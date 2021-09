Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen +++ In Frankreich gelten die 3G-Regeln von heute an auch für Kinder ab zwölf Jahren +++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnt vor einer Vernachlässigung der Corona-Bekämpfung während der Regierungsbildung +++ Mehr im Newsblog

Donnerstag, 30. September

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 63,0. Am Vortag betrug der Wert 61,0. Die Gesundheitsämter meldeten 12.150 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 67 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI mit 1,6 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

+++ In Frankreich gelten die 3G-Regeln und die Gesundheitspass-Pflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie von heute an bereits für Kinder ab zwölf Jahren und zwei Monaten. Beim Besuch von Freizeit- und Sportstätten, in Kinos, Restaurants und Cafés oder im Fernzug müssen so künftig nicht mehr nur Erwachsene einen Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test vorlegen. Da Kinder erst ab einem Alter von zwölf Jahren geimpft werden können, wurde eine Frist von zwei Monaten für das Erlangen eines vollständigen Impfschutzes eingeräumt.

+++ Mehrere Länder haben bereits mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wer braucht die dritte Dosis wirklich und welche Kritik gibt es an den "Booster"-Impfungen? Antworten dazu finden Sie hier.

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat davor gewarnt, die Bekämpfung des Coronavirus in der Phase der Regierungsbildung zu vernachlässigen. Rund um die Bundestagswahl sei das Thema in den Hintergrund gerückt, das dürfe nicht so bleiben, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). "Wir müssen wieder mehr vorlegen", forderte der SPD-Politiker.

+++ Angesichts der bevorstehenden Schließung der meisten Corona-Impfzentren fordert der Sozialverband VdK mehr Impfangebote für sozial Benachteiligte. VdK-Präsidentin Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn die Menschen nicht zur Impfung kämen, müsse die Impfung zu den Menschen kommen. Es gehe ihr auch um mobile Möglichkeiten etwa für Obdachlose dort, wo sie sich im Alltag aufhielten: in der Fußgängerzone, auf dem Supermarktparkplatz, am Sportplatz oder vor dem Jobcenter. Nach einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz soll der Betrieb der Impfzentren von Oktober an je nach Bedarf zurückgefahren werden.

Mittwoch, 29. September

+++ Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte in den USA noch im Oktober auch für 5- bis 11-Jährige zugelassen werden. Die beiden Unternehmen haben jetzt entsprechende Studiendaten vorgelegt; die US-Arzneimittelbehörde FDA will rasch entscheiden.

+++ Youtube verschärft das Vorgehen gegen Inhalte von Impfgegnern. Demnach werden Videos gelöscht, in denen fälschlicherweise behauptet wird, zugelassene Impfstoffe seien gefährlich - dies gilt also nicht nur für Corona-Impfstoffe. Derzeit gibt es Streit um den russischen Auslands-Sender RT, dessen zwei Kanäle Youtube wegen Desinformation zu Impfstoffen gelöscht hat.

+++ Fußball-Zweitligist Hamburger SV stellt auf die 2G-Regelung um. Er begründet die Entscheidung damit, dass bislang ohnehin bereits 93 Prozent der Zuschauer geimpft oder genesen gewesen seien. Ab dem Heimspiel am 16. Oktober gegen Fortuna Düsseldorf werden dann Mindestabstände, Alkoholverbot und Maskenpflicht aufgehoben.

+++ Im spanischen Fußball sind wieder ausverkaufte Stadien erlaubt. Die regionalen Gesundheitsämter genehmigten die Rückkehr zu einer 100-prozentigen Zuschauerauslastung von Freitag an. Damit kann am Samstag auch das spanische Spitzenspiel zwischen Meister Atletico Madrid und dem FC Barcelona in ausverkauftem Stadion stattfinden.

+++ Schülerinnen und Schüler in Bayern müssen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen. Dies kündigte Ministerpräsident Söder in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München an. Man habe mit regelmäßigen Corona-Tests ein Sicherheitsnetz geschaffen, hieß es.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland können künftig Nutzerinnen und Nutzer der Luca-App auf ein erhöhtes individuelles Corona-Infektionsrisiko hinweisen. Die Luca-Betreiberfirma erklärte, die Funktion werde im Herbst für alle Gesundheitsämter freigeschaltet. Damit können die Ämter viele Menschen gleichzeitig erreichen, ohne sie einzeln anrufen zu müssen.

+++ Dänemark hat zum Schutz vor dem Coronavirus das Verbot der Nerzzucht um ein weiteres Jahr verlängert. Der Nerz ist das einzige Tier, bei dem bisher mit Sicherheit festgestellt werden konnte, dass es sich sowohl infizieren als auch den Menschen anstecken kann. Dänemark war bis vor kurzem weltgrößter Exporteur von Nerzen, hatte im vergangenen November aber die Notschlachtung aller 15 Millionen Tiere im Land angeordnet.

Nerze können das Coronavirus auf Menschen übertragen. (imago stock&people)

+++ In Lettland gilt demnächst eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen: Beschäftigte von medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen müssen ab 15. November ein Impfzertifikat vorweisen. Die Impfquote in dem osteuropäischen EU-Staat ist vergleichsweise niedrig.

+++ Der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, will dass im Freizeitbereich häufiger die 2G-Regel angewandt wird. Man müsse alles tun, um noch mehr Menschen fürs Impfen zu motivieren und die Impfquote zu steigern. Er appelliere an alle Bundesländer, für den Freizeitbereich eine Regelung zu treffen, so dass häufiger nur Geimpfte oder Genese Zutritt erhalten. Gebraucht würde das beispielsweise fürs Kino, Clubs, Konzerte oder Fitnessstudios. Dies könne auch die Gefahr für Infektionen bei Kindern reduzieren, die unter 12 Jahren noch nicht geimpft werden könnten.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Institus liegt der Wert jetzt bei 61,0 – nach gestern 60,3. Das RKI registrierte 11.780 Neuinfektionen und 67 weitere Todesfälle.

+++ SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach lehnt eine Impfpflicht für Lehrkräfte, Pflegepersonal und Erzieherinnen und Erzieher ab. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wies er damit eine Forderung von Kinder- und Jugendärztepräsident Fischbach zurück. Lauterbach sagte, die Impfquote bei Lehrkräften und Kita-Personal sei sehr hoch. Das Problem in den Schulen und Kitas seien nicht die nicht geimpften Erzieher und Lehrer, sondern dass sich Kinder und Jugendliche gegenseitig ansteckten.

SPD-Gesundheitsexperte will keine Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas. (Deutschlandradio / Anke Petermann)

+++ Trotz eines seit fast zwei Monaten geltenden Lockdowns steigen die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria weiter. Die Behörden in der Region mit der Millionenmetropole Melbourne melden aktuell 950 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Bundesstaat im Osten Australiens befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Australiens Impfkampagne, die zunächst schleppend angelaufen war, schreitet derweil voran: Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft.

