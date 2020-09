Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach spricht sich für eine Obergrenze von 25 Menschen bei privaten Feiern aus. Die britische Regierung plant einem Zeitungsbericht zufolge strengere Corona-Maßnahmen im Norden des Landes und möglicherweise auch in London. In Indien ist die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf über sechs Millionen gestiegen. Diese und weitere Entwicklungen in unserem Newsblog.

Montag, 28. September

+++ Wegen der Wirtschaftskrise in der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen offenbar Probleme, für ihre Beschäftigten die fälligen Beiträge an die Krankenkassen zu zahlen. Lesen Sie hier mehr zu diesem Thema.

+++ In Indien sind seit dem Beginn der Pandemie mehr als sechs Millionen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.

+++ Die britische Regierung plant einem Bericht der "Times" zufolge schärfere Beschränkungen für das gesellschaftliche Leben in einem Großteil des Nordens des Landes und möglicherweise London. Nach den neuen Regelungen, die die Regierung erwäge, sollen etwa Pubs, Bars und Restaurant zunächst für zwei Wochen komplett schließen. Schulen und Geschäfte sollten geöffnet bleiben, ebenso wie Fabriken und Büros, in denen die Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine Person aus der Regierung.

Zum Lunch ins Glashaus: Ein Restaurant in London bietet Tische in einzelnen Pavillons an. (dpa/XinHua/Han Yan)

+++ Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach plädiert für weniger Personen bei privaten Feiern. Eine Obergrenze von 25 Personen sei richtig, sagte er "Bild live". So würden sogenannte Superspreader-Ereignisse, bei denen sich besonders viele Menschen ansteckten, unwahrscheinlicher. Zudem sprach er sich für eine Maskenpflicht im Freien aus für Situationen, in denen kein Abstand eingehalten werden könne.

+++ China meldet 21 neue Coronavirus-Infektionen. Einen Tag zuvor waren es 14 gewesen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sollen alle Neuansteckungen auf Reisende aus dem Ausland zurückzuführen sein.

+++ Die australische Biotechfirma Ena Respiratory hat in Tierversuchen festgestellt, dass ein von ihr entwickeltes Nasenspray das Wachstum von Coronaviren hemmt. Das Spray sei eigentlich entwickelt worden, damit das menschliche Abwehrsystem besser gewöhnliche Erkältungs- und Grippeviren bekämpfen könne. In einer Studie an Frettchen habe sich gezeigt, dass das Medikament die Menge der Coronaviren um bis zu 96 Prozent senken könne, teilte Ena Respiratory mit. In einigen Monaten könne man mit Tests an Menschen beginnen. Das Spray könne etwa in Kombination mit einem Impfstoff eingesetzt werden.

+++ In Indien haben sich nach Angaben der Behörden mehr als sechs Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

