Angesichts steigender Inzidenzen vor allem unter Jüngeren setzt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin auf baldige Impfungen in der Altersgruppe +++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen steigt weiter und liegt nach Angaben des RKI jetzt bei 130,2. +++ Eine große Mehrheit unter den bisher Nicht-Geimpften will sich laut einer Umfrage auch künftig nicht impfen lassen. +++ Mehr im Newsblog.

Donnerstag, 28. Oktober

+++ Weil es in jüngeren Altersgruppen immer mehr Corona-Fälle gibt, setzen Kinderärzte auf baldige Impfungen für unter Zwölfjährige. In den nächsten Wochen könnte es die europäische Zulassung des Biontech-Impfstoffs für die Fünf- bis Elfjährigen geben, die dann auch in Deutschland übernommen wird, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dötsch, der Funke Mediengruppe.

+++ Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat angekündigt, noch vor Weihnachten über eine Zulassung zu entscheiden. In den USA will die Arzneimittelbehörde FDA noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen. In Bayern lag die Inzidenz unter 6- bis 11-Jährigen gestern auf einem Höchstwert von 415.

+++ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 130,2. Am Vortag betrug der Wert 118 und vor einer Woche 85,6. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 28.000 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 126 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf hierzulande fast 95.500.

+++ Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg ebenfalls. Sie beträgt laut RKI 3,07. Einen bundesweiten Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, gibt es für die Hospitalisierungs-Rate nicht, unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

+++ Angesichts der steigenden Zahlen wächst abermals die Sorge vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sprach von einer kritischen Situation der Pandemie. Wenn die Entwicklung anhalte, seien bereits in zwei Wochen wieder 3.000 Covid-Erkrankte auf Intensivstationen, sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch wenn die Krankenhäuser dies leisten könnten, werde es mit Einschränkungen des Regelbetriebs verbunden sein. Planbare, weniger dringliche Behandlungen müssten verschoben werden.

+++ Der Präsident des Weltärztebundes Montgomery stellte fest, die Krankheit tobe sich jetzt bei den Ungeimpften aus, während die Geimpften recht zuverlässig vor schweren Verläufen geschützt seien. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Montgomery, das Pflegepersonal der Intensivstationen und die Ärzte arbeiteten längst am Anschlag. Die gegenwärtige Entwicklung mache ihm große Sorgen.

+++ Eine große Mehrheit unter den nicht gegen das Coronavirus Geimpften wird sich laut einer Umfrage vorerst wohl nicht von einer Immunisierung überzeugen lassen. Bei einer Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums hätten rund zwei Drittel angegeben, sich auf keinen Fall in den nächsten zwei Monaten impfen zu lassen, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Weitere 23 Prozent tendierten demnach zu "eher nein". Als häufigster Grund gegen die Entscheidung zur Impfung wurden Zweifel an der Sicherheit der verfügbaren Impfstoffe und Skepsis gegenüber deren Wirksamkeit angegeben.

Für die meisten Befragten sind nicht die Grundrechte das Hauptargument gegen eine Corona-Impfung, sondern Sorgen wegen der Sicherheit und Wirksamkeit der Vakzine. (pa/dpa/Jonas Güttler)

+++ In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages um mehr als 117.000 auf rund 45,84 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten der Gesundheitsbehörden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 2018 auf 743.903. Die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Virus hat Ökonomen zufolge das Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal wahrscheinlich deutlich gebremst.

+++ Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach befürwortet Vorschläge von SPD, Grünen und FDP zur Beendigung der epidemischen Lage. Das Eckpunktepapier der drei Parteien werde der Bekämpfung der Corona-Pandemie gerecht, sagte er der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Es sei ein guter Kompromiss aus weiterhin möglichen Maßnahmen für die Länder und einer Absage an harte Einschnitte. Niemand brauche mehr einen Lockdown oder Schulschließungen. Im Frühjahr werde sich aber erst noch zeigen müssen, ob alle Corona-Maßnahmen fallen könnten. Klar sei aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sein würden, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betreffe vor allem Impfverweigerer.

