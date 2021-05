Bundesgesundheitsminister Spahn reist nach Afrika, um über Hilfen zur Impfstoffproduktion zu beraten. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach kritisiert die Haltung der Stiko zu Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. In Israel ist erstmals seit mehr als einem Jahr wieder eine Touristengruppe gelandet. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 27. Mai

+++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach kritisiert die Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. "Wenn sie sich nicht festlegt, schiebt sie die Verantwortung den Eltern, Kindern und Ärzten allein zu", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Das wirft uns zurück in den Bemühungen, Kinder und Jugendliche zu impfen, weil zahlreiche Ärzte verständlicherweise ohne Empfehlung der Stiko junge Menschen nicht impfen wollen." Die Kommision müsse "zumindest eine Botschaft senden".

+++ Erstmals seit mehr als einem Jahr ist wieder eine Touristengruppe in Israel gelandet. Voraussetzung für die Einreise in das Mittelmeerland sind Corona-Impfnachweise und negative Corona-Tests. In einem ersten Öffnungsschritt soll zunächst eine begrenzte Zahl von Reisegruppen ins Land gelassen werden. Individualreisen sind erst in einem zweiten Schritt geplant, frühestens im Juli.

+++ Vizekanzler Scholz (SPD) hat die Bedeutung der weltweiten Initiative für Corona-Impfstoffe in ärmeren Ländern (Covax) betont. Die große internationale Aufgabe sei es nun zu organisieren, dass alle Länder ihre Bevölkerung impfen könnten, sagte der Finanzminister bei einer Konferenz der "Global Solutions Initiative", die die G20 zu globalen Problemen berät. Dafür sei Solidarität nötig - und finanzielle Unterstützung. Deutschland zahle große Summen für die Covax-Initiative. "Ich hoffe, dass andere Länder dem mit ähnlichen Summen folgen", sagte Scholz.

+++ Hilfen für eine Corona-Impfstoffproduktion in Afrika stehen im Fokus einer Reise von Bundesgesundheitsminister Spahn nach Südafrika. Der CDU-Politiker wird dazu morgen in der Hauptstadt Pretoria erwartet, wie es aus dem Ministerium in Berlin hieß. Spahn will für die Bundesregierung am Auftakttreffen einer Initiative teilnehmen, mit der Deutschland und Frankreich ihre Unterstützung für den Aufbau einer eigenen Produktion von Corona-Impfstoffen in Afrika bekräftigen.

Corona-Patienten in einem Krankenhaus in Pretoria, Südafrika. (AFP)

+++ Wer sich impfen lässt, kann eine Kuh gewinnen: Mit dieser außergewöhnlichen Lotterie will der Bürgermeister einer philippinischen Kleinstadt die Bewohner zu einer Corona-Impfung bewegen. Ab Juli kann jeder Bürger von San Luis, der sich gegen das Coronavirus impfen lässt, an der Verlosung einer Kuh im Wert von umgerechnet rund 500 Euro teilnehmen. Ein Jahr lang soll monatlich ein Rind verlost werden. Er hoffe, dass der Zeitraum ausreiche, um die meisten Erwachsenen in der 60.000-Einwohner-Stadt zu impfen, sagte Bürgermeister Sagum der Nachrichtenagentur AFP. Nur drei Prozent der Bewohner von San Luis haben sich bislang impfen lassen. Umfragen zeigen, dass etwa die Hälfte der älteren Menschen aufgrund von Berichten über unerwünschte Nebenwirkungen misstrauisch sind.

+++ Nach verheerenden Aussagen des Ex-Chefberaters von Johnson über die Corona-Strategie der britischen Regierung hat sich der Premierminister gegen die Vorwürfe verteidigt. "Einige der Kommentare, die ich gehört habe, haben nichts mit der Realität zu tun", sagte Johnson vor Reportern. Der frühere Regierungsberater Cummings hatte Johnsons Kabinett bei einer Ausschussanhörung "katastrophale" Versäumnisse in der Corona-Pandemie vorgeworfen.

+++ In der Justizvollzugsanstalt Münster hat es einen Corona-Ausbruch mit aktuell 17 positiv getesteten Häftlingen und zwei Mitarbeitern gegeben. Das teilte die Stadt mit. Am Sonntag habe ein Häftling über Symptome geklagt und sei positiv mit einem PCR-Test getestet worden. Seitdem sei die Zahl angewachsen. Die Ergebnisse weiterer 58 Kontaktpersonen unter den Inhaftierten stünden noch aus. Die JVA erarbeite aktuell ein Konzept, wie die Nutzung der Duschräume von den unter Quarantäne stehenden Kontaktpersonen sicher ablaufen könne.

+++ Ein Bündnis aus BDI und Verbänden der Tourismuswirtschaft hat die Bundesregierung aufgefordert, die Beschränkungen für Geschäfts- und Urlaubsreisen mit Drittstaaten rasch abzubauen. "Die Sommersaison steht vor der Tür und für die Unternehmen der Reisewirtschaft zählt nun jeder Tag", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands, Inger. Die Bundesregierung müsse "die harten Reiseverbote für Geimpfte, Genesene und Getestete" aufheben. Den Appell an die Regierung unterzeichneten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sowie der Tourismuswirtschaft und der Deutsche Reiseverband.

Wo Freiheiten für Geimpfte locken, lassen sich immer mehr Menschen impfen. Zahlreiche Studien haben sich mit den bisherigen Erfahrungen infolge der Pandemie beschäftigt. Im Fokus stehen die Akzeptanz von Anti-Corona-Maßnahmen und die Impfbereitschaft. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?

+++ Auch im US-Bundesstaat Kalifornien sind weitere Hilfszahlungen in Arbeit, berichtet die "Los Angeles Times".

+++ Angesichts bundesweit sinkender Corona-Inzidenzen kommen weitere Lockerungsankündigungen aus den Ländern. In Hessen dürfen Besucher von Gottesdiensten im Freien ab Samstag wieder singen. In Innenräumen bleibe der Gemeindegesang weiterhin untersagt, teilte die Staatskanzlei mit. Weitere Änderungen betreffen demnach die Kinder- und Jugendarbeit. Gruppenangebote sind künftig auch als Ferienbetreuung mit bis zu 20 beziehungsweise 50 Personen je nach Inzidenz wieder möglich. Zudem werden Geimpfte und Genesene von den Besuchsbeschränkungen in hessischen Krankenhäusern ausgenommen. In Schleswig-Holstein dürfen von kommender Woche an wieder alle Sportanlagen öffnen.

Gottesdienst im Freien (dpa/Arne Dedert)

+++ Der "Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen" fordert ein sofortiges Ende des coronabedingten Prostitutionsverbots. Man könne mit negativem Corona-Test in den Biergarten oder zur Kosmetikerin, aber Sexarbeit bleibe ohne eine stichhaltige Begründung verboten, sagte Verbandssprecherin Ebeling der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Verband gilt als Ansprechpartner der Politik, vertritt aber nur einen kleinen Teil der Prostituierten in Deutschland.

+++ In Deutschland sind Tests zur Einführung eines digitalen Impfpasses angelaufen. Es solle in Impfzentren geprüft werden, was gut funktioniere und was gegebenenfalls verändert werden müsse, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Weiter hieß es, dass die Einführung im Zeitplan liege. Vor den Sommerferien solle der Impfpass angeboten werden. Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament hatten sich vergangene Woche auf ein einheitliches Zertifikat zum 1. Juli verständigt.

Am Grenzübergang, beim Shoppen oder an der Theaterkasse könnte ein digitaler Corona-Immunitätsnachweis Geimpften und Genesenen bald Vorteile bringen. Matthias Marx vom Chaos Computer Club sieht allerdings keinen Mehrwert in einem digitalen System gegenüber einem Papiernachweis – dafür aber Nachteile. Mehr dazu hier.

+++ Neue Infos aus Schleswig-Holstein von unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms.

+++ In der Frage der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegen Covid-19 will die Ständige Impfkommission (Stiko) bis in etwa anderthalb Wochen ihre Bewertung abschließen. Das Gremium habe vor anderthalb Wochen damit angefangen und müsse sich sehr beeilen, um "vielleicht auch in den nächsten anderthalb Wochen" fertig zu werden, sagte Stiko-Mitglied Terhardt am Donnerstag dem rbb. Eine Variante könne durchaus eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein, bekräftigte der Berliner Kinder- und Jugendarzt.

+++ Der Virologe Drosten hat sich über den "Sommer-Effekt" in der Corona-Pandemie geäußert.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn will in der Impfkampagne verstärkt sozial benachteiligte Menschen in den Blick nehmen. Für diese Menschen müsse es mehr niedrigschwellige Impfangebote geben - etwa "vor Supermärkten, auf Marktplätzen oder auch in Kirchen oder Moscheen", sagte Spahn in Berlin. Es gebe Menschen, "für die ist es eine Hürde, beim Arzt anzurufen oder beim Impfzentrum sich per Telefon anzumelden oder online". Auch diesen Menschen müsse ein Impfangebot gemacht werden.

+++ Der französische Pharmakonzern Sanofi hat die letzte Testphase für seinen Corona-Impfstoffkandidaten gestartet. Die Wirksamkeit des gemeinsam mit dem britischen Hersteller GSK entwickelten Präparats werde nun in einer internationalen klinischen Studie geprüft, teilte Sanofi mit. 35.000 Menschen, darunter Probanden in den USA, nehmen den Angaben zufolge daran teil. Bei den Tests soll auch die Wirksamkeit gegen die südafrikanische Corona-Mutante untersucht werden.

+++ Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen sieht eine Bevorzugung von Schülern bei den Corona-Impfungen kritisch. "Wichtig ist, Eltern zu impfen, Angehörige, Verwandte zu impfen, Lehrerinnen, pädagogisches Personal zu impfen, bevor wir dann in einem letzten Schritt - im Falle einer Empfehlung durch die Ständige Impfkommission - auch dazu kommen, Teile von Kindern und Jugendlichen impfen zu können", sagte Dahmen im ARD-Morgenmagazin. Bisher seien noch viele Menschen in den Risikogruppen nicht geimpft.

Der Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen sieht eine bevorzugte Impfung von Kindern kritisch. (picture alliance | Christoph Hardt/Geisler-Fotopre)

Ausführliche Zahlen zur Infektionslage in Deutschland haben wir, wie an jedem Tag, wieder hier für Sie zusammengefasst.

+++ Neun von zehn Kindern in Deutschland haben während der Corona-Pandemie die Bewegung und den Sport vermisst. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks und der Deutschen Sportjugend anlässlich des Weltspieltags am Freitag. Befragt wurden im Mai bundesweit 1001 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren sowie 1006 Erwachsene.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist weiter zurückgegangen. Der Wert sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts im Vergleich zum Vortag von 46,8 auf 41. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 6.313 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Das sind knapp 6.000 weniger als eine Woche zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung lag bei 269 und stieg damit auf insgesamt 87.995.

+++ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) haben die Impfstoff-Verteilung unter den Bundesländern kritisiert. "Brandenburg bekommt prozentual weniger als andere Länder", sagte Woidke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kurz vor dem Impfgipfel am Donnerstag. Laut Tschentscher sind an sein Land gut 40.000 Impfdosen zu wenig geliefert worden. "Die Impfstoffverteilung in Deutschland ist ungerecht", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel".

+++ Bei einem erneuten "Impfgipfel" wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder heute über die Immunisierung von Kindern beraten. Angestrebt wird, Minderjährigen ab 12 Jahren bis spätestens Ende August ein Impfangebot zu machen. Voraussetzung ist eine entsprechende Zulassung des Präparats von Biontech/Pfizer durch die EU-Arzneimittelbehörde. Es darf derzeit erst ab 16 Jahren verabreicht werden. Die Ständige Impfkommission hatte sich kürzlich skeptisch zu baldigen Kinderimpfungen ausgesprochen, sie fordert eine gründliche Risikoabwägung.

Studien legen nahe, dass sich nun vermehrt junge Menschen mit dem Coronavirus anstecken – manchmal auch mit Folgeschäden. In den USA werden deshalb schon bald auch Kinder ab 12 Jahren geimpft. Wie sinnvoll ist das, wie weit ist Europa und was ist mit den ganz Kleinen? Ein Überblick.

+++ Der australische Bundesstaat Victoria geht für eine Woche in den Lockdown. Grund ist eine besonders ansteckende Variante des Coronavirus.

Hier geht es zu unserem Archiv.