Mittwoch, 5. Mai

+++ Kanada lässt den Impfstoff von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige zu. Das bestätigte die medizinische Chefberaterin der Arzneimittelbehörde des Landes. Wie die BBC berichtet, ist Kanada damit das weltweit erste Land, dass den Impfstoff für dieses Altergruppen zulässt. Für kommende Woche wurde ein ähnlicher Schritt der US-Arzneimittelbehörde FDA erwartet. In Kanada ist das Mittel bislang für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene zugelassen. Pfizer hatte Ende März erste Ergebnisse einer Studie mit 2260 Personen aus den USA veröffentlicht, der zufolge es unter vollständig mit dem Mittel geimpften Zwölf- bis 15-Jährigen keine Fälle von Covid-19 gab, bei Ungeimpften dagegen 18. Die Nebenwirkungen bei den Probanden ähnelten denen bei jungen Erwachsenen. Zu ihnen gehörten Fieber, Schmerzen, Schüttelfrost und Erschöpfung, besonders nach der zweiten Dosis.

+++ Auch das saarländische Gesundheitsministerium plant Sonderimpfungen in sozialen Brennpunkten. Diese sollten in Abstimmung mit den Gemeinwesenprojekten erfolgen, teilte das Ministerium in Saarbrücken mit. Seit Anfang der Woche gehen beispielsweise in Köln mobile Impfteams in Stadtteile mit sozialen Brennpunkten wie Chorweiler, um gezielt zu impfen. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte für das Pilotprojekt zunächst 1000 Impfdosen zur Verfügung gestellt und will nun 100.000 weitere Impfdosen bereit stellen.

+++ Kanzlerin Angela Merkel hofft, dass auch die USA "in absehbarer Zeit" in die Versorgung der Welt mit Corona-Impfstoffe einsteigen werden. Derzeit sei dies noch "so gut wie nicht" der Fall und Deutschland der größte Geldgeber für die internationale Impfstoff-Allianz Covax, sagte Merkel auf einer Transatlantik-Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion. Aber sie setze darauf, dass die EU und die USA künftig "sehr eng zusammenarbeiten, um die Welt mit Impfstoff zu versorgen".

+++ Die Bundesregierung hat die Bürger davor gewarnt, sich gefälschte Impfpässe zu beschaffen, um so vorzeitig in den Genuss von Erleichterungen etwa bei Kontaktbegrenzungen oder bei Urlaubsreisen zu kommen. Dies sei kein Kavaliersdelikt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Wer dergleichen tue, gefährde die Gesundheit anderer Menschen und mache sich zudem strafbar. Es gebe immer ein Missbrauchsrisiko, sagte Seibert weiter. Deshalb wolle die Bundesregierung den digitalen Weg gehen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist geplant, dass der Impfnachweis sowohl auf der Corona-Warn-App wie auch auf einer Extra-App digital gespeichert werden kann. Dies soll in der zweiten Hälfte des laufenden Quartals möglich werden. Die Menschen erhielten dann unmittelbar beim Impfen einen QR-Code, den sie mit ihrem Smartphone scannen könnten. Wer bereits jetzt geimpft sei, könne den Nachweis aus dem Impfpass vom Arzt oder Apotheker übertragen lassen.

+++ Für die Impfung der Menschen in sozialen Brennpunkten will das Land Nordrhein-Westfalen hunderttausend zusätzliche Impfdosen zur Verfügung stellen. Der Impfstoff müsse dahin gebracht werden, "wo es jetzt am notwendigsten ist", sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf. Bei 70.000 der Dosen soll es sich um das Präparat des Herstellers Johnson & Johnson handeln, das nur einmal verimpft werden muss. Wenn die Infektionszahlen in stark sozial benachteiligten Stadtteilen hoch blieben, habe das auch negative Auswirkungen auf die gesamte Stadt, begründete Laumann den Schritt. Gemeinsam mit den Kommunen soll in den kommenden Tagen eine "intelligente Idee" für einen Verteilungsschlüssel gesucht werden.

+++ Serbien will seinen Bürgerinnen und Bürgern Geld für eine Corona-Impfung bezahlen, um die weit verbreitete Impfskepsis in der Bevölkerung zu überwinden. Wer sich bisher impfen ließ oder bis zum 31. Mai eine Impfung erhält, soll eine einmalige Unterstützung in Höhe von umgerechnet 25 Euro erhalten, gab Präsident Aleksandar Vucic in Belgrad bekannt. Durchschnittlich verdienen die Serben derzeit 520 Euro im Monat. Diskriminierende Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, kämen nicht infrage, sagte Vucic dem regierungsnahen privaten Fernsehsender Pink. Er halte es für verantwortungslos und egoistisch, wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte. Deshalb haben man darüber nachgedacht, wie man Menschen belohnen können, die Verantwortung an den Tag legten. In Serbien haben derzeit rund 30 Prozent der Menschen zumindest eine Corona-Impfung erhalten. Das Land setzt seit Dezember auch Impfstoffe aus Russland und China ein, die in der EU nicht zugelassen sind. Anfangs erzielte Belgrad damit beachtliche Ergebnisse. In den vergangenen zwei Wochen stieg der Anteil der Menschen, die eine Corona-Impfung erhalten haben, aber nur noch um zwei Prozentpunkte.

+++ Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen bei hohem Infektionsgeschehen zeigen aus Sicht der Bundesregierung Wirkung. Man sehe jetzt eine "deutliche Umkehr" bei den Infektionszahlen und eine "extrem schnelle Entlastung", sagte Kanzleramtschef Braun in der Regierungsbefragung im Bundestag. Dies gebe zur Hoffnung Anlass, dass die Überlastung des Gesundheitswesens reduziert werde, meinte Braun. Die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen einheitlichen Regeln, die sogenannte "Notbremse", greift seit dem 24. April in vielen Teilen Deutschlands.

+++ Ein Hausarzt aus Ostwestfalen hat Impfstoff von Astrazeneca auf der Internetplattform Ebay angeboten, damit er nicht ungenutzt liegen bleibt. "Es wäre Wahnsinn, den Impfstoff verkommen zu lassen", sagte der Allgemeinmediziner und Kardiologe Peter Weitkamp aus Kirchlengern der Deutschen Presse-Agentur. Er habe 80 bis 90 Impfdosen übrig und diese nun zwei Tage lang als "zu verschenken" inseriert - an Menschen über 60 Jahre. Ab kommender Woche werde er seine Astrazeneca-Restbestände an diejenigen verimpfen, die sich auf sein Ebay-Angebot hin meldeten. Zuerst hatte die "Neue Westfälische" über den Mediziner berichtet.

+++ Die Not vieler Tourismusunternehmen wächst mit der Dauer der Corona-Zwangspause. Einer Umfrage infolge überlegt inzwischen jeder vierte Ferienhausvermieter in Deutschland aufzugeben. Sollte der Tourismus erst im Juni wieder anlaufen, wäre das für weitere 36,9 Prozent schwer zu verkraften, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Deutschen Ferienhausverbands und des Deutschen Tourismusverbands hervorgeht. Zugleich rechnen Reisebüros und Veranstalter das zweite Jahr in Folge mit einem massiven Geschäftseinbruch.

+++ Der Deutsche Ärztetag hat eine bessere Vorbereitung auf mögliche künftige Pandemien gefordert. Die Krisenreaktionsfähigkeit des Landes müsse dringend optimiert werden, heißt es in einem zum Ende der Veranstaltung gefassten Beschluss. Aufgrund der jüngsten Erfahrungen mit der Corona-Pandemie sprachen sich die Mediziner unter anderem für die Schaffung fester Krisenstäbe der Bundesländer aus. Außerdem fordern sie ständig aktualisierte Pandemiepläne sowie Reserven mit wichtigen Medikamenten und Medizinprodukten.

+++ Beim G7-Außenministertreffen in London hat sich die indische Delegation wegen möglichen Kontakten zu Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in Selbstisolation begeben. Außenminister Jaishankar erklärte auf Twitter, an den weiteren Gesprächen werde er deshalb nur noch virtuell teilnehmen. Jaishankar hatte sich in London unter anderem mit US-Außenminister Blinken getroffen. Es ist das erste persönliche Treffen der G7-Außenminister seit zwei Jahren. Indien ist nicht Mitglied der G7-Gruppe. Zu den Gesprächen hatte Gastgeber Großbritannien das Land aber ebenso eingeladen wie Südkorea, Australien und Südafrika.

+++ In Deutschland haben inzwischen 29,5 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Vollständig geimpft sind bisher 8,3 Prozent der Bevölkerung. Allein gestern wurden 813.290 Impfspritzen gesetzt. Der bislang höchste Tageswert wurde am vergangenen Mittwoch mit mehr als einer Million verzeichnet. Die Impfquote variiert je nach Bundesland. Im Saarland haben schon 33,1 Prozent der Menschen eine erste Dosis erhalten, in Brandenburg sind es 26,4 Prozent.

+++ Indien bekommt zur Bewältigung der Corona-Pandemie weitere Unterstützung aus Deutschland. Die Bundeswehr hat damit begonnen, eine mobile Anlage zur Sauerstoff-Produktion in das südasiatische Land zu befördern. Ein erster Militärtransporter der Luftwaffe startete heute früh vom niedersächsischen Wunstorf, ein zweiter Flug ist für morgen geplant. Die mobile Anlage reichert Außenluft so an, dass ihr Sauerstoffgehalt auf die in der Medizin notwendigen 93 Prozent steigt. Anschließend wird das Gas komprimiert und in Flaschen abgefüllt. Am Samstag hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte nach Indien gebracht.

+++ Indien bekommt die Corona-Pandemie nicht unter Kontrolle. Erneut wurden an einem Tag so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst wie nie zuvor: 3.780. Das Gesundheitsministerium meldete außerdem 382.000 nachgewiesene Neu-Infektionen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. In Teilen des Landes ist es Berichten zufolge schwierig, überhaupt auf das Coronavirus getestet zu werden.

+++ Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut mehr als 18.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind fast 4.200 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 141 auf knapp 133. Nach Angaben des RKI gehen die Zahlen in allen Bundesländern zurück. Die regionalen Unterschiede sind aber weiter groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von knapp 210 das Bundesland mit dem höchsten Wert. Schleswig-Holstein registriert mit 54,5 erneut den niedrigsten Wert.

Fast 30 Prozent der Menschen in Deutschland haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Vollständig geimpft sind 8,3 Prozent der Bevölkerung.

+++ Der Deutsche Hausärzteverband dringt auf Rechtssicherheit für Ärzte, die pro Ampulle des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer sieben statt sechs Dosen verabreichen wollen. Es könne nicht sein, dass täglich in Deutschland Impfdosen weggeworfen würden, sagte Verbandschef Weigeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mediziner, die mit dem vorhandenen Impfstoff so viele Menschen so schnell wie möglich versorgen wollten, riskierten, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erläuterte, beim Impfstoff von Biontech/Pfizer seien nur sechs Dosen pro Ampulle zugelassen. Es sei zwar nicht verboten, aber auch nicht rechtlich abgesichert, die siebte Dosis zu verwenden.

+++ Die Deutsche Post profitiert weiter vom in der Corona-Krise gestiegenen Paketaufkommen und hat zum Jahresauftakt ein Rekordergebnis verbucht. Der Umsatz von Januar bis Ende März stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro, wie der Konzern in Bonn mitteilte. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen habe sich auf 1,9 Milliarden Euro mehr als verdreifacht.

+++ Lockerungen für Geimpfte und Genesene werden dem Einzelhandel nach Einschätzung des Branchenverbands HDE kaum mehr Umsatz bescheren. Es sei richtig, dass die Politik per Verordnung Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichsetze, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Einzelhandels (HDE), der "Rheinischen Post". Wirtschaftlich werde sich die Öffnung für Getestete, Genesene und Geimpfte zunächst für viele Geschäfte aber nicht lohnen. In den vergangenen Wochen hätten die Händler, die für Kunden mit negativem Corona-Test geöffnet hatten, verglichen mit der Zeit vor der Pandemie mehr als die Hälfte ihrer Umsätze verloren, sagte der HDE-Geschäftsführer. Trotzdem sei die Öffnung für Geimpfte und Getestete "zumindest ein Signal in Richtung Öffnung".

+++ Das Bundeskabinett will heute den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler sowie ein sogenanntes "Aufholpaket" für Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie auf den Weg bringen. Im Gespräch ist ein Betreuungsanspruch von acht Stunden pro Tag für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2025/26. Das Programm "Aufholen nach Corona" soll ein Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro haben. Familienministerin Giffey von der SPD und Bildungsministerin Karliczek, CDU, wollen Einzelheiten nach der Kabinettssitzung vorstellen.

