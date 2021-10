In Griechenland gibt es zahlreiche Lockerungen für Geimpfte und Genesene. +++ Weltweit haben sich mehr als 237 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. +++ Das Robert Koch-Institut steht in der Kritik, weil die Daten zur Impfquote offenbar nicht stimmen. +++ Mehr im Newsblog.

Samstag, 9. Oktober

+++ In Griechenland gibt es seit heute zahlreiche Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Bars, Restaurants und Cafés, aber auch andere geschlossene Räumlichkeiten wie Fitness-Studios und Kinos dürfen künftig die Höchstgrenze an Gästen zulassen. Voraussetzung ist, dass die Besucher geimpft oder nachweislich in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen dann in diesen Bereichen weg. Die Lockerungen sollen zunächst für 15 Tage gelten, dann werde der Schritt neu bewertet, berichteten griechische Medien.

+++ Weltweit haben sich mehr als 237 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Seit die ersten Fälle im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurden, starben weltweit mehr als 5,04 Millionen Menschen mit oder an dem Virus. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Todeszahlen auf. Dort registrierten die Gesundheitsbehörden binnen 24 Stunden rund 136.000 Neuinfektionen, insgesamt sind es damit seit Ausbruch der Pandemie 44,39 Millionen Fälle.

+++ Russland hat erneut einen Höchststand bei der Zahl der täglichen Corona-Toten verzeichnet. Nach Angaben der Regierung starben innerhalb von 24 Stunden 968 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung. Offiziell wurden in Russland bisher 215.453 Corona-Tote gezählt.

Kreml-Sprecher Peskow nannte die Daten besorgniserregend. Hauptursache sei die schlechte Impfquote. Außerdem werde das Virus wird "immer bösartiger". In Russland grassiert die hochansteckende Delta-Variante. Nach Angaben der Website Gogov sind derzeit nur 30 Prozent der Russen vollständig geimpft.

+++ Deutschland hat mittlerweile mehr als 13 Millionen Corona-Impfdosen an andere Staaten gespendet. Diese Zahl nennt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Die 13.001.280 Dosen wurden demnach an 15 verschiedene Länder geliefert - unter anderem an Bangladesch, Ghana, Botswana, die Elfenbeinküste und Ägypten.

+++ Das Robert Koch-Institut gerät wegen der offenbar zu niedrig angegebenen Corona-Impfquoten unter Druck. Konkret wird dabei auch die Rolle von Präsident Wieler kritisiert. Die Gesundheitsexpertin der FDP, Aschenberg-Dugnus, sagte der "Bild"-Zeitung, bei Wieler gebe es "von Fehlereinsicht keine Spur". Er sei zu nah dran an der Linie der Bundesregierung. Für die Zukunft wolle die FDP erreichen, dass die Behörde vom Bundesgesundheitsministerium abgekoppelt werde. Der Grünen-Politiker Janecek machte Wieler mitverantwortlich für die monatelangen Schulschließungen in Deutschland. Das RKI habe Kinder als Infektionstreiber dargestellt.

Das RKI hatte vorgestern eingeräumt, dass die Impfquote um etwa fünf Prozentpunkte höher liegt als bisher angenommen. Man könne davon ausgehen, dass bis zu 80 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft seien.

+++ Depressionen und Panik-Attacken haben im ersten Jahr der Corona-Pandemie weltweit zugenommen - einer Studie zufolge um mehr als ein Viertel. 2020 seien schätzungsweise 52 Millionen Menschen mehr an einer schweren depressiven Störung erkrankt, als dies ohne Pandemie der Fall gewesen wäre, heißt es in der Untersuchung, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Die Zahl der Menschen, die unter Angstzuständen leiden, habe 76 Millionen höher gelegen als üblich, schreiben die Autoren um Damian Santomauro von der University of Queensland in Australien. Das entsprach einem relativen Anstieg um 28 beziehungsweise 26 Prozent. Besonders betroffen waren Frauen. Mehr

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist wieder etwas gestiegen. Sie beträgt nun 64,4 nach 63,8 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 8.854 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 337 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche. 65 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Krankheitserreger, wie das RKI weiter bekannt gab.

+++ Brasilien hat die Marke von 600.000 Corona-Toten überschritten. Seit Beginn der Pandemie sind nach Daten des Gesundheitsministeriums in Brasilia 600.425 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nur in den USA wurden mehr Tote registriert: Die Johns Hopkins Universität zählt dort mehr als 712.000.

Freitag, 8. Oktober

+++ Die russische Statistikbehörde Rosstat hat für August rund doppelt so viele Corona-Tote gemeldet wie die Regierung. Im August seien knapp 50.000 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben, teilte die Behörde mit. Die Regierung hatte für August dagegen knapp 25.000 Corona-Tote gemeldet. Mit den Angaben von Rosstat liegt die Zahl der Toten durch die Pandemie bei mehr als 400.000. Russland ist weltweit eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder. Besonders die Delta-Variante sowie niedrige Impfquoten erschweren den Kampf gegen das Virus.

+++ Die Bundesregierung stuft Estland, Lettland und die Ukraine von Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiete ein. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, fallen dann außerdem der Jemen und Brunei Darussalam in diese Kategorie. Unter anderem Norwegen und die französischen Überseegebiete gehören nicht mehr dazu. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich digital anmelden und in Quarantäne begeben. Außerdem ist ein Test oder Impfnachweis erforderlich.

+++ Die luxemburgische Regierung will mit neuen Regeln den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ab dem 1. November werde in der Gastronomie die 3G-Regel verpflichtend, nach der nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang hätten, kündigte Premierminister Bettel an. Dabei reiche ein negativer Selbsttest nicht mehr aus, um im "Covid-Check-System" grünes Licht zu bekommen - man brauche ein zertifiziertes Testergebnis.

+++ Die Kultusministerinnen und -minister der Länder dringen darauf, dass sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. In einem Beschluss der Kultusministerkonferenz heißt es, eine Immunisierung sei zwar keine Voraussetzung für den Schulbesuch und die Teilnahme am Unterricht, aber sie sichere einen längerfristigen Schulbetrieb in Präsenzform. Deshalb sei es sinnvoll, noch vor dem Winter Impfangebote anzunehmen.

Die Kultusminister betonten ihre Absicht, die Schulen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie offen zu halten. Auch das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung, Freizeitgestaltung und Zusammenkünfte sei weitgehend ohne Einschränkungen gesichert. Zur Masken-Pflicht an Schulen gab es keinen einheitlichen Beschluss. Die KMK-Vorsitzende Ernst sagte, sie hoffe auf eine Abschaffung im kommenden Jahr.

+++ UNO-Generalsekretär Guterres hat reiche Länder mit harschen Worten für das Horten von Corona-Impfstoffen kritisiert. Ärmeren Ländern Corona-Impfstoffe vorzuenthalten und damit eine gerechte Verteilung zu verhindern sei "nicht nur eine Frage der Unmoral, es ist auch eine Frage der Dummheit", sagte Guterres bei einer Online-Pressekonferenz. Alle Länder, die bereits mehr als 40 Prozent ihrer Bevölkerung gegen Corona geimpft haben, tun aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation nicht genug, um das Virus auch mit Impfungen in benachteiligten Ländern wirksamer zu bekämpfen.

+++ Nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben bisher 81 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, rund ein Fünftel (19 Prozent) ist noch nicht geimpft. Von den Ungeimpften will sich die Hälfte (52 Prozent) auch in Zukunft auf keinen Fall oder eher nicht impfen lassen, wie die Behörde in Köln mitteilte. Jeder vierte Befragte (27 Prozent) bekundete die Absicht, sich auf jeden Fall oder eher impfen zu lassen, 21 Prozent zeigten sich noch unentschlossen. Als Hauptgründe gegen eine Impfung nannten die Impfunwilligen den Angaben zufolge, dass die Impfstoffe zu wenig erforscht und getestet seien sowie mögliche Nebenwirkungen.

+++ Das Robert-Koch-Institut meldet 10.429 Neuinfektionen. Das sind 311 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 63,8 von 62,6 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 64,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

+++ Die Politik der Corona-Lockdowns hat einer Studie zufolge weltweit zu mehr psychischen Erkrankungen bei Kindern geführt. Das berichtete die Hilfsorganisation Save the Children unter Berufung auf Daten des "Oxford Covid-19 Government Response Trackers". Zugenommen hätten Fälle von Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und sogar Selbstgefährdung. Berücksichtigt wurden die Umfrageergebnisse von mehr als 13 000 Kindern in 46 Ländern.

+++ Japan vereinbart mit Pfizer eine Lieferung von weiteren 120 Millionen Impfdosen ab Januar 2022. Nach einem späten Start der Impfkampagne sind nun etwa 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

+++ Die Europäische Arzneimittelagentur EMA lässt den Produktionsstandort des US-Arzneimittelherstellers Merck in Pennsylvania für die Herstellung des Impfstoffs des Konkurrenten Johnson & Johnson zu. Laut EMA soll die Anlage von Merck sofort in Betrieb genommen werden, um die weitere Versorgung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson in der Europäischen Union sicherzustellen.

