni

+++ Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen besser abgestimmt gegen die Verbreitung von Varianten des Corona-Virus vorgehen. Das Auftreten mutierter Viren erfordere es, wachsam und koordiniert zu handeln, hieß es beim Gipfeltreffen in Brüssel. Trotz der allgemeinen Verbesserung der epidemiologischen Lage müssten deshalb die Bemühungen bei den Impfungen fortgesetzt werden. Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Delta-Variante bereite einem natürlich Sorgen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teitle mit, die EU habe ihre Lieferziele bei Impfstoffen im zweiten Quartal sogar noch übertroffen. Nun gelte es, das Tempo der Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten zu erhöhen.

+++ Die britische Regierung hat Reisebeschränkungen für populäre Reiseziele wie Malta, die Balearen und Madeira aufgehoben. Die Inseln sowie einige britische Überseegebiete und karibische Inseln sowie Israel stehen ab dem 30. Juni auf der "grünen Liste", wie Verkehrsminister Shapps erklärte. Rückkehrer aus diesen Gebieten müssen sich dann nach Ankunft in England nicht mehr in Quarantäne begeben. Die Testpflicht bleibt bestehen.

+++ Die Maskenpflicht wird in Spanien erheblich gelockert. Ab Samstag müsse der Mund-Nasen-Schutz im Freien nicht mehr immer und überall getragen werden, teilte die spanische Regierung in Madrid mit. Einem Dekret zufolge müssen die Menschen unterwegs weiterhin eine Maske bei sich tragen und aufsetzen, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann. In geschlossenen öffentlichen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt es weiterhin bei der Maskenpflicht.

Berichten zufolge haben sich hunderte Schülerinnen und Schüler im Juni auf Mallorca mit dem Coronavirus infiziert. Die Jugendlichen aus verschiedenen Teilen Spaniens waren demnach auf Klassenfahrten. Allein in Madrid sollen mehr als 240 Jugendliche betroffen sein. Es wird vermutet, dass die meisten der betroffenen jungen Leute mit derselben Fähre von Valencia nach Mallorca gefahren sind.

+++ Die finnischen Behörden machen für einen sprunghaften Anstieg der täglichen Neuinfektionen Fußball-Fans verantwortlich, die von zwei EM-Spielen aus Russland zurückgekehrt sind. Die Zahl ist von etwa 50 pro Tag auf mehr als 100 angestiegen, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. "Das sind Leute, die die Spiele besucht haben", sagt der für die Krankenhäuser am zentralen Grenzübergang zuständige Mediziner Risto Pietikainen der Nachrichtenagentur Reuters. Einem Mitarbeiter des finnischen Gesundheitsinstituts zufolge wurden die meisten Infektionen bei Personen festgestellt, die am 22. Juni in 15 Bussen aus Sankt Petersburg nach Hause gereist waren.

Szene aus dem Spiel zwischen Finnland und Russland - Fans haben wohl das Coronavirus verbreitet (Evgenia Novozhenina/Reuters Pool/AP/dpa)

+++ Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung zur Priorisierung bei den Corona-Impfungen aufgehoben. Das geht aus der neuesten Aktualisierung ihrer Impf-Empfehlungen hervor. Darin heißt es, die bisher erfolgreiche Priorisierungsstrategie biete inzwischen keine Vorteile bei der Prävention von schweren Verläufen und Todesfällen mehr. Die Impfung gegen COVID-19 soll demnach allen Personen ab dem Alter von 18 Jahren angeboten werden. Die Stiko stellt aber klar, dass Erwachsene, die ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-19-Verläufe haben, bei der Vergabe von Impfterminen weiterhin bevorzugt berücksichtigt werden sollen. Das gleiche gilt für Menschen, die arbeitsbedingt besonders exponiert sind oder die engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben.

Die Priorisierung war bundesweit bereits Anfang Juni aufgehoben worden. Allerdings wurde sie in einigen Bundesländern in den Impfzentren noch aufrecht erhalten, etwa in Nordrhein-Westfalen. Dort können sich nun ab Samstag alle Impfwilligen unabhängig von Alter und Beruf in den Impfzentren melden.

+++ Während der Pandemie hat sich die Nachfrage nach Online-Beratung stark erhöht: Der Caritas-Verband im Erzbistum Köln teilte mit, die Anfragen hätten sich im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdreifacht. Der Leiter des katholischen Hilfswerks auf Bistumsebene, Johannes Hensel, sagte, die Beraterinnen und Berater merkten, dass sich die Notlagen verschärften, und zwar finanziell, emotional und psychisch.

+++ Der Europa-Chef des US-Konzerns Moderna, Dan Staner, will den versprochenen Corona-Impfstoff für Deutschland früher als geplant liefern. "Moderna hofft, die im dritten Quartal für Deutschland geplanten Dosen früher bereitstellen zu können, um einen möglichst raschen Fortschritt bei den Impfungen zu unterstützen", sagte Staner der "Wirtschaftswoche". Einen konkreten Termin nannte er nicht. Staner versicherte aber, dass die für 2021 geplante Liefermenge von rund 80 Millionen Dosen auf jeden Fall bereitgestellt werde.

Ein Arzt zieht eine Feindosierspritze auf - der Kolben (schwarz) ist so geformt, dass der den kompletten Impfstoff aus der Spritze rausdrücken kann. (dpa)

+++ Der Virologe Klaus Stöhr sieht derzeit keine dramatischen Auswirkungen der Delta-Variante auf die Corona-Pandemie. Stöhr sagte dem MDR: "Zum Glück sehen wir jetzt, und das sind die Zahlen aus England, dass sich die Delta-Variante höchstwahrscheinlich etwas leichter übertragen lässt, aber die Erkrankungsschwere scheint vierfach geringer zu sein." Der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen in Deutschland verdoppele sich etwa alle zehn Tage. Trotzdem gebe es einen "Sinkflug der Zahlen".

+++ Kanzleramtsminister Braun setzt angesichts der wachsenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf eine steigende Zahl Geimpfter. Man werde in diesem Sommer jedem, der es wolle, ein Impfangebot machen können, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Ziel sei eine "möglichst hohe Immunität" der Bevölkerung. Eine Verkürzung der Impfintervalle lehnte Braun ab. Es gehe bei der Zweitimpfung darum, wie der Impfstoff wirke. Es habe sich gezeigt, dass ein gewisser Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung nötig sei, um die volle Wirksamkeit zu entfalten.

Unseren durchgängig aktualisierten und ergänzten Überblick zur Delta-Variante können Sie hier nachlesen.

+++ In die Debatte über die Olympischen Spiele in der Pandemie hat sich jetzt der japanische Kaiser Naruhito eingeschaltet: Er sei besorgt, dass die Spiele zur weiteren Verbreitung des Coronavirus betragen könnten, hieß es in Tokio.

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Montgomery, hat vor Reisen zu Spielen der Fußball-Europameisterschaft nach London gewarnt. Davon könne er nur abraten, sagte Montgomery der "Passauer Neuen Presse" mit Blick auf die Verbreitung der Delta-Variante in Großbritannien. Unverständnis äußerte er über die Entscheidung der britischen Regierung, ab dem Halbfinale deutlich mehr Zuschauer zuzulassen.

Das Wembley-Stadion in London. (IMAGO / Focus Images)

+++ In Deutschland ist die Zahl der binnen eines Tages registrierten Corona-Infektionen weiter zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 1.008 Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 1.330. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 6,6 an gegenüber 7,2 am Vortag und 11,6 vor einer Woche. Deutschlandweit wurden innerhalb von 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Damit stieg deren Gesamtzahl auf 90.616.

Überblick: Alle aktuellen Zahlen zu Infektionen, Krankenhausbehandlungen, Tests und Impfungen

+++ Deutsche Ärzteverbände haben angesichts der zunehmenden Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus eine Beschleunigung der Impfkampagne verlangt. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, unter anderem müssten die niedergelassenen Ärzte mehr Impfstoff bekommen. Je mehr Menschen geschützt seien, desto geringer seien die Chancen für die Delta-Variante.

Was bisher über Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe bekannt ist, lesen Sie hier.

+++ Der weitere Umgang mit der Corona-Pandemie ist auch ein wichtiges Thema beim EU-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel stattfindet. Dabei geht es unter anderem um mögliche Lockerungen beim europaweiten Reisen. Die Staats- und Regierungschefs wollen zudem darüber beraten, wie man sich auf künftige Pandemien besser vorbereiten kann.

Mittwoch, 23. Juni

+++ Laut Robert Koch-Institut nimmt der Anteil der Delta-Variante bei den analysierten positiven Coronatests zu. In der vorletzten Woche habe er bei 15,1 Prozent gelegen. In den sieben Tagen zuvor lag der Wert demnach bei 7,9 Prozent. Dominierend sei in Deutschland weiter die Alpha-Variante mit 74,1 Prozent. Die aktuelle Verbreitung zeige, dass damit zu rechnen sei, dass Delta sich gegen andere Varianten durchsetzen werde.

Mehr zur Delta-Variante können Sie in diesem Beitrag lesen.

+++ Der britischen Regierung zufolge sind in der Corona-Pandemie bereits mehr als 14.000 Leben in dem Land mit Hilfe der Impfstoffe gerettet worden. Allein in England seien damit zudem 44.500 Krankenhauseinweisungen verhindert worden, sagte der britische Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi. In Großbritannien haben nach Angaben der Regierung inzwischen mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine Impfdosis erhalten.

60 Prozent der Erwachsenen wurden bereits zwei Mal geimpft.

London: Am Eingang zur Underground-Station Oxford Circus werden die Menschen aufgefordert, Abstand zu halten. (AFP/Niklas HALLE'N)

+++ Mehrere russische Städte melden deutliche Zunahmen von neuen Todesfällen. In Moskau waren es in den vergangenen 24 Stunden 88, in Sankt Petersburg 93, wie die zuständige russische Arbeitsgruppe meldet. In beiden Fällen sind das die höchsten bislang verzeichneten Werte. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin zufolge gehen 90 Prozent der neu gemeldeten Fälle in der Stadt auf die Delta-Variante zurück.

+++ Die Schweiz treibt die Öffnung angesichts der deutlichen Abnahme der Fallzahlen schneller voran als bisher geplant. Am Samstag werden die Homeoffice-Pflicht und die Maskenpflicht im Freien aufgehoben, wie die Regierung mitteilte. In Restaurants könnten wieder beliebig viele Personen zusammensitzen. Bei Großveranstaltungen mit Covid-Zertifikat gebe es keine Personen-Beschränkungen mehr. Die Einreise in die Schweiz werde erleichtert. Bei Personen aus dem Schengen-Raum werde die Quarantänepflicht aufgehoben.

+++ Einer US-Expertengruppe zufolge besteht vermutlich ein Zusammenhang zwischen Impfungen mit den mRNA-Mitteln unter anderem von Biontech/Pfizer und seltenen Herzentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dies geht aus einer Präsentation der Arbeitsgruppe für Covid-19-Impfsicherheit hervor, die die Seuchenbehörde CDC berät. Nach der zweiten Dosis sei bei männlichen Geimpften das Auftreten von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen merklich höher. In einem getrennten Bericht des CDC heißt es, die Patienten erholten sich in der Regel gut. Die Behörde und das israelische Gesundheitsministerium prüfen jeweils seit Monaten entsprechende Berichte.

+++ In allen sächsischen Impfzentren sind laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes zurzeit Impftermine frei. Man sei froh, endlich in der Situation zu sein, jedem in den dreizehn Impfzentren in Sachsen ein Impfangebot unterbreiten zu können, teilte das DRK mit. Die Möglichkeit, sich bei Haus- und Betriebsärzten gegen Corona impfen zu lassen, habe die Zentren spürbar entlastet. Zugleich gebe es durch die Ausweitung der Serverkapazitäten für das Buchungsportal keine Warteräume mehr. Auch bei der Hotline kommen Impfwillige laut DRK sofort durch.

In den Impfzentren in Sachsen sind aktuell Termine für Impfwillige frei. (dpa-Zentralbild)

+++ Wegen eines Anstiegs von Corona-Neuinfektionen verschiebt Israel die geplante pauschale Einreiseerlaubnis für geimpfte Individualtouristen um einen Monat. Erst ab 1. August sollen Urlauber ohne vorherige Genehmigung ins Land kommen dürfen, wie eine Sprecherin des Tourismusministeriums bestätigte. Noch am Sonntagabend hatte Innenministerin Schaked von der ultrarechten Jamina-Partei auf Facebook geschrieben, geimpfte Individualtouristen dürften ab 1. Juli einreisen. Am Montag stieg allerdings die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen auf mehr als 100 innerhalb von 24 Stunden - das erste Mal seit zwei Monaten. Die meisten davon stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus.

+++ Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter aus. Sie stehe inzwischen für "neun bis zehn Prozent" der Neuansteckungen, sagte Regierungssprecher Attal nach der wöchentlichen Sitzung des Corona-Kabinetts unter Leitung von Präsident Macron. Am vergangenen Freitag hatte Macron ihren Anteil noch auf rund sechs Prozent beziffert. In dem Département Landes an der Atlantikküste macht die zuerst in Indien festgestellte Variante dem Sprecher zufolge sogar 70 Prozent der Neuansteckungen aus.

+++ Bundeskanzlerin Merkel sieht eine Überwindung der Corona-Pandemie in greifbarer Nähe. Wenn die Menschen nun nach Abklingen der dritten Infektionswelle "vorsichtig und aufmerksam" blieben und weiter die Schutzregeln einhielten, "dann wird die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden", sagte Merkel in der Fragestunde des Bundestags. Sie bitte "nachdrücklich um die Einhaltung dieser Regeln, denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist - vorbei ist die Pandemie noch nicht". Deutschland bewege sich immer noch auf dünnem Eis.

+++ Die Weltgesundheitsorganisation äußert Bedenken über eine Produktionsstätte des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Dabei geht es um eine von vier Produktionsstätten, die die WHO überprüfte. In dem Werk der Firma Pharmstandard-UfaVITA in der russischen Republik Baschkortostan seien Probleme bei der Abfüllung des Impfstoffs festgestellt worden, teilte die WHO mit. Pharmstandard-UfaVITA erklärte, die Probleme beträfen nicht die Sicherheit oder Wirksamkeit des Vakzins selbst und die Bedenken bezüglich der Abfülllinien seien vollständig ausgeräumt worden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA überprüft gegenwärtig noch den Antrag auf eine mögliche Marktzulassung von Sputnik V in der Europäischen Union.

Corona-Impfstoff Sputnik V (ZUMA Wire)

+++ Die Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden ab 1. Juli gelockert. Unternehmen müssen zwar weiterhin zwei Tests pro Woche für Beschäftigte anbieten, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Allerdings ist dies laut neuer Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht mehr erforderlich, wenn Arbeitgeber "durch andere geeignete Schutzmaßnahmen einen gleichwertigen Schutz der Beschäftigten" sicherstellen oder nachweisen können, zum Beispiel wenn diese vollständig geimpft sind. Das Bundeskabinett hat die neue Verordnung am Mittwoch beschlossen. Sie soll bis 10. September gelten.

Arbeitgeber sind demnach aber weiterhin gehalten, "die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren". Zudem bleibt es dabei, dass betriebliche Hygienepläne erstellt und Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, etwa durch Trennwände und Abstandsregeln. Wo das nicht möglich ist, müssen medizinische Masken zur Verfügung gestellt werden.

Die verbindliche Vorgabe, dass eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern für jede im Raum befindliche Person nicht unterschritten werden darf, entfällt allerdings. Ebenso endet die Pflicht für Unternehmen, dort wo es möglich ist, Homeoffice anzubieten. Diese Regelung ist Teil der sogenannten Bundesnotbremse und läuft gemeinsam mit ihr am 30. Juni aus.

Coronavirus - Homeoffice mit Kind (picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte)

+++ Der Lockdown im März hat die Deutschen offenbar weitaus stärker belastet als der Lockdown ein knappes Jahr zuvor. Nach einer Langzeitstudie der TU Chemnitz im Auftrag der Techniker Krankenkasse fühlten sich im März 42 Prozent stark oder sehr stark durch Corona belastet. Im Mai 2020 waren es lediglich 35 Prozent. Beklagt werden vor allem fehlende persönliche Treffen (89 Prozent), Angst vor der Erkrankung von Angehörigen und Freunden (60 Prozent) sowie Stress am Arbeitsplatz (49 Prozent).

Vor allem Homeoffice in Kombination mit Kinderbetreuung war dabei wohl ein entscheidender Faktor: mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Erwerbstätigen im Homeoffice mit mindestens einem Kind stark oder sehr stark belastet. Im Mai 2020 waren es lediglich 45 Prozent. Im Homeoffice ohne Kinder hatte sich die Belastung mit jeweils 31 Prozent dagegen nicht verändert.

+++ In der australischen Metropole Sydney wurden im Kampf gegen die Delta-Variante neue Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Büros verhängt. Zuletzt waren 30 neue Fälle binnen einer Woche registriert worden. Australien und Neuseeland hatten mithilfe frühzeitiger Abriegelung und strenger Maßnahmen größere Ausbrüche bislang vermieden. Beide Länder hatten zuletzt sogar eine weitgehend coronafreie "Reise-Blase" errichtet - Neuseeland hat nun jedoch die Einreise aus dem Großraum Sydney gestoppt.

+++ In Kolumbien liegt die Zahl der Corona-Todesfälle inzwischen bei über 100.000. Das südamerikanische Land ist das zehnte, in dem so viele Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Ein Krankenhaus in der kolumbischen Stadt Medellin (imago)

+++ Der Virologe Drosten plädiert angesichts der Delta-Variante dafür, die Bedeutung des Impfens noch stärker ins Bewusstsein zu rücken. Im NDR-Podcast "Coronavirus-Update" sagte der Leiter der Virologie der Berliner Charité, wenn das Impftempo nicht ausreiche, müsse man erneut mit Kontaktbeschränkungen gegensteuern. Es gebe aber auch gute Gründe zu denken, dass das in Deutschland nicht notwendig werde.

+++ Angesichts der Corona-Lage sollen die Olympischen Spiele in Tokio weitgehend alkoholfrei stattfinden. Für Zuschauerinnen und Zuschauer sollen keine alkoholischen Getränke angeboten werden, sagte die Präsidentin des Organisationskomitees, Seiko Hashimoto. Athleten, die nach dem Wettkampf feiern wollten, müssten "alleine in ihren Zimmern trinken". Darüber hinaus gilt im Olympischen Dorf ein Alkoholverbot. Auch die Kondome, die Athletinnen und Athleten traditionell erhalten, werden erst zur Abreise ausgegeben.

+++ Indien hat die Schwelle von 30 Millionen bestätigten Infektionen überschritten. Die Gesamtzahl liegt laut einer Reuters-Zählung nun bei 30,03 Millionen. Zuletzt wurden 50.848 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. In Indien grassieren die besonders ansteckenden Virus-Varianten Delta und Kappa.

Lesen Sie hier unseren Erklärtext zur Delta-Variante: Wie gefährlich ist B.1.617?

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut zurückgegangen. Sie beträgt nun 7,2 nach 8,0 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert bei 13,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 1.016 neue Infektionsfälle. Das sind 439 weniger als vor einer Woche. Es wurden zudem 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion registriert.

+++ Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern die Politik auf, Präsenzunterricht zu Beginn des neuen Schuljahrs auch im Fall einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus zu ermöglichen. Verbandspräsident Meidinger sagt der Funke Mediengruppe, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Daher müsse jetzt in den Ferien alles getan werden, um im Herbst auch auf eine vierte Welle vorbereitet zu sein. Die GEW-Vorsitzende Finnern betonte, Politik und Verwaltung müssen den Sommer nutzen und die Schulen – Zitat – "endlich krisenfest" machen, etwa mit Luftfiltern in Klassenräumen.

Lesen Sie hier unseren ausführlichen Hintergrund: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen?

+++ Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, fordert ein höheres Impftempo. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", im Kampf zur Abwehr der Delta-Variante stehe man in einem Wettlauf mit der Zeit. Deren Einfluss werde umso geringer sein, je mehr Menschen in den nächsten Tagen und Wochen den vollen Impfschutz erhielten. Um aber schneller zu werden, müssten noch mehr Vakzine her, da Probleme bei der Auslieferung zulasten der Planbarkeit gingen.

Hier geht es zu unserem Archiv.