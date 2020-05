Greenpeace warnt vor höheren CO2-Emissionen, da die Menschen aus Angst vor Ansteckung Busse mieden. +++ Abgeordnete von Union und SPD fordern ein generelles Sexkaufverbot. +++ Weltärztepräsident Montgomery spricht sich gegen die geplante Öffnung europäischer Grenzen für den Tourismus aus. +++ Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Dienstag, 19. Mai

+++ Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat als Folge der Corona-Pandemie vor höheren CO2-Emissionen in Städten gewarnt. Aus Sorge vor Ansteckungen mieden viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel. Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien eingebrochen und mehr Strecken würden mit dem Auto gefahren, heißt es in einer Kurzstudie. Dadurch könnten alleine in den Großstädten die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer um bis zu 20 Milliarden pro Jahr steigen. Dies bedeute mehr Staus und mehr klimaschädliches Kohlendioxid. Die CO2-Emissionen könnten um zusätzliche 3 Millionen Tonnen steigen.

Die Verkehrsexpertin der Organisation, Tiemann, forderte mehr Platz für Radfahrende und Fußgänger. Dadurch könnten Städte verhindern, dass Menschen wieder in ihr Auto gezwungen würden. Dies sei eine Chance, um beim Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsträger voran zu kommen.

+++ Vor dem Beginn der Corona-Krise hoffte die Reisebranche auf ein Rekordjahr – die Fluglinien ebenso wie die Deutsche Bahn. Während der Flugverkehr erst im Juni wieder einen fast regulären Betrieb aufnehmen soll, fährt die Bahn im Regionalverkehr zum großen Teil wieder nach Plan, auch immer mehr Fernzüge sind unterwegs. Aber welche Regeln gelten, um eine Ansteckung der Reisenden mit dem Coronavirus zu verhindern?

+++ Angesichts der coronabedingten Schließung von Prostitutionsstätten fordert eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von Union und SPD ein Sexkaufverbot und Ausstiegsprogramme für Prostituierte. Der während der Corona-Krise verhängte Shutdown für Prostitution dürfe nicht gelockert werden, verlangen sie in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Regierungschefs der Länder. Sie befürchten andernfalls Infektionsherde.

Prostitution an der Kurfürstenstraße in Berlin (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

+++ Die SPD-Europa-Abgeordnete Barley hat den deutsch-französischen Vorschlag begrüßt, einen 500 Milliarden Euro schweren EU-Hilfsfonds zur Bewältigung der Coronakrise einzurichten. Bislang seien die Fronten verhärtet gewesen, sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments im Deutschlandfunk. Deshalb sei es gut, dass sich nun etwas bewege. Barley stellte klar, dass mit dem Geld keine Altschulden bedient werden dürften. Es handele sich ausdrücklich um ein Notprogramm. Den Plänen zufolge soll die EU-Kommission befristet Kredite aufnehmen dürfen, die Schulden müssten allerdings aus dem EU-Haushalt getilgt werden.

+++ Weltärztepräsident Montgomery hat sich gegen die geplante Öffnung europäischer Grenzen für den Tourismus ausgesprochen. Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er rate, die Grenzen geschlossen zu halten. Er warf der Bundesregierung vor, sie handle ausschließlich aus ökonomischen Gründen und unterschätze dabei die gesundheitlichen Risiken. Eine Rückkehr zur Normalität sei noch nicht möglich. Es wäre das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort, so der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes.

Ob und wie Urlaub in diesem Sommer während der Corona-Pandemie überhaupt noch möglich ist, beantworten wir hier.

+++ Mehr als drei Wochen nach der vorläufigen Einstellung der Rückholflüge des Auswärtigen Amts sitzen immer noch Hunderte Deutsche im Ausland fest. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, befindet sich alleine in Marokko noch eine "hohe dreistellige Zahl" rückkehrwilliger deutscher Staatsbürger, die wegen der Kappung der Flug- und Fährverbindung in der Corona-Krise nicht wegkommen. "In Südafrika gehen wir von einer mittleren dreistelligen Zahl von ausreisewilligen Deutschen aus, in Argentinien und Pakistan von einer jeweils niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl", heißt es aus dem Ministerium.

+++ US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht. Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu wesentlichen Verbesserungen verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in einem Schreiben an WHO-Generaldirektor Tedros, das Trump auf Twitter veröffentlichte. Der US-Präsident hatte schon im April mit einem Zahlungsstopp gedroht. Er wirft der WHO Missmanagement in der Corona-Krise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Zuletzt bezeichnete er die Weltgesundheitsorganisation als "Marionette Chinas".

+++ Brasilien ist zum Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von verzeichneten Coronavirus-Infektionen geworden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden über 255.000 Ansteckungsfälle gezählt, fast 17.000 Menschen sind an Corona gestorben.

Ein Friedhofsmitarbeiter in Manaus, Brasilien, mit Kreuzen für neue Gräber. (AFP / MICHAEL DANTAS)

+++ Die aktuellen Corona-Infizierten und Todesfälle in Europa können Sie hier nachlesen.

+++ Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) plädiert dafür, dass von den geplanten Konjunkturhilfen in der Corona-Krise besonders Frauen profitieren. Im ARD-Fernsehen warnte sie davor, bei der Belebung der Wirtschaft die Familien zu vergessen. Man dürfe nicht in traditionelle Rollenmuster zurückfallen. Es gehe darum, dass diejenigen, die jetzt in den Sorgeberufen und in der familiären Arbeit viel leisteten, unterstützt würden.

+++ US-Präsident Trump nimmt nach eigener Aussage zur Vorbeugung gegen eine mögliche Corona-Infektion ein Malaria-Medikament ein und ignoriert damit Warnungen zahlreicher Experten seiner Regierung. Hydroxychloroquin sowie Zink als Ergänzungsmittel werfe er "nun seit rund anderthalb Wochen" ein, um die Symptome im Falle einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 abzuschwächen, sagte Trump vor Reportern. Schon seit Wochen preist Trump das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin als mögliches Heilmittel gegen Covid-19 an.

Wie weit die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19 ist, können Sie hier nachlesen.

+++ Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron setzen sich in der Corona-Krise für einen Hilfsfonds im Umfang von 500 Milliarden Euro ein. Merkel sagte nach einer Videokonferenz mit Macron, die bereits beschlossenen Programme reichten zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise nicht aus.

+++ Im münsterländischen Coesfeld nimmt die Firma Westfleisch heute die Arbeit schrittweise wieder auf. Der Betrieb war vor einer Woche geschlossen worden, nachdem zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

+++ Die Bundesregierung wird ihre weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich Mitte Juni aufheben. Außenminister Maas sagte nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus zahlreichen europäischen Ländern, er gehe davon aus, dass die Reisewarnung ab dem 15. Juni durch landesspezifische Hinweise ersetzt werden könnte. Es sei aber noch zu früh zu sagen, in welchen Ländern am ehesten ein Sommerurlaub möglich sein werde.

