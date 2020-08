Gewerkschaften und Kirchen kritisieren die Pläne der Bundesregierung für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Schlachthof-Beschäftigten als unzureichend. Siziliens Regionalpräsident will Aufnahmelager für Migranten schließen und verweist auf das Coronarisiko. Diese und weitere Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 23. August

+++ Gewerkschaften und Kirchen haben die Pläne der Bundesregierung für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Schlachthof-Beschäftigten aus Osteuropa als unzureichend kritisiert. Der Gesetzentwurf verbessere die Unterbringung der Menschen nicht, erklärten Vertreter von Sozialverbänden, DGB und Kirchen. Stattdessen werde das Gegenteil erreicht. Durch das Gesetz werde die Kopplung von Wohnen und Arbeiten legitimiert. Wer seine Arbeit verliere, sei dann auch obdachlos.

+++ Die Zeitung "Boston Herald" schreibt zur Corona-Lage in der Stadt, besonders stark seien nach wie vor arme Viertel betroffen, ebenso wie Stadtteile, in denen viele People of colour leben.

+++ Der Ökonom und Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus sieht die Corona-Krise als Chance zur Schaffung einer besseren Welt. "Ich will nicht in die Welt zurückkehren, in der ich vorher war", sagte er beim Katholikentreffen im italienischen Rimini. Die Pandemie sei zwar eine Tragödie, aber womöglich die letzte Gelegenheit für eine Umkehr angesichts von Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit und anderen Problemen.

+++ Eine Golfparty in Irland könnte nach Landwirtschaftsminister Dara Calleary jetzt auch EU-Handelskommissar Phil Hogan das Amt kosten. Hogan räumte ein, gegen die Corona-Schutzregeln verstoßen zu haben, als er an dem Dinner mit mehr als 80 Personen im Westen Irlands teilnahm, und bat um Verzeihung. Es gab bereits Rücktrittsforderungen an Hogan, der eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen für einen Brexit-Nachfolgeabkommen mit Großbritannien einnimmt.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt weiter. Statistiken des Robert Koch-Instituts und aus den Bundesländern zeigen: Viele Menschen bringen das Virus aus dem Urlaub mit. Mehr dazu hier.

+++ Nach einer Hochzeitsfeier im Kreis Groß-Gerau sind 33 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Personen hätten zum Teil selbstständig einen Test veranlasst, sagte Ute Kepper vom Kreisgesundheitsamt. Das Brautpaar hatte nach Angaben des Kreises am 7. und 14. August in Kelsterbach zweimal gefeiert - einmal mit 100, einmal mit 160 Gästen. Dabei hätten ein oder mehrere Infizierte unwissentlich andere angesteckt.

+++ Sizilien greift im Streit über die Aufnahme illegaler Einwanderer zu drastischen Maßnahmen. Regionalpräsident Musumeci ordnete die Schließung sämtlicher Aufnahmezentren der Insel für Bootsmigranten binnen eines Tages an und setzte sich damit über die Regierung in Rom hinweg. Weiter erklärte er, die Flüchtlinge sollten auf das italienische Festland verlegt werden. Zur Begründung verwies Musumeci auf die Corona-Pandemie, die sich in den Zentren ausbreiten könne.

+++ Nach einer stetigen Zunahme der Corona-Neuinfektionen hat Südkorea zahlreiche Beschränkungen wieder eingeführt. Kirchen blieben den Behörden zufolge ebenso geschlossen wie Bars und Strände. Zudem fanden Sportveranstaltungen nach wenigen Wochen mit limitierter Zuschauerzahl wieder vor leeren Rängen statt. Die südkoreanische Gesundheitsbehörde meldete heute 397 Neuinfektionen; der zehnte Tag in Folge mit dreistelligen Zahlen.

+++ Indien verzeichnet derzeit einen rasanten Anstieg von Corona-Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden seien mehr als 69.000 weitere Ansteckungen mit dem Virus gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerin in Neu Delhi mit. Damit gebe es nun mehr als drei Millionen Infektionsfälle; mehr als 56.700 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Viele Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt, da in Indien wenig getestet wird.

+++ Bundesarbeitsminister Heil will die Aufstockung des Kurzarbeitergelds offenbar bis März 2022 verlängern. Der SPD-Politiker hat dazu ein Konzept erstellen lassen, berichtet die "Bild am Sonntag". Übermorgen will der Koalitionsausschuss über eine Nachjustierung der Corona-Hilfen beraten, dann soll auch Heils Plan besprochen werden. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet ohne eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds einen deutlichen Stellenabbau. Dann drohten im Dienstleistungsbereich Entlassungen in hohem Maß, sagte Verdi-Chef Werneke der Deutschen Presse-Agentur.

+++ Ärztepräsident Reinhardt fordert, dass in Deutschland mehr Corona-Schnelltests eingesetzt werden. Nötig sei eine Generalüberholung der Corona-Teststrategie, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. Corona-Schnelltests seien vielleicht nicht ganz so exakt, aber damit könnten viel mehr Menschen in kurzer Zeit unkompliziert getestet und Infektionsketten schneller durchbrochen werden. Zudem herrsche in der bevorstehenden Erkältungs- und Grippezeit Hochbetrieb in den Arztpraxen. Da bleibe kaum noch Zeit für massenhafte Coronatests von Personen, die symptomfrei seien. Dies solle ausschließlich in ausgelagerten Testzentren erfolgen, so der Ärztepräsident.

Sollte es mehr Tests geben? (imago / Lichtgut)

+++ Wegen strengerer Einreisekontrollen an der Grenze zu Österreich ist es in der vergangenen Nacht zu einem langen Stau in Slowenien gekommen. Medienberichten zufolge steckten Autofahrer am Karawanken-Tunnel teilweise mehr als zwölf Stunden fest. Betroffen waren auch viele deutsche Urlauber auf der Rückreise von Kroatien. Österreich hatte die Grenzkontrollen wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien gestern auch auf Durchreisende ausgeweitet.

+++ Die Parteivorsitzende der CDU, Kramp-Karrenbauer, hält eine bundesweit geltende Maskenpflicht am Arbeitsplatz für überlegenswert. Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland sprach sich Kramp-Karrenbauer in der "Welt am Sonntag" für eine Ausweitung der Maskenpflicht aus. Viele Unternehmen hätten diese bereits eingeführt. Das könne ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend werde, wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könne, so die CDU-Vorsitzende.

Das neue Coronavirus wird nicht nur über die Tröpfcheninfektion verbreitet. Eine wichtige Rolle spielen auch die sogenannten Aerosol-Partikel, also kleine Schwebeteile in der Luft. Sie sind insbesondere seit den Corona-Ausbrüchen in deutschen Schlachthöfen in den Fokus gerückt. Ein Überblick.

+++ In den Bundesländern gibt es bisher keine einheitliche Regelung, wieviele Menschen maximal an einer Familienfeier, Hochzeit oder Geburtstagsparty teilnehmen dürfen. Die Ministerpräsidenten wollen in der kommenden Woche in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel darüber beraten. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur befürworten viele Länder eine einheitliche Obergrenze. Bayern und Baden-Württemberg ziehen eine Verschärfung der Auflagen in Betracht. Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) sagte, auch in Berlin beobachte man, dass das Freizeitverhalten und private Feiern das Infektionsgeschehen nach oben treiben würden. In Berlin dürfen sich bei Feiern aktuell bis zu 500 Menschen treffen. In Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise nur maximal 150 Teilnehmer erlaubt.

+++ Privathaushalte und Pflegeheime sind laut einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts die Orte mit den meisten Corona-Übertragungen. Wie das RKI mitteilte, gibt es bei einem Ausbruch zu Hause im Durchschnitt 3,2 Infizierte. Diese Zahl sei zwar nicht hoch, dafür kämen aber Übertragungen im familiären und häuslichen Umfeld offensichtlich sehr häufig vor. In Alten- und Pflegeheimen steckten sich den Angaben zufolge bei einem Ausbruch im Schnitt fast 19 Personen an.

+++ Nach dem Corona-Test-Konzert von Tim Bendzko in Leipzig haben sich die beteiligten Forscher zufrieden gezeigt. Studienleiter Stefan Moritz sagte, er sei positiv überrascht von der Disziplin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt hatten gestern 1.500 Besucher an der Studie teilgenommen. Forscher der Universität Halle hatten die Laufwege der Fans untersucht. Fluoreszierende Desinfektionsmittel gaben Hinweise darauf, welche Flächen besonders häufig berührt wurden. Erste Ergebnisse sollen in vier bis sechs Wochen vorliegen.

Experiment: Konzert unter Corona-Bedingungen (dpa-Bildfunk / Hendrik Schmidt)

+++ Der Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, hat vor einem zweiten Wirtschafts-Lockdown gewarnt. Viele Unternehmen, die in der jetzigen Erholungsphase überlebt hätten, müssten dann in die Insolvenz gehen. Es bestünde damit die Gefahr, dass sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft dauerhaft abschwächen würde. Feld sagte aber auch, die Politik habe dazugelernt und wisse, dass man das Infektionsgeschehen mit dem Corona-Virus dezentral bekämpfen könne.

+++ Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts heute bei 782. Das ist deutlich weniger als gestern - als die Zahl der Neuinfektionen mit mehr als 2.000 angegeben wurde. Allerdings sind die Zahlen am Wochenende meist niedriger als an Werktagen, weil dann nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln.

Wie viele Menschen sterben am Coronavirus? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Doch auch dabei gibt es Probleme – die zum Teil von Kritikern und Aktivisten missbraucht werden.

+++ Der Parteitag der CDU, bei dem ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden soll, könnte erneut verschoben werden. Die jetzige Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer hält das für denkbar, wie sie der Zeitung "Welt am Sonntag" sagte. Ursprünglich sollte der Parteitag im April stattfinden, die jetzige Planung sieht eine Veranstaltung Anfang Dezember in Stuttgart vor. Im Moment, so Kramp-Karrenbauer, plane die Parteiführung eine Verkürzung des Treffens, es seien aber auch andere Modelle denkbar. Die CDU-Satzung schreibe eine körperliche Anwesenheit für Parteitage vor. Sollte sich die Corona-Pandemie verschärfen, müsse man über eine erneute Verschiebung der Veranstaltung nachdenlen. Dann bliebe der Vorstand geschäftsführend im Amt.

Samstag, 22. August

+++ US-Präsident Trump hat Mitarbeitern der Arzneimittelbehörde FDA vorgeworfen, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu verzögern. Ihm feindlich gesinnte Beamte erschwerten es den Pharmakonzernen, Probanden für Medikamente und Impfstoffe zu finden, schrieb Trump auf Twitter. Dies könnte ihn seinen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl am 3. November kosten.

+++ In Italien sind erstmals seit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen Mitte Mai wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Innerhalb einesTages stieg die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, um 1.071, wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte. Seit Juli steigen die Zahlen wieder an.

+++ Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat einen Dokumentarfilm über die Stadt Wuhan im Lockdown veröffentlicht. Das Projekt hat der in Cambridge in Großbritannien lebende Ai aus der Ferne und heimlich verwirklicht. Der Film heißt "Coronation" und besteht laut Pressemitteilung aus Clips gewöhnlicher Bürgerinnen und Bürger. Wuhan ist die Stadt, in der das Virus nach heutigem Stand der Erkenntnisse zum ersten Mal nachgewiesen wurde - und die in der Folge besonders streng abgeriegelt wurde.

+++ Der Leipziger Großversuch zum Coronarisiko bei Konzerten ist abgeschlossen. Der Studienleiter zeigte sich zufrieden, die Qualität der gewonnenen Daten sei gut. Für die Auswertung werde man nun sechs Wochen benötigen.

Experiment - Konzert unter Corona-Bedingungen (dpa-Bildfunk / Hendrik Schmidt)

+++ Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann derzeit wegen der Corona-Beschränkungen von Regelbetrieb an den Schulen keine Rede sein. Der Berliner GEW-Landesvorsitzende Erdmann sagte auf einem Landesparteitag der Linken, Unterricht finde nur frontal statt.

Frankreich gehörte zu dem am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder in der Europäischen Union. Nach einem strengen Lockdown und der Eindämmung des Virus steigen die Zahlen nun wieder deutlich. Warum? Wir haben nach Antworten gesucht.

+++ Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien trifft den dortigen Tourismussektor schwer. Ausländische Gäste fingen an, das Land zu verlassen oder ihre Reservierungen zu stornieren, berichtete der staatliche Rundfunk HRT. Österreich, Italien und Slowenien haben Reisewarnungen für das gesamte Urlaubsland an der Adria verhängt, das Auswärtige Amt in Deutschland warnt vor Reisen in zwei Regionen.

Das Foto zeigt Menschen am Hafen von Split in Kroatien im August 2020. (imago)

+++ China hat einen möglichen Coronavirus-Impfstoff zur Erprobung an Menschen zugelassen, der in Insektenzellen kultiviert wird. Die Nutzung von Insektenzellen zur Züchtung von Proteinen für den Impfstoff sei ein Novum in China und könne eine Massenproduktion beschleunigen, teilt die Stadtverwaltung von Chengdu im Südwesten des Landes mit. Das Mittel sei von der Universität Sichuan in Chengdu entwickelt worden und habe die Genehmigung für eine klinische Studie erhalten. Bei Tests an Affen habe sich gezeigt, dass der Impfstoff Infektionen mit dem neuartigen Virus ohne offensichtliche Nebenwirkungen verhindere.

+++ Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Schwelle von 2.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut teilte mit, es gebe 2.034 neue Fälle. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der Anstieg bei den Fallzahlen aber nicht zu. Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Tests deutlich gestiegen ist. Im gestrigen Lagebericht des RKI heißt es zudem, bundesweit gebe es eine große Anzahl kleinerer Ausbruchsgeschehen, die beispielsweise mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis in Verbindung stünden. Mehr dazu finden Sie hier.

Ausführliche Zahlen zur Lage in Deutschland können Sie außerdem in dieser Meldung nachlesen, die wir jeden Tag aktualisieren.

+++ Die Hamburger Gesundheitsbehörde bereitet sich auf Corona-Impfungen vor: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern seien in einen ersten Austausch eingestiegen, sagte ein Behördensprecher dem "Hamburger Abendblatt". Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass "nach aktuellem Kentnisstand bis Anfang 2021 ein oder mehrere Covid-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen verteilt werden könnten".

+++ In Leipzig hat ein Experiment zu Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen begonnen. Der Sänger Tim Bendzko spielt drei Konzerte mit unterschiedlichen Abstandsregeln. Das Experiment soll unter anderem die Kontakte der Besucherinnen und Besucher in der Arena erfassen.

Einlass zum Konzert-Experiment in Leipzig (dpa/Hendrik Schmidt)

+++ Die Weltgesundheitsorganisation hat neue Richtlinien zum Umgang mit dem Coronavirus vorgelegt. Zusammen mit dem Kinderhilfswerk UNICEF empfiehlt die WHO Kindern ab zwölf Jahren grundsätzlich das Maskentragen zum Schutz vor einer Infektion - sie sollten sich an die gleichen Regeln halten wie Erwachsene, erklärt die WHO. Auch für Kinder zwischen sechs und elf Jahren könne es unter Umständen sinnvoll sein, eine Maske zu tragen. Jüngere bis einschließlich fünf Jahre sollten dies aber nicht tun.

+++ Die Bundesregierung plant, Reiserückkehrer aus Risiko-Gebieten künftig digital registrieren zu lassen. Dadurch solle Urlaubern die Einreise nach Deutschland erleichtert werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Bisher müssen Formulare per Hand ausgefüllt und über mehrere Stellen weitergeleitet werden.

+++ Südkorea verschärft die Abstandsregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Verbot großer Veranstaltungen und Gottesdienste sowie die Schließung von Nachtclubs, das bisher nur für den Großraum Seoul galt, soll ab Sonntag auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

Desinfektion einer Kirche in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul (AP/Ahn Young-joon)

+++ Panama setzt internationale Flüge wegen der andauernden Pandemie für einen weiteren Monat aus. Dies teilt die zivile Luftfahrtbehörde des Landes mit.

+++ Der deutsche Städtetag fordert mehr Corona-Tests bei Bus- und Bahnreisen - schließlich kämen viele Reisende aus Risikogebieten auf diesem Weg zurück. Bisher konzentrierten sich die Tests auf der Heimreise auf Flughäfen.

+++ Wer aus Deutschland nach Lettland oder Litauen einreist, muss sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Wegen der vermehrten Neuinfektionen ist Deutschland in den beiden baltischen Staaten auf eine "Schwarze Liste" gerückt.

+++ Die für heute geplante Demonstration in Hanau zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Angriffs vor einem halben Jahr ist abgesagt worden. Oberbürgermeister Kaminsky verwies zur Begründung auf die steigenden Corona-Neuinfektionen in der Region. Daher sei eine Demonstration mit 3.000 bis 5.000 Menschen leider nicht zu verantworten, sagte er am Abend.

Freitag, 21. August

+++ Die Bundesregierung weitet ihre regionale Reisewarnung für Belgien aus. Zusätzlich zur Provinz Antwerpen wird nun auch von Reisen in die Hauptstadt Brüssel abgeraten.

Die Grenzen in Europa sind weitgehend offen, Sommerurlaube können unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Aber wie sehen die Vorschriften in den einzelnen Ländern für Reisende aus Deutschland aus? Und wie steht es um das Infektionsgeschehen? Eine Übersicht.

