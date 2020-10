In Deutschland spitzt sich die Diskussion um steigende Corona-Infektionszahlen in den Großstädten zu. Großbritannien fürchtet um eine Überlastung der Kliniken und Italien führt eine Maskenpflicht im Freien ein. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 7. Oktober

+++ Italien führt eine Maskenpflicht auch im Freien ein, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Außerdem wird der Ausnahmezustand verlängert.

+++ Von vielen Corona-Fällen betroffene Großstädte wie Berlin sollten Regierungssprecher Seibert zufolge konsequente Maßnahmen ergreifen, um die sprunghaft steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Damit hätten zuletzt beispielsweise Gütersloh und München gute Ergebnisse erzielt. Ziel müsse es bleiben, dass die Gesundheitsämter vor Ort Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen können. Dafür seien niedrige Infektionszahlen nötig, so der Sprecher der Bundesregierung.

+++ Die zweite Welle steigender Corona-Fälle in Deutschland dürfte zu einer Zurückhaltung der Verbraucher und damit weniger Konsum führen, erklärt der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Die in Deutschland bislang sehr kräftige wirtschaftliche Erholung dürfte sich im vierten Quartal deshalb deutlich verlangsamen", sagt der Ökonom dem "Handelsblatt". Die öffentliche Hand habe zuletzt richtig gehandelt und Einschränkungen differenzierter vorgenommen als beim Lockdown im Frühjahr. Wichtig sei, dass die Politik die Testkapazitäten weiter ausdehne, Schnelltests einsetze und auch finanziere.

+++ Die steigenden Corona-Infektionszahlen und der hohe Stand der Covid-19-Patienten in englischen Kliniken setzen Großbritannien unter Druck. Gesundheitsminister Hancock bezeichnete die steigenden Fallzahlen und Krankenhausaufenthalte als ein "sehr ernstes Problem." Die Herausforderung bestehe darin, mit diesem zweiten Corona-Gipfel so umzugehen, dass er so wenig Schaden wie möglich verursacht. "Zum Glück wissen wir weit mehr darüber als beim ersten Mal", so der Minister.

+++ Wegen sehr hoher Corona-Zahlen müssen Cafés und Bars in der belgischen Hauptstadt Brüssel erneut schließen. Dies entschieden die Bürgermeister der 19 Brüsseler Kommunen. Die Vorgaben gelten demnach von Donnerstag an für einen Monat. Restaurants dürfen offen bleiben. Schon zu Beginn der Corona-Krise war das Gastgewerbe in Belgien monatelang geschlossen.

+++ Die Zahl der Corona-Infektionen ist in der Schweiz sprunghaft gestiegen. Nach durchschnittlich 500 Neuinfektionen in der vergangenen Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch für die Schweiz und Liechtenstein 1.077 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Am Vortag waren es 700 neue Fälle.

+++ In der Coronavirus-Pandemie haben Studierende bislang 65 Millionen Euro Überbrückungshilfen des Bundesbildungsministeriums erhalten. Wie das Deutsche Studentenwerk in Berlin mitteilte, stellten etwa 120.000 Studenten und Studentinnen entsprechende Anträge.

+++ Der Dresdner Striezelmarkt wird in diesem Jahr coronabedingt deutlich mehr Fläche in der Altstadt einnehmen als sonst. Rund 180 Händler seien am angestammten Platz auf dem Altmarkt vor der Kreuzkirche zu finden, 40 weitere erstmals am Terrassenufer, sagte Oberbürgermeister Hilbert (FDP). Damit sollen Besucherströme besser gelenkt werden. Der Markt müsse in Corona-Zeiten deutlich entzerrt werden. Eine generelle Maskenpflicht oder ein generelles Alkoholverbot werde es nicht geben, betonte der Oberbürgermeister. Bei zunehmenden Infektionszahlen werde stufenweise verfahren. So wird etwa ab 35 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner die Nachverfolgung der Besucher angestrebt. Bei 50 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner müsse der Striezelmarkt schließen.

+++ In Tschechien spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Das EU-Land verzeichnete einen neuen Rekord bei den täglichen Neuinfektionen. Am Dienstag kamen 4.457 bestätigte Fälle hinzu, wie aus Behördendaten hervorging. 794 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. "Wir sind in der Phase eines relativ intensiven Anstiegs", sagte Gesundheitsminister Prymula. Er kündigte an, dass er am Freitag radikalere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus bekanntgeben werde. Zudem wolle er dem Kabinett vorschlagen, Medizinstudenten zum Einsatz in den Krankenhäusern zu verpflichten. Im europaweiten Vergleich ist Tschechien momentan Spitzenreiter bei den Neuinfektionen.

+++ Ärztepräsident Reinhardt hat ein konsequentes Vorgehen von Polizei und Ordnungsämtern gegen illegale Partys und Verstöße gegen Corona-Infektionsschutzauflagen gefordert. Angesichts der steigenden Neuinfektionen in Teilen Berlins und anderen Großstädten halte er dies für "sehr angemessen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der "Passauer Neuen Presse".

+++ Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher (SPD) lehnt Reisebeschränkungen zwischen innerdeutschen Landesgrenzen ab. Eine Stadt abzuriegeln, gehe nicht, sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Es nütze nichts, wenn Menschen aus Hotspots nicht in Flächenländer reisen dürften, umgekehrt aber die Menschen aus den Randgebieten zum Arbeiten oder Ausgehen in die Großstädte führen. Zugleich betonte Tschentscher: "Die Pandemie wird in den Großstädten entschieden." Wenn die Menschen in in den Ballungsräumen die Pandemie in den Griff bekämen, dann "haben wir das auch für ganz Deutschland erreicht".

+++ Das israelische Kabinett hat die im Zuge des Corona-Lockdowns geltenden Einschränkungen für Demonstrationen verlängert. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte, wurde bei einer Telefonkonferenz der Minister beschlossen, einen speziellen Coronavirus-Notstand bis zum 13. Oktober auszudehnen. Unter diesen fallen auch die Vorschriften für Demonstrationen. Begründet wurden die Maßnahmen mit einer möglichen Ansteckungsgefahr. Kritiker bezeichnen sie dagegen als antidemokratisch und sehen sie vor dem Hintergrund des gegen Netanjahu laufenden Korruptionsprozesses. Der Ministerpräsident bestreitet alle Vorwürfe.

+++ Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA schließt die schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffes aus. Impfstoffe sollen weiter mindestens zwei Monate lang an Probanden getestet werden, bevor ein Schnellverfahren zur Zulassung beginnen kann. Damit ist es unwahrscheinlich, dass es noch vor der US-Präsidentschaftswahl einen Impfstoff geben könnte. Präsident Trump hatte mehrfach spekuliert, dass bis zur Wahl am 3. November ein Serum zur Verfügung stehen könnte. Die Regeln der FDA bezeichnete er in einem Tweet als "politischen Anschlag".

Donald Trump hat selbst seine Corona-Erkrankung noch nicht überstanden. Seine Ärzte verabreichen ihm eine Reihe von Medikamenten - hier ein Überblick über die Mittel und deren Wirkung.

+++ In Deutschland sind am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.828 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das sind etwa 200 mehr als vorgestern. Es ist der der höchste Wert seit April.

+++ Das ursprünglich für September geplante Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13.000 Zuschauern wird 2020 nicht mehr stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Veranstalters Marek Lieberberg mit. "Die Voraussetzungen dafür sind einfach nicht gegeben", sagte sie. Es gebe einen Anstieg der Infektionszahlen. Ein weiterer Grund: Das Konzept sah vor, das Dach in der Düsseldorfer Fußball-Arena während der Show offen zu lassen.

Auch das sei nun - angesichts sinkender Temperaturen - nicht mehr möglich. Um die einst für den 4. September angesetzte Show - unter anderem mit Rocker Bryan Adams und Pop-Sängerin Sarah Connor - hatte es lange Streit zwischen der Stadt Düsseldorf und der nordrhein-westfälischen Landesregierung gegeben.

+++ In der Coronavirus-Pandemie kommt die Digitalisierung der 375 Gesundheitsämter in Deutschland nur schleppend voran. Dies berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Angaben des Bundesgesundheitsministeriums. Bislang haben demnach nur wenige Bundesländer bereitstehende Fördergelder beantragt.

+++ Der deutsche Einzelhandel befürchtet eine größere Welle von Insolvenzen. Gründe seien die Corona-Krise und der boomende Online-Handel, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, dem Portal "Merkur.de". Mit den zum Jahreswechsel auslaufenden gesetzlichen Lockerungen sei von einer schlagartig höheren Rate von Insolvenzen auszugehen.

