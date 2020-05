Großbritannien führt ab dem 8. Juni eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für nahezu alle Reisende aus dem Ausland ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Debatten über die Corona-Politik in Deutschland ausdrücklich begrüßt und sieht darin einen Nachweis für die Stärke der Demokratie. Bei der Ausgestaltung des Konjunkturpakets der Bundesregierung setzt Finanzminister Scholz vor allem auf die Stärkung der Kaufkraft. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Freitag, 22. Mai

+++ Großbritannien führt ab dem 8. Juni eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für nahezu alle Reisende aus dem Ausland ein. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einer Strafe in Höhe von 1.000 Pfund rechnen, sagte Innenministerin Priti Patel. Ausgenommen von der Quarantänevorschrift würden unter anderem Arbeiter im Frachtverkehr, medizinisches Personal, das zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einreise, und Reisende aus Irland.

+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Debatten über die Corona-Politik in Deutschland ausdrücklich begrüßt und sieht darin einen Nachweis für die Stärke der Demokratie. "Kritik ist nicht reserviert für Corona-freie Zeiten", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung". Er warnte zugleich davor, dass die Debatten um den besten Weg aus der Krise missbraucht werden könnten. Manche versuchten, "ihre vergifteten Ideen" in die Debatten einzuträufeln, "um Zweifel am Sinn und der Rechtmäßigkeit demokratischer Verfahren zu säen", mahnte das Staatsoberhaupt. Die Diskreditierung von gewählten Volksvertretern und der seriösen Berichterstattung, von demokratischen Verfahren, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Vernunft sei "nichts weniger als ein Angriff auf unsere Demokratie, und just auf die Freiheit, die sie angeblich verteidigt", betonte Steinmeier. Der Bundespräsident äußerte sich anlässlich der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949.

+++ Die Familien früherer US-Präsidenten trauern um einen langjährigen Butler, der im Weißen Haus in verschiedenen Funktionen elf Staatschefs gedient hatte. Wilson Roosevelt Jerman starb im Alter von 91 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung, wie Hillary Clinton über Twitter erklärte. Jerman arbeitete US-Medienberichten zufolge von 1957 bis 2012 im Weißen Haus, zuletzt als Aufzugfahrer für den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Auch der frühere Präsident George W. Bush und seine Frau Laura kondolierten Jermans Familie. Der Zeitung "Washington Post" zufolge war Jerman bereits am 16. Mai gestorben.

+++ Bei der Ausgestaltung des Konjunkturpakets der Bundesregierung setzt Finanzminister Scholz vor allem auf die Stärkung der Kaufkraft. Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, sollen unter anderem Eltern für jedes Kind einmalig 300 Euro bekommen. Dies hatte Familienministerin Giffey vorgeschlagen. Allein diese Maßnahme würde den Staat dem Bericht zufolge fünf bis sechs Milliarden Euro kosten. Überlegt werde auch, ob Konsumgutscheine des Staates die Kauflaune der Bevölkerung heben könnten. Für Gastwirte und Kulturschaffende plant der Bund einen Ausgleich für Einkommen, das ihnen während der Krise verloren gegangen ist.

Nordrhein-Westfalen will das Konjunkturprogramm des Bundes mit eigenen Maßnahmen flankieren. "Wir brauchen einen Neustart der Wirtschaft", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Die Themen Digitalisierung und Klimaschutz müssten sich in den Programmen finden. Details nannte er nicht.

Passanten auf der Hohe Straße in Köln (picture alliance/Geisler-Fotopress/Christoph Hardt/)

+++ Frankreich knüpft die geplanten Milliardenhilfen für den Autohersteller Renault an den Erhalt von Standorten und den Ausbau der Elektro-Mobilität. Wirtschaftsminister Le Maire rief den Konzern in einem Fernsehinterview auf, kommende Woche seine langfristige Strategie offenzulegen. Die Standorte müssten erhalten bleiben und die Firmenleitung müsse garantieren, dass Frankreich künftig das weltgrößte Zentrum der Produktion von Elektroautos für Renault werde. Insbesondere das Werk nordwestlich von Paris dürfe nicht schließen, betonte Le Maire. Nach Medieninformationen will Renault die Autoproduktion in der Fabrik mit 2.600 Mitarbeitern sowie in weiteren Werken stoppen. Der Staat ist 15-prozentiger Anteilseigner an dem bereits vor der Corona-Krise angeschlagenen Konzern.

+++ Weltweit hat sich die Natur wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise erholt, so schien es zumindest. In Indien zeigten sich wieder die Umrisse des sonst vernebelten Himalaya, in Venedig kehrten die Fische zurück in das nun klare Wasser der Kanäle, vielerorts sanken die Emissionswerte. Doch nach dem wochenlangen Lockdown lockern viele Länder ihre Einschränkungen zunehmend. Nutzen Deutschland und andere Länder die Chance für einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft?

+++ Mit vorgelesenen Gedichten am Telefon wollen das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das Schauspiel Stuttgart eine kulturelle Lücke in der Corona-Krise füllen. Von Montag an würden Schauspielerinnen und Schauspieler kostenlos Gedichte auf Bestellung lesen, teilten beide Veranstalter mit. Die Buchung erfolge online und am Nachmittag würden die Werke am sogenannten Lyriktelefon vorgetragen. Zum Start der Aktion stehen Gedichte von Friedrich Hölderlin und Nelly Sachs auf dem Programm.

+++ Der Virologe Christian Drosten ruft zu einem differenzierten Umgang mit den Forderungen auf, alle Schulen und Kitas unverzüglich zu öffnen. Drosten teilte dem Deutschlandfunk schriftlich mit, als Einzelperson, also nicht als Wissenschaftler, stimme er der Grundhaltung hinsichtlich der sozialen Überlegungen und des Kindeswohls zu. Auf der anderen Seite gebe es im Moment keine wissenschaftliche Grundlage für eine umfassende Öffnung. Es geht um eine Erklärung verschiedener Institutionen, darunter mehreren Verbänden für Kinder- und Jugendmedizin, in der eine rasche Öffnung von Kitas, Kindergärten und Schulen verlangt wird. Darin heißt es auch, dass das Übertragungsrisiko von Covid-19 durch Kinder gering scheine. Diese Interpretation der wissenschaftlichen Daten teile er nicht, betonte Drosten. Auch hätten die Autoren der Stellungnahme wichtige Elemente der von ihnen zum Beleg zitierten Arbeiten nicht erwähnt. Das gelte auch für Untersuchungen, die er selbst an der Berliner Charité verantworten habe.

+++ Der Sportdirektor des Halleschen FC, Heskamp, hat den Neustart der 3. Fußball-Liga scharf kritisiert. Der DFB übe den meisten Druck aus und zeige mit dem Finger auf seinen Verein, sagte er im MDR. Er finde es unverschämt, dass der DFB auch Politiker unter Druck setze. Der Drittligist aus Sachsen-Anhalt hat rechtliche Schritte gegen den verordneten Neustart angekündigt, weil die Entscheidungen des DFB mit den Vorgaben der Behörden kollidieren.

+++ US-Präsident Trump will die USA im Fall einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen nicht wieder strengen Maßnahmen zur Eindämmung unterwerfen. In diesem Fall "werden wir die Feuer löschen, wir werden das Land nicht schließen", sagte Trump bei einem Besuch einer Fabrik des Autobauers Ford in Ypsilanti im Bundesstaat Michigan. Trump drängte Gouverneure erneut dazu, die Schutzmaßnahmen in ihren Bundesstaaten zu lockern, damit die US-Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt.

+++ Bundespräsident Steinmeier hat den Muslimen zum Ende des Ramadan für umsichtiges Verhalten während der Corona-Pandemie gedankt. In einer Grußbotschaft zum morgigen Ende des Fastenmonats schrieb Steinmeier, die Einschränkungen im religiösen Leben würden viele Muslime sicher als bedrückende Erfahrung erleben – eine Erfahrung, die auch Christen und Juden teilten. Der Ramadan und das Fest des Fastenbrechens seien von der Pandemie überschattet, gemeinsame Gebete könnten in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt stattfinden.

+++ Das Himmelfahrtswochenende und Pfingsten stehen bevor. Städtetrips oder Kurzurlaube im europäischen Ausland sind derzeit nicht möglich. Dafür öffnen sich immer mehr Bundesländer einheimischen Touristen. Was geht wo – wir haben für Sie die Reisebestimmungen der einzelnen Bundesländer zusammengefasst.

Wie und wo werden wir Urlaub machen können. (picture alliance / Martin Ley)

+++ Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, begrüßt die deutsch-französische Initiative zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau auf den Weg zu bringen, sei der Vorschlag völlig richtig. Darüber hinaus forderte Hoffmann mehr Investitionen, etwa in den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Der DGB-Chef betonte, auch die Gewerkschaften aus Österreich, den Niederlanden und Dänemark stünden hinter dem Plan von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron. Österreichs Bundeskanzler Kurz hatte kritisiert, dass Zuschüsse und die Vergemeinschaftung von Schulden nicht der richtige Weg seien, und einen Gegenentwurf angekündigt.

+++ Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Pfeiffer, hat das geplante Rettungspaket für die Lufthansa verteidigt. Pfeiffer sagte im Deutschlandfunk, es gehe darum, in der durch die Coronavirus-Krise bedingte Notsituation der Lufthansa eine Möglichkeit zu bieten. Der Steuerzahler soll demzufolge zeitlich bedingt einspringen und nach der Krise sein Geld zurückerhalten. Der CDU-Politiker lehnte eine Einmischung des Staats ins operative Geschäft ab und sagte, Strukturentscheidungen mitzufällen wäre der falsche Weg.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn will rasch die Grundlage für zusätzliche Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeheimen schaffen. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", sein Ziel sei es, in diesem Monat eine Verordnung für Reihen-Tests vorzulegen. So sollten alle neu aufgenommenen oder verlegten Patienten und Bewohner auf das Coronavirus untersucht werden.

Dem Bericht zufolge soll zudem im Falle einer Infektion in einer Einrichtung beim gesamten Personal sowie bei allen Bewohnern und Patienten vorsorglich ein Abstrich gemacht werden. Auch symptomfreie Kontaktpersonen von Infizierten sollen erstmals Anspruch darauf haben.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts den zwölften Tag in Folge weniger als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU (imago-images/ photothek)

+++ In der EU-Kommission gibt es einem Bericht zufolge Pläne für ein europäisches Aufbauprogramm für Mobilität nach der Corona-Krise. Es gehe um insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro für die Beschleunigung des klimafreundlichen Umbaus der Autoindustrie sowie für den Ausbau der Bahn, melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Alleine 40 bis 60 Milliarden Euro könnten für die Entwicklung von emissionsfreien Autoantrieben bereitgestellt werden. Zudem solle ein zweistelliger Milliardenbetrag in rund zwei Millionen Ladesäulen für E-Autos investiert werden. Weitere 40 Milliarden Euro umfasse ein Investitionspaket für die Bahn, das vor allem auf den Ausbau wichtiger Strecken ausgerichtet sein solle.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn hat der AfD-Spitze destruktive Stimmungsmache in der Corona-Krise vorgeworfen. Die AfD, die sich jetzt als Corona-Leugnerin versuche, sei dieselbe Partei, die noch vor kurzem immer härtere Maßnahmen gegen das Virus gefordert habe, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Die Welt".

+++ Brasiliens Gesundheitsministerium empfiehlt das umstrittene Malariamittel Chloroquin jetzt offiziell für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Obwohl die Wirksamkeit umstritten ist, soll der Wirkstoff nach den neuen Richtlinien des Ministeriums selbst bei leichten und mittelschweren Covid-19-Erkrankungen eingesetzt werden. Brasiliens rechtsextremer Staatschef Bolosonaro hat das Malaria-Mittel - ebenso wie US-Präsident Trump - immer wieder als wirksame Waffe gegen Corona-Infektionen angepriesen.

In Brasilien ist die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf mehr als 20.000 gestiegen. Brasilien mit seinen mehr als 200 Millionen Einwohnern ist inzwischen hinter den USA und Russland der Staat mit den meisten Infektionen weltweit.

