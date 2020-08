Die Zahl der Todesopfer in Südamerika übersteigt inzwischen die Zahl der Toten in Europa. Fahrgäste in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen in Nordrhein-Westfalen, die keinen Atemschutz tragen, müssen künftig 150 Euro an Bußgeld zahlen. Die Grünen kritisieren die Pläne der Bundesregierung für Schulöffnungen. Weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Mittwoch, 5. August

+++ Die Zahl der Todesopfer in Südamerika übersteigt inzwischen die Zahl der Toten in Europa. Offiziellen Daten zufolge starben mehr als 206.000 Menschen in der Region nach oder mit einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Das sind rund 30 Prozent aller Fälle weltweit. In Mexiko wurden gestern innerhalb eines Tages 857 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl stieg damit auf 48.869. Nur in den USA und Brasilien liegt Zahl der gemeldeten Todesfälle noch höher.

Jeden Tag sterben nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters weltweit fast 5.900 Menschen an oder mit dem Virus.

+++ Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 741 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle in Deutschland steigt damit auf 212.022. Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland können Sie hier nachlesen.

+++ Nordrhein-Westfalen hat ein Sofort-Bußgeld in Höhe von 150 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen angekündigt. Landesverkehrsminister Wüst sagte der "Rheinischen Post", wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt werde, müsse schon beim ersten Verstoß an der nächsten Haltestelle aussteigen und umgehend zahlen. Bisher würden Bußgelder nur erhoben, wenn Fahrgäste sich trotz Aufforderung weigerten, die Maske aufzusetzen.

Wer sich in der Öffentlichkeit bewegt, kommt zwangsläufig mit vielen Unbekannten in Kontakt. (dpa / Ole Spata)

+++ Die Grünen haben der Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung des Coronavirus an den Schulen vorgeworfen. Es sei "geradezu fahrlässig", dass die Bundesregierung nach wie vor nicht die Erstellung "bundesweit klarer Leitlinien" und eines verständlichen Konzepts koordiniert habe, sagte Grünen-Fraktionschef Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wie realistisch ist ein "Regelbetrieb" an Schulen nach den Sommerferien – angesichts regional wieder steigender Corona-Fallzahlen?

+++ Die Corona-Pandemie könnte den Investitionsrückstand an deutschen Schulen weiter verschärfen. Als Grund werden in einer Untersuchung der staatlichen KfW-Bankengruppe wegbrechende Steuereinnahmen vieler Kommunen genannt, die in der Regel als Schulträger für Erhalt und Ausbau zuständig sind. Verschärft würden die Probleme durch steigende Sozialausgaben in der Wirtschaftskrise.

Dienstag, 4. August

+++ Auf der Hamburger Werft "Blohm+Voss" sind bei einem Massentest 49 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Einige Testergebnisse stünden noch aus, teilte die Bremer Lürssen Werft als Muttergesellschaft mit. Bei Blohm+Voss waren am Montag rund 500 Mitarbeiter auf freiwilliger Basis getestet worden, nachdem Ende vergangener Woche dort bei sechs Kollegen das Virus festgestellt worden war.

"Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht haben wir uns auf Basis der aktuellen Test-Ergebnisse dazu entschieden, die vorsorgliche Maßnahme der Massentestung auf die gesamte Werft auszuweiten", teilte Lürssen mit. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses seien die Mitarbeiter bei

Bezahlung von der Arbeit freigestellt.

+++ Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Türkei teilweise aufgehoben. Das Auswärtige Amt teilte am Dienstag in ihren Reisehinweisen im Internet mit, dass die formelle Warnung vor touristischen Reisen in die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla entfällt.

Man gehe davon aus, dass das von der türkischen Regierung verfügte Tourismus- und Hygienekonzept dort strikt eingehalten werde. Dieses beinhalte einen verpflichtenden Coronavirus-Test für alle Reisenden innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland.

Die Türkei hatte viele Wochen auf diesen Schritt gedrungen. Die deutschen Urlauber gehören zu den größten Touristengruppen in der Türkei.

Die Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Dagdelen, hat die teilweise Aufhebung der Reisewarnung kritisiert. Warum, lesen Sie hier.

Mehr über andere Tourismus-Destinationen lesen Sie hier: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern?

