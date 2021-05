Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor einer verfrühten Rückkehr zum Präsenzunterricht. Der angekündigte EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer über den Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff ist unterzeichnet. Indien meldet rund 276.000 Neuinfektionen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Donnerstag, 20. Mai

+++ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor einer verfrühten Rückkehr zum Präsenzunterricht. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 50 liege, sollte es beim Wechselunterricht bleiben, sagte die GEW-Vorsitzende Tepe im ZDF. Die entsprechende Empfehlung des Robert Koch-Instituts halte sie für sinnvoll. Es gebe Hinweise auf hohe Corona-Inzidenzen unter Schülerinnen und Schülern, meinte Tepe.

+++ Die geplante Aufhebung der Impfpriorisierung zum 7. Juni ist aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Müller (SPD), ein "folgerichtiger Schritt". Mit der Priorisierung sei vielen Älteren, Vorerkrankten und Berufsgruppen geholfen worden, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz im ZDF. Jetzt sei es angesichts deutlich ansteigender Impfstofflieferungen im Juni richtig, auch jenseits der Priorisierung allen eine Chance zu geben. Der Präsident der Ärztekammer, Reinhardt, hatte die Aufhebung der Priorisierungen zuletzt scharf kritisiert.

+++ Indien meldet rund 276.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Zahl in etwa stabil, nachdem sie am Montag erstmals seit dem 21. April wieder unter die Schwelle von 300.000 gefallen war. Zwischenzeitlich wurden in der zweiten Welle in Indien sogar täglich mehr als 400.000 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich binnen 24 Stunden um 3874 auf mehr als 287.000, wie das Gesundheitsministerium mitteilt.

+++ Der angekündigte EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer über den Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff ist unterzeichnet und damit in Kraft. Dies teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit. Sie hatte schon vor knapp zwei Wochen erklärt, dass die Verhandlungen abgeschlossen seien. Danach liefen noch Einspruchsfristen, die nun verstrichen sind. Der Vertrag läuft bis 2023. 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 Millionen eine Option. Es ist der dritte Vertrag der EU mit den Unternehmen Biontech/Phizer.

+++ Betriebsärzte müssen einem Medienbericht zufolge Ende dieser Woche ihre Bestellungen für Covid-19-Impfstoffe abgeben, wenn sie sich an der Kamapgne beteiligen wollen. Das sehen die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums und des Arbeitgeberverbands BDA vor, über die die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Der neuen Impfverordnung zufolge können die Werksärzte vom 7. Juni an die Belegschaft ihres jeweiligen Unternehmens impfen. Laut BDA steht dafür zunächst nur das Vakzin des Herstellers BioNTech/Pfizer zur Verfügung. Auch sei die Menge in der ersten Impfwoche auf 804 Dosen je Arzt begrenzt.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut 12.298 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind gut 5.000 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank damit erneut und liegt nun bei 68. Weitere 237 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

+++ Bundesjustizministerin Lambrecht spricht sich gegen eine gesetzliche Covid-19-Impfpflicht für Kinder und Jugendliche an Schulen und Kitas aus. Man setze darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen ließen, sobald dies möglich sei, sagte die SPD-Politikerin dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Bei Masern, wo eine Impfpflicht bestehe, sei im Gegensatz zu Covid-19 das Risiko schwerer Komplikationen und Langzeitfolgen bei kleinen Kindern besonders hoch, zudem seien Masern extrem ansteckend.

Mit Blick auf die Aufhebung von Corona-Beschränkungen wies die Justizministerin die Kritik des Deutschen Ethikrates zurück, wonach die Lockerung von Auflagen für Geimpfte und Genesene zu einer Benachteiligung aller Ungeimpften führe.

+++ Der Deutsche Städtetag appelliert an die Menschen in Deutschland, trotz Lockerungen von Corona-Auflagen auch über Pfingsten vorsichtig zu sein. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der "Rheinischen Post", zwar sehe die Welt derzeit freundlicher aus als zu Ostern. Auch freuten sich die Menschen, dass wieder mehr Aktivitäten möglich seien. Allerdings seien die aktuellen Lockerungen lediglich "Lockerungen auf Bewährung". Daher bleibe Vorsicht angesagt, um die neuen Freiheiten nicht zu riskieren.

+++ Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass es über die Pfingsttage in den Fernzügen der Deutschen Bahn wieder voller wird. Genaue Buchungszahlen nannte ein Sprecher nicht. Über die Osterfeiertage hatte die Bahn eine Auslastung in den Zügen von 25 bis 30 Prozent verzeichnet. Das entsprach demnach rund 40 Prozent des Nachfrage-Niveaus, das zu normalen Osterzeiten anfiel. Aktuell seien die Züge zu rund 20 Prozent ausgelastet.

In etlichen europäischen Ländern ist auch schon zu Pfingsten Urlaub möglich. Die Bundesregierung hat neue Einreisebestimmungen verabschiedet, die auch Reisen zu touristischen Zwecken erleichtern. Diese sind nun in Kraft. Wir erklären, für wen die Einreisequarantäne wegfällt – und was dazu notwendig ist.

+++ Der FDP-Wirtschaftspolitiker Gerald Ullrich hat gefordert, Urlaubern ohne Impfangebot vor den Sommerferien einen kostenlosen Corona-PCR-Test zu ermöglichen. Vor allem Familien mit Kindern seien durch die Corona-Krise seit über einem Jahr hart belastet, sagte Ullrich der Deutschen Presse-Agentur. Nun könnten sie den lang ersehnten Sommerurlaub nicht flexibel nach eigenen Bedürfnissen planen und gestalten. Denn aufgrund von Impfstoffmangel, den es in den nächsten Wochen in Deutschland noch geben wird, erhielten Kindern und Jugendliche bis zum Start der Sommerferien kein Impfangebot, sagte Ullrich.

+++ Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat seine Kritik an der Aufhebung der Impfpriorisierung in einigen Bundesländern wiederholt. Dort würden niedergelassene Kollegen förmlich überrannt, obwohl weiterhin nicht nicht genügend Vakzine für alle Hausärzte vorhanden seien, sagte er der "Rheinischen Post". Dies führe bei Impfwilligen, die nicht unmittelbar zum Zuge kämen, zu Frust, der auch beim Praxispersonal abgeladen werde. Das sei belastend und behindere den Betrieb enorm.

