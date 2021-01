Wegen der sich drastisch zuspitzenden Corona-Krise werden in Portugal alle Kindertagesheime, Schulen und Universitäten geschlossen. Die Nachfrage nach medizinischen Masken ist nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Neuregelung der Maskenpflicht stark gestiegen. Der Maschinenbauverband VDMA warnt vor unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen von Grenzschließungen. Mehr in unserem Newsblog.

Donnerstag, 21. Januar

+++ Wegen der sich drastisch zuspitzenden Corona-Krise werden in Portugal alle Kindertagesheime, Schulen und Universitäten geschlossen. Die Maßnahme werde ab Freitag und für die nächsten zwei Wochen gelten, erklärte Ministerpräsident António Costa in Lissabon. Costa begründete die umstrittene Schließung mit dem starken Anstieg der Ansteckungen im Zusammenhang mit der in Großbritannien aufgetretenen Virus-Mutation. Nach amtlichen Angaben macht diese derzeit 13 Prozent der Neuinfektionen aus.

+++ Die spanische Staatsanwaltschaft ermittelt in mehr als 200 Fällen von mutmaßlichem kriminellen Fehlverhalten in Pflegeheimen während der Pandemie. Fast die Hälfte davon befassten sich mit Todschlag durch Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, teilt sie mit. Während der ersten Welle von März bis Mai starben in spanischen Pflegeheimen nach offiziellen Angaben fast 43.000 Menschen.

+++ Der Maschinenbauverband VDMA warnt vor unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen von Grenzschließungen. "Die jetzt in einigen EU-Mitgliedsstaaten wieder vermehrt aufkommenden Forderungen nach Grenzschließungen müssen schleunigst begraben werden", sagt VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. "In der ersten Pandemiewelle haben wir schmerzvoll lernen müssen, dass geschlossene Grenzen zentrale Wertschöpfungsketten beeinträchtigen und zu Engpässen bei wichtigen Gütern und Dienstleistungen führen können."

Noch sind die Grenzen zwischen Polen udn Deutschland geschlossen - wegen des Coronavirus'. (picture alliance / Andreas Franke)

+++ Das Bundeskanzleramt hat seine Vorbereitungen zur Rekrutierung Tausender freiwilliger Helfer für die Abnahme von Corona-Schnelltests in den Alten- und Pflegeheimen deutlich vorangebracht. Die Helfer sollen pro Stunde eine Vergütung von 20 Euro erhalten, sagte eine Regierungssprecherin der "Rheinischen Post". Alle Freiwilligen sollen zuvor in jedem Fall vom Deutschen Roten Kreuz oder einer anderen Hilfsorganisation geschult werden, hieß es weiter.

+++ Die Nachfrage nach medizinischen Masken ist nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Neuregelung der Maskenpflicht stark gestiegen. Das berichteten Drogeriemarktketten und Apotheker bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Nachfrage nach Textilmasken sei dagegen gesunken. Vereinzelt habe es vorübergehende Engpässe gegeben, teilweise sei die Abgabe von FFP2-Masken deshalb auch eine Packung pro Kunde beschränkt worden.

+++ Das Glastonbury-Musikfestival im Süden Englands muss zum zweiten Mal in Folge wegen Corona ausfallen. Vorbestellungen für das bereits im März 2020 ausgefallene Festival sollen jetzt für 2022 angerechnet werden.

+++ In der russischen Hauptstadt Moskau werden einige Beschränkungen in der Corona-Pandemie wieder gelockert. Vom kommenden Freitag an dürfen in Theatern, Kinos und Konzertsälen die Hälfte der Plätze genutzt werden, wie Bürgermeister Sobjanin mitteilte. Bislang galt eine maximale Auslastung von 25 Prozent. Zudem dürfen auch Museen und Bibliotheken unter Einschränkungen wieder öffnen.

+++In Afrika ist die Todesrate im Zusammenhang mit dem Coronavirus mit 2,5 Prozent inzwischen höher als die weltweite Rate von 2,2 Prozent. Immer mehr afrikanische Staaten verzeichneten eine überdurchschnittliche Todesrate, teilte die Afrikanische Seuchenbehörde mit. Derzeit liege sie in 21 Ländern bei über drei Prozent, darunter in Ägypten, der Demokratischen Republik Kongo und im Sudan. Die Zahl der Infektionen in Afrika liege bei 3,3 Millionen, 81.000 Menschen seien gestorben.

+++Der amerikanische Regierungsberater für die Corona-Pandemie, Anthony Fauci, hat mitgeteilt, dass die USA sich an der internationalen Impfallianz Covax beteiligen werden. Ziel des Zusammenschlusses ist es, Corona-Impfstoffe weltweit zugänglich zu machen. Dazu werde Präsident Biden heute einen Erlass veröffentlichen.

+++ Im Landtag von Baden-Württemberg verteidigt Ministerpräsident Kretschmann das Vorhaben, Grundschulen schneller wieder zu öffnen als bundesweit vorgesehen. Unsere Landeskorrespondentin berichtet:

+++ In Portugal breitet sich die vermutlich ansteckendere Variante des Coronavirus rasch aus, die zuerst in Großbritannien beobachtet wurde. Etwa 20 Prozent aller neuen Infektionsfälle gingen auf diese Variante zurück, sagte Gesundheitsministerin Temido dem Sender RTP. Der Anteil könne bereits nächste Woche auf 60 Prozent steigen. Das Gesundheitssystem könne dieses Ausmaß an Infektionen nicht handhaben.

+++ Die Gesundheitsämter haben 20.398 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Wie das Robert Koch-Institut weiter mitteilte, gab es im Zusammenhang mit dem Virus 1.013 weitere Todesfälle. Vor einer Woche waren 25.164 Ansteckungen verzeichnet worden. Die so genannte 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt bundesweit nun bei 119. Dabei gibt es zwischen den Bundesländern erhebliche Unterschiede: Die höchsten Inzidenzen hat Thüringen mit 225, den niedrigsten Wert Bremen mit rund 77.

Die Entwicklung spiegelt sich auch bei der Positivquote der Corona-Tests wider. In der zweiten Kalenderwoche wurden rund 1.150.000 Tests auf das Coronavirus gemacht. Von diesen waren 10,5 Prozent positiv. In der Vorwoche waren es noch 12,8.

+++ Der Außenminister von Luxemburg, Asselborn, ist gegen neue Grenzschließungen oder Kontrollen innerhalb der EU. Asselborn sagte im Deutschlandfunk, das sei nicht zielführend, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Grenzschließungen hätten weitreichende negative Auswirkungen für die etwa 30 Prozent der Menschen in der EU, die in Grenzregionen lebten. Für Luxemburg beispielsweise würde die Schließung der Übergänge zu einem Zusammenbrechen des Gesundheitssystems führen. Zur ganzen Meldung.

+++ Wissenschaftler der Bundeswehr beteiligen sich an der Suche nach Mutationen des Coronavirus. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München leiste einen Beitrag zur Genomsequenzierung und werde damit intensiver in die wissenschaftliche Arbeit bei der Bewältigung der Pandemie eingebunden. Vor wenigen Tagen hatte das Bundesgesundheitsministerium eine Verordnung erlassen, um die Sequenzierung deutlich zu verstärken.

Eine Probe wird zur DNA-Sequenzierung vorbereitet. (dpa /Andreas Arnold)

+++ Viele Covid-19-Patienten sterben nach Auskunft der deutschen Sepsis-Stiftung an einer unerkannten Blutvergiftung. Der Vorsitzende Reinhart sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein solcher Verlauf könne durch eine bessere Früherkennung und eine angepasste Behandlung oft verhindert werden. Nach wie vor gebe es eine weit verbreitete Unkenntnis über das Thema Sepsis in der Bevölkerung, zum Teil aber auch beim medizinischen oder pflegerischen Personal. Auch sei es ein großes Problem, dass viele Patienten, die sich mit einer unkomplizierten Covid-19-Erkrankung zu Hause kurieren wollten, nicht rechtzeitig bemerkten, wenn diese in eine Sepsis übergehe. Zur ganzen Meldung.

+++ Der Deutsche Lehrerverband schlägt vor, lernschwachen Kindern und Jugendlichen eine freiwillige Wiederholung des Schuljahrs anzubieten, ohne dass sie dadurch als nicht versetzt gelten. Verbands-Präsident Meidinger sagte dem "Tagesspiegel", es gebe eine Schülergruppe, die ein zusätzliches Jahr brauche. Spätestens bei den Abschlussprüfungen oder im Abitur würden diese Jugendlichen sonst scheitern, gingen in der Folge mit weniger Rüstzeug ins Leben und hätten schließlich schlechtere Chancen. Dagegen wies Meidinger andere Ideen zurück. Zur Meldung.

Mittwoch, 20. Januar

+++ Vor dem EU-Gipfel haben sich die Mitgliedstaaten auf die gegenseitige Anerkennung von Corona-Schnelltests verständigt. Die EU-Rat der Mitgliedstaaten leitete ein schriftliches Verfahren ein, um eine entsprechende Einigung auf Botschafterebene zu bestätigen, wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr.

Antigentests erfordern keine Laboranalyse, Ergebnisse liegen bereits nach zehn bis 30 Minuten vor. Sie sind allerdings weniger zuverlässig als PCR-Tests, bei denen ein Abstrich im Labor untersucht wird - insbesondere, wenn der oder die Getestete keine Symptome zeigt.

+++ In Baden-Württemberg ist ein registrierter Corona-Patient nach einer zweiten Infektion mit dem Virus gestorben. Es ist möglicherweise der erste derartige Fall in Deutschland, der bekannt geworden ist. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart lebte der 73 Jahre alte Mann in Landkreis Freudenstadt. Im April 2020 sei erstmals eine Corona-Infektion bei ihm nachgewiesen worden. Ende Dezember 2020 habe er sich erneut angesteckt, was Anfang Januar festgestellt worden sei. Der Patient sei dann im weiteren Verlauf an einer Lungenentzündung und Sepsis mit Multi-Organversagen gestorben.

Die Chance, dass sich ein Mensch ein zweites Mal mit dem Coronavirus anstecke, sei bislang sehr gering, hieß es weiter.

+++ Der neue US-Präsident Joe Biden hat sich zu Beginn seiner Amtszeit zuversichtlich gezeigt, dass die USA die Pandemie hinter sich lassen können. "Wir können das todbringende Virus besiegen", sagte Biden nach seiner Vereidigung vor dem Kapitol in Washington. Die USA müssten der Pandemie als geschlossene Nation begegnen, appellierte er. Biden will die Amerikaner unter anderem aufrufen, zunächst 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.

Der neue US-Präsident Joe Biden (AP Pool)

+++ Die russischen Behörden haben eine Zulassung des Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU beantragt. Der Antrag sei bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht worden, teilte ein Sprecher des russischen Staatsfonds RDIF mit, der die Entwicklung des Vakzins finanziert hatte. Es handle sich um "einen wichtigen Meilenstein". Die EMA bestätigte ein Treffen mit den russischen Impfstoff-Entwicklern am Dienstag. Sie will weitere Angaben machen, sobald die wissenschaftlichen Begutachtungen starten.

Zuletzt hatte Argentinien "Sputnik V" für Menschen über 60 Jahre zugelassen.

+++ Rund die Hälfte der Deutschen hält die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen für angemessen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Forsa für die Sender RTL und n-tv hervor. Einem Viertel der Befragten gehen die Maßnahmen demnach zu weit - ebenfalls etwa einem Viertel nicht weit genug. 70 Prozent sagten zudem, sie rechneten mit einer weiteren Verlängerung des Lockdown über den 14. Februar hinaus, wenn nicht sogar mit einer weiteren Verschärfung.

Die menschenleere Innenstadt von Hannover. (dpa / Ole Spata)

+++ Großbritannien hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert an Corona-Todesfällen registriert: Innerhalb von 24 Stunden wurden 1820 Todesfälle gemeldet. Premierminister Boris Johnson sprach am Abend von "entsetzlichen" Zahlen.

+++ Portugal verzeichnet seit Weihnachten eine rasante Zunahme von Coronavirus-Fällen und hat nun den höchsten Sieben-Tage-Durchschnitt neuer Infektionen weltweit. Wie aus amtlichen Zahlen und Daten der Johns-Hopkins-Universität weiter hervorgeht, ist derzeit zudem die Zahl täglicher Todesfälle mit dem Virus in Bezug auf 100.000 Einwohner im internationalen Vergleich am höchsten. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Mittwoch 14.647 Neuinfektionen - rund 3.600 mehr als der erst vor vier Tagen vermeldete Höchststand.

+++ In Madrid haben die Gesundheitsbehörden damit begonnen, Hunderte von jungen Menschen an Universitäten auf das Coronavirus zu testen. Damit hoffen die Behörden, asymptomatische Träger in einer der Gruppen mit den höchsten Übertragungsraten zu erkennen.

+++ Die Regierung von Dubai hat die Krankenhäuser angewiesen, alle planbaren und nicht unbedingt notwendigen Operationen für die kommenden Monate zu verschieben.

+++ Der Impfstoff von Biontech und Pfizer schützt voraussichtlich auch gegen die Corona-Mutation, die zunächst in Großbritannien aufgetreten war. Darauf deutet eine erste Labor-Studie der beiden Pharmaunternehmen hin. Die Studie ist allerdings noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und damit auch noch nicht objektiv begutachtet worden.

+++ Auf einer Berliner Krankenhausstation ist bei vier Patienten und zwei Mitarbeitern die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante nachgewiesen worden. "Es besteht keine Kenntnis von vorherigen Aufenthalten in Großbritannien", teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung mit. Alle Fälle betreffen eine Station der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie des Humboldt-Klinikums im Bezirk Reinickendorf, wie der kommunale Vivantes-Konzern mitteilte.

+++ Coronabedingt verschiebt Sachsen-Anhalts Linke den für den 29. Januar geplanten Parteitag zum Wahlprogramm für die Landtagswahl. Er soll jetzt im März stattfinden - wie genau, hänge aber von der Weiterentwicklung der Pandemie ab, teilte die Partei in Magdeburg mit.

+++ Bei den besser schützenden FFP2-Masken kommt es derzeit offenbar vereinzelt zu Lieferengpässen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, es könne "regional, lokal oder zeitlich" Schwierigkeiten geben, wenn alle an einem Tag das Gleiche kaufen wollten. Er sei aber optimistisch, dass grundsätzlich ausreichend Masken zur Verfügung stünden. Spahn verwies darauf, dass neben den FFP2-Masken auch jene vom Typ KN95 einen hohen Schutz böten.

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, besucht das Werk des Impfstoffherstellers IDT Biologika in Dessau-Roßlau und trägt dabei eine Maske. Im Ringen um einen künftigen Impfstoff gegen das Coronavirus unterstützt die Bundesregierung auch IDT Biologi (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt)

+++ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier will über die Tafeln eine Million medizinische Masken an Bedürftige verteilen lassen. "Bedürftige bekommen damit eine besondere Unterstützung", sagte Bouffier am Mittwoch nach einer Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts in Wiesbaden. Anspruch darauf sollen alle Menschen haben, die Hilfe von den Tafeln erhalten.

+++ Im Saarland sind die corona-bedingten Kontaktbeschränkungen für Familien teilweise aufgehoben. Nun dürfen sich dort vorläufig wieder mehr als zwei Haushalte und auch mehr als fünf Personen treffen. Das saarländische Oberverwaltungsgericht gab einer Frau Recht, die durch die Regelung daran gehindert wurde, gemeinsam mit ihrem Mann ihre Enkel und deren Eltern persönlich zu sehen. Das Gericht war der Ansicht, dass sich in der Verordnung des Saarlandes zwei Regelungen widersprechen. Eine Vorschrift erlaube Ausnahmen vom Kontaktverbot, wenn dies Familien betreffe, eine andere wiederum beschränke die Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person. Verordnungen müssten aber eindeutig sein, so das Gericht. Zudem genieße die Familie einen besonderen Schutz.

+++ Italien droht dem US-Pharmakonzern Pfizer mit rechtlichen Schritten, weil sich die Lieferungen des Corona-Impfstoffs verzögern. Der zuständige Notfallschutz-Beauftragte sagte in Rom, der Gesundheitsschutz der Bevölkerung sei nicht verhandelbar. Fast ein Drittel der zugesagten Impfdosen seien nicht geliefert worden. Die Impfkampagne in Italien könne nicht verlangsamt werden, vor allem nicht für diejenigen, die nach der ersten Dosis nun die zweite benötigten. Pfizer hatte vor einigen Tagen angekündigt, die Lieferungen vorübergehend zu verringern. Begründet wurde dies mit Umbaumaßnahmen in seiner Produktionsstätte in Belgien.

+++ In der Türkei sind innerhalb von sieben Tagen eine Million Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Ankara mit. Die Türkei hatte am vergangenen Donnerstag mit Massenimpfungen begonnen. Zum Einsatz kommt der Wirkstoff des chinesischen Hersteller Sinovac.

+++ Israel gewährt nun auch Schwangeren vorrangig Zugang zu Covid-Impfungen. Laut dem nationalen Pandemie-Koordinator ist die Entscheidung mit der Einschätzung verbunden, dass keine Risiken für die Frauen und den Fötus bestünden. Israel hatte am 19. Dezember mit seiner Impfkampagne begonnen und dabei einen Fokus auf Ältere, Personen mit erhöhten Gesundheitsrisiken und medizinischem Rettungspersonal gelegt.

+++ Der US-Virologe Anthony Fauci wird Ehrenbürger von Sizilien. Das teilte die Gemeinde Sciacca nahe Agrigent mit, aus der die Großeltern des 80-Jährigen stammen. Außerdem soll er die Ehrenmitgliedschaft in der italienischen Gesellschaft für Medizin-Geschichte erhalten. Der in Brooklyn geborene Fauci leitet das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten und hat während der Regierungszeit von Präsident Trump oftmals Widerspruch gegen dessen Krisenmanagement erhoben. Im neuen Regierungsteam von Präsident Biden wird Fauci als wissenschaftlicher Berater tätig sein.

Der amerikanische Virologe Anthony Fauci (r) neben US-Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz im Weißen Haus (dpa / picture-alliance / Consolidated News Photos / Kevin Dietsch)

+++ Bundesarbeitsminister Heil hat die von Bund und Ländern vereinbarte Verordnung für mehr Homeoffice in der Corona-Pandemie vorgestellt. Demnach müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigen ermöglichen, Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten zuhause auszuführen, wenn keine betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen. Die Verordnung tritt kommenden Mittwoch in Kraft. Heil appellierte an die Unternehmen, die neuen Regeln jetzt auch konsequent umzusetzen. Es müsse darum gehen, einen vollständigen Lockdown mit fatalen Folgen für die Volkswirtschaft abzuwenden. Im Notfall könnten die Arbeitsschutzbehörden der Länder auch Kontrollen durchführen und Sanktionen verhängen. Dies sei aber nur das äußerste Mittel, betonte Heil.

+++ Indien gibt im eigenen Land produzierte Corona-Impfstoffe kostenlos an andere Staaten ab. Wie das Außenministerium in Neu Delhi mitteilte, sollen zunächst Bhutan, die Malediven, Bangladesch, Nepal und Myanmar sowie die Seychellen beliefert werden. Für Lieferungen nach Sri Lanka, Afghanistan und Mauritius fehlten noch regulatorische Freigaben. Das schrieb Außenminister Jaishankar auf Twitter. Anders als reiche Staaten konnten sich die genannten Länder bei westlichen Herstellern bisher keine großen Impfstoff-Mengen sichern. Indien will ihnen deshalb mehrere hunderttausend Dosen zur Verfügung stellen und auch das Impf-Personal in den Empfängerländern schulen.

+++ In Österreich gibt es Kritik an einigen Bürgermeistern, die sich bei der Impfung gegen das Coronavirus vorgedrängelt haben sollen. So wurde aus einigen Bundesländern bekannt, dass übrig gebliebene Impfstoffe nicht an Heimbewohner, Gesundheitspersonal oder über 80-Jährige verabreicht wurden, sondern an Politiker, Gemeindebedienstete und Angehörige. Kanzler Kurz äußerte sich empört. Ein solches Vorgehen sei "moralisch enttäuschend" und mache ihn wütend und zornig", sagte der ÖVP-Politiker der "Kronen Zeitung".

+++ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, rechnet mit einer weiteren Verlängerung des Corona-Lockdowns über den 14. Februar hinaus. Man müsse sich daran gewöhnen, dass das jetzt die Lebensform für den Rest des Winters sei, sagte Montgomery im Südwestrundfunk. Andernfalls würde das Virus mit großer Macht zurückschlagen.

+++ Nordrhein-Westfalen verschiebt den Beginn der Corona-Impfungen für Über-80-Jährige, die zuhause leben, um eine Woche. Grund sei die verzögerte Lieferung des Impfstoffs von Biontech, teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit. Die 53 Impfzentren im Land nähmen ihren Betrieb nun erst am 8. Februar auf. Auch die Erst-Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssten in der kommenden Woche pausieren.

+++ Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen spricht sich für die Einführung einer Schweigepflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nach spanischem Vorbild aus. Der Vorsitzende des Verbands, Wortmann, sagte im Deutschlandfunk, auch ein mögliches Telefonierverbot könne dabei helfen, die Ausbreitung potenziell infektiöser Aerosole in Bussen und Bahnen zu begrenzen. So seien in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder Menschen anzutreffen, die zum Telefonieren die Maske abziehen. Wortmann räumte ein, dass eine Schweigepflicht im ÖPNV nur schwer zu kontrollieren sei. Sollte sie eingeführt werden, würde er auf die Kooperationsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger setzen. Auf der spanischen Insel Mallorca gilt seit vergangener Woche eine Schweigepflicht in Bussen und Bahnen.

Soll in Bussen und Bahnen zur Eindämmung der Corina-Pandemie eine Schweigepflicht eingeführt werden? Der Verband der Verkehrsunternehmen würde das unterstützen. (picture alliance / Sven Simon)

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 15.974 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 1.148 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Vor einer Woche waren 19.600 Neuinfektionen und 1.060 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit im Schnitt bei 123,5 – mit erheblichen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern. Am höchsten ist sie derzeit mit 237 in Thüringen, am niedrigsten mit 78 in Bremen. Weitere Zahlen zum Coronavirus haben wir hier zusammengestellt.

+++ Die Intensiv- und Notfallmediziner dringen auf eine schnelle Entlastung der Intensivstationen in deutschen Kliniken. Dazu müssten die Infektionen mit dem Coronavirus weiter gesenkt werden, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, der "Rheinischen Post". Aktuell gebe es knapp unter 5000 Intensivpatienten in Deutschland, diese Zahl müsse deutlich gesenkt werden. Zwar sei die kritische Situation zum Jahreswechsel überstanden, man dürfe aber noch nicht von einer Entspannung sprechen. Es gehe auch darum, wieder aufnahmebereit zu sein, falls sich Coronavirus-Mutationen ausbreiteten.

+++ Die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels zu den Corona-Maßnahmen sind bei der Opposition auf Kritik gestoßen. Der Linken-Parlamentsgeschäftsführer Korte sagte, soziale Aspekte der Pandemie würden außer Acht gelassen. Er erneuerte die Forderung seiner Partei nach finanzieller Unterstützung für den Erwerb medizinischer Masken, deren Tragen nun verpflichtend für Geschäfte und Nahverkehr vorgeschrieben wird. Er sagte, wenn man den sozialen Status am Schutzgrad der Maske erkennen könne, laufe etwas gewaltig schief.

Covid-Patienten aus dem brasilianischen Manaus mussten per Flugzeug in andere Kliniken gebracht werden, da in Manaus die Sauerstoff-Vorräte zur Neige gingen. (www.imago-images.de)

+++ Wegen steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Kollaps der Krankenhäuser in Nord- und Südamerika. In der ganzen Region arbeiteten viele Klinken an der Grenze oder nahe der Grenze ihrer Kapazitäten, sagte die Direktorin der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho), Etienne. Sorgen bereiteten ihr vor allem die hohen Belegungszahlen der Betten auf Intensivstationen und der Mangel an medizinischem Sauerstoff in bestimmten Regionen.

