In Deutschland wird über eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus debattiert. Die Krankenhäuser in Halle (Saale) sind an der Belastungsgrenze. In Russland sind deutlich mehr Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben als bisher bekannt. Weitere Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 28. Dezember

+++ In Deutschland debattiert die Politik über eine Verlängerung des Lockdowns. Kanzleramtschef Braun sagte dem Fernsehsender RTL, er gehe davon aus, dass man bei den anstehenden Bund-Länder-Beratungen am 5. Januar die Pandemielage noch nicht überschauen und einschätzen könne, so dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens über den 10. Januar hinaus fortgesetzt werden müssten. Angesichts von mittlerweile mehr als 30.000 Corona-Toten in Deutschland dürfe man zudem die Auflagen nicht zu früh lockern.

+++ In den USA hat der Tod der schwarzen Covid-Patientin und Ärztin Susan Moore eine Debatte über Rassismus im Gesundheitssystem ausgelöst. Auch die künftige Vizepräsidentin Harris prangert "eklatante, rassistische" Ungleichheiten an – und verspricht Verbesserungen. Moore war vor wenigen Tagen nach einer Covid-Erkrankung verstorben. Wenige Wochen zuvor hatte sie aus dem Krankenhausbett ein Video aufgenommen und ins Internet gestellt. Darin berichtet sie sichtlich erschöpft von der Behandlung im Krankenhaus. Unter anderem soll ein weißer Arzt ihr zeitweise Schmerzmittel verweigert haben. Sie habe sich wie eine Drogenabhängige behandelt gefühlt, sagte Moore. Zudem habe der Arzt angekündigt, sie nach Hause zu schicken, obwohl sie auf die schlechten Ergebnisse ihrer Lungenuntersuchung hingewiesen habe, berichtete Moore. "Auf diese Weise sterben schwarze Menschen", sagte sie.

Das Foto zeigt die Ärztin und Covid-19-Patientin Susan Moore wenige Wochen vor ihrem Tod. (Screenshot Facebook / Susan Moore, abgerufen am 28.12.2020)

+++ In Russland sind deutlich mehr Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben als bisher bekannt. Die Statistikbehörde zählt seit Jahresbeginn inzwischen mehr als 186.000 Tote. Das ist weltweit der dritthöchste Wert. An Heiligabend hatten die russischen Behörden die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie noch mit gut 53.000 angegeben. In diese Bilanz flossen nur Fälle ein, bei denen Covid-19 durch eine Autopsie als Todesursache zweifelsfrei bestätigt wurde. Die korrigierte Opferbilanz ist nun also rund dreieinhalb Mal so hoch. Experten hatten bereits Zweifel an der bislang relativ niedrigen offiziellen Opferzahl geäußert.

+++ In der englischen Premier League ist die Spitzenpartie FC Everton gegen Manchester City coronabedingt wenige Stunden vor Anpfiff abgesagt worden. Der Grund: Bei Manchester gab es in der jüngsten Testrunde eine Reihe weiter Coronafälle.

+++ In Großbritannien sind an einem Tag so viele Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Es habe mit Stand Montagmorgen 41.385 bestätigte Fälle gegeben, teilte die Regierung mit. Vermutlich liegt die Zahl noch höher, denn in der Provinz Nordirland wurde über die Feiertage kein neuer Stand gemeldet. Insgesamt gab es damit bisher mehr als 2,3 Millionen positive Corona-Tests im Vereinigten Königreich.

+++ Aus Sorge vor der neuen Variante des Coronavirus hat Saudi-Arabien seine vor einer Woche verhängte Grenzschließung verlängert. Die Grenzen blieben für mindestens eine weitere Woche geschlossen, der internationale Passagierflugverkehr bleibe ausgesetzt, erklärte das Innenministerium des Königreichs am Montag. Frachtflüge und Schifffahrtswege seien nicht betroffen. Hintergrund des Schritts ist die Entdeckung einer neuen Virus-Variante in Großbritannien, die sich deutlich schneller verbreitet als die bislang bekannten. Seit Sonntag dürfen Ausländer Saudi-Arabien trotz des Reiseverbots wieder verlassen.

+++ Die schwedische Regierung will im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie härter durchgreifen. Wie die Regierung in Stockholm mitteilte, will sie durch eine neue Gesetzgebung spätestens ab Ende Januar in bestimmten Gebieten Zwangsmaßnahmen verhängen können. Bei deren Nichteinhaltung solle es auch die Möglichkeit von Sanktionen geben. Nach den bislang geltenden Gesetzen kann die Regierung unter Ministerpräsident Löfven keine weitreichenden Maßnahmen für die Einschränkung des öffentlichen Lebens verhängen; dies darf nur das Parlament.

+++ In und um Halle (Saale) spitzt sich die Lage in den Kliniken angesichts der Corona-Pandemie zu. Oberbürgermeister Wiegand sagte, in vier von sechs Krankenhäusern stehe die Ampel auf Rot, in zwei auf Dunkelgelb. Es fehle Personal und es kämen immer mehr Patienten hinzu. Er appellierte an medizinisches Personal im Ruhestand, an Medizinstudenten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die Kliniken zu unterstützen. In der sachsen-anhaltischen Stadt werden den Angaben zufolge derzeit 194 Menschen mit Corona-Infektion behandelt, davon 42 auf einer Intensivstation.

Am Wochenende erlebten viele Wintersportgebiete in Deutschland und Österreich einen Besucheransturm. Auch heute zog es wieder viele Menschen in den Schnee. Angesichts der starken Ausbreitung des Coronavirus appellieren die Behörden, die Skigebiete nicht zu besuchen – und verschärfen die Regeln.

+++ In Mecklenburg-Vorpommern hat es bei den Impfungen gegen das Coronavirus eine Panne gegeben. Der Landkreis Vorpommern-Rügen räumte ein, dass in Stralsund acht Mitarbeiter eines Pflegeheims irrtümlich die fünffache Dosis des Impfstoffs gespritzt wurde. Der Landrat sprach von "individuellen Fehlern". Vier der acht Betroffenen stehen unter stationärer Beobachtung in einem Krankenhaus. Sie zeigen grippeähnliche Symptome. Der Hersteller Biontech sehe aber keine Gefahr. Bereits in der ersten Phase der Impfstoff-Studien seien größere Dosen getestet worden - ohne schwerwiegende Folgen. In einer Ampulle des Serums von Biontech befindet sich Impfstoff für fünf Dosen, also für fünf Spritzen.

+++ Trotz des Verkaufsverbots von Böllern will sich die Berliner Feuerwehr für die Silvesternacht in gleicher Weise wie früher auf einen Ausnahmezustand vorbereiten. Man hoffe zwar, dass es ruhiger werde als sonst, sagte ein Sprecher. Aber das lasse sich bisher nicht absehen. Die Bundespolizei beschlagnahmte verbotene Feuerwerkskörper. An der Grenze in Sachsen seien mehrere Personen gestellt worden, die auf Märkten in Tschechien Böller erworben hätten, hieß es.

+++ Trotz zuletzt gestiegener Corona-Fallzahlen sind in Sri Lanka die ersten Touristen seit neun Monaten eingetroffen. Ein Regierungssprecher sprach von einem "Pilotprojekt", mit dem die Corona-Maßnahmen für Urlauber getestet werden sollten. Die 185 Passagiere des Charterflugs aus der Ukraine mussten vor ihrem Abflug einen negativen Coronatest vorweisen und sich bei der Ankunft am Flughafen Rajapaksa südlich von Colombo erneut testen lassen. Für die Dauer ihres Urlaubs müssen die Besucher zudem in ihren Hotels bleiben, wie die Behörden mitteilten.

+++ Island hat eine erste Lieferung an Corona-Impfstoff erhalten. "Heute ist ein Tag der guten Nachrichten", sagte Gesundheitsministerin Svavarsdóttir. Knapp 10.000 Dosen des von Biontech und Pfizer entwickelten Mittels wurden demnach aus Amsterdam eingeflogen. Damit sollen ab Dienstag zunächst Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen in Pflegeheimen geimpft werden.

+++ Aus fünf Impfungen mach sechs: Mit den einzelnen Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer können unter Umständen mehr Menschen geimpft werden als bislang angenommen. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums bestätigte entsprechende Medienberichte. Hintergrund ist demnach, dass die Fläschchen vom Hersteller sicherheitshalber immer etwas weiter aufgefüllt werden als nötig.

+++ Ein von einem bayerischen Startup-Unternehmen entwickelter neuer Corona-Schnelltest hat eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten. Das gab Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger in München bekannt. Das Verfahren des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll Ergebnisse in weniger einer Stunde liefern, aber vergleichbar zuverlässig sein wie herkömmliche PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden. Das transportable Analysegerät wurde probeweise schon am Münchner Flughafen eingesetzt.

+++ Die baden-württembergische Landesregierung ruft dazu auf, auf Tagesausflüge in den Schwarzwald zu verzichten. Rund um Weihnachten war es dort zu teils chaotischen Verkehrsverhältnissen gekommen, weil es viele Menschen in den Schnee zog. Das Gesundheitsministerium in Stuttgart erklärte nun, man sollte die bestehenden Regeln nicht ausreizen - und betonte zugleich, dass die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für private Treffen nur über Weihnachten galten, nicht aber über Silvester. Sport und Bewegung an der frischen Luft sind demnach wieder nur alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person erlaubt.

+++ Die spanische Regierung informiert über eine Verzögerung bei der Auslieferung des Corona-Impfstoffs. Das Problem in der Fabrik im belgischen Puurs sei inzwischen behoben. Mehrere hunderttausend Impfdosen stünden in Spanien deshalb aber erst morgen statt heute zur Verfügung. Insgesamt seien acht EU-Staaten von der Verzögerung betroffen, hieß es in Madrid.

+++ Bundesgesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass die Produktion des Corona-Impfstoffs in Deutschland ausgeweitet werden kann. Zur Forderung, aufgrund der Krise eine Produktion in Lizenz zuzulassen, äußert sich der CDU-Politiker kritisch.

+++ In China ist eine Bloggerin zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sie hatte über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan berichtet. Nach ihrer Verhaftung im Mai dieses Jahres war sie zeitweise im Hungerstreik.

+++ Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet auf seiner Internetseite 10.976 Neuinfektionen. Am Sonntag waren es 13.755. 348 Menschen sind gestorben (Sonntag: 356). Damit sind hierzulande insgesamt 30.126 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus festgestellt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 157,8 nach 161,3 am Vortag.

Reinigung und Desinfektion am Flughafen Incheon in Südkorea (Kim Sun-Woong/NEWSIS/dpa)

+++ Die mit dem schnellen Anstieg der Infektionen in Großbritannien in Verbindung gebrachte neue Variante des Coronavirus erreicht Südkorea. Sie ist bei drei Personen bei der Einreise aus London am 22. Dezember entdeckt worden, erklärt die südkoreanische Gesundheitsbehörde KDCA.

+++ Der Berliner CDU-Fraktionschef Dregger hat Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus der Hauptstadt aufgefordert, verstärkt an der Entwicklung von Medikamenten für Corona-Patienten zu arbeiten. Mit dem nun zur Verfügung stehenden Impfstoff könnten endlich Menschen gegen eine Corona-Infektion geschützt werden. Es sei jedoch noch nicht möglich, bereits Erkrankte mit einem Medikament zu heilen.

+++ Nach dem Start der Corona-Impfungen gibt es Forderungen nach einem höheren Tempo bei der Impfstoffproduktion. "Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion", sagte FDP-Chef Lindner am Sonntagabend in einer "Bild"-Sendung. Deutschland müsse rechtlich, wirtschaftlich, politisch und technologisch alles tun, damit schneller geimpft werden könne.

+++ Der amtierende US-Präsident Trump hat ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das ging am Sonntagabend (Ortszeit) aus einer Stellungnahme des Weißen Hauses hervor. Dabei geht es um ein Maßnahmenbündel im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar (etwa 740 Milliarden Euro). Damit ist auch ein Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet, der für diesen Dienstag befürchtet worden war.

Sonntag, 27. Dezember

+++ Im nordrhein-westfälischen Wintersportort Winterberg hat es ungeachtet der Corona-Pandemie einen Besucheransturm mit Staus und mehreren Unfällen gegeben. Ein Polizeisprecher des Hochsauerlandkreises berichtete von extrem vielen Besuchern und Verkehrsbehinderungen. Die Stadt hatte bereits am Nachmittag dazu aufgerufen, nicht mehr in das Gebiet zu reisen. Die Parkplätze seien voll, hieß es. Schon an den vergangenen Wochenenden seien viele Menschen für einen Tagesausflug nach Winterberg gefahren, obwohl die Skipisten geschlossen seien. Morgen will die Stadt mit der Polizei und den Straßenbehörden über mögliche Maßnahmen beraten. Auch in anderen Regionen Deutschlands wie im Hohen Venn an der Grenze zu Belgien oder im Schwarzwald sorgten Besuchermassen über die Weihnachtsfeiertage teils für Verkehrschaos.

+++ Nach dem erneuten starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat in Israel ein dritter zweiwöchiger Teil-Lockdown begonnen. Die meisten Menschen dürfen sich nur noch in einem Umkreis von einem Kilometer um ihr Zuhause bewegen. Die meisten Geschäfte müssen schließen, Lieferdienste dürfen aber weiter arbeiten.

+++ Auf der spanischen Insel Mallorca werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erneut verschärft. Restaurants, Cafés und Kneipen müssen ab Dienstag auch werktags schon um 18 Uhr - und damit vier Stunden früher als bisher - schließen. Das teilte die Regionalregierung mit. Die Balearen, zu denen Mallorca gehört, verzeichnen seit Mitte des Monats die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Spanien.

Einsamer Strand in Palma de Mallorca an Weihnachten (picture alliance/dpa/Clara Margais)

+++ In Nordrhein-Westfalen hat mit Gütersloh ein weiterer Kreis wegen hoher Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung beschlossen. Diese gelte von Montag an zunächst bis zum 10. Januar von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens, teilte der Kreis mit. In dieser Zeit dürfe das Haus nur aus gewichtigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen beispielsweise medizinische oder berufliche Notwendigkeiten oder die Versorgung von Tieren.

+++ Auch in Norwegen ist eine vermutlich ansteckendere Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die sich in Großbritannien verbreitet hat. Infiziert sind zwei Reisende, die diesen Monat aus Großbritannien gekommen sind, wie das Gesundheitsministerium in Oslo mitteilte. Den Angaben zufolge ist die Virusmutation damit nun schon in rund einem Dutzend europäischen Staaten nachgewiesen worden.

Der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven wies im Deutschlandfunk darauf hin, dass Mutationen nichts Ungewöhnliches seien. Grippeviren veränderten sich von Jahr zu Jahr, das wisse heute jeder, sagte der Professor von der Universität Erlangen-Nürnberg. Dass sich nun auch das Coronavirus verändere, das sei eigentlich der Normalfall.

+++ In Deutschland gibt es Kritik an den Verantwortlichen, die gestern schon Impfungen in Sachsen-Anhalt ermöglicht hatten. In einem Seniorenzentrum in Halberstadt war mehreren Bewohnern die erste Dosis des Vakzins von Biontech und Pfizer gespritzt worden - einen Tag vor dem offiziellen Impf-Start. Ministerpräsident Haseloff erklärte, er habe davon durch eine SMS von Bundesgesundheitsminister Spahn erfahren und sei ebenso verwundert gewesen wie dieser. Der Technische Leiter des Impfzentrums im Landkreis Harz, Kramer, verteidigte das Vorgehen. Es sei immer gesagt worden, bei Corona zähle jeder Tag, betonte Kramer in der "Bild"-Zeitung.

+++ Einige österreichische Ski-Gebiete, die an Weihnachten trotz der Corona-Pandemie geöffnet hatten, sind wegen zu großen Andrangs wieder geschlossen worden. Auf den Zufahrtstraßen kam es zu so großen Staus, dass weitere Besucher abgewiesen wurden. Betroffen waren unter anderem das Bodental in Kärnten, mehrere Skigebiete in Oberösterreich und Rodelwiesen in Semmering. In Damüls in Vorarlberg löste die Behörden eine Menschenansammlung auf.

In Verbier im Schweizer Kanton Wallis missachteten mehrere Hundert Ski-Touristen aus Großbritannien die Quarantäne. Nach Angaben eines Gemeindesprechers verschwanden sie über Nacht aus ihren Hotels.

Nahe dem Essighorn bei Fiesch (Wallis) (picture alliance / ZB/ Ralf Hirschberger)

+++ Die Politik hat den EU-weiten Start der Impfungen gegen das Coronavirus dazu genutzt, Zuversicht zu verbreiten, aber auch zu weiterer Vorsicht zu mahnen. Die für Gesundheit zuständige EU-Kommissarin Kyriakides sagte, die Menschen könnten das Jahr 2021 mit Optimismus beginnen. Die Impfungen ermöglichten eine allmähliche Rückkehr zur Normalität. Der griechische Regierungschef Mitsotakis lobte die europäische Solidarität, weil das Vakzin der Firmen Biontech und Pfizer gleichzeitig an alle 27 EU-Länder verteilt wurde. Mehrere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer nannten den Impfbeginn einen Lichtblick.

Alle Spitzenpolitiker mahnten zugleich, dass die Schutzanstrengungen nicht nachlassen dürften, bis ein ausreichender Impfschutz in der Bevölkerung bestehe.

+++ Die Deutsche Bahn erwägt Menschen, die sich wiederholt weigern, eine Maske zu tragen, dauerhaft von der Beförderung auszuschließen.

Ein Sprecher des Konzerns sagte der "Welt am Sonntag", wer das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln mehrfach verweigere, verstoße gegen die Coronaschutzverordnungen und begründe somit eine Wiederholungsgefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bislang sei ein solch präventives Zugverbot aber noch nicht verhängt worden.

Nach Angaben der Bahn wurden zwischen dem 12. September und dem 7. Dezember 200.000 Menschen ohne Maske auf Bahnhöfen und in Zügen registriert.

+++ Der tschechische Ministerpräsident Babis hat sich vor laufenden Fernsehkameras gegen das Coronavirus impfen lassen.

Impfbeginn in Tschechien (dpa / CTK / Ondøej Deml)

Er besuchte am Sonntagmorgen das Zentrale Militärkrankenhaus in Prag und gab damit den Startschuss für das Impfprogramm in seinem Land. Der 66-Jährige sagte dem Fernsehsender CT, er wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Tschechien geht heute erneut in den Lockdown: Wegen steigender Fallzahlen hat die Regierung beschlossen, die meisten Geschäfte zu schließen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

+++ Nicht nur in Deutschland, auch in den anderen Staaten der Europäischen Union hat die Immunisierung gegen das Coronavirus begonnen. Unter anderem in Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Rumänien wurden Menschen geimpft, die zur Gruppe mit dem größten Risiko gehören oder im Kranken- und Pflegebereich arbeiten.

Coronavirus – Impfbeginn in Berlin (dpa Pool)

In der Bundesrepublik impfen mobile Teams zunächst Bewohner und Personal in Pflege- und Seniorenheimen. Medizinisches Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen soll den Wirkstoff ebenfalls vorrangig erhalten. In Berlin bekam eine 101 Jahre alte Seniorin in einem Pflegeheim in Steglitz eine Spritze mit dem Vakzin. Gesundheitssenatorin Kalayci begleitete den Auftakt der Impfkampagne. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde am Sonntagmorgen in Siegen eine 95-Jährige geimpft, wie ein Sprecher des Kreises Siegen-Wittgenstein erklärte.

+++ Über weite Strecken verlief der Impfstart erfolgreich. In Teilen Oberfrankens und im Landkreis Augsburg musste er jedoch verschoben werden, weil bei der Lagerung des Vakzins die Kühlkette unterbrochen worden war. Auch die ersten der rund 400 deutschen Impfzentren gehen heute in Betrieb. Bis zum Jahresende werden in Deutschland 1,3 Millionen Impfdosen verteilt.

In einem Seniorenzentrum in Halberstadt in Sachsen-Anhalt waren bereits gestern eine 101-jährige Frau sowie zahlreiche andere Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden (mehr dazu hier). Mit dem Start der Impfkampagne in der EU befasst sich auch die Presseschau.

+++ Die chinesische Hauptstadt Peking ist wegen zunehmender Corona-Infektionen in einen Notfall-Modus übergegangen. Wohnanlagen, in denen Neuinfektionen aufgetreten sind, müssten abgeriegelt werden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Stadtbezirk Shunyi, in dem alle Pekinger Fälle der vergangenen Tage aufgetreten waren, rief demnach sogar den Kriegszustand aus.

+++ Eine französische Metaanalyse zeigt, wo in Kliniken die Luft besonders mit Coronaviren belastet ist. Ihre Aussagekraft ist jedoch unklar.

+++ In Israel steigen die Corona-Neuinfektionen weiter. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden binnen 24 Stunden 2.636 neue Fälle gemeldet. Damit überschritt die Gesamtzahl die Marke von 400.000. Zuletzt hatten die Zahlen in Israel wieder den höchsten Stand seit fast drei Monaten erreicht.

Das Foto zeigt eine Krankenpflegerin in Israel in einem der Impfzentren in Tel Aviv. (picutre-alliance / dpa / AP)

Am Nachmittag tritt deshalb ein neuer Teil-Lockdown in Kraft. Er soll mindestens zwei Wochen gelten. Daneben setzt die Regierung Netanjahu auf schnelles Impfen. Bereits 280.000 Menschen aus der Gruppe der über 60-Jährigen und des medizinischen Personals haben eine erste Impfdosis erhalten. Es wird damit gerechnet, dass schon im Januar mit der Impfung der allgemeinen Bevölkerung begonnen werden kann.

+++ Bundesinnenminister Seehofer hat davor gewarnt, Corona-Geimpften Sonderrechte zu gewähren.

Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften kommt einer Impfpflicht gleich, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Er sei gegen Zwang. Seehofer sprach sich auch dagegen aus, dass Fluglinien oder Konzertveranstalter geimpften Menschen mehr Freiheiten einräumen. Es gelte, sich gemeinsam und solidarisch aus der Krise "herauszukämpfen".

+++ Die europäische Polizeibehörde Europol hat vor gefälschten Impfstoffen und anderen Straftaten im Zusammenhang mit Vakzinen gegen das Coronavirus gewarnt. Es bestehe die reale Gefahr, dass Kriminelle versuchten, die immense Nachfrage auszunutzen, sagte Europol-Direktorin De Bolle den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es gebe schon konkrete Hinweise.

+++ WHO-Chef Tedros warnt, dass die Corona-Pandemie nicht die letzte sein werde, wenn die Menschheit keine Lehren aus der Krise ziehe. Tedros betonte, alle Versuche, die Gesundheitssituation in der Welt zu verbessern, seien zum Scheitern verurteilt, solange der Mensch nicht wirksam gegen den Klimawandel und für den Tierschutz eintrete.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 13.755 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Wie das RKI auf seiner Internet-Seite weiter mitteilt, stieg die Zahl der Todesfälle innerhalb von 24 Stunden um 356. Diese Daten geben jedoch nur ein unvollständiges Bild der Lage wieder, weil etwa die Testkapazitäten in der Weihnachtswoche deutlich geringer sind.

