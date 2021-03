Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung fordert eine Impf-Reserve in der EU. Zum Beginn der Osterferien sind trotz aller Appelle zum Reiseverzicht Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. China hat bislang mehr als 100 Millionen Impfdosen verabreicht. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 28. März

+++ Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung, Krupp, fordert eine Impf-Reserve in der EU. Jährlich sollten für die gesamte Europäische Union zwei Milliarden Reserve-Dosen produziert werden, um Versorgungsengpässe künftig zu vermeiden, sagte Krupp der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Ziel sei es, in einem Quartal so viele Impfdosen zusätzlich herzustellen, um alle Europäer einmal zu impfen. Dies sei sowohl wegen der Mutationen des Coronavirus nötig als auch für den Fall neuer Pandemien. Man sei mit den Impfstoff-Herstellern darüber bereits in Gesprächen, erklärte Krupp.

+++ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die bundesweite Einführung der Kontaktverfolgungs-App Luca gefordert. "Wenigstens bei dieser kleinen Frage brauchen wir einen Konsens", sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei unverständlich, dass sich die Länder nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen könnten. "Diese Insellösungen sind tödlich für die Patienverfolgung", betonte Brysch.

Mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wollen die Software nutzen. Eine bundesweite Einigung gibt es bisher nicht.

+++ Für sechs weitere Städte und Kreise in NRW mit anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen wird das Gesundheitsministerium ab Dienstag die "Corona-Notbremse" anordnen. Nachdem bereits in vielen Regionen Öffnungen ab Montag entweder zurückgenommen oder aber an die Vorlage von negativen Schnelltests bei Kunden und Besuchern geknüpft wurden, gelten die Regelungen dann auch für Bielefeld, Bottrop, die Kreise Gütersloh, Olpe, Steinfurt und den Hochsauerlandkreis, teilte das Gesundheistministerium mit.

Das Coronavirus verändert sich. Seit einigen Monaten verbreiten sich Varianten von Sars-CoV2, bei denen das Erbgut modifiziert und die so entstandenen Viren mit neuen Eigenschaften ausgestattet sind. Auch in Deutschland machen solche Varianten inzwischen den Großteil der registrierten Neuinfektionen aus. Was das für die Pandemie und die Wirkung von Impfstoffen bedeutet, erklären wir hier.

+++ Zum Beginn der Osterferien sind am Wochenende trotz Corona und aller Appelle zum Reiseverzicht Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Am Samstag kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach Angaben des Flughafens am Sonntag erwartet. Alleine Eurowings flog die Insel am Samstag und Sonntag nach eigenen Angaben 44 Mal von neun deutschen Flughäfen an. Das sind fast vier Mal so viele Flüge wie am Wochenende zuvor mit nur zwölf. Tui brachte knapp 2000 Pauschalurlauber mit 15 Maschinen von fünf deutschen Flughäfen auf die Insel.

+++ In Afghanistan ist erstmals die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Man habe sieben Fälle in der östlichen Provinz Nangarhar registriert, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ghulam Dastagir Nasari, am Sonntag mit. Die Infizierten seien in der Vergangenheit in das Nachbarland Pakistan gereist. Sie und alle Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne.

+++ Russland wird nach Aussage von Präsident Putin vermutlich bis zum Ende des Sommers die Herdenimmunität erreichen. Entsprechend könnten dann die Beschränkungen aufgehoben werden, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Präsidenten.

+++ Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert die strikte Umsetzung der Notbremse aller Länder. Forderungen nach einem neuen Bund-Länder-Treffen sieht er kritisch. "Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse", sagt Söder der "Augsburger Allgemeinen". "Überall in Deutschland muss bei einer Inzidenz über 100 automatisch die Notbremse greifen." Auch Ausgangsbeschränkungen müsse es geben. Die Corona-Lage spitze sich zu, einige Länder hätten den Ernst der Lage leider noch nicht verstanden.

+++ China hat bislang mehr als 100 Millionen Impfdosen verabreicht. Allein am Samstag kamen knapp fünf Millionen dazu, so das die Gesamtzahl nun bei 102,42 Millionen liegt, wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte. Die Zahl der Infektionen liegt den offiziellen Angaben zufolge bei insgesamt rund 90.000. Den letzten Todesfall in Verbindung mit dem Virus gab es am 25. Januar.

Das Foto zeigt Impfungen in Peking. (imago)

+++ In der Ukraine sind binnen 24 Stunden so viele Patienten mit Covid-19 in Krankenhäuser gekommen wie noch nie. 5052 Menschen seien stationär aufgenommen worden, teilte Gesundheitsminister Stepanow auf Facebook mit. Das übertrifft den letzten Höchststand von 4887 Patienten am 17 März. In der Ukraine sind die Infektionszahlen zuletzt stark gestiegen.

+++ Während der Corona-Krise heben deutlich weniger Menschen Bargeld von Geldautomaten ab. "Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Bargeld an unseren Automaten um 75 Prozent eingebrochen", sagt die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Geldautomaten, Trojanus, der "Welt am Sonntag". Rund 1000 der insgesamt 5000 Geldautomaten in Deutschland seien bereits außer Betrieb genommen, 200 bis 300 komplett abgebaut worden. Die Banken verzeichneten demnach ebenfalls einen deutlichen Einbruch bei der Bargeldnachfrage.

+++ Frankreich gilt seit heute als Hochinzidenzgebiet. Wer von dort nach Deutschland einreisen will, benötigt den Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis. Frankreich hat inzwischen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 300. Noch schärfer sind die Einreisebestimmungen für das französische Départment Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz. Wer von dort nach Deutschland kommt, muss eine Quarantäne von 14 Tagen einhalten.

Das Foto zeigt einen Radfahrer vor dem Eiffelturm. (AFP / Ludovic Marin)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut 17.176 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 3.400 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 129,7. Gestern lag der Wert bei 125. Laut dem RKI sind innerhalb von 24 Stunden weitere 90 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

+++ Die Sterberate bei Covid-19-Patienten ist in deutschen Unikliniken einer Studie zufolge im Laufe des Jahres 2020 deutlich gesunken. Waren es von Januar bis April noch 20,7 Prozent der stationär Behandelten, lag der Wert von Mai bis September bei 12,7 Prozent. Bei beatmeten Menschen lag die Sterberate im ersten Abschnitt von Januar bis April sogar bei 39,8 Prozent. Im späteren Zeitraum von Mai bis September sank sie leicht auf rund ein Drittel (33,7 Prozent). Das könne ein Beleg für verbesserte Behandlungen und zunehmende Erfahrung der Klinikteams in der Pandemie sein, teilte eine Forschungsgruppe der Universität Erlangen mit.

+++ Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Barcelona wieder ein großes Popkonzert mit 5.000 Zuschauern gegeben. Mit der von der spanischen Regierung genehmigten Test-Veranstaltung sollte festgestellt werden, ob größere Live-Events auch unter Pandemie-Bedingungen sicher durchgeführt werden können. Vor und während des Konzerts galten strenge Schutzmaßnahmen, die von einem Ärzteteam überwacht wurden. So mussten sich alle Zuschauer zuvor in speziellen Zentren einem Schnelltest unterziehen und einwilligen, dass ihre Daten mit den Gesundheitsbehörden abgeglichen werden.

Coronavirus - Test-Konzert in Spanien (AP)

+++ Kanzleramtsminister Braun plädierte für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit vielen Corona-Infektionen. Da es bei privaten Treffen die höchsten Ansteckungsraten gebe, seien Ausgangssperren am Abend und in der Nacht am sinnvollsten, sagte Braun der "Bild am Sonntag". Zugleich warnte der CDU-Poltiker vor weiteren Mutationen. Wenn parallel zum Impfen die Infektionszahlen wieder rasant stiegen, wachse die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun gegen die Impfstoffe werde. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach forderte im "Tagesspiegel" eine mindestens zweiwöchige nächtliche Ausgangssperre, die im gesamten Bundesgebiet gelten sollte. Die Diskussion im Überblick finden Sie hier.

+++ Bundesforschungsministerin Karliczek hat Erwartungen an eine rasche Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente gedämpft. "Eine einzige Pille gegen Covid-19 wird es so wohl nicht geben", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe jedoch einige vielsprechende Ansätze, die von der Bundesregierung massiv unterstützt würden. Auch ohne die Entwicklung spezieller Medikamente könnte heute schwerkranken Covid-19-Patienten viel besser geholfen werden könne als zu Beginn der Pandemie.

+++ In Rio de Janeiro haben sich am ersten Wochenende des "Super-Feiertags" vor einem beliebten Touristenziel lange erkehrsstaus gebildet. Eine kilometerlange Fahrzeugschlange verstopfte die Zufahrt zu einem Gebiet mit Seen, das sich im Osten Rios an der Küste entlangzieht. Der Stau erreichte zu Spitzenzeiten mehr als zehn Kilometer, wie brasilianische Medien berichten. Verschiedene Zugänge zu den Städten entlang der Straße mit den Lagunen und Stränden waren versperrt, der Zugang zu den Stränden angesichts des erwarteten Ansturms verboten.

+++ Die Bürgerinnen und Bürger sehen die Hauptverantwortung für die Impfprobleme in Deutschland bei Gesundheitsminister Spahn (CDU) und der EU-Kommissionschefin von der Leyen (CDU). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von der "Welt am Sonntag". Laut Vorabbericht schrieben 29 Prozent der Befragten Spahn die Misere zu. 26 Prozent sahen Versäumnisse von der Leyens als maßgeblich dafür an, dass bisher nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gaben lediglich 14 Prozent der Deutschen die politische Schuld. Mit "keiner der drei" antworteten 15 Prozent.

+++ Wegen zunehmender pandemiebedingter Betreuungsengpässe in Kitas und Schulen fordern Oppositionspolitiker und Gewerkschafter großzügigere Unterstützung für Eltern. "Angesichts steigender Infektionszahlen und ansteckenderer Virusmutationen ist absehbar, dass für viele Familien die bislang vorgesehenen zusätzlichen Kinderkrankentage nicht ausreichen werden", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Klein-Schmeink der "Welt am Sonntag". Ähnlich äußerte sich die FDP-Gesundheitspolitikerin Helling-Plahr: "Die zusätzlichen Kinderkrankentage sind bei vielen Familien längst aufgebraucht." Zudem gelte die Regelung bislang nur für gesetzlich krankenversicherte Eltern. Viele Selbstständige blieben außen vor.

Schöne neue Arbeitswelt? Nur Home Office ist auch keine Lösung. Ab und zu ist es wichtig, die Kollegen zu treffen. (imago / Westend61)

Samstag, 27. März

+++ Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass für ein bundesweites Corona-Nachhilfeprogramm mit zwei Milliarden Euro doppelt so viel Geld nötig ist wie Bildungsministerin Karliczek eingeplant hat. Der Präsident des Verbandes, Meidinger, erklärte, je nach Bundesland, Schulart und Infektionslage seien pro Schüler bisher zwischen 300 und 600 Präsenz-Unterrichtsstunden weggefallen und nur teilweise durch Distanzunterricht ersetzt worden. Er erwarte daher, dass eine Lernförderung über mehr als nur ein Schuljahr laufen müsse.

+++ Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen empfiehlt Bundesgesundheitsminister Spahn einen bis zu zweiwöchigen "Lockdown". In einer Online-Veranstaltung der Bundesregierung sagte der CDU-Politiker, es brauche mindestens 10 bis 14 Tage "richtiges Runterfahren der Kontakte und der Mobilität". Den Menschen in Deutschland riet Spahn, "im Zweifel auch mehr als die staatlichen Regeln" umzusetzen.

+++ Das Tübinger Modell der weitgehenden Öffnungen durch umfangreiche Tests scheint gut anzukommen. Wie mehrere Medien berichten, bildeten sich bereits eine halbe Stunde vor Öffnung der Teststationen Schlangen. Tübingens Oberbürgermeister Palmer bat im SWR darum, dass keine Tagestouristen von weiter weg kommen sollten. Am Osterwochenende sollen Auswärtige komplett von dem Modellversuch ausgeschlossen werden, kündigte der Grünen-Politiker an. Die Pandemiebeauftragte der Stadt, Federle, warb dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger die Tests mittelfristig selbst durchführen.

Das Tübinger Modellprojekt wurde von Anfang an gut angenommen - auch von Auswärtigen. (dpa)

+++ In Potsdam hingegen lief ein Versuch zum Einkaufen mit negativem Test eher verhalten an: Laut dpa waren wenige Menschen unterwegs. Aus Sicht des Handelsverbands Berlin-Brandenburg stellte sich der Start als "Flop" heraus.

+++ Die Qualität vieler Corona-Selbsttests ist nach Einschätzung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Der Präsident des Instituts, Broich, sagte bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, allerdings habe das Institut bei seiner Prüfung auch Produkte aussortiert. Die zuverlässigen Schnelltests listet das BfArM auf seiner Website auf.

Kostenlose Schnelltests und Selbsttests in den Supermärkten – es gibt viele verschiedene Tests für CARS-CoV2. Welche Tests sind auf dem Markt, was kosten sie und wo kann man sich testen lassen? Die Tests unterscheiden sich in ihrer Anwendung, Dauer und Aussagekraft deutlich. Ein Überblick.

+++ Nachdem er mehrere "Wundermittel" zum Schutz vor dem Coronavirus angepriesen hat, ist Venezuelas Präsident Nicolas Maduro im Online-Netzwerk Facebook vorerst zum Schweigen verdammt: Ein Sprecher des US-Unternehmens teilte mit, dass das Konto Maduros wegen "Verstoßes gegen unsere Regeln gegen Falschinformationen über Covid-19" für einen Monat "eingefroren" werde. In dieser Zeit könne Maduro nichts mehr posten.

+++ Mit mehreren Autokorsos haben zahlreiche Menschen in Brandenburg gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) fuhren nach Polizeiangaben etwa 200 Autos durch die Stadt und das Umland. Eine Menschengruppe störte den Konvoi und brachte ihn zwischenzeitlich zum Stehen. Die Polizei nahm Personalien von vier Gegendemonstranten auf.

+++ Gesundheitsminister Spahn zufolge soll eine erste kleinere Lieferung des Impfstoffes von Johnson & Johnson Mitte April in Deutschland ankommen. Es handelt sich Spahn zufolge vermutlich erst einmal um 275.000 Dosen. Der Stoff muss im Gegensatz zu vielen anderen nur ein Mal gespritzt werden.

+++ Nach der Ankündigung Serbiens, auch Ausländer zu impfen, sind tausende Menschen aus den Nachbarstaaten angereist. Vor dem größten Corona-Impfzentrum der Hauptstadt Belgrad standen Bürger aus Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Nord-Mazedonien Schlange. An mehreren Grenzübergängen gab es Staus.

+++ In Italien hat ein Experte des Gesundheitsministeriums die Öffnung der Schulen nach Ostern trotz der aktuellen Corona-Lage gerechtfertigt. "Den Jugendlichen die Möglichkeit zu verschafften, wieder an die Schulbänke zurückzukehren, ist ein Hauptziel", sagte der Sprecher des technisch-wissenschaftlichen Komitees im Gesundheitsministerium, Brusaferro, im Interview der Zeitung "Corriere della Sera". Es deute sich an, dass die epidemiologische Kurve sinke. Deshalb hätte man Raum, um etwas zu öffnen und das seien die Schulen.

+++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen zeitnah erneute Corona-Beratungen. "Wir müssen rasch nochmal neu verhandeln", sagte Lauterbach dem "Tagesspiegel". Ohne einen scharfen Lockdown werde es nicht gehen, betonte er und verteidigte seine Forderung nach bundesweiten Ausgangssperren.

Corona-Lockdown: Stühle stehen gestapelt vor einem Café, davor liegt eine Maske auf dem Boden. (IMAGO / Rene Traut)

+++ Der thüringische Saale-Orla-Kreis hat den Kreis Greiz als Corona-Hotspot Nummer eins unter den Landkreisen bundesweit abgelöst. Der Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner lag im Saale-Orla-Kreis am Samstag (Stand 0.00 Uhr) bei 514,2, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorging.

Mehr zu den aktuellen Inzidenzen in Deutschland finden Sie hier.

+++ Nicht nur Obdachlose, auch Diplomaten können sich im Vatikan gegen Corona impfen lassen. Anders als die Bedürftigen in Rom zahlen die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschafter aber 55 Euro pro Immunisierung. Das Angebot gilt auch für Botschaftsmitarbeiter, wie die Deutsche Botschaft der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) bestätigte.

+++ Im Kampf gegen die angespannte Corona-Lage im Land greift Frankreich erneut härter durch. Ab dem Wochenende gelten in drei weiteren Départements verschärfte Beschränkungen. Auch in den Verwaltungsbezirken Aube und Nièvre in der Landesmitte sowie Rhône im Südosten gibt es nun auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen. Menschen dürfen sich dort etwa nur zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, viele Geschäfte sind geschlossen.

+++ Der britische Premierminister Johnson hat vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus im Vereinigten Königreich gewarnt. Es sei offen, welche Auswirkungen eine dritte Corona-Welle auf dem europäischen Festland für das Land haben werde, sagte Johnson bei einer Online-Tagung mit Mitgliedern seiner konservativen Partei. Die "bittere Erfahrung" sei, dass Großbritannien drei Wochen nach Europa getroffen werde.

Ein Hinweisschild warnt die Bürger von London vor der rasanten Ausbreitung von Covid-19. (picture alliance / dpa / ZUMAPRESS.com / Alex Lentati)

+++ Aus den USA werden 80.716 neue Corona-Fälle und 1.265 Tote nach einer Infektion gemeldet. Dies geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor. Am selben Tag der Vorwoche waren es 61.527 Neuinfektionen und 1.184 Tote.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 20.472 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind fast 4.500 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 125. Gestern lag der Wert bei 119. Laut dem RKI sind innerhalb von 24 Stunden weitere 157 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

+++ Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Strobl, spricht sich für einen kurzen, allumfassenden Lockdown aus, um die Ausbreitung der Coronavirus-Mutante B.1.1.7 aufzuhalten. Strobl sprach in der "Stuttgarter Zeitung" unter anderem von einer verschärften Homeoffice-Praxis.

+++ Die US-Sanktionen gegen den Iran blockieren laut Präsident Ruhani weiterhin die Einfuhr von Corona-Impfstoffen. "Wir bestellen die Vakzine, bezahlen sie auch, aber vor der Einfuhr wird uns mitgeteilt, dass die Hersteller immer noch Angst vor den US-Sanktionen haben", sagte Ruhani im Staatsfernsehen. Daher komme es entweder zu Verspätungen oder Stornierungen.

+++ Großbritannien will ältere Menschen ab Herbst ein drittes Mal impfen lassen. Staatssekretär Zahawi sagte dem "Daily Telegraph", über 70-Jährige sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte könnten diese Auffrischung ab September erhalten.

Mehr zum Thema Impfen gegen das Coronavirus finden Sie hier.

+++ Facebook schränkt die Seite von Venezuelas Präsident Maduro wegen möglicher Falschinformationen ein. Der US-Konzern löschte ein Video, in dem Maduro ein Heilmittel für Covid-19 anpreist. Dies entspreche nicht den Vorschriften des sozialen Netzwerks, sagt eine Facebook-Sprecherin. "Wir halten uns an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO wonach es derzeit kein Mittel zur Heilung gibt."

+++ Japans Regierung will die Zahl der offiziellen Olympia-Gäste bei den Sommerspielen in Tokio Medienberichten zufolge wegen der Corona-Pandemie deutlich einschränken. Wie der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) berichtete, habe die japanische Regierung gegenüber dem IOC die Notwendigkeit geäußert, die Zahl der nicht unmittelbar mit der Austragung der Wettkämpfe befassten offiziellen Besucher signifikant zu reduzieren.

+++ Die deutschen Intensivmediziner fordern angesichts steigender Corona-Infektionszahlen einen harten Lockdown sowie den sofortigen Stopp aller geplanten Öffnungsschritte. Die Beschlüsse für Modellprojekte nach Ostern seien völlig unpassend und müssten von Bund und Ländern sofort zurückgenommen werden, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Karagiannidis, der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Hinter Überwachungsmonitoren liegt ein Corona-Patient in einem Raum einer Intensivstation. (dpa/Jens Büttner)

+++ Zur Unterstützung lernschwacher Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie will Bildungsministerin Karliczek ein bundesweites Nachhilfeprogramm starten. Dafür brauche man etwa eine Milliarde Euro, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Am Ende dieses Schuljahres solle es in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben.

+++ Großbritannien steht offenbar kurz davor, ein Impfstoff-Abkommen mit der Europäischen Union zu beschließen. Wie die englische Tageszeitung "The Times" berichtet, könnte die Vereinbarung die Gefahr eines Lieferstopps durch die EU beseitigen. Im Rahmen des Abkommens wolle die EU ihre Drohung, den Export von Pfizer-BioNTech-Impfstoffen nach Großbritannien zu verbieten, aufheben. Im Gegenzug sei die britische Regierung bereit, auf einige langfristige Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs zu verzichten, der aus Holland exportiert werden sollte. Die britische Regierung, Pfizer-BioNTech und AstraZeneca waren bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

+++ SPD-Chef Walter-Borjans will deutsche Firmen verpflichten, ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus zu testen. Es brauche sofort eine bundesweite Testpflicht für Unternehmen, sagte Walter-Borjans der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zweimal pro Woche müssten die Arbeitgeber alle Angestellten testen. Für einen freiwilligen Appell sei es viel zu spät, weil einfach nicht alle Betriebe mitmachten.

