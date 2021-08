Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiterhin vor allem unter Jugendlichen +++ Neben Israel setzen nun auch die USA auf Dritt-Impfungen +++ Die Paralympischen Spiele in Tokio werden größtenteils ohne Zuschauer stattfinden +++ Mehr in unserem Newsblog.

Freitag, 13. August



+++ Die Sieben-Tage-Inzidenz ist vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 34-Jährigen gestiegen. Bei den 20- bis 24-Jährigen liegt sie nun bei fast 60. Sie liegt nun bei Laut dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zeichnet sich die Tendenz aber inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 Jahre ab. Der Altersdurchschnitt aller Fälle sei seit Jahresbeginn von damals 49 Jahre kontinuierlich gesunken auf nunmehr 28. Wie aus den RKI-Daten hervor geht, sinkt auch das Alter der hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten: Lag der Altersmedian zum Jahresbeginn noch bei 77 Jahren, betrug der Wert vergangene Woche 48.

+++ Bundesfamilienministerin Lambrecht hat zu mehr Aufmerksamkeit für Menschen im Alter aufgerufen. Die Pandemie habe Seniorinnen und Senioren häufig sehr einsam gemacht, sagte sie Medienberichten zufolge beim Besuch des Malteser-Hilfsdienstes in Castrop-Rauxel und Gelsenkirchen. Viele seien isoliert gewesen. Gerade auf diese Gruppe müsse man nun achten, weil sie sich eben nicht lautstark zu Wort melde, führte die SPD-Politikerin aus.

Erleben ältere geimpfte Menschen bald ein Ende ihrer Einsamkeit? Nur, wenn sie fit genug sind, um wieder am Leben teilzunehmen. (Picture Alliance / dpa / CTK / Radek Petrasek)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat China dazu aufgerufen, Daten zu den ersten Corona-Fällen offenzulegen. Der Zugang zu diesen Informationen sei von entscheidender Bedeutung für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie, erklärte die WHO mit Sitz in Genf. Dies sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen. Die chinesische Regierung wies die Forderung zurück. Peking ziehe wissenschaftliche Bemühungen politischen vor, hieß es zur Begründung.

Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, macht für die Verwirrung über die tatsächliche Corona-Impfquote in Deutschland eine mangelnde Abstimmung zwischen Bund und Ländern verantwortlich. Die Differenzen müssten so schnell wie möglich aufgeklärt werden, sagte er im Dlf.

+++ In den USA sollen Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen können. Dies gab die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA bekannt. Danach geht es vor allem um Empfänger eines Spenderorgans. Auch Israel setzt angesichts steigender Infektionszahlen die Drittimpfungen fort. Die Regierung empfiehlt ab sofort auch über 50-Jährigen und Menschen in medizinischen Berufen eine weitere Impfdosis statt wie bisher nur für über 60-Jährige.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 30,1. Am Vortag betrug der Wert 27,6, eine Woche zuvor 20,4. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 5.500 neue Ansteckungen. Das waren gut 2.100 mehr als vor einer Woche. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt wurden bisher 91.853 Corona-Tote registriert.

Ausführlichere aktuelle Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland finden Sie hier.

+++ Das Robert Koch-Institut hat nach Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Daten zur Impfquote weitere Untersuchungen angekündigt. Man plane eine Befragung zusätzlicher 3.000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz, teilte das RKI in Berlin mit. Geplant sei zudem eine ergänzende Befragung in den häufigsten Fremdsprachen, da Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen in bisherigen Erhebungen nicht erfasst worden seien. Zuvor hatten die Ergebnisse einer vergleichbaren Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern darauf hingewiesen, dass mehr Menschen eine Erstimpfung erhalten haben könnten als im offiziellen digitalen Meldesystem verzeichnet sind. Mehr Einzelheiten.

+++ In Norwegen können der Regierung zufolge bis Mitte nächsten Monats alle Impfwilligen vollständig gegen das Coronavirus geimpft werden. Norwegen werde in den kommenden Wochen eine Million zusätzlicher Impfdosen erhalten, und könne damit sein Impfprogramm beschleunigen, teilt Ministerpräsidentin Solberg mit. Damit sei man in der Lage, dass alle Erwachsenen über 18 Jahren, ihre Impfung in den ersten beiden September-Wochen abschließen könnten.

+++ Die Paralympischen Spiele ab dem 24. August in Tokio werden größtenteils ohne Zuschauer stattfinden. Die Organisatoren einigen sich auf eine Zuschauerbegrenzung ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, da sich die Hauptstadt weiterhin im Lockdown befindet wegen der ansteigenden Corona-Infizierungen. Ein Expertengremium sprach von einer außer Kontrolle geratenen Katastrophe.

+++ Die Bundesländer Sachsen, Baden-Württemberg und Hamburg melden eine leichte Zunahme an Corona-Impfungen. "Die Zahl der Impfungen hat seit dem Ende der Sommerferien deutlich angezogen", teilt die Sozialbehörde in Hamburg dem Redaktions Netzwerk Deutschland mit. Besonders werde der Impfstoff der Firma Johnson&Johnson in Hamburg vermehrt nachgefragt - vermutlich, weil bei diesem Vakzin keine Zweitimpfung nötig sei, mutmaßt der Sprecher der Sozialbehörde. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen sprechen die Behörden von einem leichten Anstieg der täglichen Impfungen.

